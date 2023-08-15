Каждый день – новая высота, речные долины и горные озера редкой красоты и великолепные панорамы Белухи, которая по-новому открывается на каждом километре пути.
Кроме Белухи за 10 дней путешествия увидим: разноцветное ущелье Ярлу, Озеро горных духов, Долину семи озёр, Аккемский ледник, красивейшие озеро Алтая Ак-Кем и поднимемся на перевал “Черное сердце” (Кара-Тюрек) – места, наделённые необычайной энергетикой. Путешествие пройдёт с легкими рюкзаками, проживать будем в комфортном палаточном кемпинге на оз. Аккем.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Переезд в Тюнгур
Встреча группы в Бийске возле ЖД Вокзала или в Горно-Алтайске возле автовокзала в 9:00.
Выезд из Горно-Алтайска на трансфере в поселок Тюнгур.
Расстояние 416 километров.
Время в пути 6-8 часов.
По пути мы будем останавливаться, чтобы пообедать.
Во второй половине дня приезжаем в поселок Тюнгур и размещаемся на базе в гостевых домах.
Знакомимся, готовимся к предстоящей заброске, ужинаем.
Переход до стоянки «Текелю»
Утром завтракаем на базе и начинаем путь к стоянке «Три берёзы» через перевал Кузуяк.
Перевал невысокий — 1513 м.
Мы проедем этот путь на ГАЗ-66.
Время в пути — 2 часа.
От стоянки «Три берёзы» нас ждет пеший переход до стоянки «Текелю», где будет расположен наш промежуточный кемпинг, и пройдёт первая ночёвка.
Переход составляет 15 км по горно-таёжной тропе.
Время в пути от 7, до 10 часов.
Тропа периодически.
Переход до кемпинга на Аккеме
После завтрака продолжим путь до Аккемского озера, на берегу которого будет находиться наш основной кемпинг.
Переход составляет 7 км по горно-таёжной тропе.
Оттуда мы будем совершать радиальные выходы, во время которых вы посетите красивейшие места Горного Алтая и района Белухи.
Долина Ярлу
С этими местами связано огромное количество легенд и мифов.
Эзотерики и медиумы утверждают, что здесь находятся мощнейшие места силы.
Последователи Рериха считают его святым.
На тех, кто не верит в духов и места силы, долина Ярлу тоже произведёт впечатление окружающими её разноцветными горами — розовыми, голубыми, фиолетовыми.
Восхождение на перевал Каратюрек
В этот день мы поднимемся максимально высоко — до высоты 3060 м над уровнем моря.
Именно такая высота у перевала Каратюрек.
С него открывается красивый вид на гору Белуха, Катунский хребет, долину реки Аккем.
Выход состоится рано утром, радиальный выход займет от 5 до 10 часов.
Перевал имеет категорию сложности 1А.
Прогулка в долину Семи озёр
Удивительные по красоте озёра, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга и белоснежные вершины — вам здесь понравится!
Самые верхние озёра находятся на высоте чуть более 2600 м.
Озеро Горных духов и Аккемский ледник
В этот день мы подойдём максимально близко к Белухе.
Посетим озеро Горных духов с очень прозрачной и бирюзовой водой.
День отдыха
По программе у нас предусмотрен день отдыха.
Можно прогуляться вокруг красивейшего Аккемского озера, с которого открывается захватывающий вид на Белуху и Аккемскую стену.
Такое зрелище никого не оставит равнодушным!
База в Тюнгуре
После завтрака по уже знакомой нам тропе спускаемся до стоянки «Три берёзы».
Там нас будет ждать ГАЗ-66, который отвезёт группу до базы в Тюнгуре.
В Тюнгуре нас ждёт жаркая баня и вкусный ужин — отличное завершение похода.
Отправление домой
Завтракаем на базе в Тюнгуре, собираемся и на трансфере выезжаем обратно в Бийск или Горно-Алтайск.
Время в пути до Горно-Алтайска составит примерно 6-8 часов, во время трансфера предусмотрена остановка на обед.
Возвращаемся в Горно-Алтайск в районе 17.00, билеты на поезда и самолеты рекомендуем брать с запасом в несколько часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палаточном кемпинге на Аккемском озере и турбазе в поселке Тюнгур.
