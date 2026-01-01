Актив-тур: весь Алтай за 5 дней

Сумасшедшие виды, полная перезагрузка, места силы, уникальная природа и море вдохновения
Описание тура

Идеальный насыщенный и активный маршрут, организованный нами исходя из опыта и отзывов наших дорогих путешественников.

Ты увидишь самое лучшее на Алтае, завезем в тайные локации без толп туристов и покажем самые популярные места, которые ты много раз видел в интернете и мечтал там оказаться.

Мы выбрали для тебя комфортное проживание на всем маршруте: уютные базы отдыха с шикарными видами.

В наши туры всегда собираются очень интересные веселые ребята, благодаря чему в туре создается легкая дружественная атмосфера для классного отдыха.

Программа тура по дням

1 день

Чемал, Ороктойский мост, грот Куюс

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска (прилет до 11:00), встретимся, перекусим после дороги и сразу едем подальше от цивилизации.

Первая локация - смотровая площадка Чертов палец(при благоприятных погодных условиях),с нее открывается прекрасный вид на долину реки Катунь и множество других вершин. Сама скала очень живописная, а какие фото на ней можно сделать!

Мы проедем вдоль реки Катунь, посетим горные штольни недостроенной Гэс и Еландинский порог.

Увидим скалы, торчащие из воды - Зубы Дракона

Ильгуменский порог, самая бурная часть реки Катунь находится именно здесь, место очень энергетически сильное.

Ороктойский мост, где находится самое узкое и глубокое место Катуни, глубина которой достигает в этом месте 70 метров.

По возвращению назад, если погода будет ясной, мы заедем на обзорную площадку у села Толгоёк и устроим ужин-пикник на закате с прекрасным видом.

2 день

Чуйский тракт, Семинский перевал, переезд в Акташ

Сегодня нас ждет переезд на базу Акташ. Чуйский тракт, вас ждет путешествие по одной из самых красивых дорог в мире, по версии National Geographic.

Ты увидишь Семинский перевал, самая высокая точка Чуйского тракта. Семинский перевал — памятник природы государственного значения. Остановимся на прогулку и возможные покупки сувениров и различных товаров местного и монгольского производства.

Перевал Чике-Таман самый живописный видовой из перевалов Алтая. Высота перевала всего 1295 метров, но красота вокруг нереальная!

Увидишь слияние Чуи и Катуни, невообразимо красивое зрелище.

Заедем в национальный парк наскальных рисунков- петроглифов Калбак Таш, второго по величине в Республике, в котором находится более 5000 древних петроглифов под открытым небом, где нам проведет экскурсию представитель парка.

На подъезде к конечной точке сегодняшнего путешествия мы полюбуемся водопадом Ширлак, или Девичьи Слезы.

Наконец, мы добрались до Акташа, где заселяемся на базу в уютный деревянный дом с удобствами и видом на горы.

3 день

Марс, Гейзеровое озеро, Чуйский хребет

Сегодня мы получим максимум впечатлений от видов!

После завтрака мы посетим спрятанное в тайге небольшое и сказочно-красивое Гейзеровое озеро голубая глина дна которого придает необычайную красоту его чистой горной воде.

Увидим сказочные виды невероятные по красоте заснеженные вершины четырехтысячных вершин Северо-Чуйского хребта. Мы обязательно подъедем на обзорную площадку, чтобы насладиться видами на горы, Курайскую степь, петляющую в меандрах реку Чуя и сделать красивые фотографии.

Посетим Алтайский Марс и увидим действительно неземные пейзажи. Почувствуем себя настоящими космонавтами, гуляющими по другой планете. Это уникальное место, которое точно запомнится вам на всю жизнь! Обязательно сделаем много фото и видео на этой локации.

Вернемся на нашу базу в Акташе, поужинаем и будем делиться впечатлениями этого насыщенного прекрасного дня.

4 день

Перевал Кату-Ярык, Пазырыкские курганы

После завтрака мы выезжаем и выдвигаемся в одно из самых красивых мест Алтая перевал Кату-Ярык.

