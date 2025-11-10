Мои заказы

Горнолыжный тур на Алтае

Мы предлагаем программу с проживанием в уютном отеле, с завтраками, доставку до горнолыжных курортов. А экскурсия по зимнему Чуйскому тракту оставит незабываемые впечатления.

Организуем для вас аренду необходимого снаряжения без очередей, с доставкой в отель, поможем приобрести ски-пассы на подъёмники.

А выбирать вариант наполнения своего дня а также формат и состав обедов/ужинов вы будете самостоятельно. Мы предложим все возможные варианты.
Ближайшие даты:
20
дек10
янв17
янв24
янв31
янв7
фев14
фев

Программа тура по дням

1 день

ГЛК «Телецкий»

Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска. Групповой трансфер довезёт до отеля «Таёжник».

Вас ждёт:

  • вкусный завтрак-знакомство. Располагайтесь, согрейтесь, познакомьтесь с гидом и группой;
  • помощь со снаряжением. Если заказывали заранее — всё подгоним по росту и комфорту.

Едем в ГЛК «Телецкий». Он встречает нас другими пейзажами, и здесь чувствуешь себя первооткрывателем. Ведь нас встречает нетронутая природа Китайского моря (так европейские исследователи раньше называли Телецкое озеро).

Заселимся в отель, пообедаем и гоним раскатывать пухляк с крутых склонов г. Кокуя!

Ветер в лицо, скорость, адреналин…

Вечером за ужином все наперебой рассказывают о своих подвигах — готовьте истории!

ГЛК «Телецкий»ГЛК «Телецкий»ГЛК «Телецкий»ГЛК «Телецкий»ГЛК «Телецкий»
2 день

Айс-флоатинг и аэролодка по желанию

Настраиваемся на смелость!

Самый отважный день! Ведь желающие могут за доплату взять айс-флоатинг — звучит страшно, но поверь, это один из самых волшебных моментов в жизни.

Интересная активность, во время которой ты плаваешь в ледяной воде озера в специальном гидрокостюме, не намокая и не замерзая. Ты плывёшь в ледяной воде, а тебе… Тепло! Причем вовсе необязательно уметь плавать, ведь костюм тебя сам по-братски будет держать на воде).

Ощущение, будто попал в другую реальность, а фотографии будут самые безумные!

Обязательно нужно иметь термобелье и флисовую кофту, тёплые перчатки и тонкую шапочку-подшлемник.

До места старта плавания будем добираться на аэролодке, на такой огроменной резиновой лодке с пропеллером — это быстро и надёжно).

А потом обед и прощальное катание с г. Кокуя. Лови каждый спуск, каждый поворот — пусть этот день у тебя останется аж в мышечной памяти).

Вечером подводим итоги и отдыхаем после чертовски насыщенного дня.

Айс-флоатинг и аэролодка по желаниюАйс-флоатинг и аэролодка по желаниюАйс-флоатинг и аэролодка по желанию
3 день

Голубые озёра. Курорт Манжерок

Горячий завтрак в кафе/ресторане

В 10:00 выезд на тот самый курорт «Манжерок»!

По дороге обед (опционально).

Атмосферные спуски, вечернее катание (если день пятница, суббота или воскресенье). Возвращаетесь, когда захочется.

Также на курорте можно просто поездить по канатной дороге, погонять на тюбингах, спуститься с ветерком на шикарном и захватывающем дух родельбане. Да и просто погулять по огромной, прекрасной территории лучшего курорта России!

Ужин — там же на Манжероке или вернувшись в отель (опционально).

Выбор за Вами!

Голубые озёра. Курорт МанжерокГолубые озёра. Курорт МанжерокГолубые озёра. Курорт МанжерокГолубые озёра. Курорт МанжерокГолубые озёра. Курорт Манжерок
4 день

Камышлинский водопад. Курорт Манжерок

Завтрак. Заправляемся энергией.

Утро начинается с похода к Камышлинскому водопаду. Он замерз, но продолжает петь свою ледяную песню — слышите эти хрустальные переливы? Замёрзший, мощный, невероятно фотогеничный.

