1 день

Туркомплекс «Таежник» - село Тюнгур

Знакомство с гидом и участниками поездки. Завтрак в ресторане эко-отеля "Таежник". Выезд на маршрут.

Часть пути к Тюнгуру пролегает по знаменитому Чуйскому тракту. Сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию. Известна эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт - по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно. Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии. Первая остановка в пути – Семинский перевал. Это самый высокий перевал на Чуйском тракте.

Обед в кафе с. Туекта.

Далее дорога сворачивает направо в сторону с. Тюнгур. Путь к нему пролегает по Усть-Канскому и Усть-Коксинскому району, известному тем, что там находится высочайшая точка Алтай - гора Белуха. По дороге делаем фото-стопы.

Село Тюнгур находится в 65 км от райцентра, села Усть-Коксы. Отсюда стартуют маршруты к знаменитой Белухе, Вершине мира. Здесь расположены и несколько туркомплексов, в их числе "Байару", который приютит нас на несколько дней.

