1 день

Альплагерь Актру

Встреча гостей 8:00-9:00 автовокзал и аэропорт г. Горно-Алтайск (Республика Алтай).

Возможен трансфер из Новосибирска и Барнаула — оплата дополнительно 3000 руб. /чел. Встреча в НСК на ЖД Вокзале 01:00, встреча в Барнауле (пригород, кафе Облепиха) в 5:00.

7:00 п. Сростки: ранний завтрак (самостоятельно).

Осмотр памятника В. Шукшину на горе Пикет и первые панорамные виды на горы Алтая.

9:00 Аэропорт Горно-Алтайска: Встреча туристов, выезд на экскурсию по знаменитому Чуйскому тракту.

Перевалы Семинский и Чике-Таман — два легендарных горных первала с потрясающими видами и сувенирными рынками, кедровый латте на высоте 1717 м.

Слияние Чуи и Катуни: место, где две горные реки соединяются, создавая один из самых живописных природных пейзажей маршрута.

Обед: кафе алтайской национальной кухни, возможность попробовать местные блюда (не входит в стоимость).

Далее первые виды на снежные вершины Северо-Чуйского хребта.

17:00 Курайская степь.

Заброска на авто повышенной проходимости в альпинистский лагерь в горах.

19:00 Альплагерь Актру.

Заселение, ужин, баня: отдых после насыщенного дня и подготовка к радиальному выходу в горы.

