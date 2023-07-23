июн
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Автопереезд до села Чибит
Встреча группы в зависимости от места прибытия.
После встречи группа рассаживается в автобусе.
Сегодня Вам предстоит автопутешествие до села Чибит.
От города Бийска Ваш путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту.
Через несколько часов после затяжного подъема Вы окажетесь на Семинском перевале, самой высокой точке Чуйского тракта – 1717 м над уровнем моря (9 км подъем и 11 км спуск).
После Семинского перевала массу ощущений у Вас оставит перевал Чике-Таман (1460 м), он хоть и ниже, но серпантинные спуски и подъемы гораздо круче.
Кедровый лес и замечательный вид на величественные горы Алтая, открывающиеся с перевалов, не оставят Вас равнодушными.
После слияния Катуни и Чуи дорога устремляется вдоль долины реки Чуя, где Вы станете свидетелями неистовства порогов горной реки.
Ужин, вечер знакомств у костра.
Размещение на территории кемпинга в с. Чибит в палатках.
Питание включено: ужин.
Авто (от Барнаула): 630 км. В дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
с. Чибит - с. Курай - плато Ештыкёль - река Мажой - устье реки Каракабак
Начало активной части нашего похода.
В начале дня нас ждет переезд до с. Курай, где пересаживаемся на авто повышенной проходимости УАЗ, ГАЗ-66 или ЗИЛ.
На внедорожниках едем через Курайскую степь и плато Ештыкёль, направляемся в сторону реки Мажой (Маашей).
Перед Мажойским перевалом выгружаемся с авто, спуск в долину реки Маашей уже пешком, по довольно крутому, но достаточно короткому спуску (серпантину).
После спуска небольшой переход по долине реки, до стоянки.
Устанавливаем палаточный лагерь на слияние рек Мажой и Каракабак.
Авто: 44 км, 1 час. Авто повышенной проходимости: 40 км, примерно 3-3.5 часа. Пеший переход 5 км 1 – 1.5 часа.
Радиальный выход к Маашейскому озеру (исчезнувшему) или до ледника (по физ. состоянию участников)
Прогулка к исчезнувшему Маашейскому озеру.
В 2012 году после сильных дождей оказалось размытой естественная плотина, из-за чего озеро просто «вылилось» в реку.
Сегодня на месте огромного озера — обширная площадка влажного песка.
Если позволит погода и физическое состояние участников, радиальный выход к одному из крупнейших ледников Алтая – Маашейскому.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пеший переход до озера: 5-6 км (в одну сторону), 4-5 часов, до ледника 12 км (в одну сторону), 8-9 часов.
Радиальный выход к Каракабакским озерам
Сегодня мы совершим радиальный выход в верховья реки Каракабак, где находятся пять изумительных по красоте горных озер.
Каракабакские озера имеют разный цвет воды и в окружении горных вершин представляют незабываемое по красоте зрелище.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пеший переход до озер: 7 км (в одну сторону), 5-6 часов.
Устье реки Каракабак - долина реки Карасу - перевал Орой - река Чуя - кемпинг в с. Чибит
После завтрака собираем лагерь, сегодня нам предстоит вернутся в цивилизацию.
По долине реки Карасу выходим на плато, по которому идем до перевала Орой.
Спуск с перевала к реке Чуя, где нас ждет УАЗ.
Переезд в кемпинг в с. Чибит.
Баня, ужин у костра.
Размещение на территории кемпинга в палатках.
В этот день переход достаточно сложный из-за расстояния, но рюкзаки становятся легче, уже нет продуктов, берем с собой только остатки на перекус в пути.
Пеший переход 18 км, 6-7 часов. Авто: 30-40 мин.
с. Чибит - Горно-Алтайск - Бийск - Барнаул - Новосибирск
Отъезд в Барнаул, Новосибирск. По дороге заезжаем на сувенирный рынок.
Питание включено: завтрак.
