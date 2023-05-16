Сафари и дикая природа в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «Сафари» в Горно-Алтайске, цены от 62 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
«Снегоходное сафари — это охота за впечатлениями и неутомимый азарт приключений»
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 63 650 за человека
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
«Что такое "Снегоходное сафари
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 62 950 за человека
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
65 500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Сафари»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
  2. Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
  3. Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Сафари" можно забронировать 3 тура от 62 950 до 65 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Цены на сафари в Горно-Алтайске, самые популярные туры 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам