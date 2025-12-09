Мои заказы

Улаганское нагорье и Катунь спринт

Туристов ждет увлекательное конное путешествие в сердце гор Улагана (Курайский и Сайлюгемский хребты), к покрытым не тающими снегами вершинам, откуда открываются панорамные виды на Северо-Чуйский, Курайский и Катунские хребты.

Великолепие открывающихся
по пути видов захватывает дух и никого не оставляет равнодушным! Часто меняющаяся картинка открывающихся вершин не позволит прятать фототехнику в чехлы.

Здесь путников ждут нехоженая тайга, разнотравье высокогорных лугов, бесчисленное множество удивительных по красоте озер и, конечно, кристально чистый горный воздух. Места, о которых мало кто знает.

Нас также ждет путешествие к Алтайскому Марсу и Луне, а вишенкой путешествия станет бодрящий трёхдневный рафтинг по бурной реке Катунь.

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Переезд по Чуйскому тракту до с. Чибит

Заезд в экоотель Таёжник.

Для тех, кто выбрал городом прилета столицу нашей Республики город Горно-Алтайск, — встреча в аэропорту (групповой трансфер, за доплату можно заказать индивидуальный или воспользоваться услугами такси).

Завтрак в ресторане экоотеля Таёжник для тех, кто прибудет до 10:45.

Внимание! В экоотель Таёжник все участники должны попасть до 12:00 в день начала тура. Сбор группы, включая тех, кто прибыл после 11:00.

В 13:00 обед в ресторане экоотеля Таёжник. Если группа собралась в полном составе до 11 утра, — выезд на маршрут, обед в придорожном кафе.

Переезд по Чуйскому тракту до с. Чибит, размещение на территории экокомплекса Кочевник в палатках, душ на территории (за дополнительную плату на месте возможно размещение в домиках без удобств или номерах, при их наличии. Стоимость номера — от 2500 рублей).

Расстояние: 350 км на авто.

2 день

Экскурсия на Алтайский Марс, Гейзерное озеро, Уларские водопады

Завтрак в кафе т/к Кочевник.

Выезд на экскурсию. Первым объектом посещения станет Гейзерное озеро.

Далее переезд до с. Чаган-Узун, где группа пересядет в УАЗики и отправится покорять Алтайские Марсы и Луну, названных так туристами из‑за цветовой гаммы почвы и пустынных пейзажей, которые навсегда останутся в памяти путешественников.

По окончании — переезд до кафе в с. Акташ на обед.

После обеда — переезд до мостика через Чую, от которого начинается пешая тропа к Большому Уларскому водопаду. Пешее путешествие протяжённостью 12 километров в обе стороны проходит по довольно ровной поверхности, без подъёмов и сложных для преодоления участков.

По окончании экскурсии — возвращение в т/к Кочевник. Душ. Вечерние посиделки у костра.

Расстояние: авто — 150 км, пешком — 15 км.

3 день

Туркомплекс "Кочевник" - стоянка "Алтай Эрине" - озеро Соролукель

Завтрак в кафе туркомплекса «Кочевник».

Сворачиваем палаточный лагерь. Выезд до стоянки Алтай-Эрине.

Погрузка вещей и снаряжения в УАЗик, переезд до стоянки на Улаганском перевале.

Инструктаж по технике безопасности в конном туре, распределение лошадей.

Обед в виде перекуса (бутерброды, чай, овощи, сладости, консервы).

Время пути: 3-4 часа.

Большая часть дороги проходит через кедрач. Здесь путешественники в полной мере могут насладиться неповторимой чистотой горного воздуха в сочетании с приятным ароматом хвойного леса, который окончательно прогоняет из головы мысли о цивилизации.

Через лесные поляны и густые заросли кустарника тропа приводит путников к горному озеру Бельтир и дальше на берег озера Соролукель, где им предстоит разбить лагерь и переночевать.

Ужин готовится гидом на костре. Ночёвка в палатках на берегу озера. Полевые условия, настоящий туризм, походная романтика и великолепные закаты.

В хорошую ясную погоду возможна организация экскурсии на Акташский ретранслятор (за дополнительную плату), со смотровой площадки которого открывается вид на весь Северо-Чуйский хребет.

Расстояние: авто — 30 км, кони — 15 км.

4 день

Дневка. Радиальный выход на обзорную точку хребта Айгулак

Завтрак готовит гид на костре.

После завтрака выход на маршрут.

С вершины горы открываются великолепные пейзажи: на Курайскую степь, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты. Поднявшись на такую высоту, человек может почувствовать себя птицей, парящей высоко над землей.

С вершины открывается панорама на Чуйские белки — вершины Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов, покрытые вечными снегами. В хорошую погоду можно увидеть практически все высочайшие вершины этих хребтов: Актру, Маашей-баши, Иикту и т. д. и, конечно же, насладиться видом на крупнейшие ледники региона.

А когда на небе бегут облака, то поднявшись на Кыскашту-Ойык, гости Алтая могут прикоснутся к ним рукой, почувствовать себя обитателем иных миров, отделённых от обычного мира людей завесой тайн.

Обед в виде перекуса.

Ночёвка в палаточном лагере на берегу озера Соролукель. Ужин готовит гид на костре.

