Где она начинается? В горах, на высоте около 2 тысяч метров, в
авг
Программа тура по дням
Туркомплекс «Таёжник» - село Кайтанак - урочище Малый Сугаш
Внимание: прибыть на т/к "Таежник" к началу тура необходимо до 10 утра дня начала тура, либо накануне.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Приезд на Таежник, завтрак, погрузка в автобус, выезд на маршрут.
День переезда к стартовой точке активной части маршрута.
Туристов ожидает дневной переезд протяженностью около 370 км, часть пути пролегает вдоль знаменитого Чуйского тракта, затем дорога уходит на юго-запад в сторону Усть-Коксы и дальше около 30 км до небольшого села Кайтанак.
Группа преодолеет ряд перевалов (Семинский, или Чакырский, а также Ябоганский), включая захватывающий дух перевал Громотуха перед самым въездом в Усть-Коксу.
После приезда на автобусе в с. Кайтанак туристов ожидает увлекательный переезд протяженностью 8 км на транспорте повышенной проходимости до ур. Малый Сугаш.
Авто 370 км.
Урочище Малый Сугаш - перевал Челтугаш - урочище Зайчонок - река Тихая Собачья
В этот день туристы разберут коней, погрузят на них личные вещи и провизию и отправятся в путь.
Сначала тропа пойдет по долине реки Катунь до устье реки Большой Сугаш, откуда тропа начнет подниматься вверх к Холодным Белкам на перевал Челтугаш, откуда открывается панорама отрогов Катунского хребта.
Гребни перевалов, наползающие один на другой, далекие белки – холодные и неприступные, долины-впадины, раскинувшиеся на многие километры, извилистые ленты рек, кажущиеся с высоты тонкими змеями – и как всегда только одна мысль: на фото этого объема и простора не сохранишь!
Спуск с перевала в долину реки Зайчонок.
Еще один небольшой перевал и цель дня достигнута.
Лагерь разбиваем на реке Тихая Собачья.
Кони 28 км.
Река Тихая Собачья - река Проездная Собачья - перевал Большереченский - перевал Хариузовский - озеро Тальменье
Туристам предстоит преодолеть несколько перевалов и перебродить реки Тихая Собачья и Быстрая Собачья.
Первое препятствие дня – каменная река, которая преодолевается с особой осторожностью.
Путь к озеру пролегает между перевалов Катунского хребта, высотой около 2 тыс. м, которые кажутся бесконечными.
Но усилия по их преодолению компенсируются прекрасным видом, который открывается с высоты.
Горные речки быстры и каменисты, однако преодолеть их не составит большого труда – кони приучены к холодной воде.
На фоне грохочущих потоков выделяется река Тихая Собачья – здесь есть поистине тихие заводи с крупными камнями, с которых плавно стекают потоки воды.
Обед на берегу речки Собачья Быстрая.
Отсюда начинается подъем на перевал Большереченский.
Перевал Большереченский отличается довольно большой протяженностью и суровыми метеоусловиями.
Тропа частично каменистая, частично поросшая кустарником и травой.
На вершине перевала даже летом возможен мокрый снег.
В сырую погоду спуск с Большереченского перевала осуществляется исключительно пешком, ведя коня в поводу.
Перевал Хариузовский довольно крут.
Обычно его преодолевают пешком, ведя коней в поводу.
Крутой подъем около 500-700 метров – и перед вами открывается удивительное по красоте озеро, бирюзовое и спокойное, словно пригоршня воды, зажатая между двумя хребтами, как в ладонях у великана.
На территории кордона “Тайменье озеро” есть деревянные домики, при наличии мест возможно проживание в них, места заранее не бронируются по правилам кордона.
Конный переход 7-8 часов
Кони 28 км.
Дневка на Тальменном озере
Тальменье (Тайменье, Тальменное) озеро расположено на высоте около 1,5 тыс. м над уровнем моря на южном склоне западной части Катунского хребта в сотне километров от ближайшего населенного пункта.
Это самое крупное озеро в верховьях Катуни длиной около полутора километров с максимальной глубиной до 68 м.
Здесь водится хариус и ленок, реликтовая рыба, которую первооткрыватели приняли за тальменя.