По пути мы проедем Красные ворота прорубленную дорогу в красной горе, остановимся на небольшую прогулку у живописного горного озера Киделю.

Сделаем остановку у Пазарыкских курганов. Это древние захоронения скифского периода Viiii вв. До Нашей Эры. Представляете? Сами курганы - это погребения, в которых благодаря многолетней мерзлоте сохранились изделия из дерева, кожи, ткани, меха, металла.

Перевал Кату-Ярык- самый сложный и самый живописный перевал маршрута, где вертикальный перепад высоты составляет 800 метров. Прогуляемся, пофотографируемся на обзорной площадке с захватывающем дух видами. Поужинав в кафе на перевале, возвращаемся на нашу базу.

Вечером вас ждет сибирская баня и приятный вечер в уютной компании.

5 день

Конная прогулка, смотровая площадка

Вкусно завтракаем и отправляемся на конную прогулку.

Вас ждет неспешная, приятная прогулка среди потрясающих горных пейзажей.

Вы почувствуете полное спокойствие и единение с природой.

После чего нас ждет дорога в Горно-Алтайск по живописному Чуйскому тракту.

По пути заедем на Семинский перевал, чтобы купить памятные сувениры и местные лакомства.

В Горно-Алтайске гид отвезет вас в аэропорт (вылет должен быть после 20:00 часов)

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт на протяжении всей поездки (внедорожник или комфортабельный микроавтобус)
  • Экскурсии на протяжении всей поездки
  • Сопровождение опытного гида
  • Проживание в комфортабельных базах отдыха (2х и 3х местное размещение)
  • Входные билеты на Марс и Гейзерное озеро
  • Питание (комплексные завтраки)
  • Посещение комплекса с наскальными рисунками древних людей
  • Сибирская баня в горах Алтая
  • Конная прогулка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Горно-Алтайска
  • Дополнительные активности вне программы по желанию
  • Обеды и ужины
  • Одноместное размещение за доп плату 25000 руб (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

Почему С Нами?

  • Мы любим Сибирь и знаем множество удивительных мест, которые и вы обязательно полюбите.

  • С нами работают лучшие профессиональные гиды, которые могут открыть вам тайные и необыкновенно красивые места.

  • Мы путешествуем только в небольших группах (6 человек) на специально подготовленных микроавтобусах.

  • Мы заботимся о вашей безопасности и выбираем только безопасный и проходимый транспорт для путешествий и уютные места для стоянок.

  • В путешествиях с нами вам не нужно беспокоиться ни о местах питания, ни о проживании, всё продумано

  • И, наконец, мы хотим, чтобы воспоминания об этой поездке согревали вас в течение многих лет - с собой мы берем квадрокоптер и по окончанию поездки вы получите атмосферные видеоролики путешествия.

Пожелания к путешественнику

Мы ждем в тур активных, любознательных и любящих природу и приключения туристов)

Визы
Виза не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Катя!) Мы еще не знакомы, но у нас уже есть как минимум один общий интерес - это страсть к путешествиям! Я посетила 30 стран за последние 6 лет, и
точно знаю как превратить любую поездку в насыщенное и незабываемое приключение. Авторскими турами я занимаюсь более 4х лет и за это время свозила в туры более 2000 человек! Только представь, как это много) Чем я могу гордиться? Однозначно могу сказать - моей великолепной командой гидов! Каждый гид, с которым я работаю, настоящий профессионал своего дела, преданный и ответственный человек. А еще они очень веселые, заботливые и преданные своему делу. У меня есть свой клуб путешественников, в который попадает каждый, кто был в одном из наших туров. Девиз нашего клуба -"Праздновать жизнь и путешествовать"! С нашими путешественниками мы встречаемся в разных городах, встречаемся в новых путешествиях и продолжаем дружеское общение. Я организовываю туры по следующим направлениям: Дагестан Алтай Камчатка Байкал Турция Грузия Бали Териберка Выбирай, в какое путешествие хочешь отправиться с нашей командой?)

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

