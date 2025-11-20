Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В путешествии мы будем чередовать пешие прогулки и переезды на машине.



Проедем по живописному Чуйскому тракту до Уймонской долины, заглянем в пещеру, где была обнаружена стоянка древних людей. Вы полюбуетесь Белухой, побываете в музеях и посмотрите на необычные каменные изваяния. Прогуляемся до места слияния рек Кокса и Катунь и продегустируем местные продукты.

Описание тура Отправьтесь в путешествие по Горному Алтаю — краю легенд, древних пещер и священных вершин. Вас ждут живописные дороги Чуйского тракта, Усть-Канская пещера, старообрядческие музеи и загадочная Уймонская долина, где, по преданию, скрывалось Беловодье. Вы увидите Белуху — высочайшую гору Сибири, пройдете по тропам, ведущим к каменным изваяниям тюркского периода, и насладитесь тишиной среди величественных гор. В программе — прогулки, дегустации местных продуктов, баня и знакомство с культурой староверов. Комфортное размещение, домашняя кухня и теплая атмосфера сделают это путешествие по-настоящему незабываемым. Важная информация: Тур состоится при наборе группы от 2 человек

