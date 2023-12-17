Здесь найдено бесчисленное множество археологических памятников, которые по своей исторической и культурной значимости входят во всемирную сокровищницу человечества.
Древние курганы, наскальные рисунки и письмена, интереснейшие легенды, чистые горные озера, стремительные горные реки и белоснежные вершины, а также самобытные традиции алтайского народа ждут путешественников на данном маршруте.
Он позволит им пристально взглянуть на прошлое, почувствовать связь времен и увидеть красоту настоящего. Тур проводится по индивидуальному запросу при сборе группы от 4 человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Трансфер на базу в районе Денисовой пещеры
г. Горно-Алтайск – базовая стоянка в районе Денисовой пещеры.
Отправление из Горно-Алтайска в 11:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа).
Место отправления – аэропорт Горно-Алтайска.
Питание в дороге – за свой счет.
По дороге посещение сыроварни «Усадьба Три А», чаепитие с дегустацией 27 видов сыров..
Приезд на базовую стоянку в районе Денисовой пещеры
Протяженность: на авто – 200 км.
Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.
Экскурсия в Денисовы пещеры. Посещение пещеры «Музейная»
Экскурсия в Денисовы пещеры (600 м над уровнем моря) – древнейший археологический памятник – своеобразный «слоеный пирог», содержащий более 20 культурных слоев разных эпох развития человечества. Пещера занесена в список «Всемирного наследия» ЮНЕСКО.
Посещение пещеры «Музейная» – глубина 33 м, длина 850 м, категория сложности 1А. Очень живописная пещера, посещение которой доступно для начинающих спелеологов, расположена в долине реки Каракол.
Она дает возможность познакомиться с таинственным подземным миром, увидеть скульптурные шедевры, образованные сталактитами и сталагмитами, ощутить величие подземных гротов и загадочных лабиринтов.
Возвращение на базовую стоянку. Вечер знакомств.
Протяженность: на авто – 12 км, пешком – 2 км, спелео – 0,85 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Экскурсия на водопад Шинок
Переезд в село Каракол.
Пеший переход к третьему водопаду (по пути несложный перевал – 1200 м).
Обед у третьего водопада.
Возвращение на базовую стоянку в район Денисовой пещеры. По пути осмотр каскада водопадов, ущелья реки Шинок.
Протекая по узкому ущелью, река Шинок образует эффектный каскад из нескольких водопадов высотой от 3 до 60 м. Путь к водопаду проходит по территории государственного ландшафтного заповедника.
Протяженность: на авто – 18 км, пешком – 15 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Экскурсия в музей национальной культуры в с. Усть-Кан
Переезд в с. Усть-Кокса.
По дороге экскурсия в музей национальной алтайской культуры в с. Усть-Кан – посвященный истории, традициям, вере и культуре алтайского народа.
Прибытие в село Усть-Кокса.
Протяженность: на авто – 313 км, пешком – 1 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин в кафе.
Экскурсия на гору Красная
Экскурсия на гору Красная (на УАЗе или на ГАЗ-66).
Захватывающие виды гор, альпийские луга, 3 горных озера – нижнее, среднее и верхнее.
Нижнее и среднее озеро соединены красивым водопадом.
Пикник на нижнем озере.
Протяженность: авто – 100 км, пешком – 2-5 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
Сплав по р. Кокса
Сплав по р. Кокса. Река Кокса окружена живописными горами, покрытыми густым лесом.
Сплав начинается от деревни Тюгурюк и заканчивается в селе Усть-Кокса.
Бурлящие шиверы, величественные горы, место впадения Громотухи в Коксу – все это вы увидите во время водного путешествия.
На сплаве организуется обед, вы сможете отдохнуть на берегу реки, насладится прекрасными видами, а желающие – искупаться.
Протяженность: на авто – 56 км, по воде – 40 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник (сух. паек).
Экскурсия на Мультинские озера
Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ 66 или УАЗ.
Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.
Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.
В озере водится хариус.
Пешая прогулка до Среднего Мультинского озера.
Пикник на природе.
Возвращение в Усть-Коксу к ужину.
Протяженность: на авто – 106 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
Экскурсия в село Верхний Уймон. Отъезд
Отдых.
Освобождение номеров в 12:00.
Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.
Обед.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.
Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.
Размещение в гостинице (самостоятельно).
Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск).
Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Протяженность: авто – 375 км.
Питание включено: завтрак и обед в кафе, ужин – в пути за свой счет.
