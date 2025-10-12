3 день

Ледяное сердце Алтая - Софийский ледник

Авто экскурсия на внедорожниках в долину реки Аккол к подножию Софийского ледника (Южно-Чуйский хребет).

Часть пути проедем по Чуйскому тракту, по одному из самых живописных его участков – Курайской высокогорной степи с видом на ледники Северо-Чуйского хребта.

Далее следуем в разрушенное землетрясением село Бельтир.

В этих безлюдных местах могут встретиться верблюды и яки, а на камнях можно отыскать древние петроглифы – наскальные рисунки, которым несколько тысяч лет.

Далее наш путь лежит в долину р. Аккол: здесь на расстоянии около 1,5 км расположены два озера разного цвета: Акколь (в переводе – белое озеро) и Каракель (в переводе – черное озеро).

Мы прогуляемся пешком около 4 км по живописной долине Аккола, чтобы увидеть ледники-исполины – вершины Брат (3885м), Ксения и Сестра (3750м), стерегущие ледяное сердце Алтая – Софийский (Аккольский) ледник, один из самых мощных на Южно-Чуйском хребте.

Вечные снега хранят здесь историю первых исследователей Алтая – еще в 1895 году профессор Сапожников дал ему имя и открыл миру.

Пикник на природе с видом на ледники и возвращение на базу.

Километраж ~ 300 км. Из них 100 км бездорожья. Время на экскурсии ~ 9 часов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160