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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Алтаем
09.00-09.30 и 10.30-11.00: Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.
Вас будет ждать гид с табличкой.
Трансфер до турбазы (1,5-2 часа от аэропорта Горно-Алтайска), обед (оплачивается дополнительно).
Заселение и отдых после перелёта.
В этот день мы полюбуемся рекой Катунь с подвесного моста, а также живописными скалами, выступающими из воды, которые называют «Зубы дракона».
Затем отправимся в село мастеров Аскат, которое недаром называют «арт-деревней» или даже «богемным хутором», ведь именно сюда стекаются талантливые и необычные люди, дабы творить, вдохновляясь окружающей природой и особой энергетикой.
В рамках экскурсии вас ждёт не только знакомство с творчеством местных жителей, но и вы сами попробуете играть на различных инструментах и даже создать импровизированный ансамбль.
И приятный бонус: расслабляющая медитация под целебные звуки поющих чаш.
Праздничный ужин в национальном стиле (возможен вегетарианский тип питания).
Горловое пение у костра в традиционном алтайском аиле.
Включено питание: праздничный ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу).
Экскурсии и мероприятия: долина реки Катунь, «Зубы дракона», с. Аскат, звукотерапия поющими чашами, дегустация национальной кухни, концерт горлового пения, знакомство.
Авто: 95 км от Горно- Алтайска Пешком: 2 км
Программа в зависимости от даты заезда
Завтрак.
1 Вариант программы для периода апрель-октябрь.
Сегодня для нас по-настоящему откроется главная река Алтая – Катунь: мы совершим сплав по её могучим волнам. Моторафтинг представляет собой весёлое и абсолютно безопасное катание по волнам на лодке с мотором, вёсла не потребуются, а ваша одежда останется сухой.
2 Вариант программы для периода ноябрь-март.
Мы отправимся на суперсовременный горнолыжный курорт Манжерок, где желающие смогут покататься на горных лыжах или сноуборде, либо совершить экскурсионный подъем на гондольном подъемнике на вершину горы Синюха, сверху открывается божественный вид на горы и реки.
Далее Вас ждет прогулка до Камышлинского водопада (круглогодично), либо до пронзительно голубых и прозрачных озер «Глаза Катуни» (возможно посетить только в период с (05)10 сентября по 01 (10) мая).
Обед в кафе (оплачивается самостоятельно, 450-750 руб.)
В завершении дня мы совершим прогулку от острова Патмос до Чемальской ГЭС.
Этот маршрут, безусловно, можно назвать одним из самых популярных – «must see» на Алтае.
Вы пройдете по подвесному мосту к монастырю на острове прямо посреди горной реки, прогуляетесь по живописной козьей тропе, откуда полюбуетесь на слияние двух рек – Чемала и Катуни.
Вечером – ужин у камина.
Жаркая баня, при желании возможно купание в горной реке после бани (оплачивается отдельно).
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание.
Экскурсии и мероприятия: сплав по Катуни, голубые озера «Глаза катуни», о. Патмос и тропа над Катунью, Чемальская ГЭС.
Путешествие по Чуйскому тракту
Завтрак.
Впереди долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.
Мы преодолеем два перевала: полюбуемся кедровым лесом на Семинском (1717м) и исследуем древние караванные тропы на живописном Чике-Тамане.
Нас ждут: медитация в месте силы, где серебристая река Чуя впадает в могучую Катунь, а также древнее святилище, один из крупнейших петроглифических комплексов Алтая – «Калбак-Таш», где на протяжении тысяч лет древние художники создавали образцы наскальной живописи (сохранилось больше 3000 рисунков).
Мы увидим множество сменяющих друг друга пейзажей, мирно пасущиеся стада, современные и древние археологические памятники, а также 12-метровый водопад Ширлак.
Заселение на базу.
Ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание.
Экскурсии и мероприятия: достопримечательности Чуйского тракта.
Авто: 290 км. Пешком: 6 км.
Алтайский марс. Гейзерное озеро
Завтрак.
Сегодня вам предстоит увидеть самые разнообразные пейзажи: от загадочного бирюзового гейзерного озера, на дне которого буквально на глазах меняются узоры, до бескрайних просторов Курайской степи, опоясанной чашей снежных вершин Северо-Чуйского хребта (высшая точка – гора Маашей-Баш 4177м.).
Далее мы посетим село Кош-Агач, расположенное в примонгольской Чуйской степи, где когда-то кочевали народы, курсировали вереницы караванов.
Вы увидите, насколько отличаются природные и климатические особенности, флора и фауна на юге Алтая.
По дороге мы наберём целебной воды в священном источнике Аржан-Суу.
Наконец, мы сделаем красочные фотографии в одном из самых фантастических мест Республики – Алтайский Марс или знаменитые Марсианские пейзажи – удивительные ландшафты, представляющие собой горы, словно слоями раскрашенные в разные цвета.
Ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание.
Экскурсии и мероприятия: Гейзерное озеро, панорама Северо-Чуйского хребта, минеральный источник, Марс, Кош-Агач.
Авто: 120 км Пешком: 6 км.
Святилище Адыр-Кан. Ильгумень. Место силы - природный парк Уч-Энмек
После завтрака мы выезжаем из номеров и направляемся в обратную сторону по Чуйскому тракту.
Мы посетим древнее святилище Адыр-Кан, сделаем панорамные снимки с видом на Катунские террасы и узнаем, как образовался подобного рода рельеф.
Затем прогуляемся к устью реки Большой Ильгумень, где образуется 300-метровый Ильгуменский порог, словно гипнотизирующий своей мощью и красотой.
