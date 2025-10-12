Мои заказы

Джип-тур на Алтай. Грани высокогорья

Акция! Скидка 10% на заезды 15-19 сентября и 20-24 сентября! Выгода 8 550 рублей! Самые красивые места начинаются там, где заканчивается хорошая дорога! Именно поэтому мы отправимся на подготовленных внедорожниках
туда, куда не доходят стандартные туристические маршруты.

Увидим захватывающие дух панорамы: горные пики, сверкающие белоснежными ледниками, яркие озёра, притаившиеся у их подножия, извилистые русла рек и необъятные просторы, которые откроются как на ладони с высоты птичьего полета. В один из дней поднимемся на высоту более 3000 метров н. у. м., чтобы увидеть красавицу Белуху – царицу алтайских вершин.

Путь к этим красотам станет настоящим приключением с преодолением водных преград и горного бездорожья.

5
3 отзыва
Ближайшие даты:
9
июн26
июн7
июл21
июл28
июл13
авг28
авг

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

Встреча группы в аэропорту/автовокзале г. Горно-Алтайска (9:00 – 12:00 ч.).

Трансфер на микроавтобусе к отправной точке джип-тура – Улаганский район с. Акташ/ c. Чибит.

По пути любуемся пейзажами Чуйского тракта, по версии журнала National Geographic эта дорога входит в пятерку красивейших дорог мира.

Проедем через два высокогорных перевала – Семинский и живописный серпантин Чике-Таман, насладимся видами долин рек Катунь и Чуя.

По прибытии заселение на турбазу.

Километраж ~350 км. Время в пути ~ 7 часов.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
2 день

Акташский ретранслятор, озеро Горных духов и Чуйские меандры

Экскурсия на внедорожниках "Акташский ретранслятор".
Место неимоверной энергетики, силы и красоты!

Поднимаемся на смотровую площадку на высоту более 3000 метром н. у. м., откуда нам как на ладони откроется вид на ледники Северо-Чуйского хребта, высокогорную Курайскую степь, долины рек Чуя и Мажой.

В ясную погоду открывается вид на высшую точку Сибири – гору Белуха, высотой 4509 метров.

Далее чуть прогуляемся на озеро Горных духов, притаившееся в отрогах Курайского хребта среди альпийских лугов.

Озеро завораживает своим ярким цветом воды и ярко-красными скалами вокруг.

Далее по таежной дорожке отправляемся на одну из самых красивых смотровых площадок района – Чуйские меандры.

Вид с высоты на извилистое русло реки Чуя, словно рисующей кружева у подножия ледников.

Пикник на природе и возвращаемся на базу.

Вечером нас ждет национальный ужин – дегустация блюд алтайской и казахской кухни, знакомство с традициями и культурой народов Алтая.

Километраж ~ 50 км бездорожья. Пешком около 2 км. Время на экскурсии ~ 6 часов.

Акташский ретранслятор, озеро Горных духов и Чуйские меандрыАкташский ретранслятор, озеро Горных духов и Чуйские меандрыАкташский ретранслятор, озеро Горных духов и Чуйские меандрыАкташский ретранслятор, озеро Горных духов и Чуйские меандры
3 день

Ледяное сердце Алтая - Софийский ледник

Авто экскурсия на внедорожниках в долину реки Аккол к подножию Софийского ледника (Южно-Чуйский хребет).

Часть пути проедем по Чуйскому тракту, по одному из самых живописных его участков – Курайской высокогорной степи с видом на ледники Северо-Чуйского хребта.

Далее следуем в разрушенное землетрясением село Бельтир.

В этих безлюдных местах могут встретиться верблюды и яки, а на камнях можно отыскать древние петроглифы – наскальные рисунки, которым несколько тысяч лет.

Далее наш путь лежит в долину р. Аккол: здесь на расстоянии около 1,5 км расположены два озера разного цвета: Акколь (в переводе – белое озеро) и Каракель (в переводе – черное озеро).

