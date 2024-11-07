1 день

Глаза Катуни / Камышлинский водопад, Чемал, Патмос

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9:00 – 10:30 Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска или в городе, районе Манжерок. Время встречи может корректироваться на более раннее в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.

Сегодняшний день начнем с посещения Камышлинского водопада или Голубых озер.

Сентябрь – март (ориентировочно):

Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, мы посетим удивительное место – «Голубые озера».

Голубые озера – одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер – «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.

Заброска на Голубые озера (моторафт или УАЗ) оплачивается дополнительно на месте.

Апрель – сентябрь (ориентировочно):

Прогулка на Камышлинский водопад – живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Камышлинский водопад является частью реки Камышла (буквальный перевод с алтайского языка: «там, где есть камыш»).

По желанию: обратный путь – на моторафте (цена ок. 800-1000 руб / чел, в одну сторону)

Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).

Продолжим изучать Чемальский район: село Чемал и остров Патмос.

Чемал — одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Ведь здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух и хвойные леса. Одной из достопримечательностей Чемала является остров Патмос с православным храмом, построенным в 1849 году. Там же расположился женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря. Для того чтобы увидеть часовню, вам придётся преодолеть подвесной мост над рекой Катунь.

Заселимся в один из отелей Чемальского района: какой это именно будет отель – просьба согласовать при бронировании. Тент-сафари доступны примерно с мая по сентябрь, возможны с удобствами на территории! Возможны доплаты за тур, если вы захотите повышение категории номера / домика.

Связь в отелях может отсутствовать!

Возможные варианты:

• Тенты в Чепош Парк

• Айвенго

• Бадан

• Вдох

• Виват

• 108 желаний

• Garden Glamp

• Cloud Park

• Ороктой Парк (доплата за проезд к отелю по бездорожью – 10 тыс/чел. за весь тур)

• Royal Forest

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Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. С сентября по май нужно взять с собой шапку, шарф и перчатки.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086