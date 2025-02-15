Мои заказы

Алтай в новогодних красках: главные места и активный отдых в комплексе «Манжерок»

Попробовать алтайскую кухню, покататься на плюшках, погадать и увидеть зубров
Зимний Алтай — волшебная сказка, оживающая в снежных пейзажах.

Вершины гор, укутанные белоснежным покрывалом леса и зеркальные озёра создают атмосферу спокойствия и умиротворения.

Здесь можно насладиться катанием на горных лыжах, прогулками на
снегоходах, а также посетить удивительные природные памятники, такие как Камышлинский водопад или Лебединое озеро, слияние Чуи и Катуни и многие другие.

Приглашаем вас в новогоднее путешествие с праздничным ужином, зимними забавами и интересными локациями! Мы даже успеем погадать и привлечь удачу в Новом году.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Комплект необходимой одежды: тёплый пуховик и брюки, 1–2 тёплых свитера, несколько футболок и термобельё, тёплая шапка, шарф, варежки, комплект одежды для гостиницы.

Также важно иметь тёплую обувь. Оптимальный выбор — валенки. Если в вашем арсенале их нет, советуем взять самые тёплые ботинки/сапоги, достаточно удобные и просторные, чтобы нога в шерстяном носке чувствовала себя свободно.

Не забудьте купальник и большое полотенце, если мечтаете о купании в незамерзающих Голубых озёрах.

Программа тура по дням

1 день

Посещение этноаила, достопримечательности Чемала

Встретим вас в аэропорту и поедем в этноаил, где познакомимся с традициями и обычаями алтайцев, а также попробуем местные блюда.

Далее направимся в отель на заселение. Затем доберёмся до знаменитого острова Патмос, где расположен действующий храм Иоанна Богослова. Дойти до него можно по подвесному мосту. Увидим Ворота Сартакпая — место слияния Катуни и Чемала.

Далее проследуем к Голубым озёрам или «глазам Катуни». Их становится видно осенью, а зимой даже в сильные холода они не замерзают. Самые отважные смогут искупаться в студёной воде, а потом попариться в деревенской баньке.

2 день

Лебединое озеро, новогодний банкет

Сегодня посвятим день удивительному месту — озеру Светлому, где зимуют сотни белоснежных лебедей. После экскурсии вернёмся в гостиницу и начнём готовиться ко встрече Нового года. В эту ночь вас ждёт банкет с развлекательной программой в ресторане отеля.

3 день

Активный отдых в горнолыжном комплексе «Манжерок»

В первый день нового года важно зарядиться позитивом и энергией! Нас ждёт поездка в горнолыжный комплекс «Манжерок». Здесь можно выбрать активность по душе: катание на горных лыжах, сноуборде или плюшках, а также подняться на вершину горы Синюха. С высоты 1240 метров откроются впечатляющие виды на долину реки Катунь и горы Алтая. Кроме того, вы сможете прокатиться на снегоходе или отправиться на прогулку по экотропам тематического парка «Хранитель Большого Алтая». Желающие воспользуются услугами 5-звёздочного отеля курорта.

*Все активности оплачиваются отдельно.

4 день

Зубровый заказник, катание в собачьих упряжках, Камышлинский водопад и традиционные гадания

Продолжаем путешествие и выезжаем на экскурсию по Чуйскому тракту. Наш первый пункт назначения — Зубровый заказник, где обитает 48 зубров, находящихся на грани исчезновения. Мы не только увидим животных, но и сможем угостить их яблоками.

Затем посетим питомник, где познакомимся с дружелюбными хаски и прокатимся на санях, запряжённых этими энергичными собаками (дистанция 1 км).

На обратном пути нас ждёт прогулка до Камышлинского водопада. Мы перейдём подвесной мост через Катунь и отправимся по заснеженному лесу к «ледопаду», который будет сверкать на солнце своими каскадами.

Завершим день в комплексе «Счастливая коза», где примем участие в традиционных гаданиях, привлечём удачу в Новом году!

5 день

Окончание тура

Самостоятельный выезд из отеля до 12:00. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Размещение в номере «стандарт улучшенный»63 700 ₽
Размещение в номере «стандарт улучшенный» (дети до 14 лет)59 000 ₽
Доп. место, еврораскладушка55 900 ₽
Доп. место, еврораскладушка (дети до 14 лет)52 000 ₽
Бунгало (3-местное размещение)63 400 ₽
Бунгало (3-местное размещение, дети до 14 лет)58 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер до аэропорта
  • Обеды и перекусы
  • Праздничный новогодний ужин с развлекательной программой - от 10 000 ₽ (обязательно)
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 800 ₽
  • Активности в комплексе «Манжерок» (горные лыжи, сноуборд и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 8:00-10:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 39 туристов
Мы организуем туры по Сибири уже больше 20 лет! Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на
конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения с нами не оставят вас равнодушными! Великие реки, священные вершины, тайга и пески, нетуристические места, интересные люди и традиции, предания и легенды — настоящая жизнь необъятной и загадочной Сибири! Хотите открыть для себя Сибирь? Мы ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Сакина
Сакина
15 фев 2025
Очень поздно! Так получилось. От путешествия в восторге. Рекомендую экскурсовода. Все замечательно и впечатления от Алтая, организация четкая. Все в меру и отдых и прогулки. От всех локаций в восторге.
Что лучше? Да все великолепно!!! Хотя нет не понравилось у предсказательницы. Наверно потому что ожидала другое. У нее больше подходит название знакомство с традиционными гаданиями. Как гадалка никак. Это только 2 часа. Зато все остальное в путешествии просто супер и прогулки и экскурсии… Берите у Натальи и не пожалеете. Так отдохнуть хорошо и перезагрузится без нее было бы невозможно. Гостиница чудо, кормили изумительно вкусно.

