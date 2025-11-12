Описание тура
Ретрит-тур + отличный отель + шведский стол + топовые локации. Здесь спорт, природа и забота о себе соединяются в одном путешествии.
Без перегруза. Без гонки. Только вы, воздух, тело и мягкое возвращение к себе Алтай — это не просто точка на карте. Это место силы, где хочется замедлиться, услышать себя, наполниться. Небольшая группа, классный отель в Бирюзовой Катуни, пробежки по лесу, йога, гвозди, тренинги, баня, звёзды — всё в гармонии и с заботой.
Всё продумано, чтобы вы уехали с новыми ощущениями — и с лёгким телом, и с тёплой головой.
Мы отправляемся в авторский ретрит-тур на Алтай, чтобы соединиться с собой, наполниться природной энергией и просто выдохнуть.
Здесь нет суеты. Здесь — ясность, дыхание, движение и покой.
Программа тура по дням
Прибытие И Настройка
Мы встречаем вас в аэропорту Горно-Алтайска
Дальше — групповой трансфер в уютный отель среди гор и леса и бирюзовой Катуни
. Уже в дороге появляется первое ощущение: вы — в другом ритме.
После заселения — время распаковаться, выдохнуть и осмотреться.
Здесь спокойно. Здесь можно замедлиться.
Во второй половине дня: — лёгкая восстановительная тренировка после дороги
Далее ужин — и вечер знакомства у костра или на веранде
Без суеты. Без перегруза. Просто мягкое вхождение в пространство и знакомство с местом, группой и собой в новом состоянии
Первый Вдох
Начинаем утро с разминки и пробежки по лесу — лёгкий старт, который помогает прочувствовать тело и включиться в пространство.
Завтракаем и отправляемся Затем — прогулка в парк Рериха — тихая, неспешная, в полной гармонии с природой. Далее поднимемся к Тавдинским пещерам (вход 500 рублей,оплачивается дополнительно), где увидим скальные образования и арки и насладимся панорамным видом на Катунь
После обеда — растяжка, первое знакомство с садху-досками, и в тёплой атмосфере вечера — тренинг с Мак-картами, мягкий, но точный взгляд внутрь себя.
Это день, когда начинает отпускать. Начинает дышаться глубже.
Культура И Сила
Утро начинается привычно: разминка и пробежка по лесу — тело уже легче, движения становятся естественнее.
После завтрака отправляемся в большую экскурсия по Алтаю (4500 рублей, оплачивается дополнительно):Чуйский тракт подвесной мост через Катунь Камышлинский водопад ущелье Чеч-кыш (водопад, обзорная площадка) Чемал (сувениры, Чемальская Гэс, козья тропа, остров Патмос)
к вечеру — йога и гвоздестояние, если хочется пойти глубже.
а перед сном — баня, горячий пар, прохладный воздух, звёзды над головой.
В теле — тепло, в голове — тишина.
Энергия Вверх
Утро — без изменений: разминка и пробежка по лесу.
Тело уже включается легко — вы как будто стали ближе к себе. После завтрака — поездка на всесезонный курорт Манжерок (2500 рублей за трансфер и подъемник)
Поднимаемся на закрытом и кресельном подъёмнике, сверху — невероятные виды, ощущение полёта, простора и тишины.
После обеда — йога, гвоздестояние и вечером — дыхательная практика
Глубокая, спокойная, выравнивающая. Позволяет телу отпустить напряжение, а голове — притихнуть.
Красота и расстояние
Утро начнется рано. В 07.00 мы уже отправляемся на встречу приключениям. (стоимость 8500 рублей,оплачивается дополнительно)
Едем по Чуйскому тракту, по одной из самых красивых дорог мира по версии журнала National Geographic.
Окончательно проснемся с помощью кофе на первой локации в нашем туре по Алтаю Семинский перевал, один из самых высоких перевалов Чуйского тракта. находится на высоте 1717 м
Далее перевал Чике -Таман, с него открывается панорамный вид на долину реки Большой Ильгумень и зигзаги Чуйского тракта.
И вот мы добрались до ярко-бирюзового Гейзерного озера, которое расположилось в лесу у подножия гор. Его необыкновенная красота никого не оставит равнодушным.
Наконец мы добрались до цели нашего тура. Алтайский Марс реально впечатляет. Чтобы добраться до инопланетных пейзажей пересядем на полноприводный транспорт и проедем совсем небольшое расстояние на авто повышенной проходимости. И вот мы на месте.
Здесь как на другой планете. На поверхность выходят горные породы разных цветов - прежде всего красно-жёлто-оранжевых оттенков, синих, зеленых, розовых и даже фиолетовых.
Возвращаемся в отель уже заполночь.
Релакс и душевность
Сегодня можно выспаться. День для себя. Для единения с природой.
Можно погулять у реки, пообнимать деревья, почитать книжку или закупить сувениры для родных и близких.
После обеда растяжка и гвоздестояние.
А вечером костер , свет, смех, фантазии и неожиданные повороты в привычных разговорах.
Загадываем желание, что бы вернуться, собираем чемоданы, делимся впечатлениями и обнимаемся.
Спокойное Возвращение
Утро: лёгкая пробежка, свежий воздух, разминка под соснами
Завтрак — уже почти по-домашнему, с ощущением мы стали ближе. Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска — дорога назад, но с другим состоянием.
Вы уезжаете не просто отдохнувшими, а с новым чувством в теле, с ясностью в голове и с тёплой благодарностью — себе, месту и этой неделе
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 7 дней / 6 ночей
- 2-разовое питание - шведский стол
- Ежедневные практики: йога, растяжка, пробежки
- Гвоздестояние
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Подарки от организаторов
- Поддержка 24/7
- Гид
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты до г. Горно-Алтайск
- Экскурсия на Алтайский Марс - 8500
- Кругосветка по Алтаю - 4500
- Манжерок 2000 + трансфер 500
- Баня - в зависимости от количества человек
О чём нужно знать до поездки
Все экскурсии по желанию и оплачиваются дополнительно