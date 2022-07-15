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Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр

Отключиться от будничных забот и ощутить целительную силу природы
За время треккинга вы насладитесь удалённостью от цивилизации и ощутите всю силу и магию алтайской природы. Мы дойдём до Нижнего и Верхнего Шавлинских озёр в самом сердце Северо-Чуйского хребта. Нас
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будут окружать величественные горы, кедровые леса, реки и водопады.

Вы попаритесь в баньке, искупаетесь в бирюзовой воде, любители половят хариуса, желающие поучаствуют в рафтинге. Полная перезагрузка и свобода от городской суеты обеспечены.

5
2 отзыва
Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр
Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр
Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет в присутствии родителей или доверенных лиц.

Проживание. 2 дня на территории базы в палатках, на пешей части — в палатках. Тем, у кого нет своей палатки, предоставим место.

Питание. 3-разовое питание и перекусы. Готовит инструктор. Участники помогают по очереди.

Километраж. Полный километраж пешей части маршрута — 80 км. Поход подойдёт активным людям в хорошей физической форме.

Связь и интернет. На пешей части маршрута отсутствуют сотовая связь и интернет.

Программа тура по дням

1 день

Путь в Чибит

Собираемся всей группой и от аэропорта Новосибирска отправляемся в посёлок Чибит. В пути — около 10 часов. Остановимся пообедать в кафе, а после начнём движение по Чуйскому тракту, живописнейшей дороге России. Вечером приедем на турбазу, где разместимся в палатках. Желающие примут душ (за доплату).

Путь в ЧибитПуть в ЧибитПуть в ЧибитПуть в Чибит
2 день

Поход до ручья Орой

Сегодня наш первый походный день. От посёлка совершим переход до ручья Орой. Через Оройский мост перейдём реку Чуя и начнём идти вверх по крутой тропе через лиственничный лес. По дороге полюбуемся водопадами. На ночь остановимся у ручья в окружении могучих кедров.

За день пройдём 8 км, перепад высот составит 600 метров.

Поход до ручья ОройПоход до ручья ОройПоход до ручья ОройПоход до ручья Орой
3 день

Плато Ештыкёль, слияние рек Шавла и Шабага

Позавтракав и собрав лагерь, снова выдвигаемся в путь. Сегодня наша цель — плато Ештыкёль. По дороге будем любоваться насыщенными красками и вдыхать аромат алтайских трав. Поднимемся на Оройский перевал, с которого открывается панорама горных хребтов и вид на бегущую внизу реку. Затем будем идти по плато Ештыкёль, усыпанному холмами, небольшими озёрами, заросшему травой и карликовой берёзой. Спустившись, дойдём до места слияния рек Шавлы и Шабаги.

За день пройдём 12 км.

Плато Ештыкёль, слияние рек Шавла и ШабагаПлато Ештыкёль, слияние рек Шавла и ШабагаПлато Ештыкёль, слияние рек Шавла и ШабагаПлато Ештыкёль, слияние рек Шавла и ШабагаПлато Ештыкёль, слияние рек Шавла и Шабага
4 день

Нижнее Шавлинское озеро

Сегодня будем идти вверх. Пройдём мимо зарослей деревьев, полюбуемся вершинами гор в обрамлении сочной травы и листвы и окажемся у Нижнего Шавлинского озера. Вам наверняка сразу захочется сфотографировать отражения в глади изумрудной воды. Установим лагерь в этом живописном месте и проведём здесь несколько следующих дней, совершая радиальные выходы.

Если останется время, можно заказать баню у местного горного жителя. Распариться — и бегом в озеро — ощущения незабываемые!

За день пройдём 10 км.

Нижнее Шавлинское озероНижнее Шавлинское озероНижнее Шавлинское озероНижнее Шавлинское озеро
5 день

Радиальный выход к Верхнему Шавлинскому озеру

Оставив вещи в лагере, прогуляемся до Верхнего Шавлинского озера. На его берегу мало растительности, лишь нагромождение скальных обломков. На высоте 2307 м нам откроется изумительный вид на ледники, окружённые широкими лугами. Вы увидите, что вода в озере разного цвета, и поймёте почему. Желающие искупаются. Во второй половине дня вернёмся на нашу стоянку.

За день пройдём 15 км.

Радиальный выход к Верхнему Шавлинскому озеруРадиальный выход к Верхнему Шавлинскому озеруРадиальный выход к Верхнему Шавлинскому озеруРадиальный выход к Верхнему Шавлинскому озеруРадиальный выход к Верхнему Шавлинскому озеруРадиальный выход к Верхнему Шавлинскому озеру
6 день

Гора Пирамида, отдых на озере

С утра, снова налегке, совершим поход до горы Пирамида высотой около 3000 метров. Покорим её и увидим все озёра с высоты — вид потрясающий! Вернувшись, отдохнём у озера и насладимся тишиной в окружении природы. Вечером попаримся в баньке.