Расстояние: кони — 20 км.

5 день

Обратный путь на стоянку Алтай-Эрине. Переезд Улаганский перевал - Красные ворота - урочище Малый Яломан

Завтрак готовит гид на костре. Группа сворачивает лагерь.

В первой половине дня туристов ждет возвращение на лошадях до стоянки на Улаганском перевале, где, попрощавшись с алтайскими лошадками и пересев на железного коня повышенной проходимости, путники отправляются к дальнейшим приключениям.

По пути следования участникам маршрута предстоит встреча с такими объектами как вершина Улаганского перевала, Красные ворота и множество озер, которые расположились по разные стороны Улаганского тракта.

В селе Акташ группа выезжает на Чуйский тракт, здесь группу ждет обед в кафе.

После обеда группа спускается до места начала сплава, где прощается с участниками, которые закончили свой маршрут и отправляется до экоотеля Таёжник.

В туркомплексе Яломан-кэмп туристов ждет ужин, баня. Размещение в палатках.

При фактическом наличии свободных номеров возможно размещение в них, за дополнительную плату.

Расстояние: 15 км — кони, 150 км — авто.

6 день

Сплав от Малого Яломана до поляны

После завтрака начинаем примерять на себя образ туристов-водников.

Для начала надеваем снаряжение и проходим инструктаж по технике безопасности на водных турах, грузим вещи и продукты на рафты и отправляемся покорять главную реку Алтая.

Первое серьёзное препятствие на пути — порог Ильгумень (IV категория сложности). Находится рядом с местом впадения в Катунь реки Б. Ильгумень. Длина порога — около 300 м, именно здесь проводятся в августе соревнования «Ак Талай Маргаан» среди спортсменов-водников.

Далее следует порог Кадринская труба (III категория сложности). Это целая серия водных препятствий на протяжении около 10 км. «Трубой» называют сужающееся русло реки. Из‑за этого бурный поток набирает скорость и, вместе с камнями, лежащими на дне, образует препятствия — бочки, валы, перекаты.

Звучит тревожно, но не волнуйтесь — наши инструкторы-водники профессиональные спортсмены, проведут через самые сложные участки!

Этот день заканчивается выше порога Шабаш на Генеральской поляне.

Ужин готовят гиды на костре.

Расстояние: рафт — 25 км.

7 день

Сплав от поляны до устья реки Каянча

После завтрака выходим на маршрут.

В этот день нам предстоит преодолеть две ступени порога Шабаш (IV категория сложности) и три ступени порога Каянча (II категория сложности).

Порог дня, конечно, — Шабаш. Название говорящее. Он имеет две ступени, с быстротоком между ними. Здесь есть и пульсирующие бочки, и обратные валы, так что придётся проявить все свое мастерство и главное — внимательно слушать инструктора и грести!

Порог входит в участок супермарафона, который проходят спортсмены-водники.

Сплав этого дня заканчивается в устье реки Каянча.

Ужин готовят гиды на костре.

Расстояние: рафт — 25 км.

8 день

Сплав: устье реки Каянча - Куюс - переезд в Таёжник. Окончание программы

Завершающий день сплава и самый лёгкий. Основное препятствие — порог Аюлинский (II категория сложности). Будет возможность отдохнуть, искупаться в Катуни (с разрешения гида!), в хорошую погоду позагорать.

По окончании сплава в районе с. Куюс туристы пересаживаются на автомобили и переезжают в туркомплекс Таёжник, где их ждет ужин. Душ на территории.

За дополнительную плату можно заказать баню на территории экоотеля Таёжник.

Выезд для тех, кто отправляется до Новосибирска и Барнаула.

Для тех, кто вылетает из Горно-Алтайска, ночёвка на территории туркомплекса в палатках бесплатно, в юртах (при наличии свободных мест, заранее не бронируются) либо в номерах за дополнительную плату (при их наличии, бронировать нужно заранее). Завтрак на утро следующего дня в стоимость тура не входит.

Расстояние: рафт — 15 км, авто — 150 км.

Проживание

Палатки: первые две ночи — на территории туркомплекса, на конной части — на берегу озера (дикие условия), завершающая ночь — на территории туркомплекса.

Варианты проживания

Кемпинг

3 ночи

3 ночевки в палатках в туркомплексах, где туалет и душ/баня на территории.

Палатки на берегу озера, реки Катунь

4 ночи

2 ночи на конной части и 2 ночи на водной части пройдут в дикой местности.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Перевозки согласно программе тура
  • Оплата турстоянок (места под палатки в оборудованных туркемпингах)
  • УАЗ на Марс
  • Аренда лошадей
  • Работа инструкторов, конюхов
  • Входные билеты и рекреационные сборы
  • Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
  • Трёхразовое питание (в кафе и на костре, в некоторые дни обеды в виде перекуса)
  • Бани/душ по программе
  • Аренда снаряжения (палатки, спальники, коврики, ОЗК, гидрокостюмы, гидротапки/гидроноски, каски, спасжилеты, брызгозащитные куртки)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайка / г. Барнаула и обратно
  • Трансфер до тк «Таежник»
  • Дополнительная ночь по окончании тура
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Майминский район, село Манжерок
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
