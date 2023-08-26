Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро
Дороги в данной местности – это отдельные аттракцион, мы будем курсировать горные реки, проходить сложнейшие перевалы. Вы совершите увлекательное путешествие и прикоснетесь к тайнам Большого Алтая.
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Алтаем. Семинский перевал. Каракольская долина
С 8:30 до 10.00 Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск (парковка).
Остановка на завтрак в кафе (оплачивается самостоятельно), знакомство с Алтаем, осмотр Семинского перевала, посещение Каракольской долины - природного парка Уч Энмек, который является сакральным место для алтайского народа.
Обзорная экскурсия.
Ужин.
Знакомство с группой.
Размещение на эко-турбазе.
Размещение: гостиница «Онгудай эко-вилладж» (или аналогичная), двухместное-трехместное, удобства в номере. Вкл. питание: ужин.
Достопримечательности Чуйского тракта. Гейзерное озеро
Завтрак.
Сегодня мы увидим главные достопримечательности Чуйского тракта (самая красивая дорога России).
Мы увидим 2-е кардинальных смены пейзажей и ландшафтов.
За этот день вы сможете насладиться красотой бирюзовых рек, белоснежными шапками ледников, мощью гор и древней культурой народов Алтая.
В пути нас ожидает осмотр перевала Чике-Таман, фрагмента древней дороги, слияния двух великих рек Алтая – Чуи и Катуни, картиной галереи древних – археологический комплекс Калбак-Таш, где находятся более 5000 наскальных рисунков различных эпох, посетим гейзерное озеро, помедитируем с видами на панораму Северо-Чуйского хребта.
Ужин.
Размещение на турбазе.
Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере. Вкл. питание: завтрак, ужин. Авто: 280 км, пешком: 3 км.
Алтайский Марс. Мегалитический комплекс и термальные источники
После завтрака наше путешествие продолжается, в утренних лучах солнца мы увидим великолепную панораму Южно-Чуйского хребта и Чуйской степи.
Затем отправимся на прогулку по Алтайскому Марсу, сюрреалистичные пейзажи которого привлекают сюда путешественников со всего мира.
Далее заезжаем на рынок дешевых монгольских товаров «Рахат» и через пос. Кош-Агач выйдем на грунтовую дорогу, здесь уже дуют ветры Монголии, которая находится совсем рядом.
Путь проходит через знаменитую Чуйскую степь, где обитают редкие серые грифы и верблюды.
Мы посетим завораживающую долину р. Тархата.
Именно это река станет путеводной нитью, ведущей нас на плато Укок.
Мы осмотрим знаменитые мегалитическое сооружение - Круг Тархаты с Тронным камнем ("Колыбелью").
По мнению ученых, это мистическое творение было создано для астрономических наблюдений.
Далее нас ждет дорога к Джумалинским горячим источникам и Калгутинскому руднику, осмотр скифских и тюркских курганов, которым более 3000 лет!
Ночлег под перевалом Теплый ключ.
Размещение: палатки на 2-3 человека, по запросу возможно 4-местное размещение, деревянный туалет на улице. Вкл. питание: Завтрак, ужин (костровое питание). Авто: 160 км Пешком: 3 км.
Путешествие по плато Укок
Программа на 4, 5 и 6 дни:
Завтрак.
Утром четвертого дня мы преодолеем непростой для машины перевал Теплый ключ, пройдем через несколько бродов.
За очередным холмом перед нами внезапно откроется потрясающе ровная долина между высоких снежных гор.
Именно отсюда начинается мистическое и загадочное плато Укок.
В течении нескольких дней мы совершим незабываемое путешествие по плато.
Посетим бывшую заставу, окутанную мистическими легендами, курган Ак-Алаха-3, в котором более 2500 лет назад была захоронена "Алтайская принцесса", посмотрим чудесную панораму на вершины г. Табын-Богдо-Ола, увидим китайскую гору Канас. Также, Вас ждут: рыбалка на хариуса в чистейших водах р. Калгуты, оз. Кальджин-Коль и Кальджин-Коль-Бас, великолепные виды на юг, в сторону покрытых снегом вершин Сайлюгема и Южного Алтая.
В заключительный день нашей поездки мы совершим легкий трекинг на одну из вершин хребта Сайлюгем (3400м), где с высоты птичьего полета будем любоваться удивительными пейзажами.
