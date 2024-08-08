Этот тур включает в себя посещение живописных горных пейзажей во все дни программы, доступных достопримечательностей, отличный способ провести время на свежем воздухе и насладиться красотой природы Алтая.
Проживание организуется в тёплых номерах эко-отеля "Таёжник", который расположен у подножия горы Черепан.
Программа тура по дням
Заезд. Экскурсия на подъемник ГЛК «Манжерок»
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, время встречи определяется и сообщается накануне дня заезда, на основании полетных данных всех участников группы, прибывающих на маршруты.
Переезд до эко-отеля Таежник, знакомство с гидом.
Завтрак в ресторане для тех, кто прибыл на Таёжник не позднее 10:45, расселение в номера по мере уборки номера.
Свободное время до обеда.
Сбор всей группы, включая тех, кто прибывает самостоятельно либо из Барнаула.
Обед с 13:00 до 14:00 (оплачивается отдельно).
После обеда – экскурсия на всесезонный курорт Манжерок.
В стоимость тура включен 1 экскурсионный подъем на смотровую площадку на горе Малая Синюха.
На смотровой площадке открывается вид на долину реки Катунь, горные хребты и село Манжерок.
За дополнительную плату можно попробовать свои силы в таких зимних видах спорта как сноубординг, горные лыжи, лыжный спорт, а также покататься на сноутьюбах, снегоходах, а также воспользоваться любыми другими услугами, предоставляемые ВК «Манжерок», включая прокат снаряжения.
18:00 Возвращение в отель.
Экскурсия в с. Аскат на Голубые озера Катуни и остров Патмос
Завтрак в ресторане «Таежник» с 08:30 до 09:30.
В 09:45 выезд на экскурсию к Голубым озерам, по другому их еще называют глаза Катуни.
Это сезонно образующиеся озёра в русле р. Катунь, которые имеют глубину до 17 м, прозрачную воду и голубой оттенок.
На микроавтобусе доезжаем до села Аскат, далее идем по сосновому лесу до Голубых озер, дышим чистым горным воздухом, наслаждаемся красотой зимнего леса.
Доходим до озер, желающие могут искупаться, во время новогодних праздников на озере работает походная баня, где можно согреться после купания.
Переезд до с. Чемал.
Остановка на обед (оплачивается самостоятельно).
Посещения моста, который ведет к острову Патмос.
Козья тропка.
Переезд в урочище Че-Чкыш, посещаем смотровую площадку и небольшой водопад.
Возвращение в эко-отель «Таёжник»
Лебединое озеро. Белокуриха
Завтрак в отеле.
Сегодня ваш путь приведет в соседний регион – Алтайский край, район предгорья славится своими достопримечательностями.
Ожидает экскурсия к Лебединому озеру (озеро Светлое).
Переезд в город-курорт "Белокуриха".
Остановка на обед в кафе (обед оплачивается самостоятельно).
Далее желающие могут подняться на канатной дороге к горе Церковка или пройтись по эко-тропе (не входит в стоимость).
Встреча в 16:30 у автобуса, переезд в эко-отель "Таёжник".
Завершающий вечер.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Групповой выезд в аэропорт г. Горно-Алтайск, время выезда устанавливается администраторами и ориентирован на время вылета самолетов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в эко-отеле “Таежник”, номера категории “стандарт +”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Трехместное (только по одной заявке)
|Двухместное (возможно подселение)
|Одноместное
|38 000
|40 000
|54 000
Варианты проживания
Эко-отель «Таёжник» 2
Отель «Таежник» расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.
Благоустроенные номера отдельно стоящих коттеджах (А-форма). В номере: двухспальная или две 1,5 спальные кровати, полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi, телевизор. Гель, шампунь, зубная паста, тапочки. Отопление теплый пол плюс обогреватель.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отапливаемых номерах категории Стандарт+
- Завтраки
- Работа гида
- Экскурсионные входы и сборы по программе
- Перевозки на микроавтобусе
- Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
- Доставка из аэропорта ГА в групповом формате предоставляется бесплатно, любой другой вид доставки - за дополнительную плату, размер оплаты проезда устанавливается перевозчиком
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Доставка из любого места, или любым иным способом, кроме группового трансфера из/в аэропорт ГА
- Обеды и ужины
- Подъем на гору Церковка (Белокуриха)
- Дополнительные услуги, не включенные в программу тура, включая услуги всесезонного курорта Манжерок, не по программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Нижнее белье (удобное, желательно х/б) и термобелье (теплое, многослойное);
- Носки полушерстяные и синтетические ТЕПЛЫЕ (несколько пар);
- Свитер теплый (полушерстяной, шерстяной или флисовый);
- Штаны утепленные (не стесняющие движений.), подойдут горнолыжные брюки;
- Куртка утепленная. (На синтепоне, пуху и проч., не продуваемая. помните температура может опускаться до -35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть теплая);
- Обувь верховая теплая и свободная (валенки, чуни, унты, дутыши);
- Шапка, шарф и перчатки. (Тёплые и не продуваемые, + капюшон.);
- Обувь для дома и бани (резиновые шлепанцы (сланцы), не вьетнамки.);
- Одежда для дома и сна. (Футболки\тельняшки, трико\леггинсы.);
- Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (да зимой в Горах Алтая, когда светит солнце можно обгореть);
- Гигиенические средства. (Мыло, мочалка, щетка, паста, полотенце и проч.);
- Аптечка индивидуальная (у гида будет общая аптечка, ознакомиться с составом аптечки можно здесь, с собой взять личные лекарственные средства, если имеются показания к приему специфических средств.);
- Видео- или фото- камера. (С чехлом на прочном ремне и доп. веревке);
- Документы (паспорт и полис ОМС);
- Фонарик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер до места начала тура?
Бесплатно предоставляется групповая доставка из/в аэропорт Горно-Алтайска!
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура. Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.
- Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
- Доставка в любой отель после окончания тура - за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.
Доставка из/в аэропорт / железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика. Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах. Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.
Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика. Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову. Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов.
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