Мы будем исследовать глубины своих душ, искать целостность телесного и духовного, наполняться истинными стремлениями и укреплять жизненную энергию и
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников 18+.
Программа тура по дням
Размещение на базе, обед, практики и лекционная часть
По прибытии на базу вы расположитесь в уютных домиках. Затем соберёмся на обед на открытой веранде с видом на Катунь, познакомимся и обсудим цели и задачи на этот ретрит. Далее вас ждёт встреча у костра, очистительная практика с бубном, диагностика состояния и рекомендации.
После ужина состоится лекционная часть с чаепитием из самовара, для которого мы подберём индивидуальный травяной сбор для каждой участницы. Во время лекции поговорим о работе с речью (структура, наполнение) и поработаем с нашими мыслями.
Зарядка, прогулка по полю, отдых, лекция и практики
Начнём день с зарядки на берегу реки. Сделаем лёгкую разминку и растяжку, добавим немного силовых упражнений. Завершим комплекс звуковой настройкой аурафоном. Позавтракав, прогуляемся по полю вдоль ручья, соберём травы и цветы для плетения венка.
После обеда — время на отдых. Ближе к закату встретимся за чаепитием и на лекциях. Сегодня поговорим о том, куда утекает наше внимание и почему не хватает жизненных сил, обсудим взаимосвязь телесного и духовного. Вечером — ужин и аналитическая практика.
Деревня мастеров Аскат, прогулка по лесу, лекция и практики
Утром — снова зарядка и звуковая практика. После завтрака выезжаем в деревню Аскат, где живут мастера и ремесленники. Побалуем себя покупками сувениров ручной работы. Затем пройдём через реликтовый лес и попьём живительной воды из Серебряного источника. Помедитируем на смотровом плато.
На обед остановимся в ресторане (за доплату), а к закату вернёмся на базу, где, уже по традиции, устроим чаепитие и лекцию. Сегодня обсудим отношения с самими собой и партнёрами, поговорим о причинности и проведём расстановку. Завершим день ужином и практикой с метафорическими картами.
Озеро Манас, купание в чане
Встанем пораньше и отправимся к озеру Манас, которое древние народы и монахи считали целебным. По легенде, водоём очищает тело и разум и лечит душу. Но, как в любой сказке, чтобы получить награду, надо преодолеть путь.
По возвращении расслабимся в травяном чане на дровах.
Внимание: в июле в этот день будет поездка по Чуйскому тракту.
Создание «Ловца солнца», лекция, свободное время, обряд с маслами
Снова начнём день с зарядки и звуковой практики, а после будем создавать «Ловца солнца», который станет для вас оберегом и предметом силы.
После обеда на лекции поговорим о смыслах, действиях и порядке, обсудим силу, ответственность и контроль. Затем — свободное время до ужина. Поужинав, совершим обряд с аюрведическими маслами.
Создание картины, лекция, самоанализ и танцы
После зарядки и практики с аурафоном с теми, кто захочет, прогуляемся на «гору желаний». Затем вас ждёт создание картины в интуитивной технике, которая расскажет вам о вашем внутреннем состоянии. Мастер проведёт диагностику и даст рекомендации.
После обеда на лекции обсудим темы реализации потенциала и денег и поанализируем себя. До ужина — свободное время, после — интуитивные танцы.
Отдых, лекция
Свободный день. После ужина — лекция, темы которой: целевые действия; вы, как ваш главный проект; трудности во благо.
Подведение итогов
Утром — заключительные зарядка и звуковая практика. Затем интегрируем полученный опыт и знания, проведём завершающий круг.
Отъезд
Отъезд в любое удобное для вас время.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|135 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и вечерние перекусы
- Транспорт и услуги проводника
- Поездка по Чуйскому тракту
- Травяной алтайский чан
- Баня на дровах с вениками
- Все практики, мероприятия, арт-материалы, поездки и приключения по программе
- Музыкальные вечера, костёр, самовар
- Индивидуальная консультация (один вопрос)
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер до базы - 4000 ₽
- 1-местное размещение - 15 000 ₽
- Обед в ресторане «Сено»
- Вход на Гейзерное озеро, Марс и заброска - 1000 ₽