Добраться до нас Вы можете любым удобным для вас способом.

Доставка из городов Барнаул и Горно-Алтайск включена в стоимость тура.

Доставка на автобусе в одну сторону из Новосибирска включена в стоимость тура (доплата за доставку туда-обратно 1600 руб.)

Поможем Вам подобрать наиболее оптимальный вариант доставки.

Доставка до туркомплекса "Таёжник":

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:00 до 7:30 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8 до 9 утра.

Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.

Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.

В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются другому водителю и время выезда зависит от набора машины.

Стоимость индивидуальной машины от 8000,00 в зависимости от количества человек, если больше четырех машина стоит количество мест* цену места старта.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30-11:00 на следующий день.

Время в пути 3-4 часа.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска по прилету рейса Москва – Горно-Алтайск, время по расписанию 8:25, если рейс задерживается – то по факту прилета.

Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, который свяжется с Вами по прилету самолета.

Выезд из т/к “Таёжник” по окончании маршрута осуществляется на следующий день после завершения тура, ко времени вылета самолета (9:35) – 7:45-8:00.

Доставка на туристских автобусах из Новосибирска.

Автобусы ходят дважды в неделю (четверг и суббота в сторону Манжерока и в пятницу и воскресенье обратно), и доставка на них в обе стороны возможна только если даты начала и окончания выбранного тура подпадает под их расписание.

Возможен вариант когда доставка на туристическом автобусе осуществляется в одну сторону, в противоположную сторону доставка осуществляется на микроавтобусах либо автомобилях, также возможен выезд на рейсовом автобусе (билет на него мы для Вас приобретем).

Расписание движения туристских автобусах в летний период по направлению Новосибирск – т/к “Таёжник”.

Место посадки – площадка около бывшей гостиницы Новосибирск, находится напротив центрального входа в железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный Четверг и суббота в 23:45, время прибытия на т/к “Таёжник” 7:00-8:00 в пятницу и воскресенье соответственно.

Выезд на туристских автобусах по направлению т/к “Таёжник – Новосибирск в 12:00 в пятницу и воскресенье.

Время в пути 8-9 часов.

Доставка из Новосибирска, в дни когда не ходят туристские автобусы осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, маршрут Новосибирск – Чемал.

Расписание движения: из Новосибирска 22:15 (ежедневно), обратно из Манжерока в 11:30 (ежедневно).

С расписанием можно ознакомиться здесь: ссылка

Чтобы успеть на автобус необходимо прибыть в Новосибирск не позднее, чем за 2 часа до отправления автобуса.

Место высадки из автобуса т/к Таёжник” – 468 км чуйского тракта, не доезжая 2,5 км до с. Манжерок.

Если Вы приобретаете билеты самостоятельно выбирайте пункт назначения – с. Манжерок.

Ориентиром для своевременной высадки из автобуса станет памятник Шишкову, через 150 метров от которого расположены базы “Таёжник” и “Любава”.

Билет на автобус мы можем приобрести для Вас и отправим на эл. адрес.

Возможно организация индивидуального трансфера на легковых автомобилях или микроавтобусах стоимость 8 000 рублей за легковой автомобиль и 14 000 рублей за семиместный автомобиль, 20 000 рублей за 10-ти местный автомобиль.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30- 11:00 на следующий день.

Также есть возможность прибыть в аэропорт Горно-Алтайска из городов Томск, Челябинск, Новосибирск.

Данная доставка имеет некоторые особенности, а именно время прибытия и дни осуществления рейсов, исходя из чего данная доставка подходит не под каждый маршрут, либо требует прибытия в Горный Алтай в день, предшествующий дню начала тура.

Информацию о том, подходит ли Вам такая доставка и/или когда её лучше осуществить предоставят Вам сотрудники турфирмы после того, как Вы выберете маршрут и дату заезда.