Мы прогуляемся пешком около 4 км по живописной долине Аккола, чтобы увидеть ледники-исполины – вершины Брат (3885м), Ксения и Сестра (3750м), стерегущие ледяное сердце Алтая – Софийский (Аккольский) ледник, один из самых мощных на Южно-Чуйском хребте.

Вечные снега хранят здесь историю первых исследователей Алтая – еще в 1895 году профессор Сапожников дал ему имя и открыл миру.

Пикник на природе с видом на ледники и возвращение на базу.

Километраж ~ 300 км. Из них 100 км бездорожья. Время на экскурсии ~ 9 часов.

Ледяное сердце Алтая - Софийский ледникЛедяное сердце Алтая - Софийский ледникЛедяное сердце Алтая - Софийский ледникЛедяное сердце Алтая - Софийский ледник
4 день

Перевал Ачик и виды на царицу алтайских вершин - г. Белуху

Авто экскурсия на внедорожниках на перевал Ачик (2300 м.) с видом на царицу алтайских вершин – г. Белуху.

Перевал Ачик – одно из немногих мест, откуда можно увидеть высшую точку Сибири без долгих пеших переходов, с перевала открывается масштабная панорама на Катунский, Айгулакский, Северо-Чуйский и Теректинский хребты.

Подъем на перевал по серпантину, преодоление бродов – Хан Алтай надежно спрятал свои самые сокровенные красоты, до которых смогут добраться только истинные ценители горных красот.

Пикник на природе с незабываемым видом среди альпийских лугов, красочные фото и видео – съемки.

Возвращение на базу.

Километраж ~160 км., 40 км бездорожья. Время в пути ~ 7 часов.

Перевал Ачик и виды на царицу алтайских вершин - г. БелухуПеревал Ачик и виды на царицу алтайских вершин - г. БелухуПеревал Ачик и виды на царицу алтайских вершин - г. БелухуПеревал Ачик и виды на царицу алтайских вершин - г. Белуху
5 день

Возвращение по Чуйскому тракту

Возвращение в г. Горно-Алтайск.

Чуйский тракт уже известен своими многочисленными поворотами, перевалами и бомами, но смена направления движения позволит увидеть места с новых ракурсов.

На Семинском перевале будет время посетить ярмарку алтайских и монгольских товаров, приобрести сувениры, натуральные продукты Алтая.

Этот заключительный день станет прекрасным завершением нашего путешествия, наполненного природными красотами, новыми открытиями и незабываемыми впечатлениями.

Время прибытия в г. Горно-Алтайск 15:00 – 16:00 ч.

Километраж ~350 км. Время в пути ~ 7 часов.

Возвращение по Чуйскому трактуВозвращение по Чуйскому трактуВозвращение по Чуйскому тракту
Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе: двухместное размещение в благоустроенных домиках.

Доплата за одноместное размещение: 10 000 руб.

Размещение на одной из возможных вариантов турбаз, представленных ниже, или аналогичной.

Варианты проживания

Турбаза «Зеленый лес»

4 ночи

Двух/трехместные благоустроенные домики.

Турбаза «Зеленый лес»Турбаза «Зеленый лес»Турбаза «Зеленый лес»Турбаза «Зеленый лес»Турбаза «Зеленый лес»Турбаза «Зеленый лес»
Турбаза «Шавло»

4 ночи

Благоустроенные дома из бруса:

  • санузел с теплым полом (душ, WC, раковина);
  • 1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать;
  • стол;
  • эл. чайник;
  • эл. обогреватель.
Турбаза «Шавло»Турбаза «Шавло»Турбаза «Шавло»Турбаза «Шавло»Турбаза «Шавло»Турбаза «Шавло»Турбаза «Шавло»
Турбаза «Старт»

4 ночи

В каждом домике:

