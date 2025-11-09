В сопровождении опытных гидов, вы отправитесь в увлекательное приключение, открывая для себя дикие и неповторимые пейзажи этого региона.
Пеший и конный
авг
Программа тура по дням
Туркомплекс "Таежник" - село Курай - базовая стоянка "Тюте"
В этот день туристов ждет авто-путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту.
Сама по себе дорога очень живописна, входит в десятку красивейших по версии National Geographic.
Предстоит преодолеть два перевала, где есть смотровые площадки для фотосессий.
Также по пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
В базовом лагере в долине реки Тюте устанавливаем палатки.
Инструктаж, подготовка к походу.
Баня.
Вечер знакомств.
Авто 350 км.
Конный переход: ур. «Тюте» - ур. Кызыл-Ярык
Нас ждет не слишком длинный переход, 4-5-часовой первого дня.
Путь идет вверх по склону от базовой стоянки.
Широкая тракторная дорога переходит в лесную тропу и петляет между кедрами и лиственницами, постепенно набирая высоту.
С устья рек Тюте и Кызыл-Ярык начинается резкий набор высоты.
Выше двух тысяч метров деревья практически не растут, зато скальные выходы встречаются все чаще.
Окружающая мощь природы захватывает дух.
Крутая тропа, окруженная деревьями, требует умения держаться в седле и определенной физической подготовки.
Но в конце путников ждет долина реки Кызыл-Ярык с чистейшей водой и отдых у костра.
Туристов в этих диких местах мало, так что можно полноценно насладиться нетронутой природой Алтая.
Кони 15 км.
Конный переход по нитке Кызыл-Ярык - долина реки Джело
В этот день предстоит пройти более длинный путь, однако большая его часть пролегает по равнине.
Местами тропа забегает в хвойный лес – даже в самый жаркий день здесь прохладно.
Собираем дрова по пути к месту ночевки.
Кони 25 км.
Долина реки Джело - перевал Карагем - поляна Канду-Ярык
Покинув место ночевки, отправляемся в путь.
Основная часть его пролегает по высокогорью.
Главное препятствие дня – перевал Карагем высотой 2837 м.
Он служит разделительной линией между Северо-Чуйским и Южно-Чуйским хребтом.
Также нам предстоит дважды перейти вброд реку Карагем, поскольку старая тропа была смыта во время наводнения.
День закончится на поляне, примерно в двух километрах от устья реки Джело.
Разбиваем лагерь, где будет дневка.
Кони 28 км.
Дневка. Радиальный выход на озеро Камрю
Озеро Камрю – одно из малоисхоженных мест Алтая.
Оно находится в системе Северо-Чуйского хребта на высоте чуть более 2000 м.
Питает его одноименная река, стекающая со склонов горной цепи, где расположены вершины Красавица, Мечта и Сказка.
Это живописное горное озеро с особенным цветом воды, который может меняться в течении дня в зависимости от погоды и освещения.
К озеру нет конной тропы, так что дойти туда можно только пешком.
Более того, старую пешеходную тропу смыло, поэтому участники группы могут почувствовать себя в какой-то мере первопроходцами.
Пешком 10 км.
Поляна Канду-Ярык - Карагемская поляна. Радиальный выход на водопад
В первой половине дня группе предстоит конный переход по долине реки Карагем с двумя бродами через реку.
Пункт назначения – Карагемская поляна.
После обеда совершим пеший радиальный выход до водопада, расположенного на стрелке правого и левого Карагема.
В этот день можно посетить баню, за доп. плату.
Кони 8 км / пешком 4 км.
Конный переход Карагемская поляна - устье реки Джело
Нам предстоит пройти по уже знакомой тропе через перевал Карагем до устья реки Джело, где и будет завершена конная часть тура.
Переезд Джело - Тюте
На автомобиле повышенной проходимости группа отправится в путь от устья реки Джело до урочища Тюте, где и начиналось путешествие.
По дороге у нас будут остановки для фотосессий в живописных местах.
Одно из них – долина Марса, прозванная так за приметный красный цвет скал и песка.
В Тюте нас ждет баня.
Туркомплекс «Таежник». Отъезд
Возвращаемся по знакомому уже Чуйскому тракту, по дороге обедаем в кафе.
По приезду на “Таежник” ужинаем.
Этим же вечером можно уехать на рейсовых автобусах в Барнаул или Новосибирск.
Для тех, кто на следующее утро отправляется из а/п Горно-Алтайска, ночевка в палаточном лагере бесплатно, завтрак не включен в стоимость.
За дополнительную плату можно заказать благоустроенный номер на территории базы "Таежник".
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках на маршруте.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата тур. стоянок (оплата места под палатки в оборудованных тур. кемпингах)
- Баня согласно программы тура
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинской страховки
- Оплата трехразового питания
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Барнаула/ г. Новосибирска и обратно
- Проживание и питание до и после тура
- Баня дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег);
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки;
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию;
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы);
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим;
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится;
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть);
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема;
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану;
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном;
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме;
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно;
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
17. Маленький фонарик (налобный);
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои;
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить;
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .
21. Сидение туристическое (хоба);
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка);
23. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180 литров в количестве 4 штук;
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие особенности тура?
- маршрут сложный, для участия в нем необходим опыт участия в конных турах;
- в качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе “Что взять с собой? ”;
- на крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу;
- на маршруте работают 1-2 инструктора, конюх;
- на маршрут не допускаются участники младше 18 лет;
- на маршруте выдается все необходимое снаряжение;
- график маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, проходимости троп и прочих условий для обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
- стоимость рассчитана на группу из 7 туристов.
Как организован трансфер до места начала тура?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) бесплатная (при приобретении данного тура).
Остальная доставка в стоимость тура НЕ входит. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска (Новосибирская область) в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала. Время в пути: 8-9 часов.
Билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте ссылка
Либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула(Алтайский край) время в пути 4-5 часов:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” до Барнаула или Новосибирска осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Доставка на рейсовом автобусе при отсутствии сборных машин.
Стоимость трансфера из аэропорта 2100 руб\чел в одну сторону
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска
Осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-909-519-53-37, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время. Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Внимание! За один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем.
Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.