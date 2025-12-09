Программа тура по дням
Туркомплекс «Таежник» - село Тюнгур
Знакомство с гидом и участниками поездки. Завтрак в ресторане эко-отеля "Таежник". Выезд на маршрут.
Часть пути к Тюнгуру пролегает по знаменитому Чуйскому тракту. Сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию. Известна эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт - по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно. Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии. Первая остановка в пути – Семинский перевал. Это самый высокий перевал на Чуйском тракте.
Обед в кафе с. Туекта.
Далее дорога сворачивает направо в сторону с. Тюнгур. Путь к нему пролегает по Усть-Канскому и Усть-Коксинскому району, известному тем, что там находится высочайшая точка Алтай - гора Белуха. По дороге делаем фото-стопы.
Село Тюнгур находится в 65 км от райцентра, села Усть-Коксы. Отсюда стартуют маршруты к знаменитой Белухе, Вершине мира. Здесь расположены и несколько туркомплексов, в их числе "Байару", который приютит нас на несколько дней.
Тюнгур - Кучерла
Завтрак. Сначала нас ждет автозаброска на ГАЗ-66 до поляны Изекерю(около часа). Затем мы пересаживаемся и грузимся на коней до Кучерлинского озера. Цветущие луга постепенно сменяются узкими лесными тропами долины реки Кучерлы, где горный воздух наполнен ароматом тайги.
Ночевка на Кучерлинском озере. Вода здесь холодная, кристально чистая и окрашена в бирюзово-голубой оттенок. Над озером можно наблюдать подлинную картину дикой природы.
Автомобильный переход на ГАЗ-66 — 18 км, конный переход 20 км.
Кучерлинское озеро - дневка и треккинг до цветных озер
На высоте около 2,4–2,6 км находится озеро под названием «Зеленое». Из него течет крупный ручей, впадающий в Кучерлинское озеро тремя притоками. А, пройдя всего лишь 1,2 км, увидите Синее озеро, соединенное водными артериями с Зеленым озером.
Сначала нужно идти по берегу Кучерлинского озера, затем активный набор высоты и потом путь лежит по курумнику до Зеленого озера (2400 м. н. у. м.). Всего набор высоты 700 метров.
Пеший переход 12 км, 6 км туда и 6 км обратно.
Кучерлинское - Озеро Аккем
Начнем восхождение на перевал Кара-Тюрек (3060 м, 1А). Это непростая дорога, но в награду наверху нас будет ждать впечатляющий панорамный вид: Белуха – священная трехглавая вершина, с белоснежными ледниками.
Горы Ярлу – переливаются всеми цветами радуги. Катунский хребет – окутанный дымкой тумана. На вершине перевала стоит культовая каменная насыпь – обо, сложенная из крупных камней. Спускаемся и разбиваем лагерь у озера Аккем.
Радиальный выход к Аккемскому леднику
Путь на ледник лежит мимо Аккемского озера. Тропа идет по западному берегу озера, затем по мосту проходит через ручей Ак-Оюк и далее следует по заболоченному левому берегу реки Ак-Кем, до мостика.
От мостика тропа поднимается на старую, сложенную из гранитов морену и выходит к часовенке архангела Михаила, построенной в 2006 году в память о погибших альпинистах. Дальше вверх по морене тропа поднимается к Аккемскому леднику, откуда открывается прекрасный вид на гору Белуха.
Пеший переход 20 км (7-8 часов).
Радиальный выход в Долину Ярлу
В этот день вы совершите радиальный выход в ущелье Ярлу, которое считается местом силы. Второе название его - «долина эдельвейсов». Туристы почувствуют необычайную энергетику этого места.
Именно сюда со всего мира последователи Рериха приезжают медитировать. Здесь они выстроили целый город из камней. Даже если вы не верите в сверхъестественное, вид ущелья не оставит вас равнодушным: склоны Ярлу днем окрашены в светло-синие тона, а вечером, в лучах заката, — в мягко-розовые.
Здесь также растет огромное количество эдельвейсов, загадочных цветов высокогорий, с которыми связаны многочисленные легенды и реальные истории.
Пеший переход 10 км (5-6 часов).
От Ак-Кемского озера поднимаемся на небольшой перевал, для того чтобы перевалить в долину реки Балтырган. Спуск по крутому склону в сторону правого притока р. Балтырган к стоянке пастухов. Ночевка.
Конный переход 7-8 часов (30 км).
Река Ак-Кем - река Балтырган
От Ак-Кемского озера поднимаемся вверх на небольшой перевал для того чтобы перевалить в долину реки Балтырган.
Спуск по крутому склону в сторону правого притока р. Балтырган к стоянке пастухов.
Ночевка
Конный переход 7-8 часов(30 км)
Река Балтырган - река Коир
Спускаемся вниз по реке Балтырган до ее впадения в реку Коир.
Берега этой реки завалены буреломом.
Густой лес Коира местами оттеснен отвесными скальными обрывами, подступающими к самой воде.
Переправа через Коир осуществляется по небольшому мостику из бревен.
После переправы тропа идет через лес, пройдя еще немного встаем на ночлег, на берегу реки Коир.
Конный переход 7-8 часов (30 км).
Река Коир - река Бултырдак
От места ночевки начинается крутой и долгий подъем на водораздел рек Коир и Бултырдак.
Перевал Бултырдак (2300 метров) представляет собой травянистую перемычку хребта.
С перевала открывается красивая панорама.
Спуск с перевала проходит через лес и поляны.
Ночевка на берегу реки Бултырдак.
Конный переход 7-8 часов(30 км)
Дневка
Сегодня можно будет расслабиться и отдохнуть.
Погулять вдоль реки или просто перевести дух после долгих конных переходов.
Река Бултырдак - река Кулагаш
От места ночевки проходим вброд реку Бартулдак и начинаем подъем по залесенному склону, тропа выходит на хребет, к культовой пирамиде обо.
С хребта открывается удивительный вид на дикое ущелье Аргута.
От пирамиды тропа спускается вдоль безымянного ручья.
Лес кончается, и спуск идет через альпийские луга.
С тропы хорошо виден дальнейший путь по Аргуту до впадения Идегема.
Сразу после моста через Иедыгем, поднявшись на берег, тропа идет по не большой террасе.
Затем до самого моста через реку Кулага тропа преодолевает знаменитый Узун-Бом.
Ночевка на берегу реки Кулагаш.
Конный переход 7-8 часов.
Река Кулагаш - с. Джазатор
Неспешный завтрак и автозаброска на УАЗах до с. Джазатор. Отдых на базе Кабарга, баня.
Переезд от села Джазатор до туркомплекса «Таёжник». Выезд
Переезд от села Джазатор до туркомплекса «Таёжник». Выезд.
Внимание! Время указанно местное, разница с Москвой +4 часа. Отправление рейсовым автобусом в Новосибирск вечером этого же дня в 22:30, или на следующий день в 8:40, 11:30, 22:30, время в пути 9-10 часов. Отправление рейсовым автобусом до Барнаула вечером в 22:30 или на следующий день в 08:40, 9:40, 11:30, 16:00, время в пути 5-6 часов.
Для тех, кто заказал индивидуальный трансфер из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально. Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.
Проживание
Проживание в ухоженных 2-, 3-местных палатках (Tramp). Еду готовит гид на костре. Обслуживание и уход за конями осуществляют конюхи.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Сопровождение гида по маршруту
- Палатки и оборудование
Что не входит в цену
- Билеты до места начала тура и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.