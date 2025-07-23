В первый день мы прогуляемся вдоль Катуни к живописному Камышлинскому водопаду.Во второй день проедем на внедорожниках по горным дорогам, любуясь чарующими долинами и вершинами, и пройдём через Каракольские озёра до

верхнего водоёма, чтобы устроить пикник на свежем воздухе с видом на ледник. На третий день заглянем на пасеку и в деревню мастеров и полюбуемся Зубами дракона — скалами прямо посреди Катуни. А жить будем на уютной базе, где вечерами вас ждут душевные разговоры у костра. Желающие смогут расслабиться в бане и прокатиться на надувной лодке с мотором. Это настоящая перезагрузка в самых красивых и уединённых уголках Алтая!

Описание тура

Организационные детали

Каракольские озёра находятся вдали от цивилизации, высоко в горах. Там нет мобильной связи. Необходима удобная походная обувь, палки, рюкзак. В этот день планируется обед-пикник на озёрах.

После внесения предоплаты 15% на сайте вы сможете заключить договор с организатором. 50% стоимости тура необходимо будет оплатить через 30 дней с даты заключение договора, а оставшиеся 35% — через 60 дней с даты заключения договора. В случае, если до начала тура менее 60 дней, оплата производится в размере 100%.