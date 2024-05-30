Туры подходящие для зимних прогулок по Горно-Алтайску

Найдено 13 туров в категории «Зимние» в Горно-Алтайске, цены от 19 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
Начало: Горно-Алтайск, утро
«Вода здесь не замерзает даже зимой, и на экскурсии мы разберемся, с чем это связано»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900 за человека
Новогодние каникулы в Белокурихе
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Белокурихе
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
«Зимой здесь сверкает белый снег, хрустальный воздух, бирюзовые горные реки пробиваются сквозь чистейший лед, а седые мудрые горные вершины по-настоящему впечатляют»
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 45 000 за человека
Новогодняя сказка на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодняя сказка на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Наполнять зимние каникулы будем впечатлениями»
28 дек в 10:00
от 62 800 за человека
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Начало: г. Горно-Алтайск
«Вас ждут незабываемые поездки на снегоходах с санями на Мультинские озёра и на Башталинское плато, смотровая площадка в селе Тюнгур, поездка по Уймонской долине, сбор чая из-под снега и вкусный рождественский ужин»
1 янв в 10:00
от 69 500 за человека
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 62 950 за человека
Новогодняя Катунь
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя Катунь
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«В этом новогоднем туре вас ждут завораживающие снежные горы, голубые озера, которые открываются только зимой, горнолыжный курорт “Манжерок” и прекрасное озеро Лебединое»
29 дек в 10:00
31 900 за человека
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
Начало: г. Новосибирск / г. Горно-Алтайск
«22:00 Новогодний банкет в кафе отеля, авторское меню, программа, праздничные фотозоны, фейерверк»
31 дек в 10:00
59 900 за человека
Зимние выходные в горах Алтая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние выходные в горах Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Говорят, что именно зимой воды озер обладают чудодейственной силой»
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 34 000 за человека
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
«Новогодний ужин в кафе (оплачивается дополнительно, 4500 руб»
28 дек в 10:00
79 900 за человека
Новогоднее путешествие на Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогоднее путешествие на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Обратите внимание, в рамках этого тура невозможно организовать шумные и феерические новогодние гуляния»
30 дек в 10:00
54 500 за человека
Новогодние каникулы на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае
Начало: Россия, Новосибирск
«Где прокатимся на «банане» за снегоходом в долину Теньгинского озера и полюбуемся зимними панорамами»
45 000 за человека
Новогодние каникулы на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Зимой скала, с которой низвергается вода, покрывается толстой коркой бирюзового льда»
2 янв в 10:00
65 000 за человека
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
«Затем направимся к Камышлинскому водопаду, эффектно замерзающему зимой»
12 авг в 08:00
4 янв в 08:00
74 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
    И конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работа. Юлию
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    очень интересно слушать, потому что чувствуешь её любовь к Алтаю и позитивный настрой, и главное - желание поделиться этим с другими. Также хочется отметить, что наши сопроводители очень заботливые, очень часто интересовались всё ли хорошо, всем ли удобно, поили нас чаем в красивых местах. Сервис на высоте в прямом смысле. 😄❤️

    И конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работа
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
    Организация тура отличная, прекрасные базы где происходит размещение, единственное что мне не подошло, это ужин, если бы был выбор блюд,
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    хотя-бы из двух вариантов было бы лучше, так как еда была слишком мужская, очень жирная для меня, но моему мужу понравилось. Организация трансфера на высоте.

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  • Б
    Булыгина
    15 мая 2024
    Новогодняя Катунь
    Организовано все по высшему разряду)
    Организовано все по высшему разряду)Организовано все по высшему разряду)Организовано все по высшему разряду)Организовано все по высшему разряду)
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Новогодние каникулы в Белокурихе
    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
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    прекрасные люди! Организовано все отлично, много информации и впечатлений. Влюбилась в Алтай! Да еще и компания собралась в автобусе отличная, с погодой повезло.

    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Новогодние каникулы в Белокурихе
    Все отлично
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Новогодняя Катунь
    Всё организовано достойно, продумано до мелочей. Из недостатков - не хватало микрофона в автобусе, сидя в самом конце не всегда всё слышно.
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2024
    Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
    Получился очень крутой отдых. Красота природы головокружительна. Локации просто потрясающие. Всё что смотрелось на фото из интернета, совпало с реальностью
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    на все 100%. Огромное спасибо организатору Наталье за то, что нам совершенно не пришлось думать, а где ночевать, а куда заехать перекусить, за нас обо всём подумали, и отдых был именно отдыхом. С нами был гид - Алексей, выше всех похвал. Весь маршрут рассказывал про историю мест где мы находились, показывал красоту Алтая с очень крутых обзорных площадок. Тур с ним был круче, запоминающе. Алексей, огромное спасибо.

  • Д
    Дарья
    21 января 2024
    Зимние выходные в горах Алтая
    Была зимних выходных и осталась в полном восторге! Четыре дня единения с природой, полный отдых моральный и физический!
  • Д
    Дарья
    21 января 2024
    Зимние выходные в горах Алтая
    Организатору огромная благодарность не только за сам тур, но и за теплое, домашнее и душевное отношение к туристам! Сама организация тура просто великолепна, начиная от толковых и ответственных инструкторов заканчивая прекраснейшей кухней. Вообщем, всем советую, не пожалеете ни разу!
  • А
    Алексей
    17 января 2024
    Зимние выходные в горах Алтая
    Что ожидали, то и получили.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Зимние»

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  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
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