После обеда нас ждёт экскурсия по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек.
На протяжении веков местные жители верили в силу своей земли, здесь проводили шаманские обряды, строили древние святилища.
Долина богата на археологические артефакты, многие из которых до сих пор остаются загадками.
Венчает Долину священная и почитаемая гора Уч-Энмек.
Экскурсия поможет вам погрузиться в культуру, быт и обычаи алтайского народа, наполниться целительной энергией Алтая.
Заселение на в гостиницу/на турбазу.
Прощальный ужин.
На следующее утро вы можете продолжить самостоятельный отдых, либо с легкостью добраться до аэропорта г. Горно-Алтайск.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: гостиница «Игман», номер «стандарт», двухместное, удобства в номере или турбаза, в зависимости от даты заезда.
Экскурсии и мероприятия: святилище Адыр-Кан, Катунские террасы, Ильгуменский порог, Уч-Энмек.
Авто: 300 км Пешком: 4 км.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования в номерах категории “Стандарт” (двухместное размещение с удобствами).
Доплата за одноместное размещение – 17 500 рублей.
При заказе индивидуального тура (группа 6 человек) стоимость тура на 1 человека – 81 700 руб.
Подробности о возможных вариантах размещения на конкретную дату заезда уточняйте при бронировании.
Также тур предполагает размещение в гостинице «Игман» в Горно-Алтайске или на аналогичной турбазе в последний день, уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Турбазы по маршруту
Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.
Вы будете размещаться на двух различных базах в разных районах Алтая. В данном туре заявлены возможные варианты:
База №1: «Территория счастья»/«Салют»/«Кедр»/«Явь»/«Роял Комфорт»
База №2: «Кочевник»/«Расул»/«Алатау»/«Шавло»/«Хан-Алтай»
Гостиница №3: «Игман»
Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу).
Все турбазы для маршрута находятся в живописных местах с видом на горы, на берегах рек.
Душ и туалет находятся в номере по тарифу «Стандарт».
На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.
В домиках/номерах есть розетки. Но практически вся Республика Алтай – это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем Вам взять с собой powerbank.
На большинстве турбаз нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой.
Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах Вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках. Постельное белье и полотенца предоставляются везде.
Гигиенические наборы не предоставляются. Если вы решите идти в баню, то Вам может понадобиться собственное полотенце – не во всех банях их выдают.
Гостиница «Игман» или аналогичная турбаза
Отель «Игман» расположен в городе Горно-Алтайск. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном. В некоторых из них обустроена гостиная зона. Кроме того, в распоряжении гостей чайник. К услугам гостей собственная ванная комната.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер и вся маршрутная нить программы
- Питание: 5 завтраков, 5 ужинов, включая праздничный ужин в национальном стиле
- Проживание по программе (турбазы по маршруту и гостиница Игман или турбаза)
- Все экскурсии и мероприятия по программе тура + все входные билеты
- Работа гида-проводника - 1-2 чел
- Концерт горлового пения
- Моторафтинг или рафтинг по р. Катунь + прокат снаряжения либо подъемник ГЛК «Манжерок» в зависимости от сезона
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание (обеды) в кафе - от 450-650 руб. (средний чек за комплекс)
- Баня (2000 руб. в час, минимально 2 часа)
- Все дополнительные услуги, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание в туре?
Будет ли сотовая связь?
1) В любом случае ежедневно будет появляться возможность воспользоваться мобильным интернетом. Относительно наличия wi-fi на каждой конкретной базе вас сможет проконсультировать координатор непосредственно перед началом тура. Самый распространенный расклад следующий:
– 01,02 день тура – в течение дня будут ловить все мобильные операторы, будет доступен мобильный интернет. На базе преимущественно будет ловить оператор МТС, частично могут ловить другие операторы, wifi отсутствует.
– 03, 04, 05 день тура – периодами мобильная связь и интернет будут недоступны. Вечером доступны все мобильные операторы, есть wifi.
Как добраться?
Самый удобный перелет до г. Горно-Алтайска. Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера).
Как правило, основные рейсы прилетают утром. Лучше всего брать рейс с прилетом с 9 утра до 10.30. Трансфер будет групповой, участники распределяются по минивэнам или автобусам, координатор заранее сообщит Вам марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта.
Например, если несколько человек прилетело в 8.2 и 2 человека в 09.10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09.10, получат багаж, т. е. в 9.30 утра. За дополнительную плату – 4000 руб. (за машину) мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер на базу в любое удобное для Вас время.
Какие особенности проживания в туре?
1 Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.
2 Вы будете размещаться на двух различных базах в разных районах Алтая. В данном туре заявлены возможные варианты: База №1: «Территория счастья»/«Салют»/«Кедр»/«Явь»/«Роял Комфорт» База №2: «Кочевник»/«Расул»/«Алатау»/«Шавло»/«Хан-Алтай» Гостиница №3: «Игман» или аналог.
3 Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу).
4 Все турбазы для маршрута «Большой Алтай» находятся в живописных местах с видом на горы, на берегах рек. Душ и туалет находятся на территории или на этаже по «Базовому тарифу». Душ и туалет находятся в номере по тарифу «Стандарт».
5 На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.
6 В домиках/номерах есть розетки. Но практически вся Республика Алтай – это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем Вам взять с собой powerbank.
7 На большинстве турбаз нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой.
8 Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах Вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках. Постельное белье и полотенца предоставляются везде. Гигиенические наборы не предоставляются. Если вы решите идти в баню, то Вам может понадобиться собственное полотенце – не во всех банях их выдают.