3 день

Гейзерное озеро. Панорама Северо-Чуйского хребта

Завтрак.

Прогулка к гейзерному озеру (потаенному), на дне этого озера лежит голубая глина, которая придает ему такой глубокий цвет.

Осмотр великолепной панорамы Северо-Чуйского хребта и прогулка прямо по зеленому льду реки Чуя в сторону Маашейского ледника.

Обед (оплачивается дополнительно).

Посещение Чуйской степи и поселка Кош-Агач.

Просмотр новогодних фильмов с какао и имбирными пряниками.