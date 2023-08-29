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Авторский тур
6 дней
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
«Сегодня ещё успеем прогуляться к памятнику Рериха и Тавдинским пещерам, полюбоваться Катунью и поучаствовать в гастрономической вечеринке»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
56 666₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
«Поздно вечером поужинаем в кафе отеля и разойдёмся по номерам»
27 июня в 08:00
25 июля в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-11:00. Можем забрат...
«Сегодня вы познакомитесь с бытом и культурой теленгитов (малый народ Алтая) — местная хозяйка расскажет про обычаи и накормит блюдами национальной кухни»
8 июля в 08:00
29 июля в 08:00
80 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
«Проедем Семинский перевал (1717 м), желающие смогут попробовать алтайский кофе с кедровыми орешками»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
55 555₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Озёра Монголии и Чуйский тракт: индивидуальный автотур
Начните путешествие в Горно-Алтайске, проезжая по живописному Чуйскому тракту до Монголии. Полюбуйтесь горными вершинами, степями и пустынями, отдыхая на озёрах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
«В городе окажемся к вечеру, разместимся в отеле и сходим поужинать в ресторан»
3 авг в 09:00
16 авг в 09:00
160 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААйзиля29 августа 2023Тур превзошёл все наши ожидания. Алтай поразил великолепными панорамами гор, рекой Катунь с бурлящими порогами, прекрасными видами Чуйского тракта, самобытной
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Гастрономические»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
- Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
- В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
- Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
- Озёра Монголии и Чуйский тракт: индивидуальный автотур
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Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 авторских туров от 55 555 до 160 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Горно-Алтайска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024