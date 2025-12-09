Мои заказы

Конный тур по Алтаю: Тюнгур - Аккем - Джазатор

Основные преимущества нашего маршрута — это проверка на прочность, маршрут высокой категории сложности. Полная автономия в дикой природе. Автозаброска в конце конного путешествия (Аргут — Джазатор). Доступ к удаленным локациям: подножие Белухи, Долина Ярлу, Цветные озера. Интересные конные переходы и технические восхождения. Только для опытных и физически выносливых.
Конный тур по Алтаю: Тюнгур - Аккем - ДжазаторФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Конный тур по Алтаю: Тюнгур - Аккем - ДжазаторФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Конный тур по Алтаю: Тюнгур - Аккем - ДжазаторФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Туркомплекс «Таежник» - село Тюнгур

Знакомство с гидом и участниками поездки. Завтрак в ресторане эко-отеля "Таежник". Выезд на маршрут.

Часть пути к Тюнгуру пролегает по знаменитому Чуйскому тракту. Сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию. Известна эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт - по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно. Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии. Первая остановка в пути – Семинский перевал. Это самый высокий перевал на Чуйском тракте.

Обед в кафе с. Туекта.

Далее дорога сворачивает направо в сторону с. Тюнгур. Путь к нему пролегает по Усть-Канскому и Усть-Коксинскому району, известному тем, что там находится высочайшая точка Алтай - гора Белуха. По дороге делаем фото-стопы.

Село Тюнгур находится в 65 км от райцентра, села Усть-Коксы. Отсюда стартуют маршруты к знаменитой Белухе, Вершине мира. Здесь расположены и несколько туркомплексов, в их числе "Байару", который приютит нас на несколько дней.

Туркомплекс «Таежник» - село ТюнгурТуркомплекс «Таежник» - село ТюнгурТуркомплекс «Таежник» - село ТюнгурТуркомплекс «Таежник» - село ТюнгурТуркомплекс «Таежник» - село ТюнгурТуркомплекс «Таежник» - село ТюнгурТуркомплекс «Таежник» - село Тюнгур
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Тюнгур - Кучерла

Завтрак. Сначала нас ждет автозаброска на ГАЗ-66 до поляны Изекерю(около часа). Затем мы пересаживаемся и грузимся на коней до Кучерлинского озера. Цветущие луга постепенно сменяются узкими лесными тропами долины реки Кучерлы, где горный воздух наполнен ароматом тайги.

Ночевка на Кучерлинском озере. Вода здесь холодная, кристально чистая и окрашена в бирюзово-голубой оттенок. Над озером можно наблюдать подлинную картину дикой природы.

Автомобильный переход на ГАЗ-66 — 18 км, конный переход 20 км.

Тюнгур - КучерлаТюнгур - КучерлаТюнгур - КучерлаТюнгур - КучерлаТюнгур - КучерлаТюнгур - Кучерла
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Кучерлинское озеро - дневка и треккинг до цветных озер

На высоте около 2,4–2,6 км находится озеро под названием «Зеленое». Из него течет крупный ручей, впадающий в Кучерлинское озеро тремя притоками. А, пройдя всего лишь 1,2 км, увидите Синее озеро, соединенное водными артериями с Зеленым озером.

Сначала нужно идти по берегу Кучерлинского озера, затем активный набор высоты и потом путь лежит по курумнику до Зеленого озера (2400 м. н. у. м.). Всего набор высоты 700 метров.

Пеший переход 12 км, 6 км туда и 6 км обратно.

Кучерлинское озеро - дневка и треккинг до цветных озерКучерлинское озеро - дневка и треккинг до цветных озерКучерлинское озеро - дневка и треккинг до цветных озерКучерлинское озеро - дневка и треккинг до цветных озерКучерлинское озеро - дневка и треккинг до цветных озерКучерлинское озеро - дневка и треккинг до цветных озерКучерлинское озеро - дневка и треккинг до цветных озерКучерлинское озеро - дневка и треккинг до цветных озер
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Кучерлинское - Озеро Аккем

Начнем восхождение на перевал Кара-Тюрек (3060 м, 1А). Это непростая дорога, но в награду наверху нас будет ждать впечатляющий панорамный вид: Белуха – священная трехглавая вершина, с белоснежными ледниками.

Горы Ярлу – переливаются всеми цветами радуги. Катунский хребет – окутанный дымкой тумана. На вершине перевала стоит культовая каменная насыпь – обо, сложенная из крупных камней. Спускаемся и разбиваем лагерь у озера Аккем.

Кучерлинское - Озеро АккемКучерлинское - Озеро АккемКучерлинское - Озеро АккемКучерлинское - Озеро АккемКучерлинское - Озеро АккемКучерлинское - Озеро Аккем
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Радиальный выход к Аккемскому леднику

Путь на ледник лежит мимо Аккемского озера. Тропа идет по западному берегу озера, затем по мосту проходит через ручей Ак-Оюк и далее следует по заболоченному левому берегу реки Ак-Кем, до мостика.

От мостика тропа поднимается на старую, сложенную из гранитов морену и выходит к часовенке архангела Михаила, построенной в 2006 году в память о погибших альпинистах. Дальше вверх по морене тропа поднимается к Аккемскому леднику, откуда открывается прекрасный вид на гору Белуха.

Пеший переход 20 км (7-8 часов).

