Алтай зовёт тебя! Отель, питание, тренировки, гвоздестояние

Ретрит-тур, отличный отель, шведский стол, топовые локации
Описание тура

Ретрит-тур + отличный отель + шведский стол + топовые локации. Здесь спорт, природа и забота о себе соединяются в одном путешествии.

Без перегруза. Без гонки. Только вы, воздух, тело и мягкое возвращение к себе Алтай — это не просто точка на карте. Это место силы, где хочется замедлиться, услышать себя, наполниться. Небольшая группа, классный отель в Бирюзовой Катуни, пробежки по лесу, йога, гвозди, тренинги, баня, звёзды — всё в гармонии и с заботой.

Всё продумано, чтобы вы уехали с новыми ощущениями — и с лёгким телом, и с тёплой головой.

Мы отправляемся в авторский ретрит-тур на Алтай, чтобы соединиться с собой, наполниться природной энергией и просто выдохнуть.

Здесь нет суеты. Здесь — ясность, дыхание, движение и покой.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие И Настройка

Мы встречаем вас в аэропорту Горно-Алтайска

Дальше — групповой трансфер в уютный отель среди гор и леса и бирюзовой Катуни

. Уже в дороге появляется первое ощущение: вы — в другом ритме.

После заселения — время распаковаться, выдохнуть и осмотреться.

Здесь спокойно. Здесь можно замедлиться.

Во второй половине дня: — лёгкая восстановительная тренировка после дороги

Далее ужин — и вечер знакомства у костра или на веранде

Без суеты. Без перегруза. Просто мягкое вхождение в пространство и знакомство с местом, группой и собой в новом состоянии

2 день

Первый Вдох

Начинаем утро с разминки и пробежки по лесу — лёгкий старт, который помогает прочувствовать тело и включиться в пространство.

Завтракаем и отправляемся Затем — прогулка в парк Рериха — тихая, неспешная, в полной гармонии с природой. Далее поднимемся к Тавдинским пещерам (вход 500 рублей,оплачивается дополнительно), где увидим скальные образования и арки и насладимся панорамным видом на Катунь

После обеда — растяжка, первое знакомство с садху-досками, и в тёплой атмосфере вечера — тренинг с Мак-картами, мягкий, но точный взгляд внутрь себя.

Это день, когда начинает отпускать. Начинает дышаться глубже.

3 день

Культура И Сила

Утро начинается привычно: разминка и пробежка по лесу — тело уже легче, движения становятся естественнее.

После завтрака отправляемся в большую экскурсия по Алтаю (4500 рублей, оплачивается дополнительно):Чуйский тракт подвесной мост через Катунь Камышлинский водопад ущелье Чеч-кыш (водопад, обзорная площадка) Чемал (сувениры, Чемальская Гэс, козья тропа, остров Патмос)

к вечеру — йога и гвоздестояние, если хочется пойти глубже.

а перед сном — баня, горячий пар, прохладный воздух, звёзды над головой.

В теле — тепло, в голове — тишина.

4 день

Энергия Вверх

Утро — без изменений: разминка и пробежка по лесу.

Тело уже включается легко — вы как будто стали ближе к себе. После завтрака — поездка на всесезонный курорт Манжерок (2500 рублей за трансфер и подъемник)

Поднимаемся на закрытом и кресельном подъёмнике, сверху — невероятные виды, ощущение полёта, простора и тишины.

После обеда — йога, гвоздестояние и вечером — дыхательная практика

Глубокая, спокойная, выравнивающая. Позволяет телу отпустить напряжение, а голове — притихнуть.

5 день

Красота и расстояние

Утро начнется рано. В 07.00 мы уже отправляемся на встречу приключениям. (стоимость 8500 рублей,оплачивается дополнительно)

Едем по Чуйскому тракту, по одной из самых красивых дорог мира по версии журнала National Geographic.

Окончательно проснемся с помощью кофе на первой локации в нашем туре по Алтаю Семинский перевал, один из самых высоких перевалов Чуйского тракта. находится на высоте 1717 м

Далее перевал Чике -Таман, с него открывается панорамный вид на долину реки Большой Ильгумень и зигзаги Чуйского тракта.

И вот мы добрались до ярко-бирюзового Гейзерного озера, которое расположилось в лесу у подножия гор. Его необыкновенная красота никого не оставит равнодушным.

Наконец мы добрались до цели нашего тура. Алтайский Марс реально впечатляет. Чтобы добраться до инопланетных пейзажей пересядем на полноприводный транспорт и проедем совсем небольшое расстояние на авто повышенной проходимости. И вот мы на месте.

Здесь как на другой планете. На поверхность выходят горные породы разных цветов - прежде всего красно-жёлто-оранжевых оттенков, синих, зеленых, розовых и даже фиолетовых.

Возвращаемся в отель уже заполночь.

6 день

Релакс и душевность

Сегодня можно выспаться. День для себя. Для единения с природой.

Можно погулять у реки, пообнимать деревья, почитать книжку или закупить сувениры для родных и близких.

После обеда растяжка и гвоздестояние.

А вечером костер , свет, смех, фантазии и неожиданные повороты в привычных разговорах.

Загадываем желание, что бы вернуться, собираем чемоданы, делимся впечатлениями и обнимаемся.

7 день

Спокойное Возвращение

Утро: лёгкая пробежка, свежий воздух, разминка под соснами

Завтрак — уже почти по-домашнему, с ощущением мы стали ближе. Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска — дорога назад, но с другим состоянием.

Вы уезжаете не просто отдохнувшими, а с новым чувством в теле, с ясностью в голове и с тёплой благодарностью — себе, месту и этой неделе

Варианты проживания

2-x местный номер

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 7 дней / 6 ночей
  • 2-разовое питание - шведский стол
  • Ежедневные практики: йога, растяжка, пробежки
  • Гвоздестояние
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Подарки от организаторов
  • Поддержка 24/7
  • Гид
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до г. Горно-Алтайск
  • Экскурсия на Алтайский Марс - 8500
  • Кругосветка по Алтаю - 4500
  • Манжерок 2000 + трансфер 500
  • Баня - в зависимости от количества человек
О чём нужно знать до поездки

Все экскурсии по желанию и оплачиваются дополнительно

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет, меня зовут Анастасия (данные скрыты)! Многие меня знают как тренера по фитнесу и растяжке, но в 2022 году я обрела новый статус - организатор фитнес туров и тревел-эксперт! Работа в тренажерных
залах по-своему интересна, но однажды я проснулась с мыслью, что пора что-то менять! Меня очень манили горы, море, свежий воздух … и я решила объединить прекрасные пейзажи с делом своей жизни, так и родилась идея? выездных фитнес туров. Первый тур состоялся в мае 2022 года. Это было очень увлекательное путешествие: новые эмоции и знакомства, ежедневные тренировки с красивыми видами. Этот тур зарядил меня на новые свершения и вот уже4 год, я делаю ваш отпуск идеальным! Жду всех желающих на незабываемое времяпрепровождение вдали от городской суеты с правильным настроем!

