А программа тура продумана так, чтобы можно было легко познакомиться с достопримечательностями в зимнем антураже.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Экскурсия на подъемник ГЛК «Манжерок»
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска. Время встречи определяется и сообщается накануне дня заезда, на основании полетных данных всех участников группы, прибывающих на маршруты.
Переезд в отель, знакомство с гидом.
Завтрак в ресторане для тех, кто прибыл в отель не позднее 10:45, расселение в номера, если они готовы (убраны).
Свободное время до обеда.
Сбор всей группы, включая тех, кто прибывает самостоятельно либо из Барнаула.
Обед с 13:00 до 14:00.
Экскурсия на всесезонный курорт Манжерок.
В стоимость тура включен 1 экскурсионный подъем на смотровую площадку на горе Малая Синюха.
На смотровой площадке открывается вид на долину реки Катунь, горные хребты и село Манжерок.
За дополнительную плату можно попробовать свои силы в таких зимних видах спорта как сноубординг, горные лыжи, лыжный спорт, а также покататься на сноутьюбах, снегоходах, а также воспользоваться любыми другими услугами, предоставляемые ВК «Манжерок», включая прокат снаряжения.
Ужин в ресторане отеля.
Свободное время, настольные игры.
Протяжённость маршрута: авто —12 км.
Камышлинский водопад, новогодняя программа
Завтрак в ресторане отеля с 09:00 до 10:00.
Авто-пешая экскурсия на Камышлинский водопад.
Водопад, состоящий их двух каскадов общей высотой падения 12 метров находится на левом берегу реки Катунь. Даже в самую морозную зиму вода продолжает бежать с вершины утеса, создавая причудливые формы льда, искрящегося под зимними лучами солнца.
Чтобы добраться до водопада гостя Алтая, предстоит перейти по мосту через Катунь и пройти по сказочному зимнему лесу.
Обед в ресторане отеля.
После обеда для желающих восхождение на гору Черепан. С вершины горы открывается великолепный вид на долину реки Катунь. Поднимитесь наверх и сбросьте с себя груз проблем и усталости, накопившийся за уходящий год, попрощайтесь с ними и отправьте вниз с горы! На вершине горы гид угостит вас вкуснейшим алтайским чаем.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Лёгкий ужин с 19:00 до 20:00.
Праздничная программа с банкетом и встреча Нового года с 22:00 до 02:00.
Протяжённость маршрута: авто — 44 км, пешком — 6 км.
Экскурсия в с. Аскат на Голубые озера Катуни
Завтрак в ресторане отеля с 09:30 до 10:30.
В 11:00 выезд на экскурсию к Голубым озёрам.
Это сезонно образующиеся озёра в русле р. Катунь, которые имеют глубину до 17м, прозрачную воду и голубой оттенок.
На микроавтобусе доезжаем до села Аскат, далее идем по сосновому лесу до Голубых озер, дышим чистым горным воздухом, наслаждаемся красотой зимнего леса.
Доходим до озёр, желающие могут искупаться, во время новогодних праздников на озере работает походная баня, где можно согреться после купания.
Обед в виде пикника в полевых условиях на берегу озера.
Переезд до с. Чемал.
Посещения моста, который ведет к острову Патмос. Козья тропка.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
Свободное время.
За доп. плату можем организовать трансфер до ВК "Манжерок".
Протяжённость маршрута: авто — 120 км, пешком — 5 км.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Групповой выезд в аэропорт, время выезда устанавливается администраторами и ориентирован на время вылета самолетов.
Протяжённость маршрута: авто — 20 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в эко-отеле «Таежник» 2* в номерах категории стандарт +.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Одноместное
|Двухместное
|Трехместное (по одной заявке)
|67 000
|50 000
|50 000
Если вы едете один, есть возможность выбрать двухместное с подселением. Трехместное размещение для туристов по одной заявке.
Варианты проживания
Экоотель «Таёжник» 2
Отель «Таежник» расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.
Благоустроенные номера отдельно стоящих коттеджах (А-форма). В номере: двухспальная или две 1,5 спальные кровати, полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi, телевизор. Гель, шампунь, зубная паста, тапочки. Отопление — теплый пол плюс обогреватель.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в номерах туркомплекса «Таёжник»
- Групповой трансфер из Горно-Алтайска и обратно
- Трехразовое питание с завтрака в день начала тура по завтрак в день выезда
- Перевозки согласно программы тура
- Все входные билеты (кроме тех, которые указаны в программе как доп. плата)
- Работа экскурсовода
- Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
- Рекреационные сборы
- Новогодняя программа с банкетом
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Доставка из любого места, или любым иным способом, кроме группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Дополнительные услуги, не включенные в программу тура, включая услуги всесезонного курорта Манжерок, не по программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Нижнее белье (удобное, желательно х/б) и термобелье (теплое, многослойное).
- Носки полушерстяные и синтетические ТЕПЛЫЕ (несколько пар).
- Свитер теплый (полушерстяной, шерстяной или флисовый).
- Штаны утепленные (не стесняющие движений.), подойдут горнолыжные брюки.
- Куртка утепленная. (На синтепоне, пуху и проч., непродуваемая, помните температура может опускаться до -35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть теплая)
- Обувь верховая теплая и свободная (валенки, чуни, унты, дутыши).
- Шапка, шарф и перчатки. (Тёплые и не продуваемые, + капюшон.)
- Обувь для дома и бани (резиновые шлепанцы (сланцы), не вьетнамки.)
- Купальник.
- Одежда для дома и сна. (Футболки\тельняшки, трико\леггинсы.)
- Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (зимой в Горах Алтая, когда светит солнце, можно обгореть).
- Гигиенические средства. (Мыло, мочалка, щетка, паста, полотенце и проч.)
- Аптечка индивидуальная (у гида будет общая аптечка, ознакомиться с составом аптечки можно здесь, с собой взять личные лекарственные средства, если имеются показания к приему специфических средств.)
- Видео- или фото- камера. (С чехлом на прочном ремне и доп. веревке).
- Документы (паспорт и полис ОМС).
- Фонарик
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер?
Стоимость доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) бесплатная!
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура. Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.