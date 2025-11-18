Этот тур — настоящее приключение по самым живописным уголкам Алтая! Мы побываем на алтайском Марсе, где земля горит красно-золотыми оттенками, прогуляемся к Гейзерному озеру, с зеркальной глади которого невозможно отвести

глаз, и полюбуемся заснеженными вершинами Северо-Чуйского хребта. Впечатляющий перевал Кату-Ярык, водопады и древние наскальные рисунки проведут нас через века истории и красоты природы. Присоединяйтесь, чтобы своими глазами увидеть одно из красивейших мест на Земле и увезти с собой воспоминания, которые останутся в памяти навсегда!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Выезжаем из Новосибирска в 6:00 навстречу нашим алтайским приключениям! Встречаем туристов в центре Новосибирска в 6:00, в Барнауле примерно в 9:30 («Облепиха») и в аэропорту Горно-Алтайска около 13:30, либо можем забрать вас в любой точке по Чуйскому тракту.

Перед покупкой авиабилетов рекомендуем обсудить время прибытия и вылета вашего рейса.

У нас несложный автомобильный тур, но нашим гостям необходимо иметь подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды. Рекомендуется брать с собой индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор). В том числе мы рекомендуем поставить прививку от клеща.

Гости в нашем туре застрахованы медицинской страховкой от травматизма и от клеща. Но на ваше усмотрение вы можете самостоятельно оформить дополнительную страховку.

После внесения предоплаты 15% на сайте вы сможете заключить договор с организатором. 50% стоимости тура необходимо будет оплатить через 30 дней с даты заключение договора, а оставшиеся 35% — через 60 дней с даты заключения договора. В случае, если до начала тура менее 60 дней, оплата производится в размере 100%.