Авто: 630 км. В дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Проживание
На активной части маршрута туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом. В первый и пятый день тура размещение в палатках на территории кемпинга.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Размещение в 2-3х-местных современных палатках с тентом. Палатки устанавливают и снимают сами участники (если не оговорено дополнительное обслуживание). Если вы не умеете ставить палатку, попросите гида-проводника провести инструктаж.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска до с. Чибит и обратно
- Услуги гидов-инструкторов
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат)
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан, оплачивается дополнительно)
- Баня по программе, в пятый день тура
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый и пятый день тура
- Оплата моста через Чую, в обе стороны
- Регистрация группы в МЧС
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу, в том числе камера хранения, зарядка гаджетов и тд
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на слиянии Маашей и Каракабак
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак с широкими лямками, 80-100 литров;
- треккинговые палки;
- надежный непромокаемый вкладыш, полиэтиленовые пакеты (непромокаемый мешок для защиты особо ценных личных вещей – деньги, документы, фотокамера и прочее) от воды;
- походная обувь для пеших переходов лучше всего подойдут кроссовки или трекинговые ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Избегайте новой не разношенной обуви.
- сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы);
- удобная одежда для пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
- комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
- термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
- теплый свитер;
- теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
- теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
- кепка или панама;
- перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
- носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных;
- непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь – обязательно! Дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена;
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
- маленький фонарик (налобный);
- индивидуальные лекарственные средства;
- небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л;
- фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
- сидение туристическое (хоба);
- треккинговые палки;
- личная посуда (миска, кружка, ложка);
- спальники выдаем, но лучше иметь свой (комфорт -5;0), так как спальник является предметом индивидуального пользования.
Обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в пеший поход по Алтаю, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура в Горном Алтае также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
- пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
- рулонный пластырь (1 шт.);
- бинт среднего размера (1 шт.);
- обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
- аспирин (1 уп.);
- цитрамон (1 уп.);
- капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
- глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
- средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
- антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
- средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
- эластичный бинт (1 шт.);
- средство от боли в горле (1-2 уп.);
- быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
- энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
- антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
- поливитамины (по желанию).
Могут ли принять участие в туре дети 12-16 лет?
Да, ребенка вы взять с собой можете, но опять же, все зависит от физической формы и здоровья ребенка. Детей до 16 лет обязательно должен сопровождать один из родителей.
На каком транспорте будет организован трансфер, сколько по времени мы будем в дороге?
Автобус, либо микроавтобус на каждый определенные заезд выделяется исходя из количества человек приезжающих в определенную дату. Это может быть небольшой микроавтобус, либо большой автобус импортного или отечественного производства. От Барнаула до с. Чибит около 600 км, по этому в дороге не менее 12-13 часов. Сидения в авто хорошие, но не супер комфортные, а расстояния очень большие, поэтому следует морально подготовиться. Но все эти неудобства стоят того. В транспорте во время трансферов есть откидные сидения, кондиционер предусмотрен не везде.
Сколько человек будет в группе, возраст, больше мальчиков или девочек?
По составу группы бывают разные, в среднем от 6 до 10 человек, но иногда бывают маленькие 4-5 человек и большие группы до 12-16 человек. Возраст участников различный от 12 до 60 лет, в некоторых больше парней, в некоторых больше девушек.
Сколько (в среднем) в походе весит рюкзак?
Стартовый вес рюкзака для данного похода составляет примерно 18-20 кг у мужчин и 13-14 кг у женщин. Вес также зависит от того, сколько вещей и принадлежностей человек берёт с собой. Традиционно во время движения разгружаем тех, кому тяжело,"в пользу" тех, кто способен нести больше.
Как организовано питание на маршруте?
В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности. На маршруте питание дополняется свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, голубика, смородина, шиповник, шикша), диким луком.
Воду в походах берем из ручьев, рек или, при зимних горных походах, топим из снега и льда.
Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра.
Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
Сушить личные и групповые вещи во время приготовления пищи запрещено. Одежду можно просушить на разведенном для этой цели костре. Такой костер туристы поддерживают самостоятельно, не используя дрова, приготовленные для кухонного костра.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме.
Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Как распределяются продукты и групповое снаряжение между участниками похода?
