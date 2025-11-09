мая
Программа тура по дням
Гора Кокуя
8:30 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, отправляемся в туристический район Телецкого озера.
12:00 Отправляемся на экскурсию на канатно-кресельном подъемнике на вершину горы Кокуя (1386 м) (билет на подъемник оплачивается отдельно).
Вас ждет увлекательная прогулка, фотосессия и обед в кафе с захватывающим видом (не входит в стоимость).
В меню — манты с маралом, блюда из хариуса и другие кулинарные шедевры алтайской кухни, а также лучший глинтвейн на Алтае!
Заезд в магазин.
16:00 Заселение на базу отдыха Исток, двух-трехместные номера с комфортом на берегу реки Бия.
Отдых, прогулки на берегу озера, свободное время.
19:00 Совместный ужин в кафе, посиделки у костра, общение.
Круиз по водопадам Телецкого озера
9:00 Завтрак.
10:00 Круиз по Телецкому озеру на быстром катере! (оплачивается дополнительно).
В программе — посещение водопадов: Эстюба (высадка на 25 минут), Корбу (высадка на 40 минут), а также просмотр водопадов Киште и природного чуда — Каменной обезьянки с воды.
Также увидим Каменный залив и остров Любви.
Продолжительность круиза — 3-3,5 часа (оплачивается дополнительно).
13:00 Возвращение в отель, свободное время.
19:00 Дополнительная будет организована экскурсия: водный поход на закат на САП-бордах (2 500 руб.).
Водопад «Третья речка»
10:00 Завтрак в отеле.
11:00 Выезд на обзорную экскурсию по туристической зоне Телецкого озера!
Мы посетим Третью речку — единственный водопад, до которого можно добраться по суше.
К водопаду ведет живописная ЭКО-тропа, а рядом расположена смотровая площадка.
Затем вас ждет автобусный подъем на вершину горы Тилан-Туу с потрясающим видом, после чего мы прогуляемся к Святому источнику.
15:00 Экскурсия на болотоходах на смотровую площадку, захватывающий вид на Бию и Телецкое озеро (оплачивается дополнительно по желанию).
19:00 Баня для желающих, заключительный вечер.
Гора Тугая. Дорога домой
9:00-11:00 Завтрак в отеле, свободное время.
12:00 Выезд с вещами.
Едем в Горно-Алтайск, где нас ждет музей им. А. В. Анохина, где хранится история Алтая и покоится Укокская принцесса.
Подъем на смотровую г. Тугая.
18:00 Выезд.
Прибытие в Горно-Алтайск ориентировочно в 16:00.
Прибытие в Новосибирск в 02:00 (трансфер оплачивается отдельно).
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Варианты проживания
База отдыха «Исток»
Двух-трехместные номера с комфортом на берегу реки Бия.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Горно-Алтайска и обратно
- Гид сопровождение
- Проживание на базе отдыха Исток
- Завтраки на шведской линии
- Вся экскурсионная программа, кроме дополнительных экскурсий
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска, г. Горно-Алтайска
- Трансфер из Новосибирска и обратно за дополнительную плату 3000 руб. /чел
- Питание: завтрак в день приезда, средний чек 800 руб. обеды, ужины, средний чек 1000 руб
- Завтрак в день приезда, средний чек 800 руб
- Обеды, ужины, средний чек 1000 руб
- Дополнительные экскурсии: круиз по водопадам Телецкого 4 500 руб. поход на САП-бордах за 2 500 руб. экскурсия на болотоходах 3 000 руб
- Круиз по водопадам Телецкого 4 500 руб
- Поход на САП-бордах за 2 500 руб
- Экскурсия на болотоходах 3 000 руб
- Подъемник на г. Кокуя 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- треккинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены;
- документы: паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 43-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).