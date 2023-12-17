Путешествие в страну Беловодье

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Горный Алтай – колыбель многих народов, отсюда по бесконечным просторам Евразии растекались племена скифов, гуннов и тюрков.

Здесь найдено бесчисленное множество археологических памятников, которые по своей исторической и культурной значимости входят во всемирную сокровищницу человечества.

Древние курганы, наскальные рисунки и письмена, интереснейшие легенды, чистые горные озера, стремительные горные реки и белоснежные вершины, а также самобытные традиции алтайского народа ждут путешественников на данном маршруте.

Он позволит им пристально взглянуть на прошлое, почувствовать связь времен и увидеть красоту настоящего. Тур проводится по индивидуальному запросу при сборе группы от 4 человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.
Путешествие в страну Беловодье
Путешествие в страну Беловодье
Путешествие в страну Беловодье
Ближайшие даты:
26
июн
30
июн
14
июл
28
июл
18
авг
25
авг

Что вас ожидает:

Таинственный подземный мир
Таинственный подземный мир
Посетим Денисовы пещеры и пещеру "Музейная", ощутим на себе величие подземных гротов и загадочных лабиринтов
Эффектные водопады Алтая
Эффектные водопады Алтая
Осмотрим завораживающий каскад из нескольких водопадов высотой от 3 до 60 м. в ущелье реки Шинок
Захватывающий сплав по реке Кокса
Захватывающий сплав по реке Кокса
Во время водного путешествие мы увидим бурлящие шиверы, величественные горы и место впадения Громотухи в Коксу
Мультинские озера
Мультинские озера
Полюбуемся зеркальной гладью озер в окружении горных вершин и сделаем фантастические фото
Загадки старообрядчества
Загадки старообрядчества
Отправимся на экскурсию в село Верхний Уймон, основанное староверами 300 лет назад

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Трансфер на базу в районе Денисовой пещеры

г. Горно-Алтайск – базовая стоянка в районе Денисовой пещеры.

Отправление из Горно-Алтайска в 11:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа).

Место отправления – аэропорт Горно-Алтайска.

Питание в дороге – за свой счет.

По дороге посещение сыроварни «Усадьба Три А», чаепитие с дегустацией 27 видов сыров..

Приезд на базовую стоянку в районе Денисовой пещеры

Протяженность: на авто – 200 км.
Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

2 день

Экскурсия в Денисовы пещеры. Посещение пещеры «Музейная»

Экскурсия в Денисовы пещеры (600 м над уровнем моря) – древнейший археологический памятник – своеобразный «слоеный пирог», содержащий более 20 культурных слоев разных эпох развития человечества. Пещера занесена в список «Всемирного наследия» ЮНЕСКО.

Посещение пещеры «Музейная» – глубина 33 м, длина 850 м, категория сложности 1А. Очень живописная пещера, посещение которой доступно для начинающих спелеологов, расположена в долине реки Каракол.

Она дает возможность познакомиться с таинственным подземным миром, увидеть скульптурные шедевры, образованные сталактитами и сталагмитами, ощутить величие подземных гротов и загадочных лабиринтов.

Возвращение на базовую стоянку. Вечер знакомств.

Протяженность: на авто – 12 км, пешком – 2 км, спелео – 0,85 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Экскурсия в Денисовы пещеры. Посещение пещеры «Музейная»Экскурсия в Денисовы пещеры. Посещение пещеры «Музейная»Экскурсия в Денисовы пещеры. Посещение пещеры «Музейная»Экскурсия в Денисовы пещеры. Посещение пещеры «Музейная»
3 день

Экскурсия на водопад Шинок

Переезд в село Каракол.

Пеший переход к третьему водопаду (по пути несложный перевал 1200 м).

Обед у третьего водопада.

Возвращение на базовую стоянку в район Денисовой пещеры. По пути осмотр каскада водопадов, ущелья реки Шинок.

Протекая по узкому ущелью, река Шинок образует эффектный каскад из нескольких водопадов высотой от 3 до 60 м. Путь к водопаду проходит по территории государственного ландшафтного заповедника.

