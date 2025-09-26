Мои заказы

Алтай: поход к Мультинским озёрам

Приглашаем тебя с нами на Алтай
Описание тура

Приглашаем тебя с нами на Алтай, в поход к удивительному каскаду Мультинских озер, в самое сердце природного заповедника. Этот удивительной красоты трек - один из лучших пеших маршрутов Горного Алтая. За несколько насыщенных дней мы увидим огромное количество бурных рек, бирюзовых озер, снежных вершин и широко раскинувшихся зеленых долин, увидим высшую точку Алтайских гор Белуху, поживем в домиках с баней прямо на берегу озера и насладимся уникальной атмосферой уединения с природой.

Программа тура по дням

1 день

Горно-Алтайск

Встреча группы в Горно-Алтайске. В этот день вы можете прилететь в любое удобное вам время. Знакомство, ужин, на закате подъем на смотровую площадку с панорамным видом на Горно-Алтайск и окружающие его зеленеющие холмы.

Горно-АлтайскГорно-АлтайскГорно-Алтайск
2 день

Чуйский тракт

Ранним утром отправляемся в путь. Наша точка назначения - поселение Усть-кокса, находящееся у ворот к знаменитому каскаду озер. Поездка будет очень живописной, при хорошей видимости мы увидим Актру и другие вершины Алтая. Часть пути будет проходить по знаменитому Чуйскому тракту - дороги, входящей в топ-5 самых красивых трасс мира по версии журнала National Geographic. Затем мы выезжаем в сторону Мультинских озер, откуда начнется пешеходная часть нашего маршрута. Добраться туда можно только на машине повышенной проходимости Газ-66, благодаря чему здесь можно насладится красотой первозданной природы вдали от толп туристов. Будем ехать по лугам и таёжным лесам, сквозь лесные озёра и ручьи. Точка нашего базирования находится на тур базе у первого из каскада озёр Нижнего Мультинского. Прямо на берегу озера неподалеку от места нашего ночлега расположена баня, которая будет в вашем распоряжении каждый вечер. Кстати, вода в озерах прохладная, так что это отличный способ охладиться после парилки!

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
3 день

Мультинские озера

Ранний подъем, сегодня нам предстоит большой и очень насыщенный красивыми видами день, ведь мы отправляемся в самое сердце Катунского природного заповедника. Сначала мы переплывем на катерах Нижнее Мультинское озеро и поднимемся к водопаду Шумы - впечатляющему водяному потоку, сформированному нагромождением глыб, оставленных ледником. Несколько тысяч лет назад под воздействием ледника здесь образовались сами Мультинские озёра. Неспеша гуляем по окрестностям и открываем для себя невероятную природу Горного Алтая. Далее также на лодках перплываем Среднее озеро и направляемся к одному из самых впечатляющих в заповеднике озер - оно расположилось прямо у подножия ледника. Тропа поведет нас вдоль реки Мульта, по обеим сторонам от которой разбросано большое количество водопадов. Через пару часов достигаем цели. Сверкающее идеальной бирюзой Верхнее Мультинское озеро - отличное место для пикника и длительной фотосессии. К вечеру переплываем на катерах Среднее Мультинское озеро и возвращаемся к нашим домикам.

Мультинские озераМультинские озераМультинские озера
4 день

Озеро Куйгук

Сегодня вам предстоит поход на конях до озера Куйгук. (Кто боится ехать на конях - вместо этого можно добраться на вездиходах). Если вам понравились Мультинские озера, то Куйгук произведет на вас еще большее впечатление. Его насыщенные цвета и невероятный ландшафт никого не оставляют равнодушным. Сев на лошадей, выходим в зеленеющую долину Куйгук и набираем 450 метров высоты. Через пару часов достигнув нашей локации, отправляемся к водопаду, вытекающему из озера, а потом уже и к самому озеру Куйгук. От озера открывается великолепный вид на одноимённый горный перевал. После небольшого пикника вновь садимся на лошадей и возвращаемся в точку нашего ночлега.

Озеро КуйгукОзеро КуйгукОзеро Куйгук
5 день

Замульта

Утром отдыхаем после насыщенных ходовых дней, отсыпаемся и гуляем вдоль озер. Желающие могут сходить встретить рассвет на Нижнем озере, это всегда незабываемые впечатления. Горы, лес и снега отражаются здесь в воде, подсвеченной лучами раннего утреннего солнца - лучшего начала дня не придумать! Затем поднимемся на смотровую точку, с которой открывается потрясающий вид: перед нами будет лежать вся долина мультинских озер и близлежащие вершины. Подъем недолгий, но достаточно крутой. На привалах вас ждут удивительные пейзажи гор, ледников и течений. Поднимаемся на высоту 2500 метров, где царят уже более суровые климат и ландшафт и открываются фантастические панорамыво второй половине дня осуществляем переезд обратно в деревню Замульта. После обеда у вас будет возможность посетить старообрядческий музей и послушать истории долгожителей этих невероятных мест, погрузившись в истории Уймонской долины и поселений, разбросанных вокруг Мультинских озер.

