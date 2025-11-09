Мои заказы

Майское озеро силы. Телецкое на Алтае

Погрузитесь в волшебство Алтая, где вас ждет невероятное Телецкое озеро. Прогулки по берегу озера, чистый весенний воздух и цветение маральника. Вы увидите бескрайние горные просторы и Телецкое озеро с высоты птичьего полета. Прогуляетесь по эко-тропе к водопаду и насладитесь завораживающим пробуждением природы Алтая.
Майское озеро силы. Телецкое на Алтае
Майское озеро силы. Телецкое на АлтаеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Майское озеро силы. Телецкое на АлтаеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
7
мая

Программа тура по дням

1 день

Гора Кокуя

8:30 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, отправляемся в туристический район Телецкого озера.

12:00 Отправляемся на экскурсию на канатно-кресельном подъемнике на вершину горы Кокуя (1386 м) (билет на подъемник оплачивается отдельно).

Вас ждет увлекательная прогулка, фотосессия и обед в кафе с захватывающим видом (не входит в стоимость).

В меню — манты с маралом, блюда из хариуса и другие кулинарные шедевры алтайской кухни, а также лучший глинтвейн на Алтае!

Заезд в магазин.

16:00 Заселение на базу отдыха Исток, двух-трехместные номера с комфортом на берегу реки Бия.

Отдых, прогулки на берегу озера, свободное время.

19:00 Совместный ужин в кафе, посиделки у костра, общение.

Гора Кокуя
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Круиз по водопадам Телецкого озера

9:00 Завтрак.

10:00 Круиз по Телецкому озеру на быстром катере! (оплачивается дополнительно).

В программе — посещение водопадов: Эстюба (высадка на 25 минут), Корбу (высадка на 40 минут), а также просмотр водопадов Киште и природного чуда — Каменной обезьянки с воды.

Также увидим Каменный залив и остров Любви.

Продолжительность круиза — 3-3,5 часа (оплачивается дополнительно).

13:00 Возвращение в отель, свободное время.

19:00 Дополнительная будет организована экскурсия: водный поход на закат на САП-бордах (2 500 руб.).

Круиз по водопадам Телецкого озера
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Водопад «Третья речка»

10:00 Завтрак в отеле.

11:00 Выезд на обзорную экскурсию по туристической зоне Телецкого озера!

Мы посетим Третью речку — единственный водопад, до которого можно добраться по суше.

К водопаду ведет живописная ЭКО-тропа, а рядом расположена смотровая площадка.

Затем вас ждет автобусный подъем на вершину горы Тилан-Туу с потрясающим видом, после чего мы прогуляемся к Святому источнику.

15:00 Экскурсия на болотоходах на смотровую площадку, захватывающий вид на Бию и Телецкое озеро (оплачивается дополнительно по желанию).

19:00 Баня для желающих, заключительный вечер.

Водопад «Третья речка»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Гора Тугая. Дорога домой

9:00-11:00 Завтрак в отеле, свободное время.

12:00 Выезд с вещами.

Едем в Горно-Алтайск, где нас ждет музей им. А. В. Анохина, где хранится история Алтая и покоится Укокская принцесса.

Подъем на смотровую г. Тугая.

18:00 Выезд.

Прибытие в Горно-Алтайск ориентировочно в 16:00.

Прибытие в Новосибирск в 02:00 (трансфер оплачивается отдельно).

Гора Тугая. Дорога домой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Варианты проживания

База отдыха «Исток»

3 ночи

Двух-трехместные номера с комфортом на берегу реки Бия.

База отдыха «Исток»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Горно-Алтайска и обратно
  • Гид сопровождение
  • Проживание на базе отдыха Исток
  • Завтраки на шведской линии
  • Вся экскурсионная программа, кроме дополнительных экскурсий
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска, г. Горно-Алтайска
  • Трансфер из Новосибирска и обратно за дополнительную плату 3000 руб. /чел
  • Питание: завтрак в день приезда, средний чек 800 руб. обеды, ужины, средний чек 1000 руб
  • Завтрак в день приезда, средний чек 800 руб
  • Обеды, ужины, средний чек 1000 руб
  • Дополнительные экскурсии: круиз по водопадам Телецкого 4 500 руб. поход на САП-бордах за 2 500 руб. экскурсия на болотоходах 3 000 руб
  • Круиз по водопадам Телецкого 4 500 руб
  • Поход на САП-бордах за 2 500 руб
  • Экскурсия на болотоходах 3 000 руб
  • Подъемник на г. Кокуя 800 руб
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • треккинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены;
  • документы: паспорт, полис ОМС.
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20 л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемодана в багажнике автобуса не предусмотрены.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 43-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

