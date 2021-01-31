Предлагаемый экскурсионный тур - это настоящая коллекция лучших

Предлагаемый экскурсионный тур — это настоящая коллекция лучших достопримечательностей осеннего Алтая! За 5 дней вы увидите все самое популярное на Алтае: с.

Чемал, Чемальская Гэс, о.

Патмос, Телецкое озеро, а также познакомитесь с изделиями местных мастеров!
Золотая осень на Алтае
Золотая осень на Алтае
Золотая осень на Алтае
Золотая осень на Алтае
Золотая осень на Алтае
Золотая осень на Алтае
Золотая осень на Алтае
Золотая осень на Алтае
Золотая осень на Алтае
Золотая осень на Алтае
Золотая осень на Алтае
Золотая осень на Алтае
Золотая осень на Алтае
Золотая осень на Алтае
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Маршрут

Река Катунь — Камышлинский водопад — с. Чемал — урочище Чеч-Кыш- Чуйский тракт — Телецкое озеро

Об экскурсии

Река Катунь — царица и хозяйка Алтая. Жемчужно-изумрудная несет она свои воды по каменной дороге с горы Белуха до Северного ледовитого океана, объединяясь с Бией и образуя могучую Обь. То густозаселенные маленькими домиками, то пустынные на сотни километров берега с разнообразным ландшафтом и растительностью делают Катунь вечно меняющейся и неповторимой рекой времени и безвременья.
Телецкое озеро, называемое Алтын-Кёль или Золотое озеро, поразит не только своей красотой и величием, но и своими масштабами для такой маленькой горной страны. Узкой голубой лентой, стиснутое хребтами Корбу и Алтын-Туу, протянулось оно на 78 км. Ширина озера составляет 5 км. Площадь его относительно невелика - 223 кв. км, однако благодаря большой глубине (до 325 м) в нем содержится огромное количество (40 млрд. куб. м) отличной пресной воды, насыщенной кислородом.
Программа тура по дням
1 день
10:00 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайск
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску. По желанию посещение фито аптеки, пчелоцентра. Одна из главных достопримечательностей Горно-Алтайска — краеведческий музей им. А. В. Анохина — самый большой музей за Уралом. Первый музей Республики, где представлены экспозиции природы Горного Алтая, его археологии и этнографии, истории и изобразительного искусства, содержащие более 50000 экспонатов. В музее хранятся уникальные коллекции по палеонтологии, археологии, минералогии, археологические экспонаты самой древней в Сибири (Улалинской) стоянки первобытного человека, экспонаты из курганов Ак-
Алаха с плато Укок, памятники древнетюркской рунической письменности, этнографические предметы коренного алтайского населения и русских старообрядцев, а также основной фонд картин выдающегося алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина. Посещение музея.
13:00-14:00 Самостоятельный обед за доп. плату.
Экскурсия по Чуйскому тракту проходит вдоль одной из самых красивых горных рек Алтая - река Катунь. Во время экскурсии Вы узнаете о строительстве легендарного тракта, посетите Вы посетите памятник им. В. Я. Шишкову - знаменитому исследователю, писателю, проектировщику Чуйского тракта, а также увидите озеро Манжерок (уникальное озеро с реликтовыми растениями). По желанию подъем на г. Синюха на гондольном подъемнике (от 500-600 руб/чел. ) (длина 2389м., перепад высот 600м., время в пути 8 мин., высота над уровнем моря 1012м. ). Перед нами великолепная панорама параллельных хребтов, живописных долин и зеркала озера Манжерок (рассказ и легенды об озере), посещение алтайской юрты.
Размещение на туркомплексе «Манжерок» / «Любава»/ «Таежник»/ «Чыгыш»
19:00 Ужин. Авто 60 км.
2 день

09.00 Завтрак.