ЗамультаЗамультаЗамульта
6 день

Долина Аккем или Башталинское озеро

Сегодня в зависимости от погодных условий мы отправимся либо в долину Аккем, либо на Башталинское озеро. Озеро напоминает собой кратер вулкана, вокруг него удивительным образом сочетаются зеленые, красные и бирюзовые краски. Гулять в широко раскинувшуюся, живописную долину Аккем, одно из красивейших мест этого края. Долина запомнится вам завораживающими видами гигантских горных массивов, вдоль которых вьется бурное течение реки, а также большим количеством озер и водопадов. В обоих локациях с обзорных площадок в хорошую погоду видно одну из главных достопримечательностей Алтая - гору Белуху. Белуха - одна из крупнейших горных вершин России и самая высокая точка Алтая (4506 м). Эта громадина - величественный монумент природы, на протяжении многих столетий она влечет к себе путешественников и туристов, писателей, художников и ученых. Удивительный факт о Белухе в том, что она удалена на одинаковое расстояние от трех океанов - Тихого, Атлантического и Индийского, что делает ее центральным узлом всего материка Евразии.

Долина Аккем или Башталинское озероДолина Аккем или Башталинское озероДолина Аккем или Башталинское озеро
7 день

Возвращение в Горно-Алтайск

Сегодня нам предстоит обратная дорога до Горно Алтайска. Возвращение в город в районе 15:00.

Возвращение в Горно-АлтайскВозвращение в Горно-АлтайскВозвращение в Горно-Алтайск
Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на маршруте
  • Оплаченный транспорт на всем маршруте
  • Конный поход
  • Сплав на катерах по озерам
  • Билеты на все входящие в нашу программу достопримечательности
  • Разрешения на вход в заповедные зоны
  • Услуги гидов
  • Сопровождение на всем маршруте
  • Консультации по всем интересующим вопросам
Что не входит в цену
  • Авиабилеты Ваш город - Горно-Алтайск - Ваш город (от 10 000 руб.)
  • Питание (в кафе на тур базах) - примерно 2 000 руб. в день
О чём нужно знать до поездки

Туристический поход к Мультинским озерам станет одним из лучших приключений в вашей жизни. Вы отправитесь в настоящую сказку, где каждый отрезок пути будет радовать вас живописными пейзажами, красотой горных вершин и изумрудных Мультинских озер. Они по праву считаются одной из главных достопримечательностей Горного Алтая и пользуются большой популярностью. Местная природа способна поразить своей первозданной, нетронутой красотой. Тур на Мультинские озера это прекрасная возможность отдохнуть от повседневной суеты, работы, проблем. Поход никого не оставит равнодушным и запомнится навсегда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Илья
Илья — Тревел-эксперт
Мы с командой уже более 10 лет организуем туры по всему миру. За это время нами было проведено огромное количество туров на различных континентах земного шара. Наша главная задача - забота о
читать дальше

клиентах, их позитивные эмоции и классные впечатления от поездки! Наш проект мы сделали с пониманием того, как сложно сделать для себя действительно интересное и насыщенное путешествие, уложившись в ограниченный срок отпуска и определенный бюджет. Среди наших маршрутов Патагония, Исландия, Фарерские острова, Непал, Тибет, Китай, ЮАР, Перу, Боливия, Чили, Монголия, Сокотра, Намибия, Зимбабве, Замбия, Танзания, Эквадор, Колумбия, Иордания и конечно же туры по России: Камчатка, Сахалин и Курилы, Байкал, Алтай. А еще, мы без ума от Непала и на регулярной основе организуем там треккинг, ведь на его территории находятся самые красивые горы в мире - Гималаи. Хотите отправиться в Непал с нами? Мы создаем наши туры, основываясь на личном опыте и полируя их до блеска - выкидываем лишнее и оптимально компонуем все самое лучшее, создавая для вас концентрированную смесь из невероятных мест и незабываемых впечатлений. Поехали с нами за невероятными эмоциями и приключениями, в места, о которых другие только читали в книгах!

