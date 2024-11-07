Описание тура
Групповые заезды: по вторникам, пятницам и воскресеньям
Три дня в горах Алтая — это шанс вырваться из рутины и городской суеты! Вас ждёт размещение с комфортом: выбирайте — провести ночь в современном купольном домике или в просторном сафари‑тенте с удобной кроватью. А за порогом — мир первозданной красоты: бурлящие реки, пьянящие ароматы природы и бескрайние алтайские пейзажи. Заварите чай и позвольте себе насладиться моментом!
Вы откроете для себя очарование Чемальского района, увидите величественный Ороктойский мост, познакомитесь с самобытными мастерами села Аскат и подниметесь над землёй на канатной дороге курорта Манжерок — чтобы с высоты взглянуть на эту невероятную красоту.
Тур состоится от 2 участников, с вами будет гид-водитель. Другие даты тура запрашивайте в индивидуальном порядке!
Очередность посещения объектов может меняться. Также оставляем право менять маршрут по причине неблагоприятных погодных условий.
- Изучим Чемальский район и поживём с комфортом в необычном отеле - тенте или куполе!
Программа тура по дням
Глаза Катуни / Камышлинский водопад, Чемал, Патмос
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
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9:00 – 10:30 Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска или в городе, районе Манжерок. Время встречи может корректироваться на более раннее в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.
Сегодняшний день начнем с посещения Камышлинского водопада или Голубых озер.
Сентябрь – март (ориентировочно):
Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, мы посетим удивительное место – «Голубые озера».
Голубые озера – одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер – «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.
Заброска на Голубые озера (моторафт или УАЗ) оплачивается дополнительно на месте.
Апрель – сентябрь (ориентировочно):
Прогулка на Камышлинский водопад – живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Камышлинский водопад является частью реки Камышла (буквальный перевод с алтайского языка: «там, где есть камыш»).
По желанию: обратный путь – на моторафте (цена ок. 800-1000 руб / чел, в одну сторону)
Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).
Продолжим изучать Чемальский район: село Чемал и остров Патмос.
Чемал — одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Ведь здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух и хвойные леса. Одной из достопримечательностей Чемала является остров Патмос с православным храмом, построенным в 1849 году. Там же расположился женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря. Для того чтобы увидеть часовню, вам придётся преодолеть подвесной мост над рекой Катунь.
Заселимся в один из отелей Чемальского района: какой это именно будет отель – просьба согласовать при бронировании. Тент-сафари доступны примерно с мая по сентябрь, возможны с удобствами на территории! Возможны доплаты за тур, если вы захотите повышение категории номера / домика.
Связь в отелях может отсутствовать!
Возможные варианты:
• Тенты в Чепош Парк
• Айвенго
• Бадан
• Вдох
• Виват
• 108 желаний
• Garden Glamp
• Cloud Park
• Ороктой Парк (доплата за проезд к отелю по бездорожью – 10 тыс/чел. за весь тур)
• Royal Forest
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Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. С сентября по май нужно взять с собой шапку, шарф и перчатки.
Ороктой, Чеч-Кыш
Завтракаем.
Сперва отправимся в Ороктой.
В 11 км от алтайского поселка Ороктой, чуть ниже устья реки Эдиган, расположились Тельдекпенские пороги. Здесь величественная Катунь пересекает скальные отроги Куминского хребта. Ширина реки в этих местах варьируется от 20 до 40 м, а глубина, по некоторым источникам, достигает 70 м. Тельдекпенские пороги – одни из самых протяженных на Катуни, и полюбоваться этим природным чудом можно с подвесного Ороктойского моста.
После мы поедем к урочищу Чеч-Кыш – скальному каньону в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.
Альтернативной локацией может стать смотровая площадка Толгоек.
Обедаем (за доп. плату).
По желанию и при наличии времени: посетим пасеку в с. Чемал, где вам проведут экскурсию: вы узнаете, как устроено жилище пчел, какой мёд вкуснее, для чего нужен сон на пчёлах. Также вы сможете приобрести продукцию пасеки
Возвращаемся в отель, свободное время для релакса в отеле.
С. Аскат, Манжерок, возвращение в Горно-Алтайск
Завтракаем. Выселяемся с вещами.
По желанию: конная прогулка (за доп. плату).
Мы отправимся на конную базу, которая занимается полным циклом организации конных прогулок: от разведения и выездки лошадей до конструирования специальных мягких сёдел и обучения желающих основам верховой езды в условиях горной местности.