Радиальный выход к Аккемскому ледникуРадиальный выход к Аккемскому ледникуРадиальный выход к Аккемскому ледникуРадиальный выход к Аккемскому ледникуРадиальный выход к Аккемскому леднику
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Радиальный выход в Долину Ярлу

В этот день вы совершите радиальный выход в ущелье Ярлу, которое считается местом силы. Второе название его - «долина эдельвейсов». Туристы почувствуют необычайную энергетику этого места.

Именно сюда со всего мира последователи Рериха приезжают медитировать. Здесь они выстроили целый город из камней. Даже если вы не верите в сверхъестественное, вид ущелья не оставит вас равнодушным: склоны Ярлу днем окрашены в светло-синие тона, а вечером, в лучах заката, — в мягко-розовые.

Здесь также растет огромное количество эдельвейсов, загадочных цветов высокогорий, с которыми связаны многочисленные легенды и реальные истории.

Пеший переход 10 км (5-6 часов).

От Ак-Кемского озера поднимаемся на небольшой перевал, для того чтобы перевалить в долину реки Балтырган. Спуск по крутому склону в сторону правого притока р. Балтырган к стоянке пастухов. Ночевка.

Конный переход 7-8 часов (30 км).

Радиальный выход в Долину Ярлу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Река Ак-Кем - река Балтырган

От Ак-Кемского озера поднимаемся вверх на небольшой перевал для того чтобы перевалить в долину реки Балтырган.

Спуск по крутому склону в сторону правого притока р. Балтырган к стоянке пастухов.

Ночевка

Конный переход 7-8 часов(30 км)

Река Ак-Кем - река Балтырган
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Река Балтырган - река Коир

Спускаемся вниз по реке Балтырган до ее впадения в реку Коир.

Берега этой реки завалены буреломом.

Густой лес Коира местами оттеснен отвесными скальными обрывами, подступающими к самой воде.

Переправа через Коир осуществляется по небольшому мостику из бревен.

После переправы тропа идет через лес, пройдя еще немного встаем на ночлег, на берегу реки Коир.

Конный переход 7-8 часов (30 км).

Река Балтырган - река Коир
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Река Коир - река Бултырдак

От места ночевки начинается крутой и долгий подъем на водораздел рек Коир и Бултырдак.

Перевал Бултырдак (2300 метров) представляет собой травянистую перемычку хребта.

С перевала открывается красивая панорама.

Спуск с перевала проходит через лес и поляны.

Ночевка на берегу реки Бултырдак.

Конный переход 7-8 часов(30 км)

Река Коир - река Бултырдак
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
10 день

Дневка

Сегодня можно будет расслабиться и отдохнуть.

Погулять вдоль реки или просто перевести дух после долгих конных переходов.

ДневкаДневкаДневкаДневка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
11 день

Река Бултырдак - река Кулагаш

От места ночевки проходим вброд реку Бартулдак и начинаем подъем по залесенному склону, тропа выходит на хребет, к культовой пирамиде обо.

С хребта открывается удивительный вид на дикое ущелье Аргута.

От пирамиды тропа спускается вдоль безымянного ручья.

Лес кончается, и спуск идет через альпийские луга.

С тропы хорошо виден дальнейший путь по Аргуту до впадения Идегема.

Сразу после моста через Иедыгем, поднявшись на берег, тропа идет по не большой террасе.

Затем до самого моста через реку Кулага тропа преодолевает знаменитый Узун-Бом.

Ночевка на берегу реки Кулагаш.

Конный переход 7-8 часов.

Река Бултырдак - река Кулагаш
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
12 день

Река Кулагаш - с. Джазатор

Неспешный завтрак и автозаброска на УАЗах до с. Джазатор. Отдых на базе Кабарга, баня.

13 день

Переезд от села Джазатор до туркомплекса «Таёжник». Выезд

Переезд от села Джазатор до туркомплекса «Таёжник». Выезд.

Внимание! Время указанно местное, разница с Москвой +4 часа. Отправление рейсовым автобусом в Новосибирск вечером этого же дня в 22:30, или на следующий день в 8:40, 11:30, 22:30, время в пути 9-10 часов. Отправление рейсовым автобусом до Барнаула вечером в 22:30 или на следующий день в 08:40, 9:40, 11:30, 16:00, время в пути 5-6 часов.

Для тех, кто заказал индивидуальный трансфер из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально. Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.

Проживание

Проживание в ухоженных 2-, 3-местных палатках (Tramp). Еду готовит гид на костре. Обслуживание и уход за конями осуществляют конюхи.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

12 ночей

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Сопровождение гида по маршруту
  • Палатки и оборудование
Что не входит в цену
  • Билеты до места начала тура и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Погружение в Алтай. Конный тур
Конные прогулки
6 дней
-
7%
3 отзыва
Погружение в Алтай. Конный тур
Начало: Село Манжерок
25 мая в 10:00
1 июн в 10:00
от 65 000 ₽70 000 ₽ за человека
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Конные прогулки
6 дней
-
5%
3 отзыва
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Начало: Село Манжерок
25 мая в 10:00
1 июн в 10:00
от 71 800 ₽75 800 ₽ за человека
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Конные прогулки
6 дней
-
10%
3 отзыва
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Начало: С. Элекмонар
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
45 000 ₽50 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска