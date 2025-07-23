Мои заказы

Уик-энд на природе: Камышлинский водопад, Каракольские озёра и Зубы дракона

Совершить треккинг по живописным местам, отведать алтайский мёд и пожить в уединённом домике
В первый день мы прогуляемся вдоль Катуни к живописному Камышлинскому водопаду.

Во второй день проедем на внедорожниках по горным дорогам, любуясь чарующими долинами и вершинами, и пройдём через Каракольские озёра до
верхнего водоёма, чтобы устроить пикник на свежем воздухе с видом на ледник.

На третий день заглянем на пасеку и в деревню мастеров и полюбуемся Зубами дракона — скалами прямо посреди Катуни. А жить будем на уютной базе, где вечерами вас ждут душевные разговоры у костра. Желающие смогут расслабиться в бане и прокатиться на надувной лодке с мотором. Это настоящая перезагрузка в самых красивых и уединённых уголках Алтая!

5
1 отзыв
Уик-энд на природе: Камышлинский водопад, Каракольские озёра и Зубы дракона

Описание тура

Организационные детали

Каракольские озёра находятся вдали от цивилизации, высоко в горах. Там нет мобильной связи. Необходима удобная походная обувь, палки, рюкзак. В этот день планируется обед-пикник на озёрах.

После внесения предоплаты 15% на сайте вы сможете заключить договор с организатором. 50% стоимости тура необходимо будет оплатить через 30 дней с даты заключение договора, а оставшиеся 35% — через 60 дней с даты заключения договора. В случае, если до начала тура менее 60 дней, оплата производится в размере 100%.

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт и Камышлинский водопад

Встречаемся и отправляемся к знаменитому Камышлинскому водопаду. По приезде прогуляемся вдоль живописной реки Катунь, желающие смогут прокатиться на моторафтинге — надувной лодке с мотором (за доплату).

К 18:00 приедем на турбазу у берега Катуни, где вас ждёт вечер у костра и ужин.

Всего за день проедем 530/320/85 км (в зависимости от города старта), пройдём пешком 5 км.

Чуйский тракт и Камышлинский водопадЧуйский тракт и Камышлинский водопад
2 день

Завораживающие Каракольские озёра: заброска, треккинг и пикник

После завтрака на внедорожниках ЗИЛ-131 отправимся к Каракольским озёрам — вас ждут незабываемые эмоции от 4-часовой поездки по горным трассам Алтая. Наша цель — пятое озеро из семи, откуда мы начнём треккинг до самого верхнего озера, расположенного на высоте 2100 метров прямо у подножия ледника.

Мы пройдём через 5 озёр, сделаем множество остановок для фото в живописных местах. По прибытии устроим пикник у воды, после вернёмся на турбазу. Вечером для желающих есть возможность заказать баню.

Всего за день проедем 80 км, пройдём пешком 6 км.

Завораживающие Каракольские озёра: заброска, треккинг и пикникЗавораживающие Каракольские озёра: заброска, треккинг и пикникЗавораживающие Каракольские озёра: заброска, треккинг и пикникЗавораживающие Каракольские озёра: заброска, треккинг и пикникЗавораживающие Каракольские озёра: заброска, треккинг и пикникЗавораживающие Каракольские озёра: заброска, треккинг и пикник
3 день

Зубы дракона, деревня мастеров и медовая дегустация

Утром побываем на пасеке, где для вас проведут экскурсию и предложат продегустировать вкуснейший мёд. Заглянем в деревню мастеров, где можно купить на память уникальные изделия ручной работы. Затем посмотрим на скалы Зубы дракона, возвышающиеся над водами Катуни — невероятно живописное место!

Вечером отправимся в Горно-Алтайск, Барнаул или Новосибирск.

Всего за день проедем 85/320/530 км, пройдём пешком 2 км.

Зубы дракона, деревня мастеров и медовая дегустацияЗубы дракона, деревня мастеров и медовая дегустацияЗубы дракона, деревня мастеров и медовая дегустация

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 обед-пикник
  • Переезд на комфортабельном автобусе (выезд из Новосибирска, Барнаула или Горно-Алтайска)
  • Заброски на высокопроходимом транспорте
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты на Камышлинский водопад
  • Посещение пасеки, дегустация мёда и вкусняшек
  • Работа гида-экскурсовода на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до города старта и обратно
  • Обеды и ужины в кафе по пути. Средний чек - от 500 ₽
  • Возвращение с Камышлинского водопада на моторафте для желающих - от 600 ₽ с человека
  • Сувениры, баня и прочие личные расходы
  • Скидки:
  • Предоставляем скидку 10% при бронировании в день рождения (+30 дней) либо при бронировании на день рождения (во время тура) при оплате 100%
  • При раннем бронировании (более 90 дней) - скидка 10% при оплате 100%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, 6:00 / Барнаул, 9:30 (Облепиха) / аэропорт Горно-Алтайска, 13:30. Также можем забрать вас в любой точке на Чуйском тракте
Завершение: Горно-Алтайск, 18:30 / Барнаул, 21:00 / Новосибирск, 00:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник! Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы. С нами вы услышите живые истории — саги о
казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом. Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.

Отзывы и рейтинг

О
Оксана
23 июл 2025
Это было незабываемое путешествие! Потрясающие виды на природу горного Алтая.
Экскурсии с гидами Владой и Дмитрием стали настоящим украшением тура, благодаря их харизме и профессионализму. Отличная компания подобралась, приятно было путешествовать
с такими интересными людьми.
База отдыха порадовала своим расположением и домашним уютом, номера были очень комфортными, в домиках было всё необходимое для проживания.
Транспортные средства были удобными, водители аккуратными. Переезды проходили легко и с остановками на интересные виды.
Трекинг к Каракольским озёрам - это восторг! Виды окружающей природы поражали воображение!
Прогулка по Катуни на моторафте наполнила адреналином по полной, было весело и очень красиво!
Спасибо огромное за наше путешествие по Алтаю туроператору "Душа Алтая", индивидуальный подход к каждому гостю)))

Это было незабываемое путешествие! Потрясающие виды на природу горного Алтая.Это было незабываемое путешествие! Потрясающие виды на природу горного Алтая.Это было незабываемое путешествие! Потрясающие виды на природу горного Алтая.Это было незабываемое путешествие! Потрясающие виды на природу горного Алтая.Это было незабываемое путешествие! Потрясающие виды на природу горного Алтая.Это было незабываемое путешествие! Потрясающие виды на природу горного Алтая.Это было незабываемое путешествие! Потрясающие виды на природу горного Алтая.

