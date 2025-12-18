Это небольшое, но невероятно насыщенное приключение создано для тех, кто хочет за короткое время увидеть самое главное и прочувствовать дух Алтая. Наша комфортная поездка рассчитана на небольшую компанию — до шести человек, поэтому атмосфера будет уютной и дружеской. Вас будет сопровождать опытный гид-водитель, который не только отлично знает все дороги и тайные уголки региона, но и расскажет множество интересных историй и легенд о местах, где остановитесь. Маршрут путешествия:

Поездка по знаменитому Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог России, соединяющей Сибирь с Монголией.

Остановка у древних петроглифов урочища Калбак-Таш, где на камнях до сих пор можно увидеть следы тысячелетней истории.

Созерцание величественного слияния рек Чуи и Катуни — мощного и завораживающего природного явления.

Прогулка к Гейзерному озеру, где на зеркальной глади воды проступают фантастические узоры, словно созданные художником.

Переезд на УАЗах по бездорожью к загадочному Алтайскому Марсу — горной долине с пейзажами, напоминающими другую планету. За два дня вы увидите все главные локации Алтая, сделаете сотни великолепных фотографий и увезете с собой воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Этот тур — идеальный выбор для тех, кто любит активный отдых, природу и приключения без спешки. Важная информация:.