Экскурсионный день по Нижней Катуни: при хорошей погоде (без дождя) посещение Тавдинских пещер — пещерные отверстия находятся в отвесных скалах и утесах, в прошлом они служили жильем для человека. Называются они так от названия деревни Тавда (или по-другому Талда), которая раньше находилась вблизи пещер. Протяженность скал почти пять километров – это целая система пещер, где они связаны друг с другом, и каждая имеет по несколько входов и выходов. Уникальна Тавдинская карстовая арка - представляет редкую форму - туннель, переходящий в мост. С 1996 арка имеет статус памятника природы краевого значения.
13:00-14:00 Самостоятельный обед за доп. плату.
Экскурсия на Камышлинский водопад — живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Желающие могут воспользоваться услугами моторафтинга (оплата на месте, заброска на рафте с подвесным мотором в 1 сторону 500 руб. /чел).
Возвращение на туркомплекс.
19.00 Ужин. Авто 140
3 день

Завтрак.

Свободный день. За дополнительную плату предлагаются экскурсии: Сентябрь: Экскурсия на Телецкое озеро — один из 5 объектов ЮНЕСКО «Алтай — Золотые горы» (4300 руб. /чел., минимальная группа — 7 чел. ). При хорошей погоде за доп. плату посещение ГЛК «Телецкий» (подъемник на г. Кокуя 500 руб/чел). Авто 460 км.
Октябрь: Экскурсия по Чуйскому тракту «Сердце Азии» (4000 руб. /чел., минимальная группа — 7 чел. ). Вы увидите большую часть знаменитого Чуйского тракта. Остановки запланированы так, чтобы посетить самые значимые объекты: археологические памятники, исторические объекты (памятники гражданской воины и строительства Чуйского тракта, остатки старого тракта); слияние горных рек, перевалы. Посещение Гейзерного озера — небольшое термальное озеро удивительной красоты диаметром не более 30 м., которое находится неподалеку от села Акташ, в Горном Алтае. Его основной изюминкой является бирюзовый оттенок посредине из-за голубой глины на дне. В центре бьют термальные источники, вынося на дно озера красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще.
Ранний выезд около 06:00, завтрак-ланч бокс.
Позднее прибытие на туркомплекс.
Авто 660 км.
13:00-14:00 Самостоятельный обед за доп. плату.
Ужин.
4 день

09.00. Завтрак.

Экскурсия по окрестностям с. Чемал с посещением Чемальской ГЭС. ГЭС — первая ГЭС на Алтае, построенная в 1935 году. Недалеко находится место слияния рек Чемал и Катунь. По дороге посещаем удивительно красивое место на реке Катунь — «Зубы Дракона». Наилучшей обзорной точкой считается место, названное в честь героя алтайского эпоса богатыря Сартакпая — Ворота Сартакпая. Кроме того, вы посетите храм на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания христианской миссии в Чемале. Далее наше путешествие продолжается экскурсией в урочище Чеч-Кыш — скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.
Обед перекус по пути следования / (ланч-бокс).
Завершающей точкой путешествия будет посещение Ороктойского моста, где Вы ощутите всю силу реки Катунь ее энергетику, и насладитесь красотой природы Алтая! На обратном пути по возможности посетим гостеприимную пасеку в с. Чемал.
Ужин.
Авто 200 км.
5 день
Ранний завтрак (ланч-бокс).
07:30 трансфер до аэропорта г. Горно-Алтайск (прибытие к 08:00),
автовокзал в г. Горно-Алтайске (прибытие 08:30).
Авто 40 км.

Проживание:

  • 2-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха (удобства в номере), возможна замена указанных в программе средств размещения на равноценные.
  • Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано.
Организационные моменты
  • В программе тура возможны несущественные изменения в зависимости от погодных и технических условий. Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией и т. п. Указанные расстояния являются приблизительными.
  • Дополнительные экскурсии оплачиваются по желанию (от 10 чел. ) Стоимость может меняться. Полный перечень и стоимость дополнительных
  • мероприятий будут представлены гидом в туре. Стоимость входных билетов может быть изменена.
  • Доплата за SNGL – 7 800 руб.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • трансферы по программе
  • проживание
  • экскурсии по программе
  • питание (полупансион: завтраки, ужины)
  • услуги гида-экскурсовода
  • входные билеты
Что не входит?
  • Дополнительно оплачивается:
  • одноместное размещение (по запросу)
  • дополнительные экскурсии, не включенные в программу тура
  • самостоятельные обеды
  • самостоятельные переезды
  • спиртные напитки
  • баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск
Завершение: Горно-Алтайск, автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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