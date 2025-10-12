Программа тура по дням
Чуйский тракт
Встреча группы в аэропорту/автовокзале г. Горно-Алтайска (9:00 – 12:00 ч.).
Трансфер на микроавтобусе к отправной точке джип-тура – Улаганский район с. Акташ/ c. Чибит.
По пути любуемся пейзажами Чуйского тракта, по версии журнала National Geographic эта дорога входит в пятерку красивейших дорог мира.
Проедем через два высокогорных перевала – Семинский и живописный серпантин Чике-Таман, насладимся видами долин рек Катунь и Чуя.
По прибытии заселение на турбазу.
Километраж ~350 км. Время в пути ~ 7 часов.
Акташский ретранслятор, озеро Горных духов и Чуйские меандры
Экскурсия на внедорожниках "Акташский ретранслятор".
Место неимоверной энергетики, силы и красоты!
Поднимаемся на смотровую площадку на высоту более 3000 метром н. у. м., откуда нам как на ладони откроется вид на ледники Северо-Чуйского хребта, высокогорную Курайскую степь, долины рек Чуя и Мажой.
В ясную погоду открывается вид на высшую точку Сибири – гору Белуха, высотой 4509 метров.
Далее чуть прогуляемся на озеро Горных духов, притаившееся в отрогах Курайского хребта среди альпийских лугов.
Озеро завораживает своим ярким цветом воды и ярко-красными скалами вокруг.
Далее по таежной дорожке отправляемся на одну из самых красивых смотровых площадок района – Чуйские меандры.
Вид с высоты на извилистое русло реки Чуя, словно рисующей кружева у подножия ледников.
Пикник на природе и возвращаемся на базу.
Вечером нас ждет национальный ужин – дегустация блюд алтайской и казахской кухни, знакомство с традициями и культурой народов Алтая.
Километраж ~ 50 км бездорожья. Пешком около 2 км. Время на экскурсии ~ 6 часов.
Ледяное сердце Алтая - Софийский ледник
Авто экскурсия на внедорожниках в долину реки Аккол к подножию Софийского ледника (Южно-Чуйский хребет).
Часть пути проедем по Чуйскому тракту, по одному из самых живописных его участков – Курайской высокогорной степи с видом на ледники Северо-Чуйского хребта.
Далее следуем в разрушенное землетрясением село Бельтир.
В этих безлюдных местах могут встретиться верблюды и яки, а на камнях можно отыскать древние петроглифы – наскальные рисунки, которым несколько тысяч лет.
Далее наш путь лежит в долину р. Аккол: здесь на расстоянии около 1,5 км расположены два озера разного цвета: Акколь (в переводе – белое озеро) и Каракель (в переводе – черное озеро).
Мы прогуляемся пешком около 4 км по живописной долине Аккола, чтобы увидеть ледники-исполины – вершины Брат (3885м), Ксения и Сестра (3750м), стерегущие ледяное сердце Алтая – Софийский (Аккольский) ледник, один из самых мощных на Южно-Чуйском хребте.
Вечные снега хранят здесь историю первых исследователей Алтая – еще в 1895 году профессор Сапожников дал ему имя и открыл миру.
Пикник на природе с видом на ледники и возвращение на базу.
Километраж ~ 300 км. Из них 100 км бездорожья. Время на экскурсии ~ 9 часов.
Перевал Ачик и виды на царицу алтайских вершин - г. Белуху
Авто экскурсия на внедорожниках на перевал Ачик (2300 м.) с видом на царицу алтайских вершин – г. Белуху.
Перевал Ачик – одно из немногих мест, откуда можно увидеть высшую точку Сибири без долгих пеших переходов, с перевала открывается масштабная панорама на Катунский, Айгулакский, Северо-Чуйский и Теректинский хребты.
Подъем на перевал по серпантину, преодоление бродов – Хан Алтай надежно спрятал свои самые сокровенные красоты, до которых смогут добраться только истинные ценители горных красот.
Пикник на природе с незабываемым видом среди альпийских лугов, красочные фото и видео – съемки.
Возвращение на базу.
Километраж ~160 км., 40 км бездорожья. Время в пути ~ 7 часов.
Возвращение по Чуйскому тракту
Возвращение в г. Горно-Алтайск.
Чуйский тракт уже известен своими многочисленными поворотами, перевалами и бомами, но смена направления движения позволит увидеть места с новых ракурсов.
На Семинском перевале будет время посетить ярмарку алтайских и монгольских товаров, приобрести сувениры, натуральные продукты Алтая.
Этот заключительный день станет прекрасным завершением нашего путешествия, наполненного природными красотами, новыми открытиями и незабываемыми впечатлениями.
Время прибытия в г. Горно-Алтайск 15:00 – 16:00 ч.
Километраж ~350 км. Время в пути ~ 7 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе: двухместное размещение в благоустроенных домиках.
Доплата за одноместное размещение: 10 000 руб.
Размещение на одной из возможных вариантов турбаз, представленных ниже, или аналогичной.
Варианты проживания
Турбаза «Зеленый лес»
Двух/трехместные благоустроенные домики.
Турбаза «Шавло»
Благоустроенные дома из бруса:
- санузел с теплым полом (душ, WC, раковина);
- 1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать;
- стол;
- эл. чайник;
- эл. обогреватель.
Турбаза «Старт»
В каждом домике:
- кровать с мягким матрасом;
- стол и стулья;
- диван;
- набор постельного белья и полотенец;
- обогреватель;
- чайник;
- холодильник;
- набор посуды.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на микроавтобусе г. Горно-Алтайск - с. Акташ и обратно (Honda, Mitsubishi Istana)
- Транспорт высокой проходимости на протяжении маршрута (Toyota Land Cruiser, Lexus 470, Mitsubishi Mоntero 3, Mitsubishi Pajero 2, УАЗ Патриот)
- Проживание на турбазе: двухместное размещение в благоустроенных домиках
- Сопровождение гида-проводника
- Пикник/обед на природе, национальный ужин, дегустация блюд местной кухни
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание в кафе, средний чек 400 - 500 руб
- Баня: 2000 руб. /час, заказ не менее 2 часов
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплые носки;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца – кепка или бандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены;
- индивидуальная аптечка, возьмите лекарства с учетом особенностей своего здоровья;
бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
документы, паспорт, полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- powerbank;
- репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие природно-климатические условия?
Маршрут пролегает на высоте 1500-3000 м над ур. м. Климат высокогорных районов характеризуется как резко-континентальный, с частыми перепадами температур, холодными ветрами и активным солнцем. Рекомендуем всегда иметь при себе теплые вещи и солнцезащитные средства.
Можно ли ехать с детьми?
Ограничение по возрасту: от 10 до 75 лет. Тур не рекомендуется детям до 10 лет в связи с
насыщенной программой и длительными переездами.
Как организовано питание?
Питание: в тур включены пикники/обеды во время экскурсий. Завтраки, ужины – в кафе, средний чек 400-500 рублей. Возможно приготовление еды самостоятельно на оборудованной кухне на турбазе.
Могут ли быть изменения в программе?
Организатор тура оставляет за собой право менять:
- порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма;
- объект размещения группы на аналогичный;
- очередность экскурсий в зависимости от погодных и др. объективных условий.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всё прошло замечательно! Спасибо вам за ваш сервис и вашу работу, отзыв с фотографиями постараюсь оставить позже