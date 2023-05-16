А Андрей

Поскольку со связью проблемы, надо туристов четко предупреждать об отсутствии или наличии только МТС и тд (наш гид так и делал) Спасибо, ребята что вы есть, все молодцы! Только лучшие впечатления об этих ласковых горах и долинах!!!