Озеро является памятником природы и входит в Катунский заповедник.
В его окрестностях произрастает 15 видов редких растений и обитает около 30 видов диких животных, в их числе рысь, соболь и даже снежный барс.
На западном берегу озера стоит кордон, где живут егеря.
Здесь есть беседки, баня, деревянные домики для туристов, электричество, моторные лодки.
Катунский хребет отличается тем, что летом здесь царит преимущественно теплая и солнечная погода.
Берега озера пологие, а потому здесь спокойно можно купаться – в жаркую погоду вода прогревается в прибрежной зоне.
Если погода позволит, то возможно совершить экскурсию на противоположный берег Тальменного озера.
На моторной лодке группа отправится на восточный берег озера в заповедную зону.
Прогулка по водной глади доставит массу положительных эмоций.
Это красивое озеро с зеленовато-бирюзовой водой растянулось в длину на 5420 м.
Котловина его была образована движением древнего ледника, который оставил в конце своего пути мореный вал, подпруживающий озеро.
Максимальная ширина Тальменьего озера – 1080 м., а средняя – 700 м.
Восточный берег пологий, густо порос лиственничным лесом с примесью кедра.
Западный берег крутой, с лиственничным редколесьем и высокотравными субальпийскими лугами, на этом берегу есть участки отвесных скал с высотой до 100 м.
Противоположный берег создает впечатление абсолютной дикой природы.
О существовании человека здесь напоминает лишь беседка, туалеты, а также запрещающие знаки – на берегу нельзя охотиться, приземлять вертолеты, разводить костры.
Группа совершит прогулку протяженностью 4 км вдоль русла реки к живописному водопаду с высотой падения около 40 метров.
По договоренности с егерями возможна рыбалка на удочку.
Моторная лодка/пешком 14 км.
Озеро Тайменное - урочище Тюрген
Движение по вершине Катунского хребта.
Переход довольно продолжительный, но сложных участков нет.
На пути скалистые каньоны, крутые подъёмы и спуски, вечные снега.
Огромное разнообразие флоры ждет путешественников на всем продолжении перехода.
Ночёвка на кордоне, среди кедров возле устья реки Тюргень.
Конный переход 7-8 часов
Кони 40 км.
Урочище Тюрген - урочище Капчал
Переход этого дня проходит вдоль Катуни, очень интересно наблюдать, как мощная красавица Катунь становится все меньше по мере приближения к Белухе и петляет по долине.
На пути встретится множество следов диких животных (медведь, марал, косуля), несколько бродов через ледниковые речки, впадающие в реку Катунь.
Обед в живописном местечке на реке Еленчадыр, на кордоне.
Дорога проходит по тропе, состоящей преимущественно из открытых участков, перемежающихся с небольшими участками хвойных лесов.
После обеда пройдя километра 4, туристы увидят цель своего путешествия – гору Белуха.
На тропе есть места, где можно сделать прекрасные групповые и личные фотографии на фоне Белухи.
Ночёвка возле устья реки Капчал, вытекающей из ледника Капчальского.
Конный переход 7-8 часов.
Кони 40 км.
Радиальный выход к леднику Геблера
Радиальный выход к самому истоку Катуни.
Вы пройдете несколько бродов через р. Катунь и достигнете цель маршрута – водопад "Рассыпной" (высота – 15 м.).
Катунь вытекает из ледяной пещеры ледника "Геблера" (второе название "Катунский").
Исток Катуни молочного цвета, т. к дно его из целебной глины.
Ледни́к Ге́блера – самый большой ледник горы Белухи на южном её склоне.
Назван в честь Фридриха Августа фон Геблера, выдающегося естествоиспытателя, географа, член-корреспондента РАН.
Ледник длиной 8,5 км и площадью 8,5 кв. км, питающий исток самой Катуни, составляется из двух главных потоков – Восточного и Среднего, к которым примыкает приток с запада, (по Сапожникову, Западный поток).
Кони, пешком 20 км.
Урочище Капчал - река Тюрген (кордон)
Движение по густой еловой тайге вдоль Катуни.
День этот станет зеркальным отображением 6 дня путешествия, с небольшим отклонением, на этот раз обед проходит в уютном местечке на реке Узун-Карасу.