Все групповое снаряжение и продукты распределяются между всеми участниками похода исходя из персональных физических возможностей. Кто-то физически может взять чуть больше, кто-то (например девушки) чуть меньше.
Часто ли бывают привалы?
Стандартная схема такова: на 45 минут ходьбы – 15 минут отдыха. Но всё меняется с учётом трудностей маршрута, погоды, а также с учётом средней скорости движения группы. Если дорога просёлочная и ровная – можно с песнями прошагать по ней два часа без остановки. Если крутой подъём – привалы-пятиминутки будут требоваться каждые 10-15 минут. Кроме того, ориентируемся мы всегда на самых слабых участников.
Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?
Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.
Встреча туристов осуществляется:
- на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
- в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
- в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
День заезда считается днем начала тура по Алтаю.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска вечером, и прибывает в Бийск утром
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).
На какой день покупать обратный билет?
Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
- в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное);
- в Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное);
- в Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное);
- в Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Возможно прибытие на несколько часов раньше обозначенного времени.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будут на маршруте комары, мошки, клещи?
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?
На стоянках туристы ночуют в 2-3-местных современных палатках с тентами. Палатки устанавливают и снимают сами участники (если не оговорено дополнительное обслуживание). Если вы не умеете ставить палатку, попросите гида-проводника провести инструктаж. При использовании домиков, барок-бочек, стационарных палаток, заимок и зимовьев, нужно согласовать размещение с гидом. Оплата альтернативного размещения — по прайс-листам владельцев оплачивается дополнительно. Мы не компенсируем участникам использование личного снаряжения, в том числе палаток.
Возможно ли проведение тура в другие даты?
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Какая нас ожидает погода в туре?
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Какие требования к участнику тура?
Требования к участнику тура. Основным условием для участия в туре является способность выдерживать умеренную, на некоторых участках значительную физическую нагрузку.
Технические навыки, необходимые для прохождения препятствий, организации ночлегов и другие приобретаются непосредственно на маршруте.
Специальная подготовка понадобится лишь при восхождении на гору Белуха, Актру и другие вершины горного Алтая. Участвовать в некоторых турах могут дети с 12-14 лет, но при условии, что сопровождающие их взрослые готовы лично нести полную ответственность за них.
Для участников пеших и комбинированных турпоходов существуют возрастные ограничения, в обратную сторону, не более 55-60 лет. Исключения возможны, но все условия заранее оговариваются с менеджером.
При установлении ограничений мы руководствуемся не столько возрастными рамками, а состоянием физического здоровья каждого отдельного туриста.
Поэтому предварительное согласование необходимо в большинстве случаев. Пожалуйста, не пытайтесь ввести нас в заблуждение по поводу Вашей физической формы, это важно в первую очередь для Вас лично. «Как-нибудь справлюсь» - такой подход категорически не приемлем, тем более в горах.
Приобретение тура, означает, что Вы готовы стать его полноправным участником. Вы здраво оценили свое физическое, также психологическое здоровье и уверены, что справитесь с прохождением выбранного маршрута.
При наличии хронических заболеваний сердца, легких, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, не рекомендуется отправляться в турпоход, если высока вероятность их обострения или они смогут стать причиной трудностей на маршруте. Обязательно предварительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и прислушайтесь к его рекомендациям!
При наличии каких-либо отклонений в Вашем здоровье необходимо за ранее предупредить своего инструктора. Все ваши проблемы будут сохранены в тайне.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Первый подъем с груженым рюкзаком - пожалуй самое тяжелое испытание было) Но дальше было легче. За те впечатления, которые были получены и от видов природы (горы, реки, озера, ледники, растительность и даже живность), и от ощущения своего единения с этим всем… это была небольшая плата…) К тому же было даже интересно испытать себя, узнать, на что ты способен) И отрыв от цивилизации, так сказать, тоже был очень интересным опытом)
Может еще нам повезло - с погодой, с компанией, с гидом (с нами ходил Сергей Образцов - привет ему хочется передать, если вдруг он будет читать это). Все было так, как нельзя было бы придумать лучше…)