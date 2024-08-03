Великолепие открывающихся
Программа тура по дням
Туркомплекс «Таёжник». Переезд до Улагана
Для тех, кто выбрал городом прилета столицу нашей Республики город Горно-Алтайск – встреча в аэропорту (групповой трансфер, за доп. плату можно заказать индивидуальный, или воспользоваться услугами такси).
Завтрак в ресторане эко-отеля Таежник для тех, кто прибудет до 10:45.
Внимание! В эко-отель Таежник все участники должны попасть до 12:30 в день начала тура.
Сбор группы, включая тех, кто прибыл после 11:00.
В 13:00 – обед в ресторане эко-отеля Таежник.
Если группа собралась в полном составе до 11 утра, выезд на маршрут, обед в придорожном кафе.
Переезд по Чуйскому тракту до с. Акташ и далее до т/к Малина, вблизи с. Улаган.
Ужин в кафе т/к Малина либо т/к Кочевник.
Размещение на территории в палатках.
Желающие могут разместиться в номерах, по факту их наличия, оплатив на месте.
Стоимость номера от 2 500 рублей.
Вечерний костер для желающих.
авто 400 км.
Туркомплекс "Малина" (Кочевник) - стоянка "Алтай Эрине" - озеро Соролукель
Завтрак в кафе т/к Малина (либо Кочевник).
Погрузка вещей и снаряжения в УАЗик, переезд до стоянки на Улаганском перевале.
Инструктаж по технике безопасности в конном туре, распределение лошадей.
Обед в виде перекуса (бутерброды, чай, овощи, сладости, консервы).
Время пути 3-4 часа.
Большая часть дороги проходит через кедрач.
Здесь путешественники в полной мере могут насладиться неповторимой чистотой горного воздуха в сочетании с приятным ароматом хвойного леса, который окончательно прогоняет из головы мысли о цивилизации.
Через лесные поляны и густые заросли кустарника тропа приводит путников к горному озеру Бельтир и дальше на берег озера Соролукель, где им предстоит разбить лагерь и переночевать.
Ужин готовится гидом на костре.
Ночевка в палатках на берегу озера.
Полевые условия, настоящий туризм, походная романтика и великолепные закаты.
авто 60 км., кони 15 км.
Дневка. Радиальный выход на обзорную точку хребта Айгулак
Завтрак готовит гид на костре.
После завтрака выход на маршрут.
С вершины горы открываются великолепные пейзажи: на Курайскую степь, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты.
Поднявшись на такую высоту человек может почувствовать себя птицей, парящей высоко над землей.
С вершины открывается панорама на Чуйские белки – вершины Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов, покрытые вечными снегами.
В хорошую погоду можно увидеть практически все высочайшие вершины этих хребтов: Актру, Маашей-баши, Иикту и т. д., и конечно же насладиться видом на крупнейшие ледники региона.
А когда на небе бегут облака, то поднявшись на Кыскашту-Ойык гости Алтая могут прикоснутся к ним рукой, почувствовать себя обитателем иных миров, отделенных от обычного мира людей завесой тайн.
Обед в виде перекуса.
Ночевка в палаточном лагере на берегу озера Соролукель.
Ужин готовит гид на костре.
кони 20 км.
Обратный путь на стоянку Алтай-Эрине. Улаганский перевал - Красные ворота - ур. Малый Яломан - эко-отель Таежник
Завтрак готовит гид на костре.
Возвращение на лошадях до стоянки на Улаганском перевале, где попрощавшись с алтайскими лошадками и пересев на железного коня повышенной проходимости путники отправляются к дальнейшим приключениям.
В первой половине дня туристов ждет
Обед в виде перекуса на стоянке.
По пути следования участникам маршрута предстоит встреча с такими тур. объектами как вершина Улаганского перевала, Красные ворота и множество озер, которые расположились по разные стороны Улаганского тракта.
В селе Акташ группа выезжает на Чуйский тракт, здесь группу ждет обед в кафе.
После обеда группа отправляется до эко-отеля Таежник, где туристов ждет ужин, размещение в юртах на территории эко-отеля по 2-3 человека (одноместное размещение не предполагается, душ на территории).
кони 15 км., авто 400 км.
Отъезд
Завтрак в ресторане эко-отеля Таежник.
Выезд в аэропорт, групповой, ориентируемый на время вылета самолета.