Идти недолго, ощущения — как в Нарнии.

Как пообедаем, катаемся на «Манжероке» до вечера.

А после, если захотите (за доплату заранее), нас ждёт баня по-русски, где можно выбежать после горячего пара в сугроб и почувствовать себя ребёнком!)

Греемся, смеёмся, делимся впечатлениями… Именно такие вечера и запоминаются навсегда.

Ужин — самостоятельно.

Камышлинский водопад. Курорт МанжерокКамышлинский водопад. Курорт МанжерокКамышлинский водопад. Курорт МанжерокКамышлинский водопад. Курорт МанжерокКамышлинский водопад. Курорт Манжерок
5 день

Голубые озёра. Курорт Манжерок

Сегодня нас ждёт магия! Представьте: вы идёте по снежному царству, а среди сугробов внезапно появляются озёра цвета летнего неба.

Это Голубые озёра — они не замерзают даже в лютые морозы! Мы молча стоим у воды — в этом месте время останавливается. Неспешно гуляем и дышим свежим кислородом.

А после — снова на склон, где можно выплеснуть все эмоции в скоростном спуске.

Возвращение в отель, обед, переодевание, выезд на «Манжерок».

Катаетесь до вечера — сколько душе угодно! А ужин — там, где нравится.

Голубые озёра. Курорт МанжерокГолубые озёра. Курорт МанжерокГолубые озёра. Курорт МанжерокГолубые озёра. Курорт МанжерокГолубые озёра. Курорт МанжерокГолубые озёра. Курорт МанжерокГолубые озёра. Курорт МанжерокГолубые озёра. Курорт Манжерок
6 день

Окончание программы

Завтрак в ресторане.

Для выезжающих рано — завтрак в виде ланч-боксов.

Выезд в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в экоотеле «Таёжник» 2*.

Размещение в теплых номерах с удобствами категории Стандарт + (домики по 2 номера в коттедже, либо отдельно стоящие)

Стоимость тура зависит от размещения:

  • Стандартное размещение — двухместное, стоимость тура 64 500 руб. /чел.
  • При одноместном размещении стоимость тура — 86 500 руб. /чел.
  • При трёхместном размещении стоимость тура — 58 000 руб. /чел.

Для желающих выбрать вариант размещение получше, мы можем предложить проживание Гранд Шале Алтай 5* недалеко от Манжерока и отель Поляна 4* у ГЛК Телецкий.

Стоимость в таком случае составит 98 000 руб. с человека (двухместное размещение).

Варианты проживания

«Таёжник» 2

5 ночей

Экоотель «Таёжник» 2*, расположен на 468 километре Чуйского тракта у подножия горы Черепан. Отель расположен в 2,5 км от с. Манжерок, до курорта Манжерок — 5 км.

В номерах:

Мебель:

  • Кровати-трансформеры (две односпальные кровати, из которых можно составить двуспальную).
  • Раскладной диван (может быть использован как полноценное спальное место для третьего члена семьи или третьего члена компании).
  • Столик, табуретки, шкаф для одежды.

Электроприборы:

  • Чайник (к ней чайные пары).
  • Телевизор.
  • Фен.
  • Небольшой холодильник.

Ванная комната:

