Описание тура
Организационные детали
Выезжаем из Новосибирска в 6:00 навстречу нашим алтайским приключениям! Встречаем туристов в центре Новосибирска в 6:00, в Барнауле примерно в 9:30 («Облепиха») и в аэропорту Горно-Алтайска около 13:30, либо можем забрать вас в любой точке по Чуйскому тракту.
Перед покупкой авиабилетов рекомендуем обсудить время прибытия и вылета вашего рейса.
У нас несложный автомобильный тур, но нашим гостям необходимо иметь подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды. Рекомендуется брать с собой индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор). В том числе мы рекомендуем поставить прививку от клеща.
Гости в нашем туре застрахованы медицинской страховкой от травматизма и от клеща. Но на ваше усмотрение вы можете самостоятельно оформить дополнительную страховку.
После внесения предоплаты 15% на сайте вы сможете заключить договор с организатором. 50% стоимости тура необходимо будет оплатить через 30 дней с даты заключение договора, а оставшиеся 35% — через 60 дней с даты заключения договора. В случае, если до начала тура менее 60 дней, оплата производится в размере 100%.
Программа тура по дням
Любуемся маральником, пробуем мёд
В 6:00 отправляемся из Новосибирска в незабываемое путешествие по Алтаю! Встречаем туристов в центре Новосибирска, около 9:30 присоединяются участники из Барнаула (кафе «Облепиха»), а в 13:30 забираем тех, кто прилетел в Горно-Алтайск (предпочтительный вариант, чтобы сократить время в пути). По дороге можем остановиться в удобных точках на Чуйском тракте.
Наш день начнётся с посещения горного ущелья Че-Чкыш. Здесь нас встретят первые цветущие маральники. Мы прогуляемся по ущелью, выйдем на смотровую площадку с потрясающим видом и вдохнём весенний воздух Алтая. После этого посетим знаменитую алтайскую пасеку, где нас ждёт экскурсия с дегустацией натурального мёда и других медовых продуктов.
К вечеру, около 20:00, прибываем на уютную турбазу на берегу Катуни. Вечером знакомимся друг с другом, ужинаем и собираемся у костра.
Пешком преодолеем около 3 км.
Чуйский тракт
После завтрака отправляемся в сердце цветущих фиолетовых гор. Мы будем ехать по Чуйскому тракту, который по праву входит в пятёрку самых красивых дорог мира.
На пути сделаем остановки в знаковых местах: у слияния Чуи и Катуни, на перевалах Семинский и Чике-Таман, увидим Катунские террасы. В самых живописных уголках будем фотографироваться, наслаждаться весенними красками и величием Алтайских гор.
К вечеру, около 18:00, возвращаемся на турбазу. Ужин, отдых, а для желающих — баня.
Пешком пройдём около 1 км.
Инопланетные пейзажи
После завтрака отправляемся к уникальному месту — алтайскому Марсу! Нас ждёт пересадка на внедорожники, которые доставят нас прямо к красным инопланетным ландшафтам. Мы прогуляемся, сделаем фото и исследуем все самые яркие участки местности.
Затем отправимся к Марсу-2. Пешая прогулка в одну сторону займёт около 3 км через живописное ущелье. Здесь мы будем наслаждаться видами и устроим обед на свежем воздухе.
На обратном пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамными видами снежных вершин Северо-Чуйского хребта — это стоит запечатлеть! Вечером вернёмся на базу. Желающие могут отправиться на дополнительную экскурсию к смотровым площадкам снежных гор или расслабиться в бане.
Всего за день пройдём пешком 7-8 км.
Перевал Кату-Ярык, озеро Киделю и водопад Куркуре
Утром на внедорожниках мы отправимся к перевалу Кату-Ярык. По пути сделаем остановки у озера Киделю, Красных ворот и древних курганов.
Спустившись с перевала, мы окажемся в Чулышманской долине, где переправимся на лодке и начнём пешую прогулку к водопаду Куркуре. Лёгкая тропа длиной 2,5 км в одну сторону проведёт нас через цветущий маральник и живописные виды. У водопада устроим общую фотосессию — 27-метровый гигант впечатляет!
Возвращаемся на турбазу вечером.
Пройдём пешком 7-8 км.
Гейзерное озеро
Последний день начнём с экскурсии на Гейзерное озеро — это место по праву называют самым фотогеничным на Алтае. После прогулки отправимся в обратный путь.
По дороге остановимся у наскальных рисунков комплекса «Адыр-Кан» и водопада Ширлак. Нам расскажут об истории этих мест, и мы успеем сделать ещё несколько фотографий.
Вечером прибудем в Горно-Алтайск (около 18:00), Барнаул (21:00) или Новосибирск (0:00). До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|88 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед в 3-й день
- Трансфер от и до места встречи
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты
- Посещение пасеки
Что не входит в цену
- Перелёт/переезд до места встречи
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии
- Баня, спа-программы