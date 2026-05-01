Долина Актру и Цветение маральника

Путешествие по Чуйскому тракту — самой красивой трассе мира — подарит нам незабываемые моменты.

Мы восхитимся цветением маральника, преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, исследуем слияние рек Чуи и Катуни, а также
загадочное Гейзеровое озеро.

Откроем для себя горный центр Актру — сердце приключений на Алтае! Нас ждет заброска на автомобиле повышенной проходимости, альплагерь на высоте 2200 м, проживание в теплых кедровых коттеджах, захватывающий пеший поход на высоту 2870 метров. Великолепные виды на вершины Актру-Баши, Кызыл-Таш и вечные ледники Северо-Чуйского хребта.

Долина Актру и Цветение маральника

Программа тура по дням

1 день

Альплагерь Актру

Встреча гостей 8:00-9:00 автовокзал и аэропорт г. Горно-Алтайск (Республика Алтай).

Возможен трансфер из Новосибирска и Барнаула — оплата дополнительно 3000 руб. /чел. Встреча в НСК на ЖД Вокзале 01:00, встреча в Барнауле (пригород, кафе Облепиха) в 5:00.

7:00 п. Сростки: ранний завтрак (самостоятельно).

Осмотр памятника В. Шукшину на горе Пикет и первые панорамные виды на горы Алтая.

9:00 Аэропорт Горно-Алтайска: Встреча туристов, выезд на экскурсию по знаменитому Чуйскому тракту.

Перевалы Семинский и Чике-Таман — два легендарных горных первала с потрясающими видами и сувенирными рынками, кедровый латте на высоте 1717 м.

Слияние Чуи и Катуни: место, где две горные реки соединяются, создавая один из самых живописных природных пейзажей маршрута.

Обед: кафе алтайской национальной кухни, возможность попробовать местные блюда (не входит в стоимость).

Далее первые виды на снежные вершины Северо-Чуйского хребта.

17:00 Курайская степь.

Заброска на авто повышенной проходимости в альпинистский лагерь в горах.

19:00 Альплагерь Актру.

Заселение, ужин, баня: отдых после насыщенного дня и подготовка к радиальному выходу в горы.

2 день

Поход на Голубое озеро

8:00 Завтрак: заряжаемся энергией перед активным днём в горах.

9:00 Радиальный выход к Голубому озеру: Прогулка по живописному маршруту (5 км в одну сторону, перепад высот 670 м, подъём до 2870 м).

В пути увидим вершины Упи, Снежная, Юбилейная, ледник и вершину Актру-Баши, ледник Большой Актру, домик гляциологов и, конечно, само Голубое озеро.

16:00-17:00 Спуск в горный центр.

Возвращение к месту проживания после насыщенного маршрута.

19:00 Ужин в кафе: тёплый вечер у костра, общение, обмен фото и впечатлениями, отдых после покорения горных вершин.

3 день

Выезд в обратный путь. Камышлинский водопад

9:00 Завтрак.

09:30 Спуск с вещами.

Выезд в обратный путь.

Памятник Кольке Снегиреву, Ининский мост, Ининские стелы.

14:00 Обед в кафе у подножия перевала Чике-Таман (не входит в стоимость).

16:00 Экскурсия-бонус — водопад Камышлинский (оплачивается дополнительно: вход 300 руб., моторафтинг 700 руб.).

Выезд домой.

Ориентировочное прибытие в Горно-Алтайск в 19:00.

Ориентировочное прибытие в Новосибирск в 2:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха Актру (удобства на территории, душ за доп. плату, баня для группы включена в тур).

Варианты проживания

Горный центр «Алтай-Актру»

2 ночи
Размещение в двух или трехэтажных домиках с прекрасным видом из окна. Номера двух и трехместные, без удобств, душ и туалет на территории. Душ платный, 350 руб. Баня включена в стоимость путевки. На территории базы работает кафе.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Горно-Алтайска и обратно
  • Наземная перевозка на автобусе 8-50 мест
  • Заброска в горы на авто повышенной проходимости
  • Размещение на базе отдыха
  • Питание в альплагере Актру
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер из Новосибирска и обратно за дополнительную плату - 3000 руб. /чел., по согласованию
  • Питание, не включенное в стоимость
  • Прокат снаряжения в альплагере (ботинки, полочки) - 300 руб
  • Душевые кабинки в горном центре
  • WiFi в альплагере - 100 руб. /час или 400 руб. /сутки
  • Кипяток в Актру - 100 руб. /термос
  • Вход на Камышлинский водопад - 300 руб
  • Моторафтинг - 700 руб
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для активного отдыха (термобелье, флисовая куртка);
  • надежная обувь (туристические ботинки), палочки, сидушка-пенка (или все это можно взять в прокате)
  • водонепроницаемая куртка и штаны,
  • головной убор (по погоде),
  • баф для защиты шеи и лица,
  • солнцезащитные очки,
  • рюкзак (20-30 литров),
  • персональные медикаменты,
  • средства личной гигиены,
  • термос, кружка или термокружка,
Важно! Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20-30 л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и для радиального выхода. Места для чемодана в транспорте нет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт будет в туре?
  • тип транспорта (автобус: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес Спринтер или Хагер), (заброска в горы: УАЗик или ЗИЛ).
  • количество посадочных мест и наличие кондиционера: 8-50 мест, кондиционер есть.
Что нужно учитывать, если собираетесь отправиться в путешествие с детьми?

Данный тур менее всего подходит для путешествия вместе с детьми, ответственность за них в туре несут сопровождающие родители.

  1. Заброска на авто повышенной проходимости – это означает, что три часа в одну сторону группа едет по бездорожью на газ66 или УАЗе, трясет очень сильно, может возникнуть тошнота, также авто может застрять и потратить в пути больше времени.
  2. Проживание в туре в горном центре на высоте 2200 м – там, конечно, не палатки, а теплые коттеджи, есть даже постельное белье, но санузел в отдельном блоке на территории, насколько удобно это будет с детьми?
  3. Треккинг на ледник – горный радиальный выход, 5 км в одну сторону (весь маршрут 10 км), набор высоты 700 м, идти бывает тяжело даже взрослым, нужна хотя бы начальная горная подготовка или средняя физическая. В мае в горах еще снег, если дети в группе будут баловаться и убегать с маршрута, то могут провалиться под снег или (что намного опаснее) в трещину. Наше агентство и гид не берут на себя ответственность за детей. Эта ответственность на их родителях, понадобятся все необходимые сопровождающие документы.

Возможно туристы с детьми не пойдут на восхождение к леднику, просто останутся в альплагере, полюбуются красотой и погуляют по территории, такое тоже бывает в наших турах, тогда надо предусматривать только первые два пункта.

Обычно если в тур на Актру бронируются туристы с детьми, то мы берем в группу одного ребенка старше 8 лет в сопровождении родителей и под их ответственность, другого опыта не было.

Есть ли скидки в туре?

Скидка на детей 7-12 лет:

  • при размещении взрослый + ребенок - 3%;
  • при размещении: взрослый + 2 ребенка - 5% на каждого ребенка;
  • при размещении 2 взрослых и ребенок - 10% на ребенка.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

