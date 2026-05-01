Мы восхитимся цветением маральника, преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, исследуем слияние рек Чуи и Катуни, а также
Программа тура по дням
Альплагерь Актру
Встреча гостей 8:00-9:00 автовокзал и аэропорт г. Горно-Алтайск (Республика Алтай).
Возможен трансфер из Новосибирска и Барнаула — оплата дополнительно 3000 руб. /чел. Встреча в НСК на ЖД Вокзале 01:00, встреча в Барнауле (пригород, кафе Облепиха) в 5:00.
7:00 п. Сростки: ранний завтрак (самостоятельно).
Осмотр памятника В. Шукшину на горе Пикет и первые панорамные виды на горы Алтая.
9:00 Аэропорт Горно-Алтайска: Встреча туристов, выезд на экскурсию по знаменитому Чуйскому тракту.
Перевалы Семинский и Чике-Таман — два легендарных горных первала с потрясающими видами и сувенирными рынками, кедровый латте на высоте 1717 м.
Слияние Чуи и Катуни: место, где две горные реки соединяются, создавая один из самых живописных природных пейзажей маршрута.
Обед: кафе алтайской национальной кухни, возможность попробовать местные блюда (не входит в стоимость).
Далее первые виды на снежные вершины Северо-Чуйского хребта.
17:00 Курайская степь.
Заброска на авто повышенной проходимости в альпинистский лагерь в горах.
19:00 Альплагерь Актру.
Заселение, ужин, баня: отдых после насыщенного дня и подготовка к радиальному выходу в горы.
Поход на Голубое озеро
8:00 Завтрак: заряжаемся энергией перед активным днём в горах.
9:00 Радиальный выход к Голубому озеру: Прогулка по живописному маршруту (5 км в одну сторону, перепад высот 670 м, подъём до 2870 м).
В пути увидим вершины Упи, Снежная, Юбилейная, ледник и вершину Актру-Баши, ледник Большой Актру, домик гляциологов и, конечно, само Голубое озеро.
16:00-17:00 Спуск в горный центр.
Возвращение к месту проживания после насыщенного маршрута.
19:00 Ужин в кафе: тёплый вечер у костра, общение, обмен фото и впечатлениями, отдых после покорения горных вершин.
Выезд в обратный путь. Камышлинский водопад
9:00 Завтрак.
09:30 Спуск с вещами.
Выезд в обратный путь.
Памятник Кольке Снегиреву, Ининский мост, Ининские стелы.
14:00 Обед в кафе у подножия перевала Чике-Таман (не входит в стоимость).
16:00 Экскурсия-бонус — водопад Камышлинский (оплачивается дополнительно: вход 300 руб., моторафтинг 700 руб.).
Выезд домой.
Ориентировочное прибытие в Горно-Алтайск в 19:00.
Ориентировочное прибытие в Новосибирск в 2:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха Актру (удобства на территории, душ за доп. плату, баня для группы включена в тур).
Варианты проживания
Горный центр «Алтай-Актру»
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Горно-Алтайска и обратно
- Наземная перевозка на автобусе 8-50 мест
- Заброска в горы на авто повышенной проходимости
- Размещение на базе отдыха
- Питание в альплагере Актру
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер из Новосибирска и обратно за дополнительную плату - 3000 руб. /чел., по согласованию
- Питание, не включенное в стоимость
- Прокат снаряжения в альплагере (ботинки, полочки) - 300 руб
- Душевые кабинки в горном центре
- WiFi в альплагере - 100 руб. /час или 400 руб. /сутки
- Кипяток в Актру - 100 руб. /термос
- Вход на Камышлинский водопад - 300 руб
- Моторафтинг - 700 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для активного отдыха (термобелье, флисовая куртка);
- надежная обувь (туристические ботинки), палочки, сидушка-пенка (или все это можно взять в прокате)
- водонепроницаемая куртка и штаны,
- головной убор (по погоде),
- баф для защиты шеи и лица,
- солнцезащитные очки,
- рюкзак (20-30 литров),
- персональные медикаменты,
- средства личной гигиены,
- термос, кружка или термокружка,
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт будет в туре?
- тип транспорта (автобус: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес Спринтер или Хагер), (заброска в горы: УАЗик или ЗИЛ).
- количество посадочных мест и наличие кондиционера: 8-50 мест, кондиционер есть.
Что нужно учитывать, если собираетесь отправиться в путешествие с детьми?
Данный тур менее всего подходит для путешествия вместе с детьми, ответственность за них в туре несут сопровождающие родители.
- Заброска на авто повышенной проходимости – это означает, что три часа в одну сторону группа едет по бездорожью на газ66 или УАЗе, трясет очень сильно, может возникнуть тошнота, также авто может застрять и потратить в пути больше времени.
- Проживание в туре в горном центре на высоте 2200 м – там, конечно, не палатки, а теплые коттеджи, есть даже постельное белье, но санузел в отдельном блоке на территории, насколько удобно это будет с детьми?
- Треккинг на ледник – горный радиальный выход, 5 км в одну сторону (весь маршрут 10 км), набор высоты 700 м, идти бывает тяжело даже взрослым, нужна хотя бы начальная горная подготовка или средняя физическая. В мае в горах еще снег, если дети в группе будут баловаться и убегать с маршрута, то могут провалиться под снег или (что намного опаснее) в трещину. Наше агентство и гид не берут на себя ответственность за детей. Эта ответственность на их родителях, понадобятся все необходимые сопровождающие документы.
Возможно туристы с детьми не пойдут на восхождение к леднику, просто останутся в альплагере, полюбуются красотой и погуляют по территории, такое тоже бывает в наших турах, тогда надо предусматривать только первые два пункта.
Обычно если в тур на Актру бронируются туристы с детьми, то мы берем в группу одного ребенка старше 8 лет в сопровождении родителей и под их ответственность, другого опыта не было.
Есть ли скидки в туре?
Скидка на детей 7-12 лет:
- при размещении взрослый + ребенок - 3%;
- при размещении: взрослый + 2 ребенка - 5% на каждого ребенка;
- при размещении 2 взрослых и ребенок - 10% на ребенка.