  • Душ.
  • Раковина с горячей и холодной водой.
  • Гель для душа/мыло для рук.
  • Полотенца.
«Таёжник» 2«Таёжник» 2«Таёжник» 2«Таёжник» 2«Таёжник» 2«Таёжник» 2«Таёжник» 2«Таёжник» 2
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска
  • Проживание в уютных номерах отеля «Таёжник» (5 ночей)
  • Вкусные завтраки (с первого по шестой день тура)
  • Трансфер до горнолыжных курортов
  • Интересные экскурсии и гид на маршруте по программе тура
  • Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Трансфер из любого места, кроме группового из а/п Горно-Алтайска
  • Питание: обеды/ужины
  • Аренда горнолыжного снаряжения: комплект лыж или сноуборда: 1500 руб. /деньшлем: 200 руб. /деньочки: 150 руб. /деньбалаклава: 100 руб. /деньштаны: 300 руб. /денькуртка: 400 руб. /день
  • Комплект лыж или сноуборда: 1500 руб. /день
  • Шлем: 200 руб. /день
  • Очки: 150 руб. /день
  • Балаклава: 100 руб. /день
  • Штаны: 300 руб. /день
  • Куртка: 400 руб. /день
  • Ски-пассы
  • Баня
  • Снегоходы на Телецком от 6000 руб. /чел
  • Айсфлоатинг от 8500 руб. /чел
  • Прочие услуги курортов и отеля
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. верхняя одежда соответствующая погоде на экскурсии и в свободное время;
  2. одежда, подходящая для выбранного варианта активностей;
  3. одежда для сна;
  4. теплая, удобная обувь, в которой будете ездить на экскурсии;
  5. шапка, перчатки тёплые.
Что из снаряжения можно взять в аренду?
  1. Комплект Сноуборд+ботинки.
  2. Комплект Горные лыжи+ботинки.
  3. Шлем.
  4. Очки защитные.
  5. Палки горнолыжные.
  6. Куртки, брюки (под запрос, в зависимости от размера).
Можно ли купить ски-пасс онлайн?

Ски-пасс на курорте Манжерок можно приобрести онлайн или приобрести через администратора отеля Таёжник.

Стоимость ски-пасса будет зависеть от выбранного варианта: часовой, дневной, вечерний, двухдневный.

на ГЛК Телецкий ски-пассы приобретаются в кассе курорта.

Чем ещё можно заняться в туре, если не захочу кататься на горных лыжах?
  1. покататься на беговых лыжах;
  2. покататься на коньках на курорте Манжерок;
  3. покататься на тюбинге на курорте Манжерок;
  4. покататься на родельбане на курорте Манжерок;;
  5. сводить детей в парк аттракционов курорте Манжерок;
  6. посетить спа-зону курорта Манжерок;
  7. покататься на снегоходах.
Важно знать!

Горный Алтай — регион с резко-континентальным климатом.

Температура зимой колеблется от +5 до -40 градусов Цельсия.

Периодически возникает усиление ветра до 35 м/с.

В связи с погодными условиями может быть ограничено пользование канатными дорогами курортов и поэтому возможно изменение порядка дней программы.

Наличие тёплых вещей обязательно!

Как добраться?
Летите в Горно-Алтайск? Это лучший вариант! Аэропорт совсем рядом (25 минут до "Таёжника"). Советуем брать билеты с прибытием до 10:00 утра.
Групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до "Таёжника" и обратно - В ПОДАРОК! (если приобретаете тур)
Из Новосибирска:
• Удобно добираться на рейсовых автобусах с автовокзала Новосибирска до остановки "с. Манжерок" (возле "Таёжника").
• Нужный рейс: Новосибирск - Чемал.
• Выезд: 22:15 (от автовокзала) или 22:45 (от автостанции у ж/д вокзала) - накануне начала тура.
• Обратный выезд: 22:40 - 23:00 от "Таёжника".
• Билеты приобретайте заранее (за 10 дней) на сайте ссылка или в кассах автовокзала.
• Важно! Уточняйте у водителя остановку у "Таёжника" (памятник Шишкову).
• При наличии сборных машин можем организовать трансфер, но это не гарантировано.
Из Барнаула:
• Встречаем в аэропорту (с 5:50 до 7:50 утра) и на ж/д вокзале (с 6:00 до 8:00 утра).
• Если приехали заранее, место встречи согласуйте с водителем.
• Водитель свяжется с вами по телефону, указанному в заявке. Не забудьте включить телефон после посадки!
• Выезд из "Таёжника": в 22:30 в день окончания тура (по желанию) или в 10:30 - 11:00 на следующий день.
• Возможен выезд на рейсовом автобусе.
• Стоимость трансфера в сборных машинах: от 1800 руб. (аэропорт) / от 1500 руб. (ж/д вокзал) в одну сторону.
Индивидуальный трансфер: Возможен в любое время по предварительной договоренности. Стоимость - от 7000 руб. за машину.
Заказывайте трансфер заранее, но не позднее чем за 7 дней до начала тура!
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

