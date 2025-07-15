Вас ждут неспешные прогулки: поднимемся на вершину
Описание тура
Организационные детали
Список вещей направляется после бронирования путешествия.
Связь в дороге будет нестабильная. Все операторы кроме Yota так или иначе ловит в горах. В моменты, когда связь может пропасть на пару дней, сопровождающие предупреждают.
Рекомендации по покупке билетов:
Выбирайте рейсы с прибытием в Новосибирск не позже 2:00 в день старта и на следующий день, начиная с 5:00 после дня завершения.
Для Барнаула в день старта прибытие в город не позже 6:00 и не раньше 1:00 на следующий день после завершения.
При выборе Горно-Алтайска прилёт в город не позже 9:30 в день старта и вылет не раньше 18:00 в день завершения.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание с ужина 1-го дня по обед 6-го. Будем останавливаться в проверенных кафе.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль высокой проходимости Land Rover Discovery 3. А также вас ждёт катание на катере. Перед прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту обязательно есть спасательные жилеты, активность может быть отменена из-за погодных условий, неподходящих для выхода на воду.
Возраст участников. Участие возможно с 7 лет.
Уровень сложности. В туре вас ждут неспешные прогулки по горной местности, отдых у высокогорных озёр. А также небольшое восхождение на гору Саптан: займёт 2-3 часа с набором высоты 200 метров. Подъём подойдёт как для взрослых, так и для детей. Среднее количество шагов в день — 6000-15 000.
Тур возможно провести в индивидуальном формате только для вашей компании.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Уймонскую долину через перевалы Кырлыкский и Громотуха
Встретим участников тура в Новосибирске, Барнауле и Горно-Алтайске, после чего отправимся в сторону Уймонской долины. Нас ждёт переезд по знаменитому Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог мира. Далее свернём в сторону Усть-Кана и продолжим путь.
По дороге будем делать остановки на смотровых площадках, чтобы полюбоваться панорамами. Проедем через перевалы Кырлыкский и Громотуха, откуда открываются впечатляющие виды на реку Коксу и начало Уймонской долины. Вечером заселимся на базу и отдохнём после насыщенного дня.
Общая продолжительность переезда от Горно-Алтайска — около 7 часов с учётом остановок и прогулок.
Подъём на гору Саптан, пикник в окружении вершин и лугов
Утро начнём с прогулки к реке Катунь, где сможем насладиться видом её стремительных вод. После этого отправимся в поход на гору Саптан. Нас ждёт треккинг по живописной местности с пикником в окружении вершин, цветущих лугов и захватывающим видом на Белуху.
Спустимся, вернёмся на базу, поужинаем и отдохнём.
Сегодня не планируются поездки на транспорте. Пеший маршрут займёт около 6 часов с учётом остановок и отдыха.
Мультинские озёра: катание на катере, прогулка по тропам и парение в бане
Сегодня отправимся в путешествие к Мультинским озёрам. Утром начнём заброску к Нижнему Мультинскому озеру — путь займёт около 4 часов в обе стороны.
На озере прокатимся на катере, прогуляемся по живописным тропам, а на участке «Шумы» понаблюдаем, как одно озеро плавно перетекает в другое. Также будет возможность освежиться у водопада.
Вечером нас ждёт отдых в бане с ароматным травяным чаем и мёдом.
Общая продолжительность пешего маршрута — около 4 часов.
Красная гора, кратеры вулканов и подъём к горным озёрам
Сегодня отправимся на Красную гору — место, которое, по некоторым сведениям, сформировалось в результате древней вулканической активности. В кратерах бывших вулканов теперь раскинулись живописные горные озёра.
Через Кайтанакский перевал поднимемся к первому озеру, а затем продолжим путь пешком, исследуя окрестности и переходя от одного озера к другому по цветущим альпийским полянам. В июне на озёрах ещё можно встретить ледники — будет возможность прикоснуться к чистейшим ледяным глыбам.
После насыщенного дня вернёмся на базу и отдохнём.
Длительность заброски — около 4 часов в обе стороны, пеший маршрут займёт ещё около 4 часов.
Село Верх-Уймон, старообрядческий дом или дом-музей Н.К. Рериха
Сегодня начнём обратный путь в предгорье. По дороге сделаем остановку в селе Верх-Уймон, чтобы поближе познакомиться с историей и культурой Уймонской долины. Посетим старообрядческий дом, которому более 170 лет, или зайдём в дом-музей Н. К. Рериха, чтобы узнать о его жизни и творчестве, связанном с этим регионом.
Также побываем в музее самоцветов, где каждый сможет подобрать для себя камень, который откликнется именно ему.
После экскурсий продолжим путь и к вечеру прибудем на базу.
Продолжительность переезда — около 7 часов, экскурсионная часть займёт 2–3 часа.
Прогулка к Камышлинскому водопаду и завершение тура
В заключительный день тура отправимся на прогулку по лесной тропе к Камышлинскому водопаду. По пути будем останавливаться на смотровых площадках, любоваться чистыми водами Катуни и делать фотографии.
После прогулки заглянем на сувенирный рынок, а затем пообедаем. Наше путешествие завершится около 17:00.
Переезд обратно займёт около 1,5 часа (без учёта трансфера до Барнаула и Новосибирска), пеший маршрут — примерно 3 часа.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|72 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту
- Заброски в труднодоступные места
- Экологические сборы и входные билеты
- Баня с чаном 2 часа (по желанию)
- Настольная игра Cashflow (по желанию)
- Страховка от клеща (май-июнь)
Что не входит в цену
- Билеты до Новосибирска, Барнаула или Горно-Алтайска и обратно в ваш город
- Завтрак и обед в 1-й день, ужин в 6-й день
- Доплата за 1-местное проживание - 2000-2300 ₽ за ночь, в зависимости от месяца
- Трансфер из Новосибирска в Горно-Алтайск (2200 ₽ в одну сторону) и из Барнаула в Горно-Алтайск (1700 ₽ в одну сторону)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Во-первых, встретили на двух комфортабельных авто - land rover.
Во-вторых, водили в очень интересные и красивые места и самые вкусные кафе! Кормили на убой 😂
Варюха (собачка) покорила всех вокруг)