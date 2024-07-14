Незабываемый Горный Алтай: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Алтайский Марс

Увидеть топовые достопримечательности, совершить конную прогулку и переплыть Телецкое озеро
Рецепт нашего тура — знаковые достопримечательности Горного Алтая, приправленные максимальным комфортом.

В мини-группе вы познакомитесь с такими локациями, как Чуйский тракт и Алтайский Марс, урочище Аккурум и река Чуя, перевал Кату-Ярык
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и Акташский ретранслятор.

Вас ждут конная прогулка и паромная переправа по Телецкому озеру, посещение пасеки и шаманский обряд, горловое пение и релакс в сибирской бане. И само собой — головокружительные виды, незабываемые горные пейзажи и очарование местной природы.

Наша команда объединила в одном маршруте всё лучшее, что можно взять от Горного Алтая и насытила классику «Золотого кольца» уникальными культурными, историческими, этническими, конными и треккинговыми элементами.

Незабываемый Горный Алтай: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Алтайский Марс
Незабываемый Горный Алтай: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Алтайский Марс
Незабываемый Горный Алтай: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Алтайский Марс
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Полный список вещей и чек-лист перед поездкой мы отправим вам не позднее чем за неделю до начала тура.

Проживание. На туристических базах и в гостиницах в двухместных номерах. Везде предусмотрены удобства.
2 ночи в посёлке Акташ, варианты мест размещения: «AKTASH_VILLAGE»/«АлтайЭкоКедр»/база отдыха «Чуйская долина».
1 ночь на базе отдыха «Балыктуюль».
1 ночь на турбазе «Кату-Ярык».
1 ночь на турбазе «Камаин» или «Кырсай».

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины (в первый день нет завтрака, в последний — ужина). Обеды оплачиваются дополнительно.

Уровень сложности. Мы организовали путешествие таким образом, чтобы вы смогли насладиться Горным Алтаем без больших физических нагрузок. Передвигаться по маршруту будем на автотранспорте и внедорожниках (в труднодоступные места). Предусмотрены пешие прогулки и небольшие подъёмы на смотровые вершины.

Дети. Возможно участие от 16 лет в сопровождении родителей.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Чуйского тракта

Встречаемся и отправляемся в путешествие по настоящему природному «музею» — Чуйскому тракту — настолько живописной дороге, что только ради неё многие и приезжают на Алтай. Сегодня вы увидите как популярные, так и редко посещаемые части тракта. По возможности постараемся попасть и на его старую часть.

Достопримечательности Чуйского трактаДостопримечательности Чуйского трактаДостопримечательности Чуйского трактаДостопримечательности Чуйского тракта
2 день

Алтайский Марс, Акташский ретранслятор, концерт горлового пения

Первой локацией сегодняшнего дня станет ещё одна знаменитая достопримечательность — разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же Алтайский Марс. Побродим по пёстрым глиняным горам, окрашенным в жёлтые и красноватые оттенки. Затем побываем у Акташского ретранслятора на высоте более 3000 метров. А вечером вас ждут шаманский обряд и концерт горлового пения.

Алтайский Марс, Акташский ретранслятор, концерт горлового пенияАлтайский Марс, Акташский ретранслятор, концерт горлового пенияАлтайский Марс, Акташский ретранслятор, концерт горлового пенияАлтайский Марс, Акташский ретранслятор, концерт горлового пения
3 день

Чуя и ледник Актру, конная прогулка, банный релакс

Этот день начнём с подъёма в горы, откуда вы полюбуетесь панорамой реки Чуя и ледником Актру. Затем отправимся на конную прогулку до вечера, по пути наслаждаясь видами озёр и горных склонов. Устроим пикник у воды, а перед сном желающие смогут попариться в настоящей сибирской баньке.

Чуя и ледник Актру, конная прогулка, банный релаксЧуя и ледник Актру, конная прогулка, банный релаксЧуя и ледник Актру, конная прогулка, банный релаксЧуя и ледник Актру, конная прогулка, банный релаксЧуя и ледник Актру, конная прогулка, банный релаксЧуя и ледник Актру, конная прогулка, банный релаксЧуя и ледник Актру, конная прогулка, банный релаксЧуя и ледник Актру, конная прогулка, банный релакс
4 день

Чулышманская долина и перевал Кату-Ярык

Сегодняшний день проведём в одном из самых живописных мест Горного Алтая — Чулышманской долине недалеко от известного перевала Кату-Ярык, крутого спуска в речную долину. Вас ждут фантастические пейзажи!

Чулышманская долина и перевал Кату-ЯрыкЧулышманская долина и перевал Кату-ЯрыкЧулышманская долина и перевал Кату-ЯрыкЧулышманская долина и перевал Кату-ЯрыкЧулышманская долина и перевал Кату-ЯрыкЧулышманская долина и перевал Кату-Ярык
5 день

Урочище Аккурум, отдых на Телецком озере

Утром совершим несложное восхождение к урочищу Аккурум с уникальными «каменными грибами» — природными образованиями в виде столбов со «шляпками» — результату работы дождей и ветров. После доедем до Телецкого озера, где вас ждёт более расслабленный отдых: можно попариться в бане, погреться на солнышке на пляже, прокатиться на катере или просто погулять.

Урочище Аккурум, отдых на Телецком озереУрочище Аккурум, отдых на Телецком озереУрочище Аккурум, отдых на Телецком озереУрочище Аккурум, отдых на Телецком озереУрочище Аккурум, отдых на Телецком озереУрочище Аккурум, отдых на Телецком озере
6 день

Паромная переправа, пасека, краеведческий музей

После завтрака разместимся на пароме и совершим 6-часовую переправу на другую сторону озера. По прибытии заглянем на пасеку, где вы узнаете о местных способах медоварения. Затем держим обратный путь в Горно-Алтайск. По дороге посетим краеведческий музей, где вы посмотрите на легендарную принцессу Укока, и поужинаем.

Паромная переправа, пасека, краеведческий музейПаромная переправа, пасека, краеведческий музейПаромная переправа, пасека, краеведческий музейПаромная переправа, пасека, краеведческий музейПаромная переправа, пасека, краеведческий музейПаромная переправа, пасека, краеведческий музей

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет86 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Полная туристическая страховка
  • Помощь в подборе авиабилетов
  • Завтраки и ужины
  • Все трансферы по маршруту
  • Комфортное двухместное размещение с удобствами
  • Все локации, экскурсии, мастер-классы и прочие активности по программе
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы до места начала тура и от места окончания
  • Личные расходы
  • Обеды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, 09:00
Завершение: Горно-Алтайск, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыЧуйский трактПопулярные места6-дневные турыТелецкое озероПрирода и пейзажиКонные прогулкиГоры

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