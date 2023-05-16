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Авторский тур
5 дней
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
«Снегоходное сафари — это охота за впечатлениями и неутомимый азарт приключений»
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 63 650₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
«Что такое "Снегоходное сафари"»
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 62 950₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
65 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлла16 мая 2023все своевременно рассказали, показали, всегда отвечали на вопросы. Все комфортно
- ННаталья1 августа 2022Организовано все было очень хорошо
- ААндрей13 июля 2022Поскольку со связью проблемы, надо туристов четко предупреждать об отсутствии или наличии только МТС и тд (наш гид так и делал) Спасибо, ребята что вы есть, все молодцы! Только лучшие впечатления об этих ласковых горах и долинах!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Сафари»
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Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Сафари" можно забронировать 3 тура от 62 950 до 65 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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