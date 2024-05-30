1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
Начало: Горно-Алтайск, утро
«Вода здесь не замерзает даже зимой, и на экскурсии мы разберемся, с чем это связано»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы в Белокурихе
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
«Зимой здесь сверкает белый снег, хрустальный воздух, бирюзовые горные реки пробиваются сквозь чистейший лед, а седые мудрые горные вершины по-настоящему впечатляют»
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Наполнять зимние каникулы будем впечатлениями»
28 дек в 10:00
от 62 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Начало: г. Горно-Алтайск
«Вас ждут незабываемые поездки на снегоходах с санями на Мультинские озёра и на Башталинское плато, смотровая площадка в селе Тюнгур, поездка по Уймонской долине, сбор чая из-под снега и вкусный рождественский ужин»
1 янв в 10:00
от 69 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 62 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя Катунь
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«В этом новогоднем туре вас ждут завораживающие снежные горы, голубые озера, которые открываются только зимой, горнолыжный курорт “Манжерок” и прекрасное озеро Лебединое»
29 дек в 10:00
31 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
Начало: г. Новосибирск / г. Горно-Алтайск
«22:00 Новогодний банкет в кафе отеля, авторское меню, программа, праздничные фотозоны, фейерверк»
31 дек в 10:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимние выходные в горах Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Говорят, что именно зимой воды озер обладают чудодейственной силой»
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
«Новогодний ужин в кафе (оплачивается дополнительно, 4500 руб»
28 дек в 10:00
79 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогоднее путешествие на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Обратите внимание, в рамках этого тура невозможно организовать шумные и феерические новогодние гуляния»
30 дек в 10:00
54 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае
Начало: Россия, Новосибирск
«Где прокатимся на «банане» за снегоходом в долину Теньгинского озера и полюбуемся зимними панорамами»
45 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Зимой скала, с которой низвергается вода, покрывается толстой коркой бирюзового льда»
2 янв в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
«Затем направимся к Камышлинскому водопаду, эффектно замерзающему зимой»
12 авг в 08:00
4 янв в 08:00
74 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024И конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работа. Юлию
- ИИрина27 мая 2024Организация тура отличная, прекрасные базы где происходит размещение, единственное что мне не подошло, это ужин, если бы был выбор блюд,
- ББулыгина15 мая 2024Организовано все по высшему разряду)
- ТТатьяна13 мая 2024Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
- ТТатьяна12 мая 2024Все отлично
- ИИрина3 мая 2024Всё организовано достойно, продумано до мелочей. Из недостатков - не хватало микрофона в автобусе, сидя в самом конце не всегда всё слышно.
- ААнастасия24 апреля 2024Получился очень крутой отдых. Красота природы головокружительна. Локации просто потрясающие. Всё что смотрелось на фото из интернета, совпало с реальностью
- ДДарья21 января 2024Была зимних выходных и осталась в полном восторге! Четыре дня единения с природой, полный отдых моральный и физический!
- ДДарья21 января 2024Организатору огромная благодарность не только за сам тур, но и за теплое, домашнее и душевное отношение к туристам! Сама организация тура просто великолепна, начиная от толковых и ответственных инструкторов заканчивая прекраснейшей кухней. Вообщем, всем советую, не пожалеете ни разу!
- ААлексей17 января 2024Что ожидали, то и получили.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Зимние»
Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Зимние" можно забронировать 13 авторских туров от 19 900 до 79 900. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 13 туров в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Зимние», 45 ⭐ отзывов, цены от 19900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август