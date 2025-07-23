Уик-энд на природе: Камышлинский водопад, Каракольские озёра и Зубы дракона
Совершить треккинг по живописным местам, отведать алтайский мёд и пожить в уединённом домике
В первый день мы прогуляемся вдоль Катуни к живописному Камышлинскому водопаду.
Во второй день проедем на внедорожниках по горным дорогам, любуясь чарующими долинами и вершинами, и пройдём через Каракольские озёра до читать дальше
верхнего водоёма, чтобы устроить пикник на свежем воздухе с видом на ледник.
На третий день заглянем на пасеку и в деревню мастеров и полюбуемся Зубами дракона — скалами прямо посреди Катуни. А жить будем на уютной базе, где вечерами вас ждут душевные разговоры у костра. Желающие смогут расслабиться в бане и прокатиться на надувной лодке с мотором. Это настоящая перезагрузка в самых красивых и уединённых уголках Алтая!
Описание тура
Организационные детали
Каракольские озёра находятся вдали от цивилизации, высоко в горах. Там нет мобильной связи. Необходима удобная походная обувь, палки, рюкзак. В этот день планируется обед-пикник на озёрах.
После внесения предоплаты 15% на сайте вы сможете заключить договор с организатором. 50% стоимости тура необходимо будет оплатить через 30 дней с даты заключение договора, а оставшиеся 35% — через 60 дней с даты заключения договора. В случае, если до начала тура менее 60 дней, оплата производится в размере 100%.
Программа тура по дням
1 день
Чуйский тракт и Камышлинский водопад
Встречаемся и отправляемся к знаменитому Камышлинскому водопаду. По приезде прогуляемся вдоль живописной реки Катунь, желающие смогут прокатиться на моторафтинге — надувной лодке с мотором (за доплату).
К 18:00 приедем на турбазу у берега Катуни, где вас ждёт вечер у костра и ужин.
Всего за день проедем 530/320/85 км (в зависимости от города старта), пройдём пешком 5 км.
2 день
Завораживающие Каракольские озёра: заброска, треккинг и пикник
После завтрака на внедорожниках ЗИЛ-131 отправимся к Каракольским озёрам — вас ждут незабываемые эмоции от 4-часовой поездки по горным трассам Алтая. Наша цель — пятое озеро из семи, откуда мы начнём треккинг до самого верхнего озера, расположенного на высоте 2100 метров прямо у подножия ледника.
Мы пройдём через 5 озёр, сделаем множество остановок для фото в живописных местах. По прибытии устроим пикник у воды, после вернёмся на турбазу. Вечером для желающих есть возможность заказать баню.
Всего за день проедем 80 км, пройдём пешком 6 км.
3 день
Зубы дракона, деревня мастеров и медовая дегустация
Утром побываем на пасеке, где для вас проведут экскурсию и предложат продегустировать вкуснейший мёд. Заглянем в деревню мастеров, где можно купить на память уникальные изделия ручной работы. Затем посмотрим на скалы Зубы дракона, возвышающиеся над водами Катуни — невероятно живописное место!
Вечером отправимся в Горно-Алтайск, Барнаул или Новосибирск.
Всего за день проедем 85/320/530 км, пройдём пешком 2 км.
Стоимость тура
Стандартный билет
65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и 1 обед-пикник
Переезд на комфортабельном автобусе (выезд из Новосибирска, Барнаула или Горно-Алтайска)
Заброски на высокопроходимом транспорте
Все экскурсии по программе
Входные билеты на Камышлинский водопад
Посещение пасеки, дегустация мёда и вкусняшек
Работа гида-экскурсовода на протяжении всего тура
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до города старта и обратно
Обеды и ужины в кафе по пути. Средний чек - от 500 ₽
Возвращение с Камышлинского водопада на моторафте для желающих - от 600 ₽ с человека
Сувениры, баня и прочие личные расходы
Скидки:
Предоставляем скидку 10% при бронировании в день рождения (+30 дней) либо при бронировании на день рождения (во время тура) при оплате 100%
При раннем бронировании (более 90 дней) - скидка 10% при оплате 100%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, 6:00 / Барнаул, 9:30 (Облепиха) / аэропорт Горно-Алтайска, 13:30. Также можем забрать вас в любой точке на Чуйском тракте
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник!
Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы.
С нами вы услышите живые истории — саги о читать дальше
казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом.
Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.
Оксана
23 июл 2025
Это было незабываемое путешествие! Потрясающие виды на природу горного Алтая. Экскурсии с гидами Владой и Дмитрием стали настоящим украшением тура, благодаря их харизме и профессионализму. Отличная компания подобралась, приятно было путешествовать читать дальше
с такими интересными людьми. База отдыха порадовала своим расположением и домашним уютом, номера были очень комфортными, в домиках было всё необходимое для проживания. Транспортные средства были удобными, водители аккуратными. Переезды проходили легко и с остановками на интересные виды. Трекинг к Каракольским озёрам - это восторг! Виды окружающей природы поражали воображение! Прогулка по Катуни на моторафте наполнила адреналином по полной, было весело и очень красиво! Спасибо огромное за наше путешествие по Алтаю туроператору "Душа Алтая", индивидуальный подход к каждому гостю)))