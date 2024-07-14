Полный список вещей и чек-лист перед поездкой мы отправим вам не позднее чем за неделю до начала тура.

Проживание. На туристических базах и в гостиницах в двухместных номерах. Везде предусмотрены удобства.

2 ночи в посёлке Акташ, варианты мест размещения: «AKTASH_VILLAGE»/«АлтайЭкоКедр»/база отдыха «Чуйская долина».

1 ночь на базе отдыха «Балыктуюль».

1 ночь на турбазе «Кату-Ярык».

1 ночь на турбазе «Камаин» или «Кырсай».

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины (в первый день нет завтрака, в последний — ужина). Обеды оплачиваются дополнительно.

Уровень сложности. Мы организовали путешествие таким образом, чтобы вы смогли насладиться Горным Алтаем без больших физических нагрузок. Передвигаться по маршруту будем на автотранспорте и внедорожниках (в труднодоступные места). Предусмотрены пешие прогулки и небольшие подъёмы на смотровые вершины.

Дети. Возможно участие от 16 лет в сопровождении родителей.