Размещение: палатки на 2-3 человека, по запросу возможно 4-местное размещение. Вкл. питание: Завтрак, обед (сухой паек), ужин (костровое питание). Пешком: 14 км Авто: 250 км.
Путешествие по плато Укок
Питание включено: завтрак, обед (сухой паек), ужин (костровое питание).
Путешествие по плато Укок
В заключительный день нашей поездки мы совершим легкий трекинг на одну из вершин хребта Сайлюгем (3400 м), где с высоты птичьего полета будем любоваться удивительными пейзажами долины.
Питание включено: завтрак, обед (сухой паек), ужин (костровое питание).
Обратная дорога. Смотровые площадки
Сегодня наш день пройдет в дороге.
Уже знакомым путем мы отправимся обратно, в цивилизацию.
Во всех красивых и интересных местах мы будем делать непродолжительные остановки, желающие смогут искупаться в термальных источниках.
В пос. Кош-Агач мы обязательно посетим кафе с отличной казахской кухней (не входит в стоимость).
Задержимся в особенном месте, где вы сможете сделать очень эпичный снимок заснеженных вершин на фоне уходящей вдаль дороги.
В пос. Акташ заедем в супермаркет, по которому все успеют соскучиться после плато Укок.
Ближе к вечеру мы разместимся на турбазе со всеми удобствами.
Размещение: турбаза «Расул»/«Кочевник»/«Шавло»/«Акташ Вилладж»/ «Речные земли» в Акташе, двухместное, душ и туалет в номере. Вкл. питание: завтрак, ужин. Авто: 250 км.
Долина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Обзорная площадка Кату-Ярык
После завтрака мы снова двинемся в путь.
Сегодня наш маршрут лежит по узкому ущелью между скал в сторону границы Алтая с Тывой и Хакассией.
В пути, посещение красных ворот, ртутного озера, озера Киделю, Улаганского перевала, священной рощи.
После обеда мы увидим легендарные, окутанные завесой тайн – Пазырыкские курганы – долину захоронения знатных и выдающихся пазырыкских вождей, воинов, шаманов.
По оценкам ученых возраст некоторых курганов более 2500 лет.
Далее, вы вплотную приблизитесь к долине реки Чулышман, вход в которую открывает зрелищный перевал Кату-Ярык.
Обзорная площадка Кату-Ярык считается одним из самых красивых мест Горного Алтая.
Стоя на краю пропасти, глубиной почти один километр, когда внизу изгибается изумрудная река, а со скал стекают вниз водопады, испытываешь невероятное чувство восторга.
После осмотра перевала группа пешком спускается по серпантину вниз на турбазу, все вещи едут в машине.
Желающие могут осуществить спуск на авто.
Размещение в национальных аилах или домиках русского типа.
Ужин.
Размещение: турбаза «Каменные грибы», двухместный дом, туалет в домике, летний душ на территории. Включено питание: завтрак, ужин. Авто: 100 км. Пешком: 4 км.
Самый большой водопад Алтая - Учар. Трекинг
Завтрак.
Сегодня мы отправляемся к самому большому каскадному водопаду на Алтае – Учар– Чульчинский (160 м).
Дорога до водопада величественна и красива.
Нам предстоит горный трекинг (поход) длиной в 11 км (в один конец).
Экскурсия занимает весь день, необходима удобная обувь.
Ужин.
Ночлег на базе.
Баня.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОСЕЩЕНИЮ людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, страдающими фобиями (боязнь высоты), имеющим плохое самочувствие в день похода.
Размещение: турбаза «Каменные грибы», двухместный дом, туалет в домике. Вкл. питание: завтрак, обед (сухой паек), ужин. Авто: 60 км. Пешком: 22 км.
Каменные грибы и Телецкое озеро
После завтрака Вам предстоит увидеть необыкновенное творение природы - каменные грибы.
Это горные породы причудливых форм, в виде грибов, достигающие размеров в 15-20 м.
Далее мы отправляемся к югу Телецкого озера.
Это одно из глубочайших озер мира, с невероятно чистой и холодной водой.
На берегу мы пересядем на быстроходный катер, который увезет нас на северную часть озера (78 км по воде).
В пути посетим все основные достопримечательности Телецкого озера.
Прощальный ужин, обмен впечатлениями и фотографиями.
