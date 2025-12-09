1 день

Заезд. Переезд по Чуйскому тракту до с. Чибит

Заезд в экоотель Таёжник.

Для тех, кто выбрал городом прилета столицу нашей Республики город Горно-Алтайск, — встреча в аэропорту (групповой трансфер, за доплату можно заказать индивидуальный или воспользоваться услугами такси).

Завтрак в ресторане экоотеля Таёжник для тех, кто прибудет до 10:45.

Внимание! В экоотель Таёжник все участники должны попасть до 12:00 в день начала тура. Сбор группы, включая тех, кто прибыл после 11:00.

В 13:00 обед в ресторане экоотеля Таёжник. Если группа собралась в полном составе до 11 утра, — выезд на маршрут, обед в придорожном кафе.

Переезд по Чуйскому тракту до с. Чибит, размещение на территории экокомплекса Кочевник в палатках, душ на территории (за дополнительную плату на месте возможно размещение в домиках без удобств или номерах, при их наличии. Стоимость номера — от 2500 рублей).

Расстояние: 350 км на авто.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160