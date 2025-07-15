Приглашаем забыть о суете, шуме городов и заботах и отправиться на Алтай. Туда, где высятся горы-великаны, пёстрыми бирюзовыми лентами бегут реки и цветут луга.Вас ждут неспешные прогулки: поднимемся на вершину

Саптан и устроим пикник в живописном месте, а ещё совершим треккинг к озёрам, которые образовались в кратерах вулкана. С ветерком прокатимся на катере по Мультинским озёрам, полюбуемся Камышлинским водопадом и отдохнём после насыщенного дня в бане с ароматным травяным чаем и мёдом. А ещё заглянем в старообрядческий дом, которому более 170 лет, или зайдём в дом-музей Н. К. Рериха. Экскурсии для нас проведут сотрудники музеев.

Список вещей направляется после бронирования путешествия.

Связь в дороге будет нестабильная. Все операторы кроме Yota так или иначе ловит в горах. В моменты, когда связь может пропасть на пару дней, сопровождающие предупреждают.

Рекомендации по покупке билетов:

Выбирайте рейсы с прибытием в Новосибирск не позже 2:00 в день старта и на следующий день, начиная с 5:00 после дня завершения.

Для Барнаула в день старта прибытие в город не позже 6:00 и не раньше 1:00 на следующий день после завершения.

При выборе Горно-Алтайска прилёт в город не позже 9:30 в день старта и вылет не раньше 18:00 в день завершения.