Вершины гор, укутанные белоснежным покрывалом леса и зеркальные озёра создают атмосферу спокойствия и умиротворения.
Здесь можно насладиться катанием на горных лыжах, прогулками на
Описание тура
Организационные детали
Комплект необходимой одежды: тёплый пуховик и брюки, 1–2 тёплых свитера, несколько футболок и термобельё, тёплая шапка, шарф, варежки, комплект одежды для гостиницы.
Также важно иметь тёплую обувь. Оптимальный выбор — валенки. Если в вашем арсенале их нет, советуем взять самые тёплые ботинки/сапоги, достаточно удобные и просторные, чтобы нога в шерстяном носке чувствовала себя свободно.
Не забудьте купальник и большое полотенце, если мечтаете о купании в незамерзающих Голубых озёрах.
Программа тура по дням
Посещение этноаила, достопримечательности Чемала
Встретим вас в аэропорту и поедем в этноаил, где познакомимся с традициями и обычаями алтайцев, а также попробуем местные блюда.
Далее направимся в отель на заселение. Затем доберёмся до знаменитого острова Патмос, где расположен действующий храм Иоанна Богослова. Дойти до него можно по подвесному мосту. Увидим Ворота Сартакпая — место слияния Катуни и Чемала.
Далее проследуем к Голубым озёрам или «глазам Катуни». Их становится видно осенью, а зимой даже в сильные холода они не замерзают. Самые отважные смогут искупаться в студёной воде, а потом попариться в деревенской баньке.
Лебединое озеро, новогодний банкет
Сегодня посвятим день удивительному месту — озеру Светлому, где зимуют сотни белоснежных лебедей. После экскурсии вернёмся в гостиницу и начнём готовиться ко встрече Нового года. В эту ночь вас ждёт банкет с развлекательной программой в ресторане отеля.
Активный отдых в горнолыжном комплексе «Манжерок»
В первый день нового года важно зарядиться позитивом и энергией! Нас ждёт поездка в горнолыжный комплекс «Манжерок». Здесь можно выбрать активность по душе: катание на горных лыжах, сноуборде или плюшках, а также подняться на вершину горы Синюха. С высоты 1240 метров откроются впечатляющие виды на долину реки Катунь и горы Алтая. Кроме того, вы сможете прокатиться на снегоходе или отправиться на прогулку по экотропам тематического парка «Хранитель Большого Алтая». Желающие воспользуются услугами 5-звёздочного отеля курорта.
*Все активности оплачиваются отдельно.
Зубровый заказник, катание в собачьих упряжках, Камышлинский водопад и традиционные гадания
Продолжаем путешествие и выезжаем на экскурсию по Чуйскому тракту. Наш первый пункт назначения — Зубровый заказник, где обитает 48 зубров, находящихся на грани исчезновения. Мы не только увидим животных, но и сможем угостить их яблоками.
Затем посетим питомник, где познакомимся с дружелюбными хаски и прокатимся на санях, запряжённых этими энергичными собаками (дистанция 1 км).
На обратном пути нас ждёт прогулка до Камышлинского водопада. Мы перейдём подвесной мост через Катунь и отправимся по заснеженному лесу к «ледопаду», который будет сверкать на солнце своими каскадами.
Завершим день в комплексе «Счастливая коза», где примем участие в традиционных гаданиях, привлечём удачу в Новом году!
Окончание тура
Самостоятельный выезд из отеля до 12:00. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Размещение в номере «стандарт улучшенный»
|63 700 ₽
|Размещение в номере «стандарт улучшенный» (дети до 14 лет)
|59 000 ₽
|Доп. место, еврораскладушка
|55 900 ₽
|Доп. место, еврораскладушка (дети до 14 лет)
|52 000 ₽
|Бунгало (3-местное размещение)
|63 400 ₽
|Бунгало (3-местное размещение, дети до 14 лет)
|58 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер до аэропорта
- Обеды и перекусы
- Праздничный новогодний ужин с развлекательной программой - от 10 000 ₽ (обязательно)
- Доплата за 1-местное размещение - 15 800 ₽
- Активности в комплексе «Манжерок» (горные лыжи, сноуборд и т. д.)