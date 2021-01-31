Маршрут

Река Катунь — Камышлинский водопад — с. Чемал — урочище Чеч-Кыш- Чуйский тракт — Телецкое озеро

Об экскурсии

Река Катунь — царица и хозяйка Алтая. Жемчужно-изумрудная несет она свои воды по каменной дороге с горы Белуха до Северного ледовитого океана, объединяясь с Бией и образуя могучую Обь. То густозаселенные маленькими домиками, то пустынные на сотни километров берега с разнообразным ландшафтом и растительностью делают Катунь вечно меняющейся и неповторимой рекой времени и безвременья.

Телецкое озеро, называемое Алтын-Кёль или Золотое озеро, поразит не только своей красотой и величием, но и своими масштабами для такой маленькой горной страны. Узкой голубой лентой, стиснутое хребтами Корбу и Алтын-Туу, протянулось оно на 78 км. Ширина озера составляет 5 км. Площадь его относительно невелика - 223 кв. км, однако благодаря большой глубине (до 325 м) в нем содержится огромное количество (40 млрд. куб. м) отличной пресной воды, насыщенной кислородом.

Программа тура по дням

1 день

10:00 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайск

Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску. По желанию посещение фито аптеки, пчелоцентра. Одна из главных достопримечательностей Горно-Алтайска — краеведческий музей им. А. В. Анохина — самый большой музей за Уралом. Первый музей Республики, где представлены экспозиции природы Горного Алтая, его археологии и этнографии, истории и изобразительного искусства, содержащие более 50000 экспонатов. В музее хранятся уникальные коллекции по палеонтологии, археологии, минералогии, археологические экспонаты самой древней в Сибири (Улалинской) стоянки первобытного человека, экспонаты из курганов Ак-

Алаха с плато Укок, памятники древнетюркской рунической письменности, этнографические предметы коренного алтайского населения и русских старообрядцев, а также основной фонд картин выдающегося алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина. Посещение музея.

13:00-14:00 Самостоятельный обед за доп. плату.

Экскурсия по Чуйскому тракту проходит вдоль одной из самых красивых горных рек Алтая - река Катунь. Во время экскурсии Вы узнаете о строительстве легендарного тракта, посетите Вы посетите памятник им. В. Я. Шишкову - знаменитому исследователю, писателю, проектировщику Чуйского тракта, а также увидите озеро Манжерок (уникальное озеро с реликтовыми растениями). По желанию подъем на г. Синюха на гондольном подъемнике (от 500-600 руб/чел. ) (длина 2389м., перепад высот 600м., время в пути 8 мин., высота над уровнем моря 1012м. ). Перед нами великолепная панорама параллельных хребтов, живописных долин и зеркала озера Манжерок (рассказ и легенды об озере), посещение алтайской юрты.

Размещение на туркомплексе «Манжерок» / «Любава»/ «Таежник»/ «Чыгыш»

19:00 Ужин. Авто 60 км.

2 день

09.00 Завтрак.

Экскурсионный день по Нижней Катуни: при хорошей погоде (без дождя) посещение Тавдинских пещер — пещерные отверстия находятся в отвесных скалах и утесах, в прошлом они служили жильем для человека. Называются они так от названия деревни Тавда (или по-другому Талда), которая раньше находилась вблизи пещер. Протяженность скал почти пять километров – это целая система пещер, где они связаны друг с другом, и каждая имеет по несколько входов и выходов. Уникальна Тавдинская карстовая арка - представляет редкую форму - туннель, переходящий в мост. С 1996 арка имеет статус памятника природы краевого значения.

13:00-14:00 Самостоятельный обед за доп. плату.

Экскурсия на Камышлинский водопад — живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Желающие могут воспользоваться услугами моторафтинга (оплата на месте, заброска на рафте с подвесным мотором в 1 сторону 500 руб. /чел).

Возвращение на туркомплекс.

19.00 Ужин. Авто 140

3 день

Завтрак.

Свободный день. За дополнительную плату предлагаются экскурсии: Сентябрь: Экскурсия на Телецкое озеро — один из 5 объектов ЮНЕСКО «Алтай — Золотые горы» (4300 руб. /чел., минимальная группа — 7 чел. ). При хорошей погоде за доп. плату посещение ГЛК «Телецкий» (подъемник на г. Кокуя 500 руб/чел). Авто 460 км.

Октябрь: Экскурсия по Чуйскому тракту «Сердце Азии» (4000 руб. /чел., минимальная группа — 7 чел. ). Вы увидите большую часть знаменитого Чуйского тракта. Остановки запланированы так, чтобы посетить самые значимые объекты: археологические памятники, исторические объекты (памятники гражданской воины и строительства Чуйского тракта, остатки старого тракта); слияние горных рек, перевалы. Посещение Гейзерного озера — небольшое термальное озеро удивительной красоты диаметром не более 30 м., которое находится неподалеку от села Акташ, в Горном Алтае. Его основной изюминкой является бирюзовый оттенок посредине из-за голубой глины на дне. В центре бьют термальные источники, вынося на дно озера красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще.

Ранний выезд около 06:00, завтрак-ланч бокс.

Позднее прибытие на туркомплекс.

Авто 660 км.

13:00-14:00 Самостоятельный обед за доп. плату.

Ужин.

4 день

09.00. Завтрак.

Экскурсия по окрестностям с. Чемал с посещением Чемальской ГЭС. ГЭС — первая ГЭС на Алтае, построенная в 1935 году. Недалеко находится место слияния рек Чемал и Катунь. По дороге посещаем удивительно красивое место на реке Катунь — «Зубы Дракона». Наилучшей обзорной точкой считается место, названное в честь героя алтайского эпоса богатыря Сартакпая — Ворота Сартакпая. Кроме того, вы посетите храм на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания христианской миссии в Чемале. Далее наше путешествие продолжается экскурсией в урочище Чеч-Кыш — скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.

Обед перекус по пути следования / (ланч-бокс).

Завершающей точкой путешествия будет посещение Ороктойского моста, где Вы ощутите всю силу реки Катунь ее энергетику, и насладитесь красотой природы Алтая! На обратном пути по возможности посетим гостеприимную пасеку в с. Чемал.

Ужин.

Авто 200 км.

5 день

Ранний завтрак (ланч-бокс).

07:30 трансфер до аэропорта г. Горно-Алтайск (прибытие к 08:00),

автовокзал в г. Горно-Алтайске (прибытие 08:30).

Авто 40 км.

Проживание:

2-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха (удобства в номере), возможна замена указанных в программе средств размещения на равноценные.

Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано.

Организационные моменты