Проживание
Тур предусматривает размещение в парк-отеле «Лесная сказка» в 2-3-х местных номерах с удобствами в номере, и в номерах с удобствами в номере на эко-туркомплексе «Альтаир» в с. Усть-Кокса.
- Доплата за 2-х местное размещение Джуниор Сьют (с удобствами в номере в с. Усть-Кокса) – 5 000 руб.;
- Доплата за одноместное размещение на базе отдыха «Лесная сказка» (стандартный номер) и эко-отеле «Альтаир» (номер Стандарт) – 15 000 руб.;
- Доплата за одноместное размещение на базе отдыха «Лесная сказка» (стандартный номер) и эко-отеле «Альтаир» (номер Джуниор Сюьит) – 21 000 руб.
Варианты проживания
Парк-отель «Лесная сказка»
Находится в живописном месте Алтайских гор в Солонешенском районе на берегу р. Аската, недалеко от села Топольное. В 1,5 км от базы отдыха расположено озеро для рыбалки и купания. На берегу оборудован травяной пляж.
База располагается на территории мараловодческого хозяйства, где можно не просто отдыхать, но и активно проводить время, сочетая с лечебными программами –пантовые ванны, фитобочка на лечебных травах, массаж.
Единовременно комплекс может принять до 130 гостей. К размещению гостям предлагаются благоустроенные номера.
Эко-туркомплекс «Альтаир»
Расположен в одном из красивейших мест Алтая, селе Усть-Кокса, на поляне между двумя горными хребтами. Это зелёная территория, окруженная берёзовым лесом. Буквально в 100 м протекает красивейшая река Алтая – Катунь. В центре cела имеются кафе, магазины, почта, телеграф, междугородний телефон, кассы приема платежей за мобильную связь.
На территории лагеря созданы максимально комфортные условия: летнее кафе с настоящей русской печью, благоустроенные туалеты и умывальники, душевые кабины, костровое место для вечерних посиделок, баня на 10-12 человек, беседка, бесплатный Wi-Fi.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание (кроме питания в дороге)
- Проживание на туркомплексах
- Обслуживание по программе
- Экскурсии по программе
- Услуги гидов-проводников
- Страховка: МС - 150000 руб., СНС - 50000 руб. (оформляется страховой полис на сумму 390 руб., возраст до 65 лет. Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту)
- Транспортная доставка Горно-Алтайск - Денисовы пещеры и Усть-Кокса - Горно-Алтайск и перевозки внутри маршрута на комфортабельном микроавтобусе
- Входные билеты в музеи
- ГАЗ-66 или УАЗ - заброска на Нижнее Мультинское озеро
- Сплав по реке Кокса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание в дороге
- Баня
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- пуховик или теплую куртку;
- непромокаемую одежду (дождевик, куртку, брюки);
- треккинговые ботинки;
- кроссовки и сланцы (легкие тапочки);
- сидушка из каримата (подпопник);
- треккинговые палки;
- сапоги (желательно из вспененного полиуретана);
- теплый спортивный костюм и теплую шапочку;
- хлопчатобумажные перчатки;
- футболки 2-3 шт.;
- шорты;
- носки шерстяные 2 пары;
- носки тонкие 3-4 пары;
- кепку от солнца;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальник / плавки;
- фонарик;
- складной нож;
- спички;
- батарейки;
- личный комплект посуды;
- предметы личной гигиены;
- лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.
Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?
Маршрут не требует использования специальных навыков, для его прохождения достаточно иметь среднюю физическую подготовку.
Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.
В туре возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
Как организована безопасность на маршруте?
На маршруте туристов сопровождает 1 гид-проводник.
У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Специфические лекарства Вам необходимо иметь с собой, а также рекомендуем иметь с собой:
- эластичный бинт,
- мозольные пластыри,
- бинт,
- йод,
- бальзам Спасатель,
- противопростудные средства,
- обезболивающие средства,
- сердечные и желудочные препараты.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
- Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
- Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
- Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость маршрута включена страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае: медицинская страховка (150 000 руб.) и страховка от несчастного случая (50 000 руб.) включена в стоимость тура.
Оформляется страховой полис на сумму 390 р. возраст до 65 лет. Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
* K возраст - Возрастной коэффициент (на дату окончания срока страхования):
Возраст – Коэффициент:
- до 65 лет – 1,00
- 65 – 70 лет –2,00
- 70 – 75 лет – 3,00
- 75 – 80 лет – 5,00
- старше 80 лет – по согласованию с ЦО
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Прекрасная организация путешествия.
Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.