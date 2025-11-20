В путешествии мы будем чередовать пешие прогулки и переезды на машине.
Проедем по живописному Чуйскому тракту до Уймонской долины, заглянем в пещеру, где была обнаружена стоянка древних людей. Вы полюбуетесь Белухой, побываете в музеях и посмотрите на необычные каменные изваяния. Прогуляемся до места слияния рек Кокса и Катунь и продегустируем местные продукты.
Проедем по живописному Чуйскому тракту до Уймонской долины, заглянем в пещеру, где была обнаружена стоянка древних людей. Вы полюбуетесь Белухой, побываете в музеях и посмотрите на необычные каменные изваяния. Прогуляемся до места слияния рек Кокса и Катунь и продегустируем местные продукты.
Описание тураОтправьтесь в путешествие по Горному Алтаю — краю легенд, древних пещер и священных вершин. Вас ждут живописные дороги Чуйского тракта, Усть-Канская пещера, старообрядческие музеи и загадочная Уймонская долина, где, по преданию, скрывалось Беловодье. Вы увидите Белуху — высочайшую гору Сибири, пройдете по тропам, ведущим к каменным изваяниям тюркского периода, и насладитесь тишиной среди величественных гор. В программе — прогулки, дегустации местных продуктов, баня и знакомство с культурой староверов. Комфортное размещение, домашняя кухня и теплая атмосфера сделают это путешествие по-настоящему незабываемым. Важная информация: Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Уймонская долина
- Белуха
- Усть-Канская пещера
- Дом-музей им. Рериха
Что включено
- Экскурсии по программе, переезды между локациями
- Работа гида
- Проживание в палатках
- Общественное кемпинговое снаряжение
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
- Питание в кафе: 400-600 руб. за один приём
- Проживание в гостинице или на базе отдыха: от 3000 руб. за номер в сутки
- Билеты в музеи: 200-300 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в аэропорту Горно-Алтайска или вместе проживания туристов
Завершение: Окончание экскурсии в аэропорту или вместе проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие туры из Горно-Алтайска
-
15%
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт. Другое место и время встр...
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
42 500 ₽
50 000 ₽ за человека
Экспресс-тур в долину Чулышман: Телецкое озеро и Каменные грибы
Прокатиться по озеру на катере, прогуляться в урочище Аккурум и отдохнуть от городской суеты
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи по договорё...
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
39 900 ₽ за человека
-
5%
Горный Алтай
Алтай про контрасты: мир вечных ледников, бирюзовые озёра и красный Марс
20 сен в 10:00
8 авг в 10:00
от 88 350 ₽
93 000 ₽ за человека