Размещение: турбаза «Манул-Кел»/ «Усадьба в горах»/ «Артыбаш», двухместное, душ и туалет в номере. Вкл. питание: завтрак, ужин. Авто: 80 км Пешком: 4 км По воде: 78 км.
Сувенирные рынки. Обратный трансфер
Завтрак.
Посещение сувенирных рынков, финальные фотосъемки озера.
Обратный выезд.
По пути, заезд в Горно-Алтайский краеведческий музей им. Анохина (входные билеты оплачиваются дополнительно).
Прибытие в г. Горно-Алтайск в 13:00 (по местному времени).
Прибытие в г. Барнаула в 18:30 (по местному времени).
Прибытие в г. Новосибирска в 22:30 (по местному времени).
Протяженность: на авто – 620 км до Новосибирска, 420 км до Барнаула, 160 км до Горно-Алтайска.
Питание включено: завтрак.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования, а также ночевки в туристических палатках.
Возможные варианты размещения:
- гостиница «Онгудай эко-вилладж», двухместное-трехместное, удобства в номере – 1 ночь (1-й день);
- турбаза «Расул» в Кош-Агаче, двухместное, удобства в номере – 1 ночь (2-й день);
- палатки на 2-3 человека, по запросу возможно 4-местное размещение, деревянный туалет на улице – 4 ночи (3-й, 4-й, 5-й, 6-й дни);
- турбаза «Расул»/«Кочевник»/«Шавло»/«Акташ Вилладж»/ «Речные земли» в Акташе, двухместное, душ и туалет в номере – 1 ночь (7-й день);
- турбаза «Каменные грибы», двухместный дом, туалет в домике, летний душ на территории – 2 ночи (8-й, 9-й дни);
- турбаза «Манул-Кел»/ «Усадьба в горах»/ «Артыбаш», двухместное, душ и туалет в номере – 10-й день.
Обязательно заранее узнавайте у менеджера, в каких именно турбазах, Вы будете размещаться в Ваши даты заезда.
Варианты проживания
Гостиница «Онгудай эко-вилладж»
Двухместное-трехместное размещение, удобства в номер.
Туркомплекс «Расул»
Расположен в с. Акташ, Улаганский район Республики Алтай. К услугам гостей оздоровительный центр (сауна, баня, хамам, бассейн, фитопаросауна, фитобар), бесплатный Wi-Fi, беседки и мангалы, детская площадка.
К размещению предлагаются домики из кедра, казахская юрта или алтайский аил, а также благоустроенные номера в гостинице и кедровом коттедже.
В одно- и двухэтажных кедровых домиках двухместные номера, в каждом из которых: одна двуспальная либо две односпальные кровати, телевизор, чайник, туалет, раковина (душ отсутствует). Номера оснащены отдельным входом, в некоторых есть холодильник. Есть зимние номера.
В гостинице и в кедровом коттедже имеется просторная оборудованная кухня, где вы можете приготовить себе еду. В пяти шагах от комплекса есть кафе, где можете вкусно позавтракать, пообедать и поужинать.
Эко-туристический комплекс «Кочевник»
Расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. В 10 мин ходьбы в с. Чибит находится продуктовый магазин, в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин. На территории имеется всё необходимое для комфортного отдыха.
Береговая зона оборудована для безопасного купания и активных водных развлечений. К услугам гостей пейнтбольный клуб, оздоровительный комплекс, теннисный корт, футбольное поле и площадки для игр в баскетбол и волейбол. На асфальтированных дорожках можно прокатиться на лонгборде или роликах, а лесные тропинки подойдут для велопрогулок.
Гостям предлагается 3 варианта размещения: палаточный лагерь, летние и зимние дома, а также благоустроенные номера в отдельностоящем здании. Домики расположены на берегу реки Чуя и предусматривают размещение до 6 человек. Рядом с домами расположены беседки и кострища для самостоятельного приготовления пищи.
В летних домиках на 2х человек одна 1,5-спальная кровать и одна 1-спальная, стол. электрообогреватель, электричество. Душ, WC на территории. Возможно размещение до 3х человек за счет размещения 2х человек на 1,5-спальной кровати.
В летних домиках на 4х человек 4 односпальных кроватей, стол, стулья, набор посуды, умывальник, эл. обогреватель, электричество. Душ,WC на территории. Номера располагаются на первом или втором этаже двухэтажного дома.
Турбаза «Шавло»
Размещение двухместное, душ и туалет в номере.