Протяженность: на авто – 18 км, пешком – 15 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Экскурсия на водопад ШинокЭкскурсия на водопад ШинокЭкскурсия на водопад ШинокЭкскурсия на водопад Шинок
4 день

Экскурсия в музей национальной культуры в с. Усть-Кан

Переезд в с. Усть-Кокса.

По дороге экскурсия в музей национальной алтайской культуры в с. Усть-Кан посвященный истории, традициям, вере и культуре алтайского народа.

Прибытие в село Усть-Кокса.

Протяженность: на авто – 313 км, пешком – 1 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин в кафе.

Экскурсия в музей национальной культуры в с. Усть-КанЭкскурсия в музей национальной культуры в с. Усть-КанЭкскурсия в музей национальной культуры в с. Усть-КанЭкскурсия в музей национальной культуры в с. Усть-Кан
5 день

Экскурсия на гору Красная

Экскурсия на гору Красная (на УАЗе или на ГАЗ-66).

Захватывающие виды гор, альпийские луга, 3 горных озера – нижнее, среднее и верхнее.

Нижнее и среднее озеро соединены красивым водопадом.

Пикник на нижнем озере.

Протяженность: авто – 100 км, пешком – 2-5 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

Экскурсия на гору КраснаяЭкскурсия на гору КраснаяЭкскурсия на гору КраснаяЭкскурсия на гору КраснаяЭкскурсия на гору КраснаяЭкскурсия на гору Красная
6 день

Сплав по р. Кокса

Сплав по р. Кокса. Река Кокса окружена живописными горами, покрытыми густым лесом.

Сплав начинается от деревни Тюгурюк и заканчивается в селе Усть-Кокса.

Бурлящие шиверы, величественные горы, место впадения Громотухи в Коксу – все это вы увидите во время водного путешествия.

На сплаве организуется обед, вы сможете отдохнуть на берегу реки, насладится прекрасными видами, а желающие – искупаться.

Протяженность: на авто – 56 км, по воде – 40 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник (сух. паек).

Сплав по р. КоксаСплав по р. КоксаСплав по р. Кокса
7 день

Экскурсия на Мультинские озера

Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ 66 или УАЗ.

Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.

Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.

В озере водится хариус.

Пешая прогулка до Среднего Мультинского озера.

Пикник на природе.

Возвращение в Усть-Коксу к ужину.

Протяженность: на авто – 106 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

Экскурсия на Мультинские озераЭкскурсия на Мультинские озераЭкскурсия на Мультинские озераЭкскурсия на Мультинские озера
8 день

Экскурсия в село Верхний Уймон. Отъезд

Отдых.

Освобождение номеров в 12:00.

Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад.

В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.

Обед.

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.

Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.

Размещение в гостинице (самостоятельно).

Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск).

Трансфер в аэропорт самостоятельно.

Протяженность: авто – 375 км.
Питание включено: завтрак и обед в кафе, ужин – в пути за свой счет.

Экскурсия в село Верхний Уймон. ОтъездЭкскурсия в село Верхний Уймон. ОтъездЭкскурсия в село Верхний Уймон. ОтъездЭкскурсия в село Верхний Уймон. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в парк-отеле «Лесная сказка» в 2-3-х местных номерах с удобствами в номере, и в номерах с удобствами в номере на эко-туркомплексе «Альтаир» в с. Усть-Кокса.

  • Доплата за 2-х местное размещение Джуниор Сьют (с удобствами в номере в с. Усть-Кокса) – 5 000 руб.;
  • Доплата за одноместное размещение на базе отдыха «Лесная сказка» (стандартный номер) и эко-отеле «Альтаир» (номер Стандарт) – 15 000 руб.;
  • Доплата за одноместное размещение на базе отдыха «Лесная сказка» (стандартный номер) и эко-отеле «Альтаир» (номер Джуниор Сюьит) – 21 000 руб.

Варианты проживания

Парк-отель «Лесная сказка»

3 ночи

Находится в живописном месте Алтайских гор в Солонешенском районе на берегу р. Аската, недалеко от села Топольное. В 1,5 км от базы отдыха расположено озеро для рыбалки и купания. На берегу оборудован травяной пляж.

База располагается на территории мараловодческого хозяйства, где можно не просто отдыхать, но и активно проводить время, сочетая с лечебными программами –пантовые ванны, фитобочка на лечебных травах, массаж.

