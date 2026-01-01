Описание тура
Идеальный насыщенный и активный маршрут, организованный нами исходя из опыта и отзывов наших дорогих путешественников.
Ты увидишь самое лучшее на Алтае, завезем в тайные локации без толп туристов и покажем самые популярные места, которые ты много раз видел в интернете и мечтал там оказаться.
Мы выбрали для тебя комфортное проживание на всем маршруте: уютные базы отдыха с шикарными видами.
В наши туры всегда собираются очень интересные веселые ребята, благодаря чему в туре создается легкая дружественная атмосфера для классного отдыха.
Программа тура по дням
Чемал, Ороктойский мост, грот Куюс
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска (прилет до 11:00), встретимся, перекусим после дороги и сразу едем подальше от цивилизации.
Первая локация - смотровая площадка Чертов палец(при благоприятных погодных условиях),с нее открывается прекрасный вид на долину реки Катунь и множество других вершин. Сама скала очень живописная, а какие фото на ней можно сделать!
Мы проедем вдоль реки Катунь, посетим горные штольни недостроенной Гэс и Еландинский порог.
Увидим скалы, торчащие из воды - Зубы Дракона
Ильгуменский порог, самая бурная часть реки Катунь находится именно здесь, место очень энергетически сильное.
Ороктойский мост, где находится самое узкое и глубокое место Катуни, глубина которой достигает в этом месте 70 метров.
По возвращению назад, если погода будет ясной, мы заедем на обзорную площадку у села Толгоёк и устроим ужин-пикник на закате с прекрасным видом.
Чуйский тракт, Семинский перевал, переезд в Акташ
Сегодня нас ждет переезд на базу Акташ. Чуйский тракт, вас ждет путешествие по одной из самых красивых дорог в мире, по версии National Geographic.
Ты увидишь Семинский перевал, самая высокая точка Чуйского тракта. Семинский перевал — памятник природы государственного значения. Остановимся на прогулку и возможные покупки сувениров и различных товаров местного и монгольского производства.
Перевал Чике-Таман самый живописный видовой из перевалов Алтая. Высота перевала всего 1295 метров, но красота вокруг нереальная!
Увидишь слияние Чуи и Катуни, невообразимо красивое зрелище.
Заедем в национальный парк наскальных рисунков- петроглифов Калбак Таш, второго по величине в Республике, в котором находится более 5000 древних петроглифов под открытым небом, где нам проведет экскурсию представитель парка.
На подъезде к конечной точке сегодняшнего путешествия мы полюбуемся водопадом Ширлак, или Девичьи Слезы.
Наконец, мы добрались до Акташа, где заселяемся на базу в уютный деревянный дом с удобствами и видом на горы.
Марс, Гейзеровое озеро, Чуйский хребет
Сегодня мы получим максимум впечатлений от видов!
После завтрака мы посетим спрятанное в тайге небольшое и сказочно-красивое Гейзеровое озеро голубая глина дна которого придает необычайную красоту его чистой горной воде.
Увидим сказочные виды невероятные по красоте заснеженные вершины четырехтысячных вершин Северо-Чуйского хребта. Мы обязательно подъедем на обзорную площадку, чтобы насладиться видами на горы, Курайскую степь, петляющую в меандрах реку Чуя и сделать красивые фотографии.
Посетим Алтайский Марс и увидим действительно неземные пейзажи. Почувствуем себя настоящими космонавтами, гуляющими по другой планете. Это уникальное место, которое точно запомнится вам на всю жизнь! Обязательно сделаем много фото и видео на этой локации.
Вернемся на нашу базу в Акташе, поужинаем и будем делиться впечатлениями этого насыщенного прекрасного дня.
Перевал Кату-Ярык, Пазырыкские курганы
После завтрака мы выезжаем и выдвигаемся в одно из самых красивых мест Алтая перевал Кату-Ярык.
По пути мы проедем Красные ворота прорубленную дорогу в красной горе, остановимся на небольшую прогулку у живописного горного озера Киделю.
Сделаем остановку у Пазарыкских курганов. Это древние захоронения скифского периода Viiii вв. До Нашей Эры. Представляете? Сами курганы - это погребения, в которых благодаря многолетней мерзлоте сохранились изделия из дерева, кожи, ткани, меха, металла.
Перевал Кату-Ярык- самый сложный и самый живописный перевал маршрута, где вертикальный перепад высоты составляет 800 метров. Прогуляемся, пофотографируемся на обзорной площадке с захватывающем дух видами. Поужинав в кафе на перевале, возвращаемся на нашу базу.
Вечером вас ждет сибирская баня и приятный вечер в уютной компании.
Конная прогулка, смотровая площадка
Вкусно завтракаем и отправляемся на конную прогулку.
Вас ждет неспешная, приятная прогулка среди потрясающих горных пейзажей.
Вы почувствуете полное спокойствие и единение с природой.
После чего нас ждет дорога в Горно-Алтайск по живописному Чуйскому тракту.
По пути заедем на Семинский перевал, чтобы купить памятные сувениры и местные лакомства.
В Горно-Алтайске гид отвезет вас в аэропорт (вылет должен быть после 20:00 часов)
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт на протяжении всей поездки (внедорожник или комфортабельный микроавтобус)
- Экскурсии на протяжении всей поездки
- Сопровождение опытного гида
- Проживание в комфортабельных базах отдыха (2х и 3х местное размещение)
- Входные билеты на Марс и Гейзерное озеро
- Питание (комплексные завтраки)
- Посещение комплекса с наскальными рисунками древних людей
- Сибирская баня в горах Алтая
- Конная прогулка
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Горно-Алтайска
- Дополнительные активности вне программы по желанию
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение за доп плату 25000 руб (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Почему С Нами?
Мы любим Сибирь и знаем множество удивительных мест, которые и вы обязательно полюбите.
С нами работают лучшие профессиональные гиды, которые могут открыть вам тайные и необыкновенно красивые места.
Мы путешествуем только в небольших группах (6 человек) на специально подготовленных микроавтобусах.
Мы заботимся о вашей безопасности и выбираем только безопасный и проходимый транспорт для путешествий и уютные места для стоянок.
В путешествиях с нами вам не нужно беспокоиться ни о местах питания, ни о проживании, всё продумано
И, наконец, мы хотим, чтобы воспоминания об этой поездке согревали вас в течение многих лет - с собой мы берем квадрокоптер и по окончанию поездки вы получите атмосферные видеоролики путешествия.
Пожелания к путешественнику
Мы ждем в тур активных, любознательных и любящих природу и приключения туристов)