2 день

Переход до стоянки «Текелю»

Утром завтракаем на базе и начинаем путь к стоянке «Три берёзы» через перевал Кузуяк.

Перевал невысокий — 1513 м.

Мы проедем этот путь на ГАЗ-66.

Время в пути — 2 часа.

От стоянки «Три берёзы» нас ждет пеший переход до стоянки «Текелю», где будет расположен наш промежуточный кемпинг, и пройдёт первая ночёвка.

Переход составляет 15 км по горно-таёжной тропе.

Время в пути от 7, до 10 часов.

Тропа периодически.