авто 30 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Туристам выдается необходимое снаряжение, в том числе четырехслойные синтепоновые спальники.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск, г. Баранул, г. Новосибирск
- Трансфер до туркомплекса «Таежник» и обратно из любых городов, кроме Горно-Алтайска (аэропорт, в день начала тура)
- Страховка «Антиклещ», её можно приобрести отдельно, стоимость страховки 400 рублей, срок её действия 365 дней, оформляется на каждого туриста отдельно, также страховку можно приобрести в любом страховом агентстве самостоятельно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
23. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Как добраться?
ВНИМАНИЕ! В эко-отель Таежник все участники должны попасть до 12:30 в день начала тура
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.
Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.
Время в пути 3-4 часа.
При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: от 2500,00 в одну сторону в зависимости от класса авто (стоимость ориентировочная, зависит от тарифа перевозчика, организатор помогает организовать трансфер, доставку осуществляют местные перевозчики (такси).
Оплата производится непосредственно водителю, осуществившему доставку.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 8000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать.
О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке. Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем. Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Внимание! За один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем. для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.
Как организовано питание?
В походных условиях (конные, пешие и водные туры) питание трехразовое, пища готовится инструктором на костре или газовой горелке, туристы принимают участие в приготовлении пищи по желанию. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте, то питание организуется согласно описанию маршрута.
На всех длительных активных (конных, пеших, водных) маршрутах питание в обед осуществляется в виде перекуса в полевых условиях!
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура). В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком. Перед употреблением ягод спросите разрешения у гида, чтобы не съесть что-либо не подходящее. Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода для приготовления пищи берется из ручьев, рек, озер.
В случае если у Вас особый режим питания, либо Вы не употребляете какие-либо продукты из указанного перечня - сообщите об этом при бронировании тура. Желательно указывать полный список того, что вы не едите. Если у вас жесткие ограничения, то сообщите, что именно вы едите.
А так же нужно обязательно продублировать информацию по питанию гиду!
Примерное меню на активный маршрут (общее).
ЗАВТРАК
Макароны с тушенкой, Гречка, Спагетти с мясом, кофе, сыр, масло, хлеб, майонез, чай, кофе, сахар, сгущенка, пряники.
ОБЕД
Сухой паек (хлеб, печенье овсяное, сыр плавленый, колбаса, паштет, шоколад) Салат.
УЖИН
Борщ, Cуп фасолевый, Солянка, Рыбный суп, Салат.
Список продуктов на маршрут:
Крупы:
Гречка; Рис (каша); Рис (суп); Горох (Суп); Паутинка (суп); Пшено (суп); Сахар; Рожки; Спагетти; Хлопья для каши.
Консервы:
Зеленый горошек; Шампиньоны консервированные; Оливки; Ананасы консервированные; Кукуруза; Фасоль; Паштет; Шпроты; Горбуша; Рыбные консервы: сайра; Сгущенка; Молоко концентрированное; Тушенка; Икра кабачковая; Огурцы маринованные; Окорочка.
Овощи, фрукты:
Картошка; Огурцы; Помидоры; Кабачки; Капуста; Перец болгарский; Лимон; Чеснок; Лук; Арбуз; Морковь, сухие фруктовые смеси.
Напитки:
Чай в пакетиках; Чай рассыпной; Кофе; Сухофрукты (компот); Какао; Кисель.
Кондитерские изделия:
Крекер; Пряники; Печенье сладкое; Халва; Мармелад; Казинаки; Повидло; Конфеты: леденцы; Шоколад; Паста шоколадная; Баранки; Сушки.
Сыр:
Сыр плавленый; Сыр копченый; Сыр твердый.
Приправы:
Масло подсолнечное; Зелень сушенная; Соль; Лавровый лист; Универсальная приправа; Перец черный; Майонез; Кетчуп; Перец красный.
Колбасные изделия:
Колбаса варенная; Колбаса сырокопченая; Колбаса копченная.
Сухофрукты:
Изюм; Курага; Смесь из сухофруктов.
Хлебобулочные изделия:
Хлеб черный; Хлеб белый; Сухарики (кириешки).
Моющие средства:
Моющее средства; Губки.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Люди все отзывчивые и приветливые!! Отдельное спасибо нашим сопровождающим Захару и Жене!! За неделю мы стали одной семьей!! Обязательно приедем ещё!!