Турбаза «Акташ Вилладж»
Размещение двухместное, душ и туалет в номере.
Турбаза «Речные земли»
Размещение двухместное, душ и туалет в номере.
Палаточный лагерь
Там, где нет цивилизации и «все выключено», лучшим домом становится надежная палатка. Та, что не сломается от ветра и не промокнет после первого дождя, на 3-4 человека, чтобы ночами точно никто не замерз. Именно такие мы берем с собой в горы.
А бонусом виды и воспоминания, что не заменит ни одна картина или фильм!
Турбаза «Каменные грибы»
Двухместный дом, туалет в домике, летний душ на территории.
Турбаза «Манул-Кел»
Расположена в пос. Иогач, в 5 минутах от берега Телецкого озера. К услугам гостей отдельная кухня со столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и потрясающая русская баня.
К размещению предлагаются 10 просторных и комфортабельных номеров, выполненных из кедра. Из окон открывается прекрасный вид на природу Телецкого озера. Общая вместимость – до 32 человек.
В уютных двух-, трех-, четырехместных номерах с балконом: односпальные и/или двуспальная кровать из натуральной древесины, телевизор, а также собственный санузел с душевой кабиной, унитазом и раковиной.
В семейном двухкомнатном номере: большая двуспальная кровать, диван, большая терраса, телевизор, холодильник, а также собственный санузел с душевой кабиной, унитазом и раковиной.
Турбаза «Усадьба в горах»
Апартаменты «Усадьба в горах» расположены в 1,9 км от поселка Артыбаш. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю, отдохнуть на террасе и готовить блюда на общей кухне. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
В числе удобств некоторых апартаментов — телевизор с плоским экраном и DVD-плеером, а также собственная ванная комната с тапочками и кухня с посудомоечной машиной.
По утрам для гостей апартаментов сервируют континентальный завтрак.
Для детей на территории апартаментов «Усадьба в горах» обустроена игровая площадка.
Турбаза «Артыбаш»
Размещение двухместное, душ и туалет в номере.
Туркомплекс «Расул»
Расположен в с. Акташ, Улаганский район Республики Алтай. К услугам гостей оздоровительный центр (сауна, баня, хамам, бассейн, фитопаросауна, фитобар), бесплатный Wi-Fi, беседки и мангалы, детская площадка.
К размещению предлагаются домики из кедра, казахская юрта или алтайский аил, а также благоустроенные номера в гостинице и кедровом коттедже.
В одно- и двухэтажных кедровых домиках двухместные номера, в каждом из которых: одна двуспальная либо две односпальные кровати, телевизор, чайник, туалет, раковина (душ отсутствует). Номера оснащены отдельным входом, в некоторых есть холодильник. Есть зимние номера.
В гостинице и в кедровом коттедже имеется просторная оборудованная кухня, где вы можете приготовить себе еду. В пяти шагах от комплекса есть кафе, где можете вкусно позавтракать, пообедать и поужинать.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Новосибирска, вся маршрутная нить программы
- Внедорожное авто - 490 км
- Питание: 10 завтраков, 10 ужинов, 4 обеда (сухой паек)
- Проживание на турбазах - 6 ночей
- Проживание в палатках - 4 ночи
- Работа гида-проводника - 1-2 человека
- Прокат общественного снаряжения
- Рекреационные сборы
- Входные билеты, кроме тех, что отмечены - оплачиваются дополнительно
- Аренда катера (156 км)
- Оплата переправ через реки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск и обратно
- Питание во время трансфера (в придорожных кафе)
- Обеды в кафе
- Входные билеты в краеведческий музей им. Анохина в г. Горно-Алтайск - 250 руб
- Оплата прохода на Джумалинские источники - 200-400 руб
- Аренда рюкзака, спальника
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обувь: трекинговые ботинки, трекинговые сандалии, кроссовки, кроксы или сланцы для бани/рафтинга. Или кроссовки с толстой подошвой, полиуретановые сапоги с теплой вставкой, сандалии или мокасины для жаркой погоды, кроксы или сандалии для бани/рафтинга;
- для передвижений по маршруту: трекинговые штаны, беговые легинсы, футболка с длинным рукавом (для защиты от ожогов), шорты, легкая майка, купальник, белье, головной убор (от солнца), носки;
- для непогоды: водонепроницаемая ветровка, куртка, флисовая кофта, спортивная шапка, теплые носки, термобелье. Или Водонепроницаемый плащ, теплый спортивный костюм, куртка, жилет на синтепоне, шапка, шерстяные носки;
- личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка, расческа, полотенце;
- индивидуальные медикаменты;
- небольшой рюкзак для экскурсий (положить воду, кофту, солнцезащитный крем, очки, прочее);
- основные вещи можно везти в спортивной сумке, рюкзаке или удобном драйбеге с ручками;
- Не берите с собой лишние вещи. Багажники транспортных средств не очень большие по размеру и рассчитаны по принципу 1 гость=1 дорожный рюкзак или сумка + 1 ручная кладь.;
- крем от солнца с уровнем защиты - 50;
- солнцезащитные очки (по желанию);
- налобный фонарик;
- городской комплект вещей, в который вы переоденетесь после путешествия в день обратного вылета (по - желанию).
