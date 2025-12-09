Существует несколько путей, ведущих к высочайшей вершине Сибири — горе Белухе, некоторые из них очень
Программа тура по дням
Туркомплекс «Таёжник» - село Джазатор
Сбор группы на т/к "Таёжник" до 9:00. Выезд в 9:00.
Прибыть нужно заранее, чтобы после сбора в экоотеле «Таёжник» и завтрака начать путь к с. Джазатор (в сторону Монголии) по знаменитому Чуйскому тракту.
Обед в кафе.
По прибытии в Кош‑Агач — пересадка на высокопроходимый транспорт(УАЗ, ЗИЛ). Переезд в с. Джазатор.
Разбивка лагеря. Поздний ужин. Баня.
Расстояние: 540 км.
Село Джазатор - урочище Кара-Суу
Завтрак. Сбор лагеря.
От села Джазатор едем на лошадях по грунтовой лесной дороге, которая выходит к реке Аргут и дальше проходит по правому её берегу.
Дорога поднимается высоко над рекой, что позволяет наблюдать красивые пейзажи: степь Самаха, устье реки Кок-Суу, отроги Южно-Чуйского хребта.
Продолжаем движение по лесной дороге до села Аргут, где переправимся по мосту на левый берег реки Аргут.
Дальше по дороге, которая поначалу взбирается вверх на безлесные горные отроги, где сухой и каменистый пейзаж напоминает полупустыни Монголии, затем спускается к реке Аргут, на берегах которого растет тополиная роща.
Дальше наш путь проходит по лугам с высокой травой до реки Кулагаш.
Ночёвка на берегу реки Кулагаш.
Река Кулагаш - река Иедыгем
Переправа по мосту через реку Кулагаш.
Дальше начинается затяжной подъём по крутому берегу реки Аргут. Наверху местность относительно ровная, но берег Аргута на протяжении нескольких километров очень высокий и обрывистый.
Часть пути проходит по старой, нахоженной караванной тропе, но местами тропа разрушилась, и приходится идти по крупным камням вдоль берега.
Под вечер, преодолев последний подъём, выходим к устью реки Иедыгем, где становимся на ночёвку.
Конный переход: 3-4 часа, 12 км.
Река Иедыгем - река Куркуре
Тропа уходит вверх по долине реки Иедыгем.
Река течет в глухом распадке, редко посещаемом людьми.
На ночлег становимся на большой поляне напротив устья реки Куркуре, впадающей в Иедыгем каскадом водопадов.
Конный переход: 5-6-часов, 25 км.
Дневка
Радиальный выход на водопад Куркуре.
Пешком: 15 км.
Радиальный выход к водопаду Иедыгем и леднику Менсу
Восточный склон Белухи представлен её самым большим ледником — Менсу, который даёт начало реке Иедыгем, большому левому притоку Аргута.
Ледник спускается с восточной вершины Белухи между двумя её отрогами, один из которых является водоразделом с Ак-Кемом, другой — с Берелью.
Время выхода: 6-7 часов.
Пешком: 15 км.
Обратный путь вдоль реки Иедыгем
Обратная дорога идет той же тропой вниз по реке Иедыгем.
Конный переход: 5-6 часов, 25 км.
Река Иедыгем - река Кулагаш
Конный переход река Иедыгем — река Кулагаш.
Конный переход: 5-6 часов, 26 км.
Конный переход до урочища Кара-Суу
По долине реки Кулагаш спускаемся вниз до реки Аргут.
Переправа через Аргут по мосту.
От устья реки Карагем поднимается в вверх вдоль левого берега реки до моста, затем пешком преодолеваем небольшой подъём до петроглифов.
Ночёвка в урочище Кара-Суу.
Конный переход: 5-6 часов, 25 км.
Конный переход от Кара-Суу до села Джазатор
Конный переход, завершающий маршрут, до т/к «Кабарга», расположенного в с. Джазатор.
Баня. Прощальный костёр.
Конный переход: 4-5 часов, 20 км.
Переезд Джазатор - «Таёжник». Завершение программы
Завтрак. Сбор лагеря.
На УАЗ доезжаем до Кош-Агача, где пересаживаемся в микроавтобус.
Переезд по Чуйскому тракту до туркомплекса «Таёжник». Санитарные остановки и остановка на обед предусмотрены.
Прибытие в т/к «Таёжник». Ужин. Окончание программы.
Билеты на самолёт необходимо приобретать на следующий день после окончания тура.
Авто: 540 км.
Проживание
Проживание в палатках, походные условия.
Варианты проживания
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки согласно программе тура
- Оплата УАЗ от Кош-Агача до Джазатора и обратно
- Оплата УАЗ от Джазатора до р. Кулагаш
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
- Баня согласно программе тура
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструктора
- Оплата работы конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания (по программе есть обеды в виде перекуса)
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Трансфер до туркомплекса «Таежник» и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то, в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства: арчимак (перемётная сумка) и драйбег;
- походная обувь: нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми — главное, чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище). В крайнем случае — высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все‑таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки;
- кроссовки или треккинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки — учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию;
- сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы);
- удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов — брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов, сделанные из лёгкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что‑то подобное, главное, чтобы он был удобным и не шуршащим;
- комплект одежды для отдыха в лагере и ночёвки — брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночёвки идеально подойдет термобелье, оно также выручит, если погода испортится;
- тёплый свитер или толстовка (материал желательно флис или шерсть);
- тёплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто‑то думает, что тёплые вещи в июле не понадобятся — уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема;
- тёплая шапочка (флисовая или шерстяная);
- кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандана;
- перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
- носки — 2–3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
- брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (общевойсковой защитный комплект) — длинный резиновый плащ с капюшоном;
- купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоёме;
- туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло — обязательно;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
- маленький фонарик (налобный);
- индивидуальные лекарственные средства. Основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах — возьмите свои;
- небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку ёмкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо ещё как-нибудь закрепить;
- фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. И не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть, будет много, а подзарядиться негде;
- сидение туристическое (хоба);
- личная посуда (тарелка, ложка, кружка);
- для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объёма, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объёмом 160-180 литров в количестве 4 штук.
Требование к набору личных вещей: ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способных повредить гермоупаковку).
Сроки оформления тура и бронирование для иностранцев
Прием заявок на тур заканчивается за 20 дней до начала тура для граждан России и за 35 дней для иностранцев, поскольку на этот тур оформляется пропуск в погранзону.