Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Возможности снегоходной техники позволяют преодолеть более трёхсот километров заснеженного Горного Алтая. Мы посетим Замки горных духов и оставим на память камушки в Долине туров. Полюбуемся Каракольскими и Сурдинскими озёрами и покорим перевалы.
А изюминкой путешествия станет поездка к туманному Альбагану — главной вершине северо-востока Алтая в южной части хребта Иолго. Погнали!
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|65 500 ₽
Описание
Организационные детали
В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-го летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.
Детям до 18 лет требуется разрешение от родителей в случае, если ребёнок путешествует с родственниками или знакомыми, сопровождающий взрослый несёт полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Проживание. На базе «Каракольские озёра» в тёплых домах (отопление печное, размещение в 4-6-местных комнатах, туалет на улице, есть возможность заказывать баню).
Питание. Разнообразное трёхразовое питание (в день заезда — только ужин, в день отъезда — только завтрак и обед). Горячее питание — завтрак и ужин, обед — перекус.
Уровень сложности. В туре могут участвовать все желающие, он не требует специальной подготовки, но желательно обладать хорошей физической формой и выносливостью, не бояться походных условий и погодных невзгод.
Дети. Возможно участие с детьми с 14 лет.
Программа тура по дням
Путь до турбазы на Каракольских озёрах
Встречаемся и едем сначала до Горно-Алтайска, а далее — на микроавтобусе в село Улала (280 км), куда прибудем около 14:00. Здесь облачимся в необходимую экипировку, вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Теперь вы готовы покорять зимние просторы Алтая!
Будем постепенно набирать высоту. По пути вы полюбуетесь пейзажами и сможете понаблюдать, как лиственные деревья уступают место могучим кедрам. Проедем мимо пещеры Тут-Куш, траверсом пройдём по хребту Иолго. Наша цель — пятое из семи Каракольских озёр, где расположена наша уютная турбаза и куда мы спустимся к вечеру. Разместимся в тёплом деревянном доме и отдохнём.
Всего за день на снегоходах проедем 35 км.
Перевалы Багаташ, Аккаинский и Сурдинский, ночь в урочище Кузя
Сегодня вас ждёт очень насыщенный день. Встанем пораньше и стартуем по маршруту на наших железных конях. Уже скоро преодолеем первый перевал — Багаташ (2113 м), с вершины которого полюбуемся завораживающим видом Северо-Чуйского и Катунского хребтов. Затем наш путь пройдёт по живописному высокогорному плато, где расположено множество озёр.
Поднимемся на Аккаинский перевал, откуда открывается чарующая панорама хребтов. Одна из самых высоких вершин хребта Иолго — Аккая — поднимается на высоту 2385 метров. Спустимся в урочище Айрык и снова окажемся в окружении заснеженного кедрового леса. Увидим Сурдинские озёра и преодолеем одноимённый перевал. Завершим путешествие в урочище Кузя, где останемся на ночь в доме с печкой.
Всего за день пройдём на снегоходах 70 км.
Поездка к горе Альбаган
В этот день едем к горе Альбаган — главной вершине Северо-Восточного Алтая. Проедем кедровую тайгу и высокогорные луга, минуем гольцы и перевалы и доберёмся до острого гребня, состоящего из белоснежных пиков с отвесными стенами. Каменные россыпи и остроконечные хребты создают ощущение внеземного пейзажа, не зря название горы переводится с тюркского как дикий, мрачный, непокорённый.
Альбаганский перевал, прозванный также «Щёлкой» за то, что представляет собой узкую седловину среди скал, в древности использовался как скальные ворота. Здесь нет пешеходных троп и автомобильных дорог, местность труднодоступна, поэтому побывать тут — ценный опыт. Вы насладитесь первозданностью природы и чарующими видами, а затем мы вернёмся в урочище Кузя.
Каракокшинская пещера, Замок горных духов, Долина туров, возвращение на Каракольские озёра
После завтрака держим путь обратно на Каракольские озёра. По пути заглянем в Каракокшинскую пещеру редкой карстовой формы и пройдёмся по её лабиринтам. Затем посмотрим на Замки горных духов — нагромождения древних скальных глыб причудливой формы, которые издалека напоминают средневековый замок. Место считается мистическим и окутано множеством легенд. Рядом с ним никогда не останавливаются местные пастухи — мы расскажем вам, почему.
После побываем в Долине туров, где добравшиеся сюда путешественники строят фигуры из камней, благодаря чему этот уникальный объект со временем становится всё более объёмным и интересным. Мы тоже оставим здесь по камушку и спустимся в тёплые домики на Каракольских озёрах.
Обратный путь
Утром выезжаем к верхним Каракольским озёрам, одному из самых привлекательных мест Горного Алтая. Затем поднимемся на Кылайскую гриву и приедем в уже знакомое село Улала, откуда на автобусе отправимся в Барнаул. Прибытие в Барнаул около 21:00-22:00.
Всего за день на снегоходах проедем 40 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Барнаула/Горно-Алтайска до базы и обратно
- Аренда снегохода
- Спутниковый телефон для экстренной связи (разговоры путешественников за дополнительную плату)
- Трёхразовое питание
- Услуги гида-инструктора
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой: снегоходный шлем, подшлемник флисовый, комплект необходимого группового снаряжения (спальники, групповая аптечка, кухонные принадлежности, посуда)
- Медицинская страховка
- Проживание на турбазе
Что не входит в цену
- Проезд и вашего города до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
- За доплату можно взять напрокат утеплённые костюмы и обувь для маршрута - 2500 руб. с человека на весь маршрут
- Стоимость тура указана при 2-местном размещении на снегоходе. При одноместном размещении на снегоходе стоимость тура составит 73 000 руб. Стоимость тура на своём снегоходе оговаривается дополнительно
- Тур состоится при наборе группы от 4 снегоходов
- Возможно проведение индивидуальных туров (даты - по договорённости, стоимость - по запросу)
- Депозит (возвращается после маршрута) - 30 000 руб. Необходимо оставить залоговую стоимость за снегоход, после тура эта сумма будет возвращена