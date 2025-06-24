Изюминка маршрута – Тальменье озеро, самый
июл
Программа тура по дням
Туркомплекс «Таёжник» - село Кайтанак - урочище Малый Сугаш
День переезда к стартовой точке активной части маршрута.
Туристов ожидает дневной переезд протяженностью около 370 км, часть пути пролегает вдоль знаменитого Чуйского тракта, затем дорога уходит на юго-запад в сторону Усть-Коксы и дальше около 30 км до небольшого села Кайтанак.
Группа преодолеет ряд перевалов (Семинский, или Чакырский, а также Ябоганский), включая захватывающий дух перевал Громотуха перед самым въездом в Усть-Коксу.
В конце путешествия туристов ждет зимовье – оборудованная для стоянки площадка с деревянным домом и баней.
Последние 8 километров пути – от Кайтанака до стоянки на реке Малый Сугаш – туристы преодолеют на тракторе.
На пути предполагаются стоянки для фотосъемок в наиболее живописных местах, а также обед и перекус.
Вечером туристов ждет баня и костер знакомств.
Авто 370 км.
Урочище Малый Сугаш - Воровской ключ - Перевал Холодный Белок - урочище Валакчета
В этот день туристы разберут коней, погрузят на них личные вещи и провизию и отправятся в путь.
Сначала тропа пойдет по долине реки Воровской ключ, затем группа поднимется в гору на перевал Холодный белок.
Здесь путешественников ждет первая, но далеко не последняя панорама отрогов Катунского хребта.
Гребни перевалов, наползающие один на другой, далекие белки – холодные и неприступные, долины-впадины, раскинувшиеся на многие километры, извилистые ленты рек, кажущиеся с высоты тонкими змеями – и как всегда только одна мысль: на фото этого объема и простора не сохранишь!
Спуск с перевала в долину Валакчета, где группа разбивает лагерь для ночевки.
Кони 20 км.
Урочище Валакчета - Перевал Залавок - Урочище Зайчонок - Река Тихая Собачья - Река Проездная Собачья
Туристам предстоит преодолеть несколько перевалов и перебродить реку Тихая Собачья.
Путь к озеру пролегает между перевалов Катунского хребта, высотой около 2 тыс. м, которые кажутся бесконечными.
Но усилия по их преодолению компенсируются прекрасным видом, который открывается с высоты.
Горные речки быстры и каменисты, однако преодолеть их не составит большого труда – кони приучены к холодной воде.
На фоне грохочущих потоков выделяется река Тихая Собачья – здесь есть поистине тихие заводи с крупными камнями, с которых плавно стекают потоки воды.
Ночевать группа остановится на реке Проездной Собачьей.
Кони 30 км.
Река Проездная Собачья - перевал Большереченский - перевал Хариузовский - озеро Тальмень
Последний переход на пути к озеру.
Перевал Большереченский отличается довольно большой протяженностью и суровыми метео-условиями.
Тропа частично каменистая, частично поросшая кустарником и травой.
На вершине перевала даже летом возможен мокрый снег.
Перевал Хариузовский довольно крут.
Обычно его преодолевают пешком, ведя коней в поводу.
Крутой подъем около 500-700 метров – и перед вами открывается удивительное по красоте озеро, бирюзовое и спокойное, словно пригоршня воды, зажатая между двумя хребтами, как в ладонях у великана.
Кони 16 км.
Дневка на Тальменном озере. Радиальный выход на водопад Солоуха
Дневка на Тальменном озере.
Тальменье (Тайменье, Тальменное) озеро расположено на высоте около 1,5 тыс. м над уровнем моря на южном склоне западной части Катунского хребта в сотне километров от ближайшего населенного пункта.
Это самое крупное озеро в верховьях Катуни длиной около полутора километров с максимальной глубиной до 68 м.
Здесь водится хариус и ленок, реликтовая рыба, которую первооткрыватели приняли за тальменя.
Озеро является памятником природы и входит в Катунский заповедник.
В его окрестностях произрастает 15 видов редких растений и обитает около 30 видов диких животных, в их числе рысь, соболь и даже снежный барс.
На западном берегу озера стоит кордон, где живут егеря.
Здесь есть беседки, баня, деревянные домики для туристов, электричество, моторные лодки.
Катунский хребет отличается тем, что летом здесь царит преимущественно теплая и солнечная погода.
Берега озера пологие, а потому здесь спокойно можно купаться – в жаркую погоду вода прогревается в прибрежной зоне.
Если погода позволит, то возможно совершить экскурсию на противоположный берег Тальменного озера.