Пройдя около 10 км от места ночевки туристы бросят прощальный взгляд на красавицу Белуху, и продолжат свое путешествие вдоль берега Катуни и смогут наблюдать как река становится все более полноводной и её цвет меняется от молочного оттенка к все более бирюзовому.
Ночевка на кордоне Тюрген.
На кордоне есть баня, которую при желании и согласовании с егерями можно растопить.
Конный переход 7-8 часов.
Кони 40 км.
Река Тюргень (кордон) - урочище Зайчиха
Тропа по которой проходит путь этого дня проходит по хвойной тайге, вдоль берега Катуни.
По ходу движения группы хорошо заметно, как Катунь набирает силы все больше и больше, вода реки блестя сквозь еловые ветки так и притягивает к себе взгляд путешественника.
Огромное разнообразие растений завораживает.
По пути можно полакомиться красной и черной смородиной, малиной, шиповником даже не спешиваясь.
Обед в старом домике.
Путь проходит мимо солонцов, около которых можно увидеть следы разных животных.
Ночевка на кордоне на реке Зайчиха.
Кони 25 км.
Урочище Зайчиха - река Озёрная (местечко Карчашка). Полудневка
Небольшой конный переход по берегу Катуни и группа выходит к устью р. Озерная, которая вытекает из Тальменного озера.
Перейдя вброд р. Озерная, пройдя мимо пасеки и преодолев еще небольшое расстояние попадаем в очень уютное и красивое местечко под названием Карчашка, где и разбиваем лагерь, отдыхаем, любуемся как воды реки Озерная пробивают свой путь сквозь каменистое ущелье.
Конный переход 2-3 часа.
Полудневка.
В хорошую погоду можно искупаться и позагорать.
Кони 10 км.
Река Озерная - озеро Тальменное
Возвращение к Тальменному озеру по смешанной тайге, вдоль реки Озерная.
Тропа проходит по живописным местам, в спокойной воде реки отражается небо, открываются виды на скальники Катунского хребта.
Конный переход 3 часа.
Кони 15 км.
Озеро Тальменное - река Тихая Собачья
Обратный путь пролегает по уже знакомым туристам перевалам.
От озера в гору можно подняться верхом, а дальше придется преодолеть небольшой, но крутой спуск пешком.
Как встретит группу на этот раз перевал Большереченский, зависит от погоды.
Может, здесь выпадет снег, а может, будет сиять солнце.
Ночевать туристы встанут на реке Тихая Собачья.
Здесь, в тихой заводи вполне можно искупаться, постирать вещи и просто помыться.
Кони 28 км.
Река Тихая Собачья - урочище Зайчонок - перевал Челтугаш - река Большой Сугаш - урочище Малый Сугаш
Финальный день конной части маршрута.
Сегодня путь группы проляжет преимущественно по долинам.
Но скучно не будет.
То здесь то там равнину окаймляют хребты и причудливые скальники.
Кажется, что дорога, уходящая за горизонт, упирается в облака.
Перебредя через реку Большой Сугаш, группа вернется в зимовье на Малом Сугаше.
Здесь туристов ждет отдых, баня и прощальный костер.
Кони 28 км.
Урочище Малый Сугаш - село Кайтанак - Туркомплекс «Таежник»
Переезд до туркомплекса "Таежник".
Выезд вечерним трансфером в 22:30 до г. Новосибирск, Барнаул.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках на маршруте.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Доставка из городов Барнаул и Горно-Алтайск, доставка в одну сторону из Новосибирска
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата тур. стоянок (оплата места под палатки в оборудованных тур. кемпингах)
- Баня согласно, программы тура
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Барнаула/ г. Новосибирска и обратно
- Услуги, не прописанные в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег);
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки;
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию;
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы);
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим;
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится;
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть);
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема;
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану;
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном;
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме;
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно;
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
17. Маленький фонарик (налобный);
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои;
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить;
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .
21. Сидение туристическое (хоба);
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка);
23. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180 литров в количестве 4 штук;
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие особенности тура?
