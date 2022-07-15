Возможно участие с детьми от 10 лет в присутствии родителей или доверенных лиц.

Проживание. 2 дня на территории базы в палатках, на пешей части — в палатках. Тем, у кого нет своей палатки, предоставим место.

Питание. 3-разовое питание и перекусы. Готовит инструктор. Участники помогают по очереди.

Километраж. Полный километраж пешей части маршрута — 80 км. Поход подойдёт активным людям в хорошей физической форме.

Связь и интернет. На пешей части маршрута отсутствуют сотовая связь и интернет.