На моторной лодке группа отправится на восточный берег озера в заповедную зону.
Прогулка по водной глади доставит массу положительных эмоций.
Это красивое озеро с зеленовато-бирюзовой водой растянулось в длину на 5420 м.
Котловина его была образована движением древнего ледника, который оставил в конце своего пути мореный вал, подпруживающий озеро.
Максимальная ширина Тальменьего озера — 1080 м., а средняя — 700 м.
Восточный берег пологий, густо порос лиственничным лесом с примесью кедра.
Западный берег крутой, с лиственничным редколесьем и высокотравными субальпийскими лугами, на этом берегу есть участки отвесных скал с высотой до 100 м.
Противоположный берег создает впечатление абсолютной дикой природы.
О существовании человека здесь напоминает лишь беседка, туалеты, а также запрещающие знаки – на берегу нельзя охотиться, приземлять вертолеты, разводить костры.
Группа совершит прогулку протяженностью 4км вдоль русла реки к живописному водопаду с высотой падения около 40 метров.
По договоренности с егерями возможна рыбалка на удочку.
Последний переход на пути к озеру.
Перевал Большереченский отличается довольно большой протяженностью и суровыми метео-условиями.
Тропа частично каменистая, частично поросшая кустарником и травой.
На вершине перевала даже летом возможен мокрый снег.
Перевал Хариузовский довольно крут.
Обычно его преодолевают пешком, ведя коней в поводу.
Крутой подъем около 500-700 метров – и перед вами открывается удивительное по красоте озеро, бирюзовое и спокойное, словно пригоршня воды, зажатая между двумя хребтами, как в ладонях у великана.
Катер 10 км, пешком 4 км.
Дневка на Тальменном озере
День отдыха.
Прогулки в окрестностях озера.
Радиальный выход на смотровую площадку над Тальменным озером, откуда открывается великолепный вид на бирюзовую гладь озера.
Пешком 6 км.
Конный переход: озеро Тальмень - перевал Хариузовский - перевал Большереченский - река Тихая Собачья
В этот день туристов ожидает уже знакомая тропа и знакомые перевалы.
Поднявшись на перевал Хариузовский участники тура смогут снова полюбоваться видом на оз. Тальмень с высоты и сфотографировать его сверху, если не успели по пути к озеру.
Согласно технике безопасности спуск с этого перевала осуществляется пешком.
Далее уже преодоленный ранее перевал Большереченский и как он встретит путников на этот раз – загадка.
Еще один небольшой перевал, и вот группа выходит к месту первой ночевки на маршруте либо в её окрестности.
Ночевка на берегу речки.
Кони 28 км.
Конный переход: река Тихая Собачья - озеро Нижнее Мультинское
Сегодня группа покидает уже знакомую тропу и направляется в сторону Мультинских озер.
Тропа по которой идет нитка маршрута практически не хоженая, поэтому не стоит терять из виду членов группы, а то и заблудиться не сложно.
На пути встречаются сложные участки в виде каменных завалов, крутых подъемов посему не всегда стоит полагаться на мнение коня, а смотреть куда и как движутся лошади конюхов и направлять свое транспортное средство по следам впереди идущего.
Выбравшись из тайги и каменных завалов группа попадает на высокогорное плато, где хорошая ветровка и теплая кофта совсем не помешают, не даром этот хребет называют Холодный белок.
Спустившись с плато туристы выходят к речке Проездная Мульта, и это означает, что до конца перехода этого дня осталось примерно 10 км., преодолев которые, частично по укатанной автомобилями типа ГАЗ-66 дороге, группа выходит к озеру Нижнее Мультинское, где и устанавливает лагерь, в котором туристам предстоит ночевать ближайшие три ночи.
В пути 7 часов.
Вечером баня.
Нижнее Мультинское озеро – это самое большое из системы Мультинских озер длиной 2370 м., а шириной – 700 метров с зеленовато-молочной водой.
Максимальная глубина Нижнего Мультинского – 20 метров.
Вода на поверхности озера может прогреваться летом до +15,5 °C, так что в нем вполне можно купаться.
Берега поросли смешанным лесом с преобладанием хвойных пород – кедров, лиственниц, пихт.
В лесу много грибов, брусники, жимолости.
На северном берегу Мультинского озера для туристов есть большие поляны с костровищами и столиками, размещение в палатках (возможно размещение в деревянных домиках, при наличии мест, цена 700 рублей с человека в сутки, в стоимость тура не включено и оплачивается при желании дополнительно).
Кони 35 км.
