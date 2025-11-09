1 день

Гора Кокуя

8:30 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, отправляемся в туристический район Телецкого озера.

12:00 Отправляемся на экскурсию на канатно-кресельном подъемнике на вершину горы Кокуя (1386 м) (билет на подъемник оплачивается отдельно).

Вас ждет увлекательная прогулка, фотосессия и обед в кафе с захватывающим видом (не входит в стоимость).

В меню — манты с маралом, блюда из хариуса и другие кулинарные шедевры алтайской кухни, а также лучший глинтвейн на Алтае!

Заезд в магазин.

16:00 Заселение на базу отдыха Исток, двух-трехместные номера с комфортом на берегу реки Бия.

Отдых, прогулки на берегу озера, свободное время.

19:00 Совместный ужин в кафе, посиделки у костра, общение.

