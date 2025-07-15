Мои заказы

Тур в мини-группе по Уймонской долине, прогулки в горах, Мультинские озёра, Камышлинский водопад

Прокатиться на катере, попариться в баньке, увидеть озёра в кратерах вулкана и полюбоваться Катунью
Приглашаем забыть о суете, шуме городов и заботах и отправиться на Алтай. Туда, где высятся горы-великаны, пёстрыми бирюзовыми лентами бегут реки и цветут луга.

Вас ждут неспешные прогулки: поднимемся на вершину
читать дальше

Саптан и устроим пикник в живописном месте, а ещё совершим треккинг к озёрам, которые образовались в кратерах вулкана.

С ветерком прокатимся на катере по Мультинским озёрам, полюбуемся Камышлинским водопадом и отдохнём после насыщенного дня в бане с ароматным травяным чаем и мёдом. А ещё заглянем в старообрядческий дом, которому более 170 лет, или зайдём в дом-музей Н. К. Рериха. Экскурсии для нас проведут сотрудники музеев.

5
1 отзыв
Тур в мини-группе по Уймонской долине, прогулки в горах, Мультинские озёра, Камышлинский водопад
Тур в мини-группе по Уймонской долине, прогулки в горах, Мультинские озёра, Камышлинский водопад
Тур в мини-группе по Уймонской долине, прогулки в горах, Мультинские озёра, Камышлинский водопад

Описание тура

Организационные детали

Список вещей направляется после бронирования путешествия.
Связь в дороге будет нестабильная. Все операторы кроме Yota так или иначе ловит в горах. В моменты, когда связь может пропасть на пару дней, сопровождающие предупреждают.

Рекомендации по покупке билетов:
Выбирайте рейсы с прибытием в Новосибирск не позже 2:00 в день старта и на следующий день, начиная с 5:00 после дня завершения.
Для Барнаула в день старта прибытие в город не позже 6:00 и не раньше 1:00 на следующий день после завершения.
При выборе Горно-Алтайска прилёт в город не позже 9:30 в день старта и вылет не раньше 18:00 в день завершения.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание с ужина 1-го дня по обед 6-го. Будем останавливаться в проверенных кафе.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль высокой проходимости Land Rover Discovery 3. А также вас ждёт катание на катере. Перед прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту обязательно есть спасательные жилеты, активность может быть отменена из-за погодных условий, неподходящих для выхода на воду.

Возраст участников. Участие возможно с 7 лет.

Уровень сложности. В туре вас ждут неспешные прогулки по горной местности, отдых у высокогорных озёр. А также небольшое восхождение на гору Саптан: займёт 2-3 часа с набором высоты 200 метров. Подъём подойдёт как для взрослых, так и для детей. Среднее количество шагов в день — 6000-15 000.

Тур возможно провести в индивидуальном формате только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Уймонскую долину через перевалы Кырлыкский и Громотуха

Встретим участников тура в Новосибирске, Барнауле и Горно-Алтайске, после чего отправимся в сторону Уймонской долины. Нас ждёт переезд по знаменитому Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог мира. Далее свернём в сторону Усть-Кана и продолжим путь.

По дороге будем делать остановки на смотровых площадках, чтобы полюбоваться панорамами. Проедем через перевалы Кырлыкский и Громотуха, откуда открываются впечатляющие виды на реку Коксу и начало Уймонской долины. Вечером заселимся на базу и отдохнём после насыщенного дня.

Общая продолжительность переезда от Горно-Алтайска — около 7 часов с учётом остановок и прогулок.

Встреча, переезд в Уймонскую долину через перевалы Кырлыкский и ГромотухаВстреча, переезд в Уймонскую долину через перевалы Кырлыкский и ГромотухаВстреча, переезд в Уймонскую долину через перевалы Кырлыкский и Громотуха
2 день

Подъём на гору Саптан, пикник в окружении вершин и лугов

Утро начнём с прогулки к реке Катунь, где сможем насладиться видом её стремительных вод. После этого отправимся в поход на гору Саптан. Нас ждёт треккинг по живописной местности с пикником в окружении вершин, цветущих лугов и захватывающим видом на Белуху.

Спустимся, вернёмся на базу, поужинаем и отдохнём.

Сегодня не планируются поездки на транспорте. Пеший маршрут займёт около 6 часов с учётом остановок и отдыха.

Подъём на гору Саптан, пикник в окружении вершин и луговПодъём на гору Саптан, пикник в окружении вершин и луговПодъём на гору Саптан, пикник в окружении вершин и лугов
3 день

Мультинские озёра: катание на катере, прогулка по тропам и парение в бане

Сегодня отправимся в путешествие к Мультинским озёрам. Утром начнём заброску к Нижнему Мультинскому озеру — путь займёт около 4 часов в обе стороны.

На озере прокатимся на катере, прогуляемся по живописным тропам, а на участке «Шумы» понаблюдаем, как одно озеро плавно перетекает в другое. Также будет возможность освежиться у водопада.

Вечером нас ждёт отдых в бане с ароматным травяным чаем и мёдом.

Общая продолжительность пешего маршрута — около 4 часов.

Мультинские озёра: катание на катере, прогулка по тропам и парение в банеМультинские озёра: катание на катере, прогулка по тропам и парение в банеМультинские озёра: катание на катере, прогулка по тропам и парение в бане
4 день

Красная гора, кратеры вулканов и подъём к горным озёрам

Сегодня отправимся на Красную гору — место, которое, по некоторым сведениям, сформировалось в результате древней вулканической активности. В кратерах бывших вулканов теперь раскинулись живописные горные озёра.

