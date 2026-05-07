Алтайские краски: цветение маральника

Почувствуйте дыхание Горного Алтая — земли, где природа рисует свои самые смелые полотна, а древняя мудрость живёт в каждом порыве ветра.

Приглашаем вас в путешествие по чарующему Чемальскому району: там, где
бурлящие пороги Тельдекпень весной заявляют о своей мощи, а воды Чуи и Катуни сплетаются в удивительном танце, не смешиваясь — будто два мира встречаются на мгновение.

Там, где подвесной мост ведёт к духовному острову Патмос, а склоны гор укрывает сиреневое море цветущего маральника — словно сама земля решила напомнить, насколько она прекрасна. Вы не просто увидите эти места — вы ощутите их.

Познакомитесь с хранителем алтайских традиций: услышите старинные легенды, проникнетесь духом края, который веками хранит свои тайны.

Программа тура по дням

1 день

Алтай: первые шаги

Наш тур начинается со встречи участников и знакомства с гидом.

После этого мы отправимся в Чемальский район — по дороге вас ждут первые панорамные виды, которые зададут тон всему путешествию.

Первая остановка — смотровая площадка «Зубы Дракона».

Это природная достопримечательность, от которой захватывает дух: скальные выступы, словно острые клыки, врезаются в небо.

Отсюда открываются потрясающие виды на долину и извилистую ленту реки внизу.

Вы сделаете незабываемые фото и почувствуете мощь алтайской природы — именно такие моменты становятся отправной точкой для настоящего путешествия.

Далее наш путь лежит к подвесному мосту над бурной Катунью.

Вы почувствуете, как он слегка покачивается под ногами, а внизу стремительно несётся река.

Отсюда открывается потрясающий вид на водную гладь и окружающие скалы.

После моста мы направимся к храму Иоанна Богослова, величественно возвышающемуся на мистическом острове Патмос.

Храм словно парит между небом и землёй, создавая ощущение особой духовной атмосферы.

Затем нас ждёт прогулка по Козьей тропинке.

Этот узкий путь пролегает между островом Патмос и местом слияния рек Катунь и Чемал.

Тропинка вьётся вдоль скального обрыва на горе Бешпек, открывая захватывающие виды:

  • на слияние двух рек;
  • на Катунь, прокладывающую путь между скальными выступами;
  • на знаменитые «Ворота Сартакпая» — природные ворота, созданные самой природой.

Вечер подарит нам особое путешествие — в прошлое.

В уютной атмосфере традиционного алтайского жилища нас встретит хранитель местных традиций.

Он словно мудрый сказитель поведает удивительные истории о жизни предков;

секреты древних обычаев и предания о том, как из поколения в поколение передавались знания о мире и природе.

Завершим этот насыщенный день дегустацией блюд национальной кухни.

Вас ждут угощения из свежайших местных продуктов — настоящий вкусовой портрет Алтая, который позволит ещё глубже прочувствовать дух этих мест.

Этот день станет прологом к нашему большому приключению — знакомством с удивительной землёй, где природа, история и культура сливаются воедино.

2 день

Чуйский тракт: симфония рек и цветов

Сегодня нас ждёт грандиозный маршрут по легендарным местам Алтая — мы проедем по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира, и увидим величественные перевалы, мощные реки и ковры цветущего маральника.

Утро начинается с Чуйского тракта — дороги, которая сама по себе является достопримечательностью.

Из окна автобуса открываются панорамы сменяющихся ландшафтов: зелёные долины, скалистые хребты и бескрайние просторы, от которых захватывает дух.

Каждый поворот — новый кадр для вашей фотоколлекции.

Первая крупная остановка — Семинский перевал.

Это не просто географическая точка, а настоящий символ Алтая.

Здесь ощущается мощь высокогорья, а воздух наполнен свежестью и ароматом кедрового леса.

Далее наш путь лежит к перевалу Чике‐Таман — месту, где дорога буквально вьётся между скал, открывая головокружительные виды.

На смотровой площадке вы:

  • оцените инженерное мастерство строителей тракта;
  • увидите, как серпантин дороги уходит вниз, теряясь среди горных складок;
  • сделаете снимки, которые будут напоминать о величии алтайских хребтов.

После перевала нас ждёт одна из самых знаковых точек маршрута — слияние рек Чуи и Катуни.

Здесь две мощные водные артерии встречаются, создавая удивительный контраст: граница вод, заметная даже на расстоянии.

Мы проведём здесь достаточно времени, чтобы:

  • вдоволь налюбоваться природным феноменом;
  • послушать шум воды и ощутить энергию слияния двух рек;
  • запечатлеть этот момент на фото.

Финальная часть дня посвящена цветению маральника — одному из самых красивых явлений алтайской весны.

Мы сделаем несколько остановок в местах, где склоны покрыты розово‐лиловым ковром этого удивительного кустарника.

3 день

Ороктойские пейзажи

Сегодня нас ждёт завораживающий маршрут по Чемальскому тракту — вдоль могучей Катуни, сквозь пейзажи, от которых замирает сердце.

