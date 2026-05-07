Приглашаем вас в путешествие по чарующему Чемальскому району: там, где
Программа тура по дням
Алтай: первые шаги
Наш тур начинается со встречи участников и знакомства с гидом.
После этого мы отправимся в Чемальский район — по дороге вас ждут первые панорамные виды, которые зададут тон всему путешествию.
Первая остановка — смотровая площадка «Зубы Дракона».
Это природная достопримечательность, от которой захватывает дух: скальные выступы, словно острые клыки, врезаются в небо.
Отсюда открываются потрясающие виды на долину и извилистую ленту реки внизу.
Вы сделаете незабываемые фото и почувствуете мощь алтайской природы — именно такие моменты становятся отправной точкой для настоящего путешествия.
Далее наш путь лежит к подвесному мосту над бурной Катунью.
Вы почувствуете, как он слегка покачивается под ногами, а внизу стремительно несётся река.
Отсюда открывается потрясающий вид на водную гладь и окружающие скалы.
После моста мы направимся к храму Иоанна Богослова, величественно возвышающемуся на мистическом острове Патмос.
Храм словно парит между небом и землёй, создавая ощущение особой духовной атмосферы.
Затем нас ждёт прогулка по Козьей тропинке.
Этот узкий путь пролегает между островом Патмос и местом слияния рек Катунь и Чемал.
Тропинка вьётся вдоль скального обрыва на горе Бешпек, открывая захватывающие виды:
- на слияние двух рек;
- на Катунь, прокладывающую путь между скальными выступами;
- на знаменитые «Ворота Сартакпая» — природные ворота, созданные самой природой.
Вечер подарит нам особое путешествие — в прошлое.
В уютной атмосфере традиционного алтайского жилища нас встретит хранитель местных традиций.
Он словно мудрый сказитель поведает удивительные истории о жизни предков;
секреты древних обычаев и предания о том, как из поколения в поколение передавались знания о мире и природе.
Завершим этот насыщенный день дегустацией блюд национальной кухни.
Вас ждут угощения из свежайших местных продуктов — настоящий вкусовой портрет Алтая, который позволит ещё глубже прочувствовать дух этих мест.
Этот день станет прологом к нашему большому приключению — знакомством с удивительной землёй, где природа, история и культура сливаются воедино.
Чуйский тракт: симфония рек и цветов
Сегодня нас ждёт грандиозный маршрут по легендарным местам Алтая — мы проедем по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира, и увидим величественные перевалы, мощные реки и ковры цветущего маральника.
Утро начинается с Чуйского тракта — дороги, которая сама по себе является достопримечательностью.
Из окна автобуса открываются панорамы сменяющихся ландшафтов: зелёные долины, скалистые хребты и бескрайние просторы, от которых захватывает дух.
Каждый поворот — новый кадр для вашей фотоколлекции.
Первая крупная остановка — Семинский перевал.
Это не просто географическая точка, а настоящий символ Алтая.
Здесь ощущается мощь высокогорья, а воздух наполнен свежестью и ароматом кедрового леса.
Далее наш путь лежит к перевалу Чике‐Таман — месту, где дорога буквально вьётся между скал, открывая головокружительные виды.
На смотровой площадке вы:
- оцените инженерное мастерство строителей тракта;
- увидите, как серпантин дороги уходит вниз, теряясь среди горных складок;
- сделаете снимки, которые будут напоминать о величии алтайских хребтов.
После перевала нас ждёт одна из самых знаковых точек маршрута — слияние рек Чуи и Катуни.
Здесь две мощные водные артерии встречаются, создавая удивительный контраст: граница вод, заметная даже на расстоянии.
Мы проведём здесь достаточно времени, чтобы:
- вдоволь налюбоваться природным феноменом;
- послушать шум воды и ощутить энергию слияния двух рек;
- запечатлеть этот момент на фото.
Финальная часть дня посвящена цветению маральника — одному из самых красивых явлений алтайской весны.
Мы сделаем несколько остановок в местах, где склоны покрыты розово‐лиловым ковром этого удивительного кустарника.
Ороктойские пейзажи
Сегодня нас ждёт завораживающий маршрут по Чемальскому тракту — вдоль могучей Катуни, сквозь пейзажи, от которых замирает сердце.
Наша главная цель — Ороктойский мост, место, где река проявляет свою истинную мощь.
Первая остановка — смотровая площадка на плато Толгоёк.
