Отправляйтесь в насыщенное двухдневное путешествие по Алтаю в небольшой компании до шести человек.
Опытный гид-водитель проведёт вас по самым знаковым местам региона — Чуйскому тракту, Калбак-Ташу, слиянию Чуи и Катуни, Гейзерному озеру и Алтайскому Марсу. Вас ждут живописные пейзажи, увлекательные истории и незабываемые фотографии.
Опытный гид-водитель проведёт вас по самым знаковым местам региона — Чуйскому тракту, Калбак-Ташу, слиянию Чуи и Катуни, Гейзерному озеру и Алтайскому Марсу. Вас ждут живописные пейзажи, увлекательные истории и незабываемые фотографии.
Описание тура
Это небольшое, но невероятно насыщенное приключение создано для тех, кто хочет за короткое время увидеть самое главное и прочувствовать дух Алтая. Наша комфортная поездка рассчитана на небольшую компанию — до шести человек, поэтому атмосфера будет уютной и дружеской. Вас будет сопровождать опытный гид-водитель, который не только отлично знает все дороги и тайные уголки региона, но и расскажет множество интересных историй и легенд о местах, где остановитесь. Маршрут путешествия:
- Поездка по знаменитому Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог России, соединяющей Сибирь с Монголией.
- Остановка у древних петроглифов урочища Калбак-Таш, где на камнях до сих пор можно увидеть следы тысячелетней истории.
- Созерцание величественного слияния рек Чуи и Катуни — мощного и завораживающего природного явления.
- Прогулка к Гейзерному озеру, где на зеркальной глади воды проступают фантастические узоры, словно созданные художником.
Переезд на УАЗах по бездорожью к загадочному Алтайскому Марсу — горной долине с пейзажами, напоминающими другую планету. За два дня вы увидите все главные локации Алтая, сделаете сотни великолепных фотографий и увезете с собой воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Этот тур — идеальный выбор для тех, кто любит активный отдых, природу и приключения без спешки. Важная информация:.
Переезд на УАЗах по бездорожью к загадочному Алтайскому Марсу — горной долине с пейзажами, напоминающими другую планету. За два дня вы увидите все главные локации Алтая, сделаете сотни великолепных фотографий и увезете с собой воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Этот тур — идеальный выбор для тех, кто любит активный отдых, природу и приключения без спешки. Важная информация:.
• Переезд на УАЗах по бездорожью к загадочному Алтайскому Марсу — горной долине с пейзажами, напоминающими другую планету. За два дня вы увидите все главные локации Алтая, сделаете сотни великолепных фотографий и увезете с собой воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Этот тур — идеальный выбор для тех, кто любит активный отдых, природу и приключения без спешки. Важная информация:
- Питание. Не входит в стоимость тура. Будем останавливаться в кафе по пути.
- Транспорт. Минивэн, УАЗ.
- Возраст участников. 5+.
- Уровень сложности. Лёгкий. Это автопутешествие с короткими пешими вкраплениями. Специальной подготовки не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.
- Связь и интернет. С мобильной связью всё хорошо, за исключением нескольких отрезков Чуйского Тракта. Но отвлекаться на звонки не захочется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Урочище Калбак-Таш
- Слияние рек Чуи и Катуни
- Гейзерное озеро
- Алтайский Марс (Кызыл-Чин)
- Катунская долина
- Перевал Семинский
Что включено
- Работа гида
- Проживание в палатках
- Общественное снаряжение
- Переезды между локациями
Что не входит в цену
- Ж/д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
- Обеды и ужины в кафе - 400-600 ₽ за один приём
- Проживание в гостинице/на базе отдыха (от 4000 ₽ за номер/домик на 2-4 человек)
- Экскурсия в национальный аил - 500 ₽
- Вход на территорию комплекса Калбак-Таш - 300 ₽
- Ильгуменский порог - 50 ₽
- Заброска на «Марс» - 3500-7000 ₽ за машину, в зависимости от количества посещаемых локаций + 300 ₽ вход на территорию
- Баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в аэропорту Горно-Алтайска или вместе проживания туристов
Завершение: Окончание экскурсии в аэропорту или вместе проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Питание. Не входит в стоимость тура. Будем останавливаться в кафе по пути
- Транспорт. Минивэн, УАЗ
- Возраст участников. 5+
- Уровень сложности. Лёгкий. Это автопутешествие с короткими пешими вкраплениями. Специальной подготовки не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%
- Связь и интернет. С мобильной связью всё хорошо, за исключением нескольких отрезков Чуйского Тракта. Но отвлекаться на звонки не захочется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие туры из Горно-Алтайска
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть среди гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
26 000 ₽ за человека
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
26 дек в 08:00
28 дек в 08:00
39 500 ₽ за человека
-
10%
Алтайский Марс и Чуйский тракт за 2 дня в мини-группе
Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или город, 9:00-10:30 (про...
20 дек в 08:00
22 дек в 08:00
24 210 ₽
26 900 ₽ за человека