Наша главная цель — Ороктойский мост, место, где река проявляет свою истинную мощь.

Первая остановка — смотровая площадка на плато Толгоёк.

Отсюда открываются великолепные виды на широкую долину реки Катунь, скалистые уступы её левого борта, террасы левобережья и горы, уходящие в южную и северную дали.

Далее наш путь лежит к Еландинскому порогу — одному из самых живописных участков Катуни.

Здесь река, словно живая, демонстрирует свою силу: разделяется на два потока, пробиваясь сквозь скальные стенки;создаёт каскады и водовороты, бурлящие под солнцем и наполняет воздух свежестью и энергией.

Финальная точка дня — Ороктойский мост.

Это место уникально: здесь Катунь сужается до минимума, но при этом достигает максимальной глубины — по некоторым замерам, до 70 м.

Ближе к вечеру, наполненные впечатлениями и воспоминаниями, отправляемся в г. Горно-Алтайск.

В дороге — последние взгляды на горы, которые уже стали немного родными.

Окончание тура 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

ДвухместноеОдноместное
29 90043 900

Стоимость для детей:

  • дети от 6 до 11 лет включительно – 25 415 руб.;
  • подросток от 12 до 18 лет включительно – 26 910 руб.

В базовую стоимость тура включено двухместное размещение, душ и туалет в номере/домике. Возможно трех- или четырехместное размещение, в случае если вы едете семьей или с друзьями.

Варианты проживания

Усадьба «Reka»

2 ночи

«Усадьба Reka» расположена в Узнезе. Сюда приезжают отдохнуть на природе, вдали от шума большого города и плохой экологии. В распоряжении гостей автомобильная парковка, небольшой бассейн, беседки, мангал, доступ к Wi-Fi и, конечно, огромная ухоженная территория по соседству с лесом.

Проживание осуществляется в небольших деревянных коттеджах, которые оборудованы всеми необходимыми атрибутами для комфортного отдыха. Установлена удобная кровать, есть чайник и ванная комната с душем. Постояльцы сами могут организовать себе питание, приготовив шашлыки или травяной чай в самоваре. Также можно заказать специальные блюда: курники, запеченную птицу и другие кушанья из натуральных деревенских продуктов.

Гостевой дом «Горы и сосны»

2 ночи

База отдыха “Горы&Сосны” находится в Усть-Семе, на плато среди сосен и гор.

2-х, 3-х и 4-х местные номера с видом на горы; санузел с туалетом, душем и стиральной машиной на каждом этаже;

кухня-гостиная с плитой, микроволновкой, чайником и посудой.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание, указанное в программе
  • Комплексные завтраки по программе
  • Этно-экскурсия
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание: обеды и ужины (питание в кафе средний чек 600-700 руб., возможно приготовление еды самостоятельно на общей кухне на турбазе)
  • Страхование от укуса клеща
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
  • плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
  • летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
  • обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
  • предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
  • бутылка 0,5 л под воду;
  • солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
  • купальник;
  • фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
  • наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
  • документы, паспорт, полис ОМС;
  • страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
  • powerbank (периодически отсутствует мобильная связь и не всегда будет возможность зарядить телефон. Рекомендуем иметь с собой Powerbank);
  • репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание?

Комплексные завтраки по программе включены в стоимость тура.

Если у вас есть пищевые ограничения, пожалуйста, сообщите о них в анкете. Обеды и ужины будут проходить в кафе по пути следования маршрута.

Средний чек в кафе составляет 600–700 рублей. Вечером есть возможность готовить еду самостоятельно на общей кухне турбазы.

Можно ли будет воспользоваться картой или нужны наличные средства?

Несмотря на то, что в большинстве магазинов, аптек, кафе и торговых точках принимают оплаты через терминал, рекомендуем иметь с собой наличные денежные средства.

Есть ли клещи?

Клещи на Алтае встречаются в период с мая по июнь, далее их активность идет на спад, но средства защиты не будут лишними.

На территории турбаз обязательно проводится специальная обработка. Рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей.

Также можно оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное введение иммуноглобулина и исследование крови на зараженность энцефалитом.

Будет ли мобильная связь?

Несмотря на все прелести Алтая, нужно быть готовым к возможным перебоям со связью и интернетом.

Наличие Wi-Fi на турбазе зависит от конкретного места. Для уточнения информации обратитесь к менеджеру.

Какой будет транспорт в туре?

В зависимости от количества участников – Toyota Alphard | SsangYong Istana | Ивеко Дейли | Volkswagen Crafter.

Окончательное решение при выборе транспорта принимается по факту формирования группы, обычно за 5-7 дней до начала тура.

Какие изменения возможны в программе?

Организатор тура оставляет за собой право менять:

  • порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма;
  • объект размещения группы на аналогичный.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Б
Тур прошёл в высшей степени отлично! Я впервые был на благословенной земле Алтая и это очень замечательные горы) Программа тура выполнена в полном объёме, мы жили в замечательном месте со всеми удобствами, погода была отличной и люди тоже. Гид превосходно справилась со своей работой 👍
