3 день

Алтайский Марс. Мегалитический комплекс и термальные источники

После завтрака наше путешествие продолжается, в утренних лучах солнца мы увидим великолепную панораму Южно-Чуйского хребта и Чуйской степи.

Затем отправимся на прогулку по Алтайскому Марсу, сюрреалистичные пейзажи которого привлекают сюда путешественников со всего мира.

Далее заезжаем на рынок дешевых монгольских товаров «Рахат» и через пос. Кош-Агач выйдем на грунтовую дорогу, здесь уже дуют ветры Монголии, которая находится совсем рядом.

Путь проходит через знаменитую Чуйскую степь, где обитают редкие серые грифы и верблюды.

Мы посетим завораживающую долину р. Тархата.

Именно это река станет путеводной нитью, ведущей нас на плато Укок.

Мы осмотрим знаменитые мегалитическое сооружение - Круг Тархаты с Тронным камнем ("Колыбелью").

По мнению ученых, это мистическое творение было создано для астрономических наблюдений.

Далее нас ждет дорога к Джумалинским горячим источникам и Калгутинскому руднику, осмотр скифских и тюркских курганов, которым более 3000 лет!

Ночлег под перевалом Теплый ключ.

Размещение: палатки на 2-3 человека, по запросу возможно 4-местное размещение, деревянный туалет на улице. Вкл. питание: Завтрак, ужин (костровое питание). Авто: 160 км Пешком: 3 км.