Гора Пирамида, отдых на озереГора Пирамида, отдых на озереГора Пирамида, отдых на озереГора Пирамида, отдых на озереГора Пирамида, отдых на озереГора Пирамида, отдых на озереГора Пирамида, отдых на озереГора Пирамида, отдых на озере
7 день

Запасной день

Резервный день на случай непогоды. Как правило, мы проводим его на озере, чтобы подольше насладиться красотой этого места. Можно гулять, купаться, медитировать и упражняться в создании головокружительных кадров.

Запасной деньЗапасной деньЗапасной деньЗапасной деньЗапасной деньЗапасной день
8 день

Переход до стоянки у слияния рек

Позавтракав и собрав лагерь, выдвигаемся в обратный путь. Спустимся к уже знакомой стоянке у слияния рек Шавлы и Шабаги.

Переход до стоянки у слияния рекПереход до стоянки у слияния рекПереход до стоянки у слияния рек
9 день

Переход до р. Орой

Сегодня той же дорогой дойдём от стоянки до ручья Орой, где останемся на ночь.

Переход до р. ОройПереход до р. ОройПереход до р. ОройПереход до р. Орой
10 день

Переход до турбазы, рафтинг, баня

Совершим короткий переход к турбазе в посёлке Чибит. Если останется время, желающие поучаствуют в рафтинге (за доплату). Брызги, визги, веселье и яркие эмоции гарантированы! А вечером расслабимся в баньке и устроим заключительный ужин.

Переход до турбазы, рафтинг, баняПереход до турбазы, рафтинг, баняПереход до турбазы, рафтинг, баня
11 день

Переезд в Новосибирск, Гейзерное озеро, слияние Чуи и Катуни

Рано утром выезжаем в Новосибирск. Вас ждёт ещё одна природная достопримечательность — Гейзерное озеро. Это небольшой водоём в лесу, на дне которого образуются причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли. Это просто водный космос! По пути сделаем остановку в месте слияния рек Катунь и Чуя. Воды разного цвета и не смешивается на протяжении нескольких километров. Затем заедем на местный рынок, чтобы купить мёда, трав, сувениров и напоследок отведать вкуснейшую местную кухню.

Прибудем в Новосибирск ориентировочно в 00:00.

Переезд в Новосибирск, Гейзерное озеро, слияние Чуи и КатуниПереезд в Новосибирск, Гейзерное озеро, слияние Чуи и КатуниПереезд в Новосибирск, Гейзерное озеро, слияние Чуи и Катуни
12 день

Отъезд

Этот день для подстраховки: дорога от Чибита до Новосибирска неблизкая, поэтому лучше не рисковать. Обратные билеты рекомендуем покупать с вылетом после 6:00. Если вы планируете задержаться, мы подскажем, что посетить в городе. Например, здесь находится один из самых больших зоопарков России, есть Музей счастья и многое другое.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник58 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Место в палатке (предоставляется тем, у кого нет своей палатки)
  • Общественное снаряжение (палатки, котлы, пилы, топоры, тент, рации, костровое и кухонное оборудование, карта местности)
  • 3-разовое питание и перекусы
  • Трансфер от Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
  • Работа гида-инструктора
  • Баня
  • Групповая аптечка
  • Базовая страховка
  • Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами
Что не входит в цену
  • Билеты на самолёт или поезд до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
  • Проживание в хостеле до и после похода (по желанию)
  • Обед в кафе в дни заезда и выезда
  • Личное снаряжение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча группы в Новосибирске/Барнауле/Горно-Алтайске. В Новосибирске встреча группы на вокзале в 8:00. Затем заедем в аэропорт и заберём тех, кто прилетел на самолёте
Завершение: Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 31 туриста
Более 12 лет в туризме. Обожаю горы. 37 раз поднялся на Эльбрус. Люблю людей, не дам скучать и расскажу 1000 смешных историй.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Александр
Это был незабываемый поход! Сергей отличный гид:позитивный,ответственный!!! Все очень понравилось,буду и в дальнейшем теперь планировать походы с Сергеем!!!!
Это был незабываемый поход! Сергей отличный гид:позитивный,ответственный!!! Все очень понравилось,буду и в дальнейшем теперь планировать походы
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К
Все прошло отлично, замечаний нет никаких. Гид сергей очень компетентный, ответственный. По еде тоже все хорошо, всего хватило, никто не голодал. Сами озёра шикарные. Вам спасибо за тур!
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