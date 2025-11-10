2 день

Айс-флоатинг и аэролодка по желанию

Настраиваемся на смелость!

Самый отважный день! Ведь желающие могут за доплату взять айс-флоатинг — звучит страшно, но поверь, это один из самых волшебных моментов в жизни.

Интересная активность, во время которой ты плаваешь в ледяной воде озера в специальном гидрокостюме, не намокая и не замерзая. Ты плывёшь в ледяной воде, а тебе… Тепло! Причем вовсе необязательно уметь плавать, ведь костюм тебя сам по-братски будет держать на воде).

Ощущение, будто попал в другую реальность, а фотографии будут самые безумные!

Обязательно нужно иметь термобелье и флисовую кофту, тёплые перчатки и тонкую шапочку-подшлемник.

До места старта плавания будем добираться на аэролодке, на такой огроменной резиновой лодке с пропеллером — это быстро и надёжно).

А потом обед и прощальное катание с г. Кокуя. Лови каждый спуск, каждый поворот — пусть этот день у тебя останется аж в мышечной памяти).

Вечером подводим итоги и отдыхаем после чертовски насыщенного дня.