Радиальный выход на озеро и водопад Куйгук
С утра радиальный выход на лошадях без арчимаков и драйбегов в долину реки Куйгук по тропе которая идет сначала вдоль правого берега реки Мульта, затем уходит в долину реки Куйгук.
Оставляем коней не далеко от водопада Куйгук и идем пешком в его сторону, затем идем до самих озер, преодолев курумник и небольшой подъем в гору.
Куйгукские озера – два высокогорных озера (Верхнее и Нижнее) на высоте 2030 м. над уровнем моря.
Устраиваем фотосессию на берегу озер, затем возвращаемся к месту где оставили коней, устраиваем перекус, после чего возвращаемся к лагерю на берегу Нижнего Мультинского озера.
После возвращения на стоянку, туристы прощаются со своими лошадками, которые отправляются в обратный путь к дому.
Кони 18 км, пешком 2 км.
Радиальный выход на Поперечное озеро
Ранний подъем.
Тропа идет в обход Нижнего Мультинского озера по левому берегу, выходит к Среднему озеру, в том месте где оно переливается в Нижнее озеро.
Среднее Мультинское озеро находится на высоте 1740 метров.
Длина его около 2000 м., средняя ширина — 600 м.
Берега озера представляют собой довольно крутые склоны гор, поросших хвойным лесом из лиственницы, кедра, пихты.
Далее тропа уводит путников на Поперечное озеро.
Попере́чное о́зеро — одно из Мультинских озёр.
Его длина — 1860 м, ширина — 360 м, длина береговой линии — 4040 м, площадь — 41,1 га, максимальная глубина — 22,6 м.
Озеро находится на высоте 1885 м, из него вытекает река Поперечная — левый приток Мульты.
Это озеро питают карстово-долинные ледники.
Оно расположено на территории Катунского заповедника.
Из-за слабого развития лесной растительности на берегах и ослепительной белизны ледников и снежников озеро поражает контранстностью и суровой красотой.
Оно, по мнению многих, — самое красивое из Мультинских озёр.
Общее время в пути 9-10 часов.
Для тех кто не захочет идти в пеший радиальный выход есть вариант – дойти до Среднего Мультинского озера, (или за отдельную плату доехать до него на катере) и вдоволь нагуляться по очень интересному месту, так называемым Шумам, место где вода из Среднего озера по огромным валунам несет свои воды в Нижнее, искупаться в Среднем и Нижнем озере и просто насладиться заслуженным отдыхом.
Вечером баня.
Пешком 30 км.
Озеро Нижнее Мультинское - село Маральник - туркомплекс «Таёжник»
В этот день с утра туристы сворачивают лагерь и погрузив вещи, садятся в автомобиль ГАЗ-66 преодолевают около 20 км бездорожья на этом автомобиле, и получив массу впечатлений от езды, добираются до с. Маральник и затем пересев в автобус возвращаются на туркомплекс Таёжник.
Выезд для тех, кто заказал вечерний трансфер до городов Новосибирск, Барнаул.
Авто 400 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках на маршруте.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата тур. стоянок (оплата места под палатки в оборудованных тур. кемпингах)
- Баня согласно программы тура
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Барнаула/ г. Новосибирска и обратно
- Трансфер до туркомплекса «Таежник» и обратно, кроме трансфера из г. Горно-Алтайска
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег);
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки;
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию;
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы);
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим;
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится;
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть);
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема;
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану;
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном;
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме;
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно;
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
17. Маленький фонарик (налобный);
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои;
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить;
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .
21. Сидение туристическое (хоба);
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка);
23. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180 литров в количестве 4 штук;
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие особенности тура?
- желающие могут в дополнение к конному маршрут приобрести водный тур;
- маршрут несложный, в нем могут участвовать как люди, имеющие опыт конных походов, так и новички;
- в качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе "Что взять с собой?";
- на крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу;
- на маршруте работают 1-2 инструктора, конюх;
- дети до 14 лет на маршрут не допускаются;
- на маршруте выдается все необходимое снаряжение;
- график маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
Как организован трансфер до места начала тура?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) бесплатная (при приобретении данного тура).
Остальная доставка в стоимость тура НЕ входит. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска (Новосибирская область) в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала. Время в пути: 8-9 часов.
Билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте ссылка
Либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула (Алтайский край) время в пути 4-5 часов:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” до Барнаула или Новосибирска осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Доставка на рейсовом автобусе при отсутствии сборных машин.
Стоимость трансфера из аэропорта 2100 руб\чел в одну сторону
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска
Осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-909-519-53-37, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время. Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Внимание! За один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем.
Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.