- маршрут сложный, для участия в нем туристам желательно иметь опыт конных походов по Горному Алтаю, либо хороший уровень физической подготовки (если сомневаетесь - рекомендуем для начинающих сначала попробовать свои силы на маршрутах Каракольские озера, Погружение в Алтай, Красные озера);
- в качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе "Что взять с собой?"
- на крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу;
- на маршруте работают 1-2 инструктора, конюх;
- дети до 14 лет на маршрут не допускаются;
- на маршруте выдается все необходимое снаряжение;
- график маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
Как организован трансфер до места начала тура?
Добраться до нас Вы можете любым удобным для вас способом.
Доставка из городов Барнаул и Горно-Алтайск включена в стоимость тура.
Доставка на автобусе в одну сторону из Новосибирска включена в стоимость тура (доплата за доставку туда-обратно 1600 руб.)
Поможем Вам подобрать наиболее оптимальный вариант доставки.
Доставка до туркомплекса "Таёжник":
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:00 до 7:30 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8 до 9 утра.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются другому водителю и время выезда зависит от набора машины.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30-11:00 на следующий день.
Время в пути 3-4 часа.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска по прилету рейса Москва – Горно-Алтайск, время по расписанию 8:25, если рейс задерживается – то по факту прилета.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, который свяжется с Вами по прилету самолета.
Выезд из т/к “Таёжник” по окончании маршрута осуществляется на следующий день после завершения тура, ко времени вылета самолета (9:35) – 7:45-8:00.
Доставка на туристских автобусах из Новосибирска.
Автобусы ходят дважды в неделю (четверг и суббота в сторону Манжерока и в пятницу и воскресенье обратно), и доставка на них в обе стороны возможна только если даты начала и окончания выбранного тура подпадает под их расписание.
Возможен вариант когда доставка на туристическом автобусе осуществляется в одну сторону, в противоположную сторону доставка осуществляется на микроавтобусах либо автомобилях, также возможен выезд на рейсовом автобусе (билет на него мы для Вас приобретем).
Расписание движения туристских автобусах в летний период по направлению Новосибирск – т/к “Таёжник”.
Место посадки – площадка около бывшей гостиницы Новосибирск, находится напротив центрального входа в железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный Четверг и суббота в 23:45, время прибытия на т/к “Таёжник” 7:00-8:00 в пятницу и воскресенье соответственно.
Выезд на туристских автобусах по направлению т/к “Таёжник – Новосибирск в 12:00 в пятницу и воскресенье.
Время в пути 8-9 часов.
Доставка из Новосибирска, в дни когда не ходят туристские автобусы осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, маршрут Новосибирск – Чемал.
Расписание движения: из Новосибирска 22:15 (ежедневно), обратно из Манжерока в 11:30 (ежедневно).
С расписанием можно ознакомиться здесь: ссылка
Чтобы успеть на автобус необходимо прибыть в Новосибирск не позднее, чем за 2 часа до отправления автобуса.
Место высадки из автобуса т/к Таёжник” – 468 км чуйского тракта, не доезжая 2,5 км до с. Манжерок.
Если Вы приобретаете билеты самостоятельно выбирайте пункт назначения – с. Манжерок.
Ориентиром для своевременной высадки из автобуса станет памятник Шишкову, через 150 метров от которого расположены базы “Таёжник” и “Любава”.
Билет на автобус мы можем приобрести для Вас и отправим на эл. адрес.
Возможно организация индивидуального трансфера на легковых автомобилях или микроавтобусах стоимость 8 000 рублей за легковой автомобиль и 14 000 рублей за семиместный автомобиль, 20 000 рублей за 10-ти местный автомобиль.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30- 11:00 на следующий день.
Также есть возможность прибыть в аэропорт Горно-Алтайска из городов Томск, Челябинск, Новосибирск.
Данная доставка имеет некоторые особенности, а именно время прибытия и дни осуществления рейсов, исходя из чего данная доставка подходит не под каждый маршрут, либо требует прибытия в Горный Алтай в день, предшествующий дню начала тура.
Информацию о том, подходит ли Вам такая доставка и/или когда её лучше осуществить предоставят Вам сотрудники турфирмы после того, как Вы выберете маршрут и дату заезда.