Для тура на плато Укок - палатки, коврики, спальники, горелки, оборудование для приготовления еды, запас провианта будут предоставлены от компании, походная посуда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание на маршруте?
Завтраки группы происходят на турбазе.
Каша, яйца (вареные) или глазунья, творог, сыр, колбаса, хлеб, сладкое, чай/кофе. Данный список может быть изменен.
Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средний чек 450-650 руб.
Ужины группы происходят на турбазе. Это вторые блюда + салат + чай/кофе + сладкое.
В походной части программы – костровое питание, обеды – сух. паек.
Как осуществляется медицинская помощь и страхование на маршруте?
В районе проведения программы расположена государственная больница. Есть аптечные пункты. Медикаменты приобретаются за собственные средства.
Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку «Росгосстрах» за дополнительную плату. Однако, на данном маршруте она бесполезна, т. к. помощь по страховке Вам будут оказывать в той же государственной больнице, где лечение для граждан РФ бесплатное.
Будут ли клещи на маршруте?
Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.
Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.
Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?
Несколько пунктов:
- Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
- Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3-х лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку – болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т. п. Выбор каждый делает сам.
- После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).
Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:
- страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
- в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
- если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.
Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.
Каковы особенности маршрута?
Маршрут считается простым физически, но при этом, относится к активному, приключенческому туризму. Это значит, что на тропах не будет указателей и перил, вы будете находиться в естественных природных условиях Алтая.
Экскурсионные объекты не подготовлены к шоу и приему гостей. Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием.
Маршрут подходит для участия с детьми от 9 лет. Дети до 18 лет допускаются на маршрут только в сопровождении взрослых.
Каковы особенности мест проживания?
Турбазы имеют минимальный набор услуг для отдыхающих, находятся в живописных местах на берегах рек. Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах вы будете проживать в номерах, на некоторых – в отдельных домиках.
На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно. В домиках/номерах есть розетки, но, как правило, их мало (1 или 2). Если у Вас много электронной техники, захватите переноску-удлинитель.
Постельное белье и полотенца предоставляется везде. Гигиенические наборы не предоставляются. На некоторых турбазах отсутствует мобильная связь. Wi-Fi присутствует практически на всех турбазах.
Есть ли ограничения по возрасту?
В тур могут поехать дети с 9 лет, с 9 до 18 лет в сопровождении взрослых.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией питания. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам в регионе для улучшения качества питания и организации тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда.
Что улучшить - обратный трансфер нереально длинный. Мы были в дороге с 8 утра до 1-30 ночи (более 17 часов) и водитель тоже был в дороге, но за рулем, и он был ОДИН. Это было очень небезопасно, учитывая и продолжительность пути и зимние переезды (гололедица, снег, темное время суток, пробки, серпантин)
Предложение по улучшению - разбить обратный трансфер на два дня. Например 11 день дорога до Чемала (+ экскурсии по дороге) 12 день выезд в конечные точки (Нсб, Горно-Алтайск и Барнаул) уже без остановок на экскурсии
По гиду - знаний много, но они не глубокие. В текущем исполнении роль гида и организаторская (размещение, питание, трансферы) и информативная (рассказы о событиях, рассказы об объектах на пути). С первой ролью справляется отлично, со второй не очень. При уточняющих вопросах «засыпается». Отлично работает с детьми 💪
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что некоторые моменты тура огорчили вас. Мы обязательно передадим ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации обратного трансфера и работу гида в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!