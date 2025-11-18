Мои заказы

Лиловый наряд Алтая: путешествие по знаковым локациям и цветение маральника

Попробовать местный мёд, полюбоваться цветущими склонами и неземными пейзажами
Этот тур — настоящее приключение по самым живописным уголкам Алтая! Мы побываем на алтайском Марсе, где земля горит красно-золотыми оттенками, прогуляемся к Гейзерному озеру, с зеркальной глади которого невозможно отвести
глаз, и полюбуемся заснеженными вершинами Северо-Чуйского хребта.

Впечатляющий перевал Кату-Ярык, водопады и древние наскальные рисунки проведут нас через века истории и красоты природы.

Присоединяйтесь, чтобы своими глазами увидеть одно из красивейших мест на Земле и увезти с собой воспоминания, которые останутся в памяти навсегда!

Описание тура

Организационные детали

Выезжаем из Новосибирска в 6:00 навстречу нашим алтайским приключениям! Встречаем туристов в центре Новосибирска в 6:00, в Барнауле примерно в 9:30 («Облепиха») и в аэропорту Горно-Алтайска около 13:30, либо можем забрать вас в любой точке по Чуйскому тракту.

Перед покупкой авиабилетов рекомендуем обсудить время прибытия и вылета вашего рейса.
У нас несложный автомобильный тур, но нашим гостям необходимо иметь подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды. Рекомендуется брать с собой индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор). В том числе мы рекомендуем поставить прививку от клеща.

Гости в нашем туре застрахованы медицинской страховкой от травматизма и от клеща. Но на ваше усмотрение вы можете самостоятельно оформить дополнительную страховку.

После внесения предоплаты 15% на сайте вы сможете заключить договор с организатором. 50% стоимости тура необходимо будет оплатить через 30 дней с даты заключение договора, а оставшиеся 35% — через 60 дней с даты заключения договора. В случае, если до начала тура менее 60 дней, оплата производится в размере 100%.

Программа тура по дням

1 день

Любуемся маральником, пробуем мёд

В 6:00 отправляемся из Новосибирска в незабываемое путешествие по Алтаю! Встречаем туристов в центре Новосибирска, около 9:30 присоединяются участники из Барнаула (кафе «Облепиха»), а в 13:30 забираем тех, кто прилетел в Горно-Алтайск (предпочтительный вариант, чтобы сократить время в пути). По дороге можем остановиться в удобных точках на Чуйском тракте.

Наш день начнётся с посещения горного ущелья Че-Чкыш. Здесь нас встретят первые цветущие маральники. Мы прогуляемся по ущелью, выйдем на смотровую площадку с потрясающим видом и вдохнём весенний воздух Алтая. После этого посетим знаменитую алтайскую пасеку, где нас ждёт экскурсия с дегустацией натурального мёда и других медовых продуктов.

К вечеру, около 20:00, прибываем на уютную турбазу на берегу Катуни. Вечером знакомимся друг с другом, ужинаем и собираемся у костра.

Пешком преодолеем около 3 км.

2 день

Чуйский тракт

После завтрака отправляемся в сердце цветущих фиолетовых гор. Мы будем ехать по Чуйскому тракту, который по праву входит в пятёрку самых красивых дорог мира.

На пути сделаем остановки в знаковых местах: у слияния Чуи и Катуни, на перевалах Семинский и Чике-Таман, увидим Катунские террасы. В самых живописных уголках будем фотографироваться, наслаждаться весенними красками и величием Алтайских гор.

К вечеру, около 18:00, возвращаемся на турбазу. Ужин, отдых, а для желающих — баня.

Пешком пройдём около 1 км.

3 день

Инопланетные пейзажи

После завтрака отправляемся к уникальному месту — алтайскому Марсу! Нас ждёт пересадка на внедорожники, которые доставят нас прямо к красным инопланетным ландшафтам. Мы прогуляемся, сделаем фото и исследуем все самые яркие участки местности.

Затем отправимся к Марсу-2. Пешая прогулка в одну сторону займёт около 3 км через живописное ущелье. Здесь мы будем наслаждаться видами и устроим обед на свежем воздухе.

На обратном пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамными видами снежных вершин Северо-Чуйского хребта — это стоит запечатлеть! Вечером вернёмся на базу. Желающие могут отправиться на дополнительную экскурсию к смотровым площадкам снежных гор или расслабиться в бане.

Всего за день пройдём пешком 7-8 км.

4 день

Перевал Кату-Ярык, озеро Киделю и водопад Куркуре

Утром на внедорожниках мы отправимся к перевалу Кату-Ярык. По пути сделаем остановки у озера Киделю, Красных ворот и древних курганов.

Спустившись с перевала, мы окажемся в Чулышманской долине, где переправимся на лодке и начнём пешую прогулку к водопаду Куркуре. Лёгкая тропа длиной 2,5 км в одну сторону проведёт нас через цветущий маральник и живописные виды. У водопада устроим общую фотосессию — 27-метровый гигант впечатляет!

Возвращаемся на турбазу вечером.

Пройдём пешком 7-8 км.

5 день

Гейзерное озеро

Последний день начнём с экскурсии на Гейзерное озеро — это место по праву называют самым фотогеничным на Алтае. После прогулки отправимся в обратный путь.

По дороге остановимся у наскальных рисунков комплекса «Адыр-Кан» и водопада Ширлак. Нам расскажут об истории этих мест, и мы успеем сделать ещё несколько фотографий.

Вечером прибудем в Горно-Алтайск (около 18:00), Барнаул (21:00) или Новосибирск (0:00). До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет88 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед в 3-й день
  • Трансфер от и до места встречи
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты
  • Посещение пасеки
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до места встречи
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии
  • Баня, спа-программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаем вас в центре Новосибирска в 6:00, в Барнауле примерно в 9:30 («Облепиха»), и в аэропорту Горно-Алтайска около 13:30, либо можем забрать вас в любой точке по Чуйскому тракту
Завершение: Горно-Алтайск, 18:00. Барнаул, 21:00. Новосибирск, 0:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник! Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы. С нами вы услышите живые истории — саги о
казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом. Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

