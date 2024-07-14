В мини-группе вы познакомитесь с такими локациями, как Чуйский тракт и Алтайский Марс, урочище Аккурум и река Чуя, перевал Кату-Ярык
Описание тура
Организационные детали
Полный список вещей и чек-лист перед поездкой мы отправим вам не позднее чем за неделю до начала тура.
Проживание. На туристических базах и в гостиницах в двухместных номерах. Везде предусмотрены удобства.
2 ночи в посёлке Акташ, варианты мест размещения: «AKTASH_VILLAGE»/«АлтайЭкоКедр»/база отдыха «Чуйская долина».
1 ночь на базе отдыха «Балыктуюль».
1 ночь на турбазе «Кату-Ярык».
1 ночь на турбазе «Камаин» или «Кырсай».
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины (в первый день нет завтрака, в последний — ужина). Обеды оплачиваются дополнительно.
Уровень сложности. Мы организовали путешествие таким образом, чтобы вы смогли насладиться Горным Алтаем без больших физических нагрузок. Передвигаться по маршруту будем на автотранспорте и внедорожниках (в труднодоступные места). Предусмотрены пешие прогулки и небольшие подъёмы на смотровые вершины.
Дети. Возможно участие от 16 лет в сопровождении родителей.
Программа тура по дням
Достопримечательности Чуйского тракта
Встречаемся и отправляемся в путешествие по настоящему природному «музею» — Чуйскому тракту — настолько живописной дороге, что только ради неё многие и приезжают на Алтай. Сегодня вы увидите как популярные, так и редко посещаемые части тракта. По возможности постараемся попасть и на его старую часть.
Алтайский Марс, Акташский ретранслятор, концерт горлового пения
Первой локацией сегодняшнего дня станет ещё одна знаменитая достопримечательность — разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же Алтайский Марс. Побродим по пёстрым глиняным горам, окрашенным в жёлтые и красноватые оттенки. Затем побываем у Акташского ретранслятора на высоте более 3000 метров. А вечером вас ждут шаманский обряд и концерт горлового пения.
Чуя и ледник Актру, конная прогулка, банный релакс
Этот день начнём с подъёма в горы, откуда вы полюбуетесь панорамой реки Чуя и ледником Актру. Затем отправимся на конную прогулку до вечера, по пути наслаждаясь видами озёр и горных склонов. Устроим пикник у воды, а перед сном желающие смогут попариться в настоящей сибирской баньке.
Чулышманская долина и перевал Кату-Ярык
Сегодняшний день проведём в одном из самых живописных мест Горного Алтая — Чулышманской долине недалеко от известного перевала Кату-Ярык, крутого спуска в речную долину. Вас ждут фантастические пейзажи!
Урочище Аккурум, отдых на Телецком озере
Утром совершим несложное восхождение к урочищу Аккурум с уникальными «каменными грибами» — природными образованиями в виде столбов со «шляпками» — результату работы дождей и ветров. После доедем до Телецкого озера, где вас ждёт более расслабленный отдых: можно попариться в бане, погреться на солнышке на пляже, прокатиться на катере или просто погулять.
Паромная переправа, пасека, краеведческий музей
После завтрака разместимся на пароме и совершим 6-часовую переправу на другую сторону озера. По прибытии заглянем на пасеку, где вы узнаете о местных способах медоварения. Затем держим обратный путь в Горно-Алтайск. По дороге посетим краеведческий музей, где вы посмотрите на легендарную принцессу Укока, и поужинаем.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|86 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Полная туристическая страховка
- Помощь в подборе авиабилетов
- Завтраки и ужины
- Все трансферы по маршруту
- Комфортное двухместное размещение с удобствами
- Все локации, экскурсии, мастер-классы и прочие активности по программе
Что не входит в цену
- Транспортные расходы до места начала тура и от места окончания
- Личные расходы
- Обеды