  • кровать с мягким матрасом;
  • стол и стулья;
  • диван;
  • набор постельного белья и полотенец;
  • обогреватель;
  • чайник;
  • холодильник;
  • набор посуды.
Турбаза «Старт»Турбаза «Старт»Турбаза «Старт»Турбаза «Старт»Турбаза «Старт»Турбаза «Старт»Турбаза «Старт»Турбаза «Старт»Турбаза «Старт»
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на микроавтобусе г. Горно-Алтайск - с. Акташ и обратно (Honda, Mitsubishi Istana)
  • Транспорт высокой проходимости на протяжении маршрута (Toyota Land Cruiser, Lexus 470, Mitsubishi Mоntero 3, Mitsubishi Pajero 2, УАЗ Патриот)
  • Проживание на турбазе: двухместное размещение в благоустроенных домиках
  • Сопровождение гида-проводника
  • Пикник/обед на природе, национальный ужин, дегустация блюд местной кухни
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание в кафе, средний чек 400 - 500 руб
  • Баня: 2000 руб. /час, заказ не менее 2 часов
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплые носки;
  • плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
  • летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца – кепка или бандана);
  • обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
  • предметы личной гигиены;
  • индивидуальная аптечка, возьмите лекарства с учетом особенностей своего здоровья;
    бутылка 0,5 л под воду;
  • солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
    документы, паспорт, полис ОМС;
  • страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
  • powerbank;
  • репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие природно-климатические условия?

Маршрут пролегает на высоте 1500-3000 м над ур. м. Климат высокогорных районов характеризуется как резко-континентальный, с частыми перепадами температур, холодными ветрами и активным солнцем. Рекомендуем всегда иметь при себе теплые вещи и солнцезащитные средства.

Можно ли ехать с детьми?

Ограничение по возрасту: от 10 до 75 лет. Тур не рекомендуется детям до 10 лет в связи с
насыщенной программой и длительными переездами.

Как организовано питание?

Питание: в тур включены пикники/обеды во время экскурсий. Завтраки, ужины – в кафе, средний чек 400-500 рублей. Возможно приготовление еды самостоятельно на оборудованной кухне на турбазе.

Могут ли быть изменения в программе?

Организатор тура оставляет за собой право менять:

  • порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма;
  • объект размещения группы на аналогичный;
  • очередность экскурсий в зависимости от погодных и др. объективных условий.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Ирина
12 окт 2025
Невероятный, завораживающий экскурсионный тур!
Невероятный, завораживающий экскурсионный тур!Невероятный, завораживающий экскурсионный тур!Невероятный, завораживающий экскурсионный тур!Невероятный, завораживающий экскурсионный тур!Невероятный, завораживающий экскурсионный тур!
М
Михаил
15 июл 2025
Добрый день
Всё прошло замечательно! Спасибо вам за ваш сервис и вашу работу, отзыв с фотографиями постараюсь оставить позже
О
Ольга
13 июл 2025
Только сегодня вернулись домой. Сказать, что мы в восторге- ничего не сказать. Увидели места, куда не ступает нога 90% туристов, приезжающих на Алтай. Захотелось пойти в пеший поход по этим прекрасным местам! 🚶‍♀️
Только сегодня вернулись домой. Сказать, что мы в восторге- ничего не сказать. Увидели места, куда неТолько сегодня вернулись домой. Сказать, что мы в восторге- ничего не сказать. Увидели места, куда неТолько сегодня вернулись домой. Сказать, что мы в восторге- ничего не сказать. Увидели места, куда неТолько сегодня вернулись домой. Сказать, что мы в восторге- ничего не сказать. Увидели места, куда неТолько сегодня вернулись домой. Сказать, что мы в восторге- ничего не сказать. Увидели места, куда неТолько сегодня вернулись домой. Сказать, что мы в восторге- ничего не сказать. Увидели места, куда неТолько сегодня вернулись домой. Сказать, что мы в восторге- ничего не сказать. Увидели места, куда неТолько сегодня вернулись домой. Сказать, что мы в восторге- ничего не сказать. Увидели места, куда неТолько сегодня вернулись домой. Сказать, что мы в восторге- ничего не сказать. Увидели места, куда не