Через Кайтанакский перевал поднимемся к первому озеру, а затем продолжим путь пешком, исследуя окрестности и переходя от одного озера к другому по цветущим альпийским полянам. В июне на озёрах ещё можно встретить ледники — будет возможность прикоснуться к чистейшим ледяным глыбам.

После насыщенного дня вернёмся на базу и отдохнём.

Длительность заброски — около 4 часов в обе стороны, пеший маршрут займёт ещё около 4 часов.

Красная гора, кратеры вулканов и подъём к горным озёрамКрасная гора, кратеры вулканов и подъём к горным озёрамКрасная гора, кратеры вулканов и подъём к горным озёрамКрасная гора, кратеры вулканов и подъём к горным озёрам
5 день

Село Верх-Уймон, старообрядческий дом или дом-музей Н.К. Рериха

Сегодня начнём обратный путь в предгорье. По дороге сделаем остановку в селе Верх-Уймон, чтобы поближе познакомиться с историей и культурой Уймонской долины. Посетим старообрядческий дом, которому более 170 лет, или зайдём в дом-музей Н. К. Рериха, чтобы узнать о его жизни и творчестве, связанном с этим регионом.

Также побываем в музее самоцветов, где каждый сможет подобрать для себя камень, который откликнется именно ему.

После экскурсий продолжим путь и к вечеру прибудем на базу.

Продолжительность переезда — около 7 часов, экскурсионная часть займёт 2–3 часа.

Село Верх-Уймон, старообрядческий дом или дом-музей Н.К. РерихаСело Верх-Уймон, старообрядческий дом или дом-музей Н.К. РерихаСело Верх-Уймон, старообрядческий дом или дом-музей Н.К. РерихаСело Верх-Уймон, старообрядческий дом или дом-музей Н.К. Рериха
6 день

Прогулка к Камышлинскому водопаду и завершение тура

В заключительный день тура отправимся на прогулку по лесной тропе к Камышлинскому водопаду. По пути будем останавливаться на смотровых площадках, любоваться чистыми водами Катуни и делать фотографии.

После прогулки заглянем на сувенирный рынок, а затем пообедаем. Наше путешествие завершится около 17:00.

Переезд обратно займёт около 1,5 часа (без учёта трансфера до Барнаула и Новосибирска), пеший маршрут — примерно 3 часа.

Прогулка к Камышлинскому водопаду и завершение тураПрогулка к Камышлинскому водопаду и завершение тураПрогулка к Камышлинскому водопаду и завершение тураПрогулка к Камышлинскому водопаду и завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет72 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Заброски в труднодоступные места
  • Экологические сборы и входные билеты
  • Баня с чаном 2 часа (по желанию)
  • Настольная игра Cashflow (по желанию)
  • Страховка от клеща (май-июнь)
Что не входит в цену
  • Билеты до Новосибирска, Барнаула или Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • Завтрак и обед в 1-й день, ужин в 6-й день
  • Доплата за 1-местное проживание - 2000-2300 ₽ за ночь, в зависимости от месяца
  • Трансфер из Новосибирска в Горно-Алтайск (2200 ₽ в одну сторону) и из Барнаула в Горно-Алтайск (1700 ₽ в одну сторону)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск: 4:00, ул. Коммунистическая, 13. Барнаул: 7:00-8:00, кафе «Облепиха» (212-й км Чуйского тракта). Горно-Алтайск: 10:00-11:00, аэропорт
Завершение: Горно-Алтайск: аэропорт после 18:00; Новосибирск: 00:00, Коммунистическая, 13. Барнаул: 22:00, кафе «Облепиха» (212-й км Чуйского тракта)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Горно-Алтайске
Привет, путешественники! Меня зовут Елена. С 2022 г. я являюсь организатором туров и тотальным «фанатиком» гор Алтая. Организуя путешествия и сопровождая ребят, мы с командой стараемся показать, что для нас
читать дальше

значит каждое место, куда вы попадаете вместе с нами, какая история хранится за каждым пройденным маршрутом. Для меня путешествия — это способ наполнить себя тем, в чем я нуждаюсь в моменте, и, конечно, отдать частичку своей души тому или иному месту. Ведь каждое путешествие — это путь, который мы проходим, преследуя ту или иную цель, а горы — это место, где происходит, в какой-то степени, магия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анастасия
Анастасия
15 июл 2025
Все было великолепно! Мало того, что теперь в туры буду ходить только с Леной, так еще и друзьям посоветую!
Во-первых, встретили на двух комфортабельных авто - land rover.
Во-вторых, водили в очень интересные и красивые места и самые вкусные кафе! Кормили на убой 😂
Варюха (собачка) покорила всех вокруг)

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
На машине
На теплоходе
На микроавтобусе
6 дней
2 отзыва
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
Посетить Алтайский Марс, разгадать тайну местного Стоунхенджа и прокатиться по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00. По запросу можем в...
23 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
74 900 ₽ за человека
Экспресс-тур по Чемальскому району в мини-группе: природные жемчужины, легенды и лучшие виды
На машине
3 дня
1 отзыв
Экспресс-тур по Чемальскому району в мини-группе: природные жемчужины, легенды и лучшие виды
Побывать на острове Патмос и в Долине горных духов, увидеть Камышлинский водопад и Катунь
Начало: Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска, в центре ...
21 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
44 900 ₽ за человека
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
На машине
7 дней
1 отзыв
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
Увидеть Камышлинский водопад и петроглифы, погулять по альпийским лугам и посетить Алтайский Марс
Начало: Новосибирск: 4:00, ул. Коммунистическая, 13. Барна...
11 апр в 10:00
20 апр в 10:00
91 195 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска