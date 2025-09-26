Описание тура
Приглашаем тебя с нами на Алтай, в поход к удивительному каскаду Мультинских озер, в самое сердце природного заповедника. Этот удивительной красоты трек - один из лучших пеших маршрутов Горного Алтая. За несколько насыщенных дней мы увидим огромное количество бурных рек, бирюзовых озер, снежных вершин и широко раскинувшихся зеленых долин, увидим высшую точку Алтайских гор Белуху, поживем в домиках с баней прямо на берегу озера и насладимся уникальной атмосферой уединения с природой.
Программа тура по дням
Горно-Алтайск
Встреча группы в Горно-Алтайске. В этот день вы можете прилететь в любое удобное вам время. Знакомство, ужин, на закате подъем на смотровую площадку с панорамным видом на Горно-Алтайск и окружающие его зеленеющие холмы.
Чуйский тракт
Ранним утром отправляемся в путь. Наша точка назначения - поселение Усть-кокса, находящееся у ворот к знаменитому каскаду озер. Поездка будет очень живописной, при хорошей видимости мы увидим Актру и другие вершины Алтая. Часть пути будет проходить по знаменитому Чуйскому тракту - дороги, входящей в топ-5 самых красивых трасс мира по версии журнала National Geographic. Затем мы выезжаем в сторону Мультинских озер, откуда начнется пешеходная часть нашего маршрута. Добраться туда можно только на машине повышенной проходимости Газ-66, благодаря чему здесь можно насладится красотой первозданной природы вдали от толп туристов. Будем ехать по лугам и таёжным лесам, сквозь лесные озёра и ручьи. Точка нашего базирования находится на тур базе у первого из каскада озёр Нижнего Мультинского. Прямо на берегу озера неподалеку от места нашего ночлега расположена баня, которая будет в вашем распоряжении каждый вечер. Кстати, вода в озерах прохладная, так что это отличный способ охладиться после парилки!
Мультинские озера
Ранний подъем, сегодня нам предстоит большой и очень насыщенный красивыми видами день, ведь мы отправляемся в самое сердце Катунского природного заповедника. Сначала мы переплывем на катерах Нижнее Мультинское озеро и поднимемся к водопаду Шумы - впечатляющему водяному потоку, сформированному нагромождением глыб, оставленных ледником. Несколько тысяч лет назад под воздействием ледника здесь образовались сами Мультинские озёра. Неспеша гуляем по окрестностям и открываем для себя невероятную природу Горного Алтая. Далее также на лодках перплываем Среднее озеро и направляемся к одному из самых впечатляющих в заповеднике озер - оно расположилось прямо у подножия ледника. Тропа поведет нас вдоль реки Мульта, по обеим сторонам от которой разбросано большое количество водопадов. Через пару часов достигаем цели. Сверкающее идеальной бирюзой Верхнее Мультинское озеро - отличное место для пикника и длительной фотосессии. К вечеру переплываем на катерах Среднее Мультинское озеро и возвращаемся к нашим домикам.
Озеро Куйгук
Сегодня вам предстоит поход на конях до озера Куйгук. (Кто боится ехать на конях - вместо этого можно добраться на вездиходах). Если вам понравились Мультинские озера, то Куйгук произведет на вас еще большее впечатление. Его насыщенные цвета и невероятный ландшафт никого не оставляют равнодушным. Сев на лошадей, выходим в зеленеющую долину Куйгук и набираем 450 метров высоты. Через пару часов достигнув нашей локации, отправляемся к водопаду, вытекающему из озера, а потом уже и к самому озеру Куйгук. От озера открывается великолепный вид на одноимённый горный перевал. После небольшого пикника вновь садимся на лошадей и возвращаемся в точку нашего ночлега.
Замульта
Утром отдыхаем после насыщенных ходовых дней, отсыпаемся и гуляем вдоль озер. Желающие могут сходить встретить рассвет на Нижнем озере, это всегда незабываемые впечатления. Горы, лес и снега отражаются здесь в воде, подсвеченной лучами раннего утреннего солнца - лучшего начала дня не придумать! Затем поднимемся на смотровую точку, с которой открывается потрясающий вид: перед нами будет лежать вся долина мультинских озер и близлежащие вершины. Подъем недолгий, но достаточно крутой. На привалах вас ждут удивительные пейзажи гор, ледников и течений. Поднимаемся на высоту 2500 метров, где царят уже более суровые климат и ландшафт и открываются фантастические панорамыво второй половине дня осуществляем переезд обратно в деревню Замульта. После обеда у вас будет возможность посетить старообрядческий музей и послушать истории долгожителей этих невероятных мест, погрузившись в истории Уймонской долины и поселений, разбросанных вокруг Мультинских озер.
Долина Аккем или Башталинское озеро
Сегодня в зависимости от погодных условий мы отправимся либо в долину Аккем, либо на Башталинское озеро. Озеро напоминает собой кратер вулкана, вокруг него удивительным образом сочетаются зеленые, красные и бирюзовые краски. Гулять в широко раскинувшуюся, живописную долину Аккем, одно из красивейших мест этого края. Долина запомнится вам завораживающими видами гигантских горных массивов, вдоль которых вьется бурное течение реки, а также большим количеством озер и водопадов. В обоих локациях с обзорных площадок в хорошую погоду видно одну из главных достопримечательностей Алтая - гору Белуху. Белуха - одна из крупнейших горных вершин России и самая высокая точка Алтая (4506 м). Эта громадина - величественный монумент природы, на протяжении многих столетий она влечет к себе путешественников и туристов, писателей, художников и ученых. Удивительный факт о Белухе в том, что она удалена на одинаковое расстояние от трех океанов - Тихого, Атлантического и Индийского, что делает ее центральным узлом всего материка Евразии.
Возвращение в Горно-Алтайск
Сегодня нам предстоит обратная дорога до Горно Алтайска. Возвращение в город в районе 15:00.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на маршруте
- Оплаченный транспорт на всем маршруте
- Конный поход
- Сплав на катерах по озерам
- Билеты на все входящие в нашу программу достопримечательности
- Разрешения на вход в заповедные зоны
- Услуги гидов
- Сопровождение на всем маршруте
- Консультации по всем интересующим вопросам
Что не входит в цену
- Авиабилеты Ваш город - Горно-Алтайск - Ваш город (от 10 000 руб.)
- Питание (в кафе на тур базах) - примерно 2 000 руб. в день
О чём нужно знать до поездки
Туристический поход к Мультинским озерам станет одним из лучших приключений в вашей жизни. Вы отправитесь в настоящую сказку, где каждый отрезок пути будет радовать вас живописными пейзажами, красотой горных вершин и изумрудных Мультинских озер. Они по праву считаются одной из главных достопримечательностей Горного Алтая и пользуются большой популярностью. Местная природа способна поразить своей первозданной, нетронутой красотой. Тур на Мультинские озера это прекрасная возможность отдохнуть от повседневной суеты, работы, проблем. Поход никого не оставит равнодушным и запомнится навсегда.