Сначала нас ждет инструктаж по технике безопасности, обучение основам верховой езды и управлению лошадью, распределение лошадей и индивидуальная подгонка снаряжения.
Далее нас ждет конная поездка “Верхом по террасам” в составе сборной группы:
Тропа проведет вас прямо до подъема на смотровое поле рядом со скалистой горой Кресло Сартакпая. Далее вы спуститесь к живописнейшему берегу Катуни на дикий песчаный пляж. При желании, вы можете там пофотографироваться без спешивания. Затем возвращаемся на базу.
Вариант маршрута указан как пример. Если вы хотите более короткую поездку, или, наоборот, маршрут для опытных – дайте знать, решим этот вопрос в индивидуальном порядке.
ИЛИ
По желанию: Сплав по Катуни (за доп. плату, примерно с мая по сентябрь).
Нас будет ждать маршрут “2 порога”: сплав начинается 33 км выше с. Чемал, по маршруту мы пройдем пороги Бийка и Еландинский. Проходить маршруты вы будете на рафтах, которые вмещают 10 или 12 человек. На этот маршрут допускаются дети старше 14 лет и взрослые. Гидрокостюмы включены в стоимость, а специальные ботинки можно взять в аренду за доплату. Инструкторы, которые будут с вами, прошли аттестацию, а многие имеют спортивные разряды.
* Возможны другие маршруты! С детьми возможны варианты моторафтинга – запрашивайте.
Далее заедем в село Аскат.
Аскат – это село мастеров и художников, было основано в 1866 г. русскими переселенцами. Здесь работают с глиной, деревом, металлом и другими материалами.
Вы можете посетить музей-усадьбу семьи Головань, Льняную лавку, центр русской культуры “Лукоморье”, а также посмотреть и купить работы местных рукодельцев.
Внимание! В низкий сезон лавочки могут быть закрыты.
В завершении нашего тура заедем во Всесезонный курорт Манжерок, который расположился на берегу Манжерокского озера. Красота алтайских гор откроется вам с вершины горы Малая Синюха, куда ведут 10 канатных дорог: гондольного и открытого типов. Смотровая площадка находится на отметке 1020 метров, сюда вас доставит канатная дорога “Чуйский тракт”. Если канатка не будет работать по техническим причинам, мы посетим другие локации района Нижней Катуни.
Стоимость канатки, справочно: 1500 рублей – взрослый билет, 1000 рублей – детский билет (оплата на месте, карты принимаются).
Возвращаемся в Горно-Алтайск.
* Далее вы можете продолжить маршрут нашим двухдневным туром по Чуйскому тракту.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание: формат сафари-тента или купольного домика (стоимость тура дана при двухместном размещении)
- Экскурсии по программе
- Питание: завтраки
- Услуги гида, возможно в формате гида-водителя
- Входные билеты в объекты по программе, кроме билета на канатную дорогу
Что не входит в цену
- Дорога до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение (стоимость - по запросу, подселения нет)
- Обеды и ужины
- Туристический налог, введенный с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. /ночь, по запросу отеля / турбазы
- Повышение категории номера: например, тент-хаусы с индивидуальной купелью - по запросу
- Баня, входные билеты не включенные в программу, прокат снаряжения, оплата подъемников и т. п
- Моторафт на Камышлинском водопаде
- Заброска на Голубые озера
- Билеты на канатную дорогу Манжерок
- Конная прогулка - стоимость зависит от маршрута, запрашивайте
- Сплав по Катуни - стоимость зависит от маршрута, запрашивайте
- Проезд к отелю Ороктой парк - доплата 10000 руб. /чел. за тур
- Страховка от клеща - оформление не позже 5 дней до заезда
О чём нужно знать до поездки
• Что важно знать о туре?
ВАЖНО! Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут. Тур состоится от 2 участников, с вами будет гид-водитель. Другие даты тура запрашивайте в индивидуальном порядке!
• Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
• Размещение
Вариант для проживания просьба согласовать при бронировании. Тент-сафари доступны примерно с мая по сентябрь, возможны с удобствами на территории! Возможны доплаты за тур, если вы захотите повышение категории номера / домика.
Связь в отелях может отсутствовать!
Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Системы подселения нет.
• Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д
На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
• Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex.
• Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
• Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
• Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
• На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
• Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
• Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
• Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
• Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
• Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
• Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.