Варианты проживания
Кемпинг
Первая ночь на стоянке «Текелю», где будет расположен наш промежуточный кемпинг, далее проживание в кемпинге на оз. Ак-Кем – все включено (большие новые палатки, питание, баня). Проживание в отдельной палатке возможно – обговаривается индивидуально (зависит от загруженности кемпинга) доплата 500р/сутки.
Гостевой дом в п. Тюнгур
Размещаемся на базе в гостевых домах в п. Тюнгур.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Трансфер Горно-Алтайск (Бийск) - Тюнгур - Горно-Алтайск (Бийск)
- Трансфер Тюнугр - «Три березы» - Тюнгур
- Питание на активной части
- Проживание, питание и баня в п. Тюнгур в гостевом доме (2 ночи)
- Проживание в кемпинге на оз. Ак-Кем - все включено (большие новые палатки, питание, баня)
- Регистрация группы в МЧС
- Прокат общественного бивачного снаряжения (палатки, посуда для приготовления)
- Заброска общественного груза (продукты, палатки)
- Страхование от несчастного случая на время похода
- Помощь в оформлении погранпропуска (погранпропуск требуется только иностранным гражданам)
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ Бийска и обратно
- Заброска личных вещей в кемпинг
- Отдельная палатка
- Звонки через спутниковую связь (стоимость минуты ~300 руб.)
- Питание в придорожных кафе (во время трансфера)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
- треккинговые / горные ботинки (высокое голенище для защиты голеностопа, агрессивный протектор, также, важно, чтобы ваши ботинки не промокали, рекомендуем использовать пропитку);
- кроссовки треккинговые (подходит для участников с натренированным голеностопом, на маршруте много участков с каменными осыпями, поэтому новичкам идти в кроссовках не рекомендуется);
- тапочки/сандалии (необходима обувь с закрытым носком, чтобы уберечь пальцы от травм).
Одежда:
- куртка ветрозащитная с капюшоном (рекомендуем взять мембранную куртку, которая защитит вас от осадков);
- брюки ветрозащитные (рекомендуем взять мембранные брюки, которые защитят вас от осадков);
- пуховка с капюшоном (нужна лёгкая пуховка (до -10), с синтетическим утеплителем, либо пухом);
- куртка утепленная (подойдёт куртка с флисовой подстёжкой);
- термобелье (лучше брать из комбинации синтетики и шерсти, средней толщины, либо тонкое);
- варежки/перчатки 1 пара (из флиса, либо других быстросохнущих материалов);
- перчатки хб;
- шапка (флис, либо другие быстросохнущие, дышащие материалы);
- панама/кепка/бафф от солнца (бафф необходим, чтобы закрывать шею от солнечных лучей);
- термоноски 2 пары (для летнего трекинга);
- носки теплые (для сна, не компрессионные);
- легкие брюки (из быстросохнущих материалов, дышащие), шорты (летние, быстросохнущие);
- футболка 2 штуки (из синтетики, желательно, с длинным рукавом);
- сменное нижнее белье 2 штуки;
- носки обычные, хб 2 штуки;
- купальник / плавки.
Походное снаряжение:
- рюкзак экспедиционный 80-90 литров (мужчины), 60-70 литров (женщины);
- штурмовой рюкзак (маленький рюкзак для радиальных маршрутов объёмом до 40 л);
- накидка на рюкзак от дождя (убедитесь, что накидка наденется на заполненный рюкзак с прицепленным карематом);
- спальный мешок (комфортная температура от -5 и ниже, рекомендуем брать из синтетических материалов);
- компрессионный мешок (для того, чтобы сохранить ваши вещи сухими и облегчить транспортировку);
- каремат — 1 шт. (для ночевки на стоянке «Текелю»);
- палки треккинговые (важно выбрать палки именно для трекинга, а не скандинавской ходьбы);
- фонарь налобный на светодиодах (обязательно вставить новые батарейки);
- очки солнцезащитные с UV фильтром третьей категории защиты (желательно с чехлом);
- термос, гидратор, бутылка для воды 0.5 — 1 л.;
- зажигалка;
- нож, кружка, ложка, чашка из нержавеющей стали;
- полотенце из быстросохнущих материалов;
- зубная щетка;
- пластырь 1 рулон Ширина 2-3 см.;
- крем и помада от загара;
- аптечка + витамины;
- рефтамид (средство от клещей и других насекомых).
Документы:
- паспорт РФ;
- полис ОМС;
- страховой полис от укуса клеща (клещи могут встретиться в первый и последний день тура, в начале июня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.