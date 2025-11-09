Если Вы всегда мечтали влюбиться в горы – то
Программа тура по дням
Ущелье Актру
09:30-10:00 по местному времени (московское время + 4 часа) – сбор группы в центре города и в аэропорту г. Горно-Алтайск.
Собравшись все вместе, отправляемся в горы Алтая! Переезд у нас сегодня длинный – 390 км, в пути около 6-7 часов.
Наш путь пройдет по Чуйскому тракту – эта потрясающая дорога входит в ТОП-5 самых красивых дорог России!
Ведь вдоль всей трассы, насколько хватает глаз, раскинулись горы, покрытые лесом. И мимо бежит главная хозяйка этих мест – река Катунь.
Приехав в село Курай, меняем привычный микроавтобус на ЗИЛ или УАЗик и еще около двух часов едем в горы.
К вечеру приедем в горный центр Актру.
Активная часть: пешком 1 км.
Малый ледник Актру и водопад
Отправляемся знакомиться с ущельем Актру!
Начнем с очень простого треккинга к Малому леднику.
Давным-давно Малый и Большой ледники Актру соединялись и были одним огромным ледником.
Место, где находится наша турбаза, много веков назад было покрыто льдом! Но затем климат стал теплое, ледники отступили и сейчас каждый ледник живет в своем ущелье.
Сегодня заглянем в гости к Малому леднику.
Он застенчиво прячется за широкой спиной горы Кара-Таш и выглядывает оттуда.
Несмотря на то, что его называют Малый, на самом деле ледник очень мощный!
Также сегодня полюбуемся на соседа ледника – это небольшой горный водопад.
А еще увидим слияние рек Малой и Большой Актру.
Активная часть: 5,2 км, перепад высот 2150-2300 м, продолжительность 5-6 часов.
Перевал Учитель
Всегда любопытно, как же выглядит ущелье с высоты! Вот сегодня мы это и узнаем.
Поднимаемся на перевал Учитель!
Тропинка пройдет по кедровому лесу, затем выйдет в зону альпийских лугов.
В июне здесь чудесно цветут пионы, огненные жарки и фиолетовые водосборы.
Выйдя из леса, придется изрядно попотеть!
Тропа быстро и уверенно ведет вверх, вверх и еще немножко вверх.
Чем выше поднимаемся – тем любопытнее пейзажи.
С высоты увидим нашу любимую турбазу, Малый ледник и вдалеке покажется ровная, Курайская степь.
И с каждым шагом горы будут все выше, а перевал все ближе!
Активная часть: 6,8 км, перепад высот 2150-3050 м, продолжительность 6-7 часов.
Лес Гномов, долина реки Актру и зеленый водоем
Сегодня очень легкий, но красивый день!
С утра идем в гости к гномам.
У гномов здесь есть свой настоящий лес, в котором растут огромные кедры.
Некоторым из них более 600 лет!
Кедры причудливые, изогнутые.
Видимо, гномам очень понравилось это место, поэтому они и решили здесь поселиться!
Вместе с вами будем их искать.
Поверьте нам, это очень непросто!
Хозяева леса старательно прячутся и показываются лишь самым внимательным туристам.
А еще лес Гномов интересен тем, что отсюда видны все наши маршруты: треккинг на перевал Учитель, частично Малый и Большой ледники и широкая долина Актру.
Погуляв по территории гномов, переходим реку по мостику и по комфортной лесной тропе идем в долину реки Актру.
Каждый день мы будем видеть кедры, лиственницы и наслаждаться красотой цветущих лугов, представляете как здорово!
Тропинка постепенно выведет нас к реке и широкой дороге, по которой ездят грозные ЗИЛы с туристами.
Наш инструктор знает самые шикарные смотровые площадки, откуда сделаем потрясающие фото горы Кара-Таш и всей долины.
А потом будем обедать и долго любоваться прекраснейшей долиной реки Актру.
Активная часть: 13,2 км, перепад высот 2150-2060-2150 м, продолжительность 5-6 часов.
Голубое озеро и Большой ледник Актру
Сегодняшний день наверняка останется в Вашем сердце!
Пораньше выходим из лагеря на треккинг.
Тропинка уверенно поведет нас по кедровому лесу, местами будут открываться потрясающие виды, только и успевай доставать телефон для фото.
Выйдя из зоны леса, пойдем вдоль шумной реки, а впереди уже будут заманчиво просматриваться ледники.