Единовременно комплекс может принять до 130 гостей. К размещению гостям предлагаются благоустроенные номера.

Парк-отель «Лесная сказка»Парк-отель «Лесная сказка»Парк-отель «Лесная сказка»Парк-отель «Лесная сказка»

Эко-туркомплекс «Альтаир»

4 ночи

Расположен в одном из красивейших мест Алтая, селе Усть-Кокса, на поляне между двумя горными хребтами. Это зелёная территория, окруженная берёзовым лесом. Буквально в 100 м протекает красивейшая река Алтая – Катунь. В центре cела имеются кафе, магазины, почта, телеграф, междугородний телефон, кассы приема платежей за мобильную связь.

На территории лагеря созданы максимально комфортные условия: летнее кафе с настоящей русской печью, благоустроенные туалеты и умывальники, душевые кабины, костровое место для вечерних посиделок, баня на 10-12 человек, беседка, бесплатный Wi-Fi.

Эко-туркомплекс «Альтаир»Эко-туркомплекс «Альтаир»Эко-туркомплекс «Альтаир»Эко-туркомплекс «Альтаир»Эко-туркомплекс «Альтаир»Эко-туркомплекс «Альтаир»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трехразовое питание (кроме питания в дороге)
  • Проживание на туркомплексах
  • Обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Страховка: МС - 150000 руб., СНС - 50000 руб. (оформляется страховой полис на сумму 390 руб., возраст до 65 лет. Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту)
  • Транспортная доставка Горно-Алтайск - Денисовы пещеры и Усть-Кокса - Горно-Алтайск и перевозки внутри маршрута на комфортабельном микроавтобусе
  • Входные билеты в музеи
  • ГАЗ-66 или УАЗ - заброска на Нижнее Мультинское озеро
  • Сплав по реке Кокса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание в дороге
  • Баня
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • пуховик или теплую куртку;
  • непромокаемую одежду (дождевик, куртку, брюки);
  • треккинговые ботинки;
  • кроссовки и сланцы (легкие тапочки);
  • сидушка из каримата (подпопник);
  • треккинговые палки;
  • сапоги (желательно из вспененного полиуретана);
  • теплый спортивный костюм и теплую шапочку;
  • хлопчатобумажные перчатки;
  • футболки 2-3 шт.;
  • шорты;
  • носки шерстяные 2 пары;
  • носки тонкие 3-4 пары;
  • кепку от солнца;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальник / плавки;
  • фонарик;
  • складной нож;
  • спички;
  • батарейки;
  • личный комплект посуды;
  • предметы личной гигиены;
  • лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.

Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?

Маршрут не требует использования специальных навыков, для его прохождения достаточно иметь среднюю физическую подготовку.

Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.

В туре возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.

Как организована безопасность на маршруте?

На маршруте туристов сопровождает 1 гид-проводник.

У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Специфические лекарства Вам необходимо иметь с собой, а также рекомендуем иметь с собой:

  • эластичный бинт,
  • мозольные пластыри,
  • бинт,
  • йод,
  • бальзам Спасатель,
  • противопростудные средства,
  • обезболивающие средства,
  • сердечные и желудочные препараты.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

  1. Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
  2. Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
  3. Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость маршрута включена страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае: медицинская страховка (150 000 руб.) и страховка от несчастного случая (50 000 руб.) включена в стоимость тура.

Оформляется страховой полис на сумму 390 р. возраст до 65 лет. Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

* K возраст - Возрастной коэффициент (на дату окончания срока страхования):

Возраст – Коэффициент:

  • до 65 лет – 1,00
  • 65 – 70 лет –2,00
  • 70 – 75 лет – 3,00
  • 75 – 80 лет – 5,00
  • старше 80 лет – по согласованию с ЦО
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 дек 2023
В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂
Прекрасная организация путешествия.
Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.
В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂
Т
15 окт 2023
Программа насыщенная и интересная, питание в эко-отеле очень хорошее, номера тоже хорошие. Спасибо за прекрасные туры!:)
Т
9 окт 2023
Всё как в сказке! Люди, природа, еда, отель…
Всё как в сказке! Люди, природа, еда, отель…

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ПешеходныеМожно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе турыНа автобусе

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