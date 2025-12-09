2 день

Село Джазатор - урочище Кара-Суу

Завтрак. Сбор лагеря.

От села Джазатор едем на лошадях по грунтовой лесной дороге, которая выходит к реке Аргут и дальше проходит по правому её берегу.

Дорога поднимается высоко над рекой, что позволяет наблюдать красивые пейзажи: степь Самаха, устье реки Кок-Суу, отроги Южно-Чуйского хребта.

Продолжаем движение по лесной дороге до села Аргут, где переправимся по мосту на левый берег реки Аргут.

Дальше по дороге, которая поначалу взбирается вверх на безлесные горные отроги, где сухой и каменистый пейзаж напоминает полупустыни Монголии, затем спускается к реке Аргут, на берегах которого растет тополиная роща.

Дальше наш путь проходит по лугам с высокой травой до реки Кулагаш.

Ночёвка на берегу реки Кулагаш.

