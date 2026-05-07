1 день

Алтай: первые шаги

Наш тур начинается со встречи участников и знакомства с гидом.

После этого мы отправимся в Чемальский район — по дороге вас ждут первые панорамные виды, которые зададут тон всему путешествию.

Первая остановка — смотровая площадка «Зубы Дракона».

Это природная достопримечательность, от которой захватывает дух: скальные выступы, словно острые клыки, врезаются в небо.

Отсюда открываются потрясающие виды на долину и извилистую ленту реки внизу.

Вы сделаете незабываемые фото и почувствуете мощь алтайской природы — именно такие моменты становятся отправной точкой для настоящего путешествия.

Далее наш путь лежит к подвесному мосту над бурной Катунью.

Вы почувствуете, как он слегка покачивается под ногами, а внизу стремительно несётся река.

Отсюда открывается потрясающий вид на водную гладь и окружающие скалы.

После моста мы направимся к храму Иоанна Богослова, величественно возвышающемуся на мистическом острове Патмос.

Храм словно парит между небом и землёй, создавая ощущение особой духовной атмосферы.

Затем нас ждёт прогулка по Козьей тропинке.

Этот узкий путь пролегает между островом Патмос и местом слияния рек Катунь и Чемал.

Тропинка вьётся вдоль скального обрыва на горе Бешпек, открывая захватывающие виды:

на слияние двух рек;

на Катунь, прокладывающую путь между скальными выступами;

на знаменитые «Ворота Сартакпая» — природные ворота, созданные самой природой.

Вечер подарит нам особое путешествие — в прошлое.

В уютной атмосфере традиционного алтайского жилища нас встретит хранитель местных традиций.

Он словно мудрый сказитель поведает удивительные истории о жизни предков;

секреты древних обычаев и предания о том, как из поколения в поколение передавались знания о мире и природе.

Завершим этот насыщенный день дегустацией блюд национальной кухни.

Вас ждут угощения из свежайших местных продуктов — настоящий вкусовой портрет Алтая, который позволит ещё глубже прочувствовать дух этих мест.

Этот день станет прологом к нашему большому приключению — знакомством с удивительной землёй, где природа, история и культура сливаются воедино.

