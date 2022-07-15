Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет в присутствии родителей или доверенных лиц.
Проживание. 2 дня на территории базы в палатках, на пешей части — в палатках. Тем, у кого нет своей палатки, предоставим место.
Питание. 3-разовое питание и перекусы. Готовит инструктор. Участники помогают по очереди.
Километраж. Полный километраж пешей части маршрута — 80 км. Поход подойдёт активным людям в хорошей физической форме.
Связь и интернет. На пешей части маршрута отсутствуют сотовая связь и интернет.
Программа тура по дням
Путь в Чибит
Собираемся всей группой и от аэропорта Новосибирска отправляемся в посёлок Чибит. В пути — около 10 часов. Остановимся пообедать в кафе, а после начнём движение по Чуйскому тракту, живописнейшей дороге России. Вечером приедем на турбазу, где разместимся в палатках. Желающие примут душ (за доплату).
Поход до ручья Орой
Сегодня наш первый походный день. От посёлка совершим переход до ручья Орой. Через Оройский мост перейдём реку Чуя и начнём идти вверх по крутой тропе через лиственничный лес. По дороге полюбуемся водопадами. На ночь остановимся у ручья в окружении могучих кедров.
За день пройдём 8 км, перепад высот составит 600 метров.
Плато Ештыкёль, слияние рек Шавла и Шабага
Позавтракав и собрав лагерь, снова выдвигаемся в путь. Сегодня наша цель — плато Ештыкёль. По дороге будем любоваться насыщенными красками и вдыхать аромат алтайских трав. Поднимемся на Оройский перевал, с которого открывается панорама горных хребтов и вид на бегущую внизу реку. Затем будем идти по плато Ештыкёль, усыпанному холмами, небольшими озёрами, заросшему травой и карликовой берёзой. Спустившись, дойдём до места слияния рек Шавлы и Шабаги.
За день пройдём 12 км.
Нижнее Шавлинское озеро
Сегодня будем идти вверх. Пройдём мимо зарослей деревьев, полюбуемся вершинами гор в обрамлении сочной травы и листвы и окажемся у Нижнего Шавлинского озера. Вам наверняка сразу захочется сфотографировать отражения в глади изумрудной воды. Установим лагерь в этом живописном месте и проведём здесь несколько следующих дней, совершая радиальные выходы.
Если останется время, можно заказать баню у местного горного жителя. Распариться — и бегом в озеро — ощущения незабываемые!
За день пройдём 10 км.
Радиальный выход к Верхнему Шавлинскому озеру
Оставив вещи в лагере, прогуляемся до Верхнего Шавлинского озера. На его берегу мало растительности, лишь нагромождение скальных обломков. На высоте 2307 м нам откроется изумительный вид на ледники, окружённые широкими лугами. Вы увидите, что вода в озере разного цвета, и поймёте почему. Желающие искупаются. Во второй половине дня вернёмся на нашу стоянку.
За день пройдём 15 км.
Гора Пирамида, отдых на озере
С утра, снова налегке, совершим поход до горы Пирамида высотой около 3000 метров. Покорим её и увидим все озёра с высоты — вид потрясающий! Вернувшись, отдохнём у озера и насладимся тишиной в окружении природы. Вечером попаримся в баньке.
Запасной день
Резервный день на случай непогоды. Как правило, мы проводим его на озере, чтобы подольше насладиться красотой этого места. Можно гулять, купаться, медитировать и упражняться в создании головокружительных кадров.
Переход до стоянки у слияния рек
Позавтракав и собрав лагерь, выдвигаемся в обратный путь. Спустимся к уже знакомой стоянке у слияния рек Шавлы и Шабаги.
Переход до р. Орой
Сегодня той же дорогой дойдём от стоянки до ручья Орой, где останемся на ночь.
Переход до турбазы, рафтинг, баня
Совершим короткий переход к турбазе в посёлке Чибит. Если останется время, желающие поучаствуют в рафтинге (за доплату). Брызги, визги, веселье и яркие эмоции гарантированы! А вечером расслабимся в баньке и устроим заключительный ужин.
Переезд в Новосибирск, Гейзерное озеро, слияние Чуи и Катуни
Рано утром выезжаем в Новосибирск. Вас ждёт ещё одна природная достопримечательность — Гейзерное озеро. Это небольшой водоём в лесу, на дне которого образуются причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли. Это просто водный космос! По пути сделаем остановку в месте слияния рек Катунь и Чуя. Воды разного цвета и не смешивается на протяжении нескольких километров. Затем заедем на местный рынок, чтобы купить мёда, трав, сувениров и напоследок отведать вкуснейшую местную кухню.
Прибудем в Новосибирск ориентировочно в 00:00.
Отъезд
Этот день для подстраховки: дорога от Чибита до Новосибирска неблизкая, поэтому лучше не рисковать. Обратные билеты рекомендуем покупать с вылетом после 6:00. Если вы планируете задержаться, мы подскажем, что посетить в городе. Например, здесь находится один из самых больших зоопарков России, есть Музей счастья и многое другое.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|58 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Место в палатке (предоставляется тем, у кого нет своей палатки)
- Общественное снаряжение (палатки, котлы, пилы, топоры, тент, рации, костровое и кухонное оборудование, карта местности)
- 3-разовое питание и перекусы
- Трансфер от Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
- Работа гида-инструктора
- Баня
- Групповая аптечка
- Базовая страховка
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами
Что не входит в цену
- Билеты на самолёт или поезд до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
- Проживание в хостеле до и после похода (по желанию)
- Обед в кафе в дни заезда и выезда
- Личное снаряжение