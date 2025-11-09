1 день

Ущелье Актру

09:30-10:00 по местному времени (московское время + 4 часа) – сбор группы в центре города и в аэропорту г. Горно-Алтайск.

Собравшись все вместе, отправляемся в горы Алтая! Переезд у нас сегодня длинный – 390 км, в пути около 6-7 часов.

Наш путь пройдет по Чуйскому тракту – эта потрясающая дорога входит в ТОП-5 самых красивых дорог России!

Ведь вдоль всей трассы, насколько хватает глаз, раскинулись горы, покрытые лесом. И мимо бежит главная хозяйка этих мест – река Катунь.

Приехав в село Курай, меняем привычный микроавтобус на ЗИЛ или УАЗик и еще около двух часов едем в горы.

К вечеру приедем в горный центр Актру.

Активная часть: пешком 1 км.

