Встретим вас в аэропорту и поедем в этноаил, где познакомимся с традициями и обычаями алтайцев, а также попробуем местные блюда.

Далее направимся в отель на заселение. Затем доберёмся до знаменитого острова Патмос, где расположен действующий храм Иоанна Богослова. Дойти до него можно по подвесному мосту. Увидим Ворота Сартакпая — место слияния Катуни и Чемала.

Далее проследуем к Голубым озёрам или «глазам Катуни». Их становится видно осенью, а зимой даже в сильные холода они не замерзают. Самые отважные смогут искупаться в студёной воде, а потом попариться в деревенской баньке.