Сегодня сложным испытанием будет подъем по тропе мимо Бараньих лбов, но мы справимся! И сразу за Бараньими лбами будет маленькое озерцо, потом еще одно.
И над всем этим, словно хозяин ущелья, наблюдает огромнейший ледник Большой Актру!
Сердце замирает, когда видишь так близко такую невероятную красоту.
Ледник мощный, огромный, белоснежный!
Поднимаемся еще чуть выше, чтобы посмотреть на него сверху.
Постепенно зайдем за морену, за которой скрывается Голубое озеро.
Впрочем, в разные месяца цвет озера меняется от зеленого до голубого.
В июне в озере еще могут плавать льдины, а затем оно полностью освобождается от ледяных оков.
Но это еще не всё!
Пойдемте, поднимемся еще немного вверх, поближе к главной горе ущелья – красавице горе Актру.
Новая смотровая подарит нам невероятный вид на Большой ледник!
Редко где можно увидеть так близко, с безопасного расстояния, настолько огромный ледник!
Ощущения здесь просто непередаваемые!
Активная часть: 16,4 км, перепад высот 2150-2970 м, продолжительность 8-10 часов.
Озеро Джангысколь
Прощаемся с ущельем Актру и спускаемся в Курайскую степь.
По пути посетим красивое горное озеро Джангысколь.
Это прекрасная фотолокация, ведь над озером встает снежный Северо-Чуйский хребет со своими вечными ледниками.
Очень красиво.
Активная часть: 2 км.
Куектанарские озера
Бесконечно приятно дарить нашим гостям самые красивые озера Алтая!
Сегодня тот самый день, когда покажем три совершенно потрясающих горных озера!
В начале дня нас ждет приятнейшая тропа по хвойному лесу, где со всех сторон тебя окружают кедры и лиственницы.
Пару часов в пути – и выйдем к двум нижним озерам.
Они находятся в окружении леса, что придает водоемам особую красоту!
Повыше в ущелье есть еще одно озеро.
По пейзажам оно полностью отличается от своих нижних братьев.
Возле третьего озера уже нет деревьев, здесь настоящее царство сильных скал.
Исчезает шум реки, вокруг царит тишина и вся местность выглядит очень впечатляюще!
Инструктор принимает решение о посещении третьего озера в зависимости от физического состояния группы.
Активная часть тура на Алтай, маршрут на два озера: 12,4 км, перепад высот 1750-2190 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Активная часть тура на Алтай, маршрут на три озера: 15,6 км, перепад высот 1750-2500 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.
Возвращение в г. Горно-Алтайск
Сегодня день отъезда, мы возвращаемся в г. Горно-Алтайск.
16:00-17:00 – прибытие в г. Горно-Алтайск.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.
Проживание
Проживание в палатке на платной стоянке. Туалеты на улице, есть платный душ.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (ЗИЛ или УАЗик)
- Проживание в палатке на платной стоянке. Туалеты на улице, есть платный душ
- Аренда снаряжения: палатки, спальники, коврики. Размещение в палатках по 2-3 человека
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-8) подаются по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание: обед во время переезда в 1-й и 8-й день, ужины. Стоимость питания в кафе: 400-600 руб
- Платный душ: 250-350 руб
- Платный WiFi на территории горного центра Актру (300 руб. за 1 день, 700 руб. на 3 дня)
- Страховка (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- палатка
- рюкзак / сумка / чемодан для вещей;
- спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С.;
- каремат;
- хоба;
- шапка, перчатки;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +5… +12С, днем +18… +25С (солнечный день), +12… +16С (пасмурный день);
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
- купальник (пригодится только для бани или купания в горном озере, температура около +5С);
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО; Аренда палок в подарок!
- при необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага;
- тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными);
- налобный фонарик;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для треккинга (объем 25-32 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно);
- солнцезащитный крем, фактор защиты SPF50 и выше;
- гигиеническая помада;
- защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. В ущелье Актру клещей нет, в районе Акташ и Курай клещи могут быть;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будут ли мобильная связь, магазины, банкоматы?
Мобильная связь по маршруту:
- день 1 – до 16:00;
- день 2-5 – мобильной связи нет (есть платный вайфай);
- день 6 – связь после 14:00;
- день 7-8 – связь есть.
Инфраструктура:
Маленькие магазины по пути в день 1, день 8. Аптек, банкоматов нет.