Отсюда открываются великолепные виды на широкую долину реки Катунь, скалистые уступы её левого борта, террасы левобережья и горы, уходящие в южную и северную дали.
Далее наш путь лежит к Еландинскому порогу — одному из самых живописных участков Катуни.
Здесь река, словно живая, демонстрирует свою силу: разделяется на два потока, пробиваясь сквозь скальные стенки;создаёт каскады и водовороты, бурлящие под солнцем и наполняет воздух свежестью и энергией.
Финальная точка дня — Ороктойский мост.
Это место уникально: здесь Катунь сужается до минимума, но при этом достигает максимальной глубины — по некоторым замерам, до 70 м.
Ближе к вечеру, наполненные впечатлениями и воспоминаниями, отправляемся в г. Горно-Алтайск.
В дороге — последние взгляды на горы, которые уже стали немного родными.
Окончание тура 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Двухместное
|Одноместное
|29 900
|43 900
Стоимость для детей:
- дети от 6 до 11 лет включительно – 25 415 руб.;
- подросток от 12 до 18 лет включительно – 26 910 руб.
В базовую стоимость тура включено двухместное размещение, душ и туалет в номере/домике. Возможно трех- или четырехместное размещение, в случае если вы едете семьей или с друзьями.
Варианты проживания
Усадьба «Reka»
«Усадьба Reka» расположена в Узнезе. Сюда приезжают отдохнуть на природе, вдали от шума большого города и плохой экологии. В распоряжении гостей автомобильная парковка, небольшой бассейн, беседки, мангал, доступ к Wi-Fi и, конечно, огромная ухоженная территория по соседству с лесом.
Проживание осуществляется в небольших деревянных коттеджах, которые оборудованы всеми необходимыми атрибутами для комфортного отдыха. Установлена удобная кровать, есть чайник и ванная комната с душем. Постояльцы сами могут организовать себе питание, приготовив шашлыки или травяной чай в самоваре. Также можно заказать специальные блюда: курники, запеченную птицу и другие кушанья из натуральных деревенских продуктов.
Гостевой дом «Горы и сосны»
База отдыха “Горы&Сосны” находится в Усть-Семе, на плато среди сосен и гор.
2-х, 3-х и 4-х местные номера с видом на горы; санузел с туалетом, душем и стиральной машиной на каждом этаже;
кухня-гостиная с плитой, микроволновкой, чайником и посудой.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание, указанное в программе
- Комплексные завтраки по программе
- Этно-экскурсия
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание: обеды и ужины (питание в кафе средний чек 600-700 руб., возможно приготовление еды самостоятельно на общей кухне на турбазе)
- Страхование от укуса клеща
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- купальник;
- фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- powerbank (периодически отсутствует мобильная связь и не всегда будет возможность зарядить телефон. Рекомендуем иметь с собой Powerbank);
- репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание?
Комплексные завтраки по программе включены в стоимость тура.
Если у вас есть пищевые ограничения, пожалуйста, сообщите о них в анкете. Обеды и ужины будут проходить в кафе по пути следования маршрута.
Средний чек в кафе составляет 600–700 рублей. Вечером есть возможность готовить еду самостоятельно на общей кухне турбазы.
Можно ли будет воспользоваться картой или нужны наличные средства?
Несмотря на то, что в большинстве магазинов, аптек, кафе и торговых точках принимают оплаты через терминал, рекомендуем иметь с собой наличные денежные средства.
Есть ли клещи?
Клещи на Алтае встречаются в период с мая по июнь, далее их активность идет на спад, но средства защиты не будут лишними.
На территории турбаз обязательно проводится специальная обработка. Рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей.
Также можно оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное введение иммуноглобулина и исследование крови на зараженность энцефалитом.
Будет ли мобильная связь?
Несмотря на все прелести Алтая, нужно быть готовым к возможным перебоям со связью и интернетом.
Наличие Wi-Fi на турбазе зависит от конкретного места. Для уточнения информации обратитесь к менеджеру.
Какой будет транспорт в туре?
В зависимости от количества участников – Toyota Alphard | SsangYong Istana | Ивеко Дейли | Volkswagen Crafter.
Окончательное решение при выборе транспорта принимается по факту формирования группы, обычно за 5-7 дней до начала тура.
Какие изменения возможны в программе?
Организатор тура оставляет за собой право менять:
- порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма;
- объект размещения группы на аналогичный.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.