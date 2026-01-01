Вдохновение Алтая: ретрит в женской мини-группе с проживанием в уединённых домиках

Научиться слушать себя, обсудить важные темы, поучаствовать в арт-практиках и насладиться природой
Приглашаем вас в потрясающее место силы, удивительное по энергетике и красоте природы.

Мы будем исследовать глубины своих душ, искать целостность телесного и духовного, наполняться истинными стремлениями и укреплять жизненную энергию и
внутренние опоры. Проявим личностные смыслы и наведём порядок в мыслях.

Каждое утро мы будем начинать с гимнастики и зарядки, укрепляющих практик и гармонизации с помощью инструмента аурафона.

А вечерами вас ждут лекции на важные темы, такие как контроль и ответственность, отношения и реализация потенциала.

Мы побываем у высокогорного озера Манас, которое считается священным и исцеляющим, погуляем по деревне мастеров, посетим Серебряный источник и смотровое плато, посидим в тёплом кругу у костра.

В программе также: подбор индивидуального чайного сбора на всё время ретрита, купание в травяном чане, плетение венков, создание «Ловца солнца» и интуитивной картины, звуковые погружения и спонтанные танцы.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников 18+.

Программа тура по дням

1 день

Размещение на базе, обед, практики и лекционная часть

По прибытии на базу вы расположитесь в уютных домиках. Затем соберёмся на обед на открытой веранде с видом на Катунь, познакомимся и обсудим цели и задачи на этот ретрит. Далее вас ждёт встреча у костра, очистительная практика с бубном, диагностика состояния и рекомендации.

После ужина состоится лекционная часть с чаепитием из самовара, для которого мы подберём индивидуальный травяной сбор для каждой участницы. Во время лекции поговорим о работе с речью (структура, наполнение) и поработаем с нашими мыслями.

2 день

Зарядка, прогулка по полю, отдых, лекция и практики

Начнём день с зарядки на берегу реки. Сделаем лёгкую разминку и растяжку, добавим немного силовых упражнений. Завершим комплекс звуковой настройкой аурафоном. Позавтракав, прогуляемся по полю вдоль ручья, соберём травы и цветы для плетения венка.

После обеда — время на отдых. Ближе к закату встретимся за чаепитием и на лекциях. Сегодня поговорим о том, куда утекает наше внимание и почему не хватает жизненных сил, обсудим взаимосвязь телесного и духовного. Вечером — ужин и аналитическая практика.

3 день

Деревня мастеров Аскат, прогулка по лесу, лекция и практики

Утром — снова зарядка и звуковая практика. После завтрака выезжаем в деревню Аскат, где живут мастера и ремесленники. Побалуем себя покупками сувениров ручной работы. Затем пройдём через реликтовый лес и попьём живительной воды из Серебряного источника. Помедитируем на смотровом плато.

На обед остановимся в ресторане (за доплату), а к закату вернёмся на базу, где, уже по традиции, устроим чаепитие и лекцию. Сегодня обсудим отношения с самими собой и партнёрами, поговорим о причинности и проведём расстановку. Завершим день ужином и практикой с метафорическими картами.

4 день

Озеро Манас, купание в чане

Встанем пораньше и отправимся к озеру Манас, которое древние народы и монахи считали целебным. По легенде, водоём очищает тело и разум и лечит душу. Но, как в любой сказке, чтобы получить награду, надо преодолеть путь.

По возвращении расслабимся в травяном чане на дровах.
Внимание: в июле в этот день будет поездка по Чуйскому тракту.

5 день

Создание «Ловца солнца», лекция, свободное время, обряд с маслами

Снова начнём день с зарядки и звуковой практики, а после будем создавать «Ловца солнца», который станет для вас оберегом и предметом силы.

После обеда на лекции поговорим о смыслах, действиях и порядке, обсудим силу, ответственность и контроль. Затем — свободное время до ужина. Поужинав, совершим обряд с аюрведическими маслами.

6 день

Создание картины, лекция, самоанализ и танцы

После зарядки и практики с аурафоном с теми, кто захочет, прогуляемся на «гору желаний». Затем вас ждёт создание картины в интуитивной технике, которая расскажет вам о вашем внутреннем состоянии. Мастер проведёт диагностику и даст рекомендации.

После обеда на лекции обсудим темы реализации потенциала и денег и поанализируем себя. До ужина — свободное время, после — интуитивные танцы.

7 день

Отдых, лекция

Свободный день. После ужина — лекция, темы которой: целевые действия; вы, как ваш главный проект; трудности во благо.

8 день

Подведение итогов

Утром — заключительные зарядка и звуковая практика. Затем интегрируем полученный опыт и знания, проведём завершающий круг.

9 день

Отъезд

Отъезд в любое удобное для вас время.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник135 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и вечерние перекусы
  • Транспорт и услуги проводника
  • Поездка по Чуйскому тракту
  • Травяной алтайский чан
  • Баня на дровах с вениками
  • Все практики, мероприятия, арт-материалы, поездки и приключения по программе
  • Музыкальные вечера, костёр, самовар
  • Индивидуальная консультация (один вопрос)
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер до базы - 4000 ₽
  • 1-местное размещение - 15 000 ₽
  • Обед в ресторане «Сено»
  • Вход на Гейзерное озеро, Марс и заброска - 1000 ₽
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 2 туристов
Доброе время добрым людям! Меня зовут Настасья. Уже более 3 лет я путешествую и организую женские ретриты и звуковые сессии со смыслом. В них вы становитесь ближе к вашей душе,
соединяетесь с самыми сокровенными мечтами, и они начинают исполняться. Путешествия, в которых вы не перестаёте удивляться чудесам и магии, которая происходит вокруг вас. Я художник, музыкант, мастер медитаций и проводник в тонкие миры чувств. Провожу авторские медитации с аурафоном — уникальным инструментом, который гармонизирует и повышает ваши вибрации — на соединение с «высшим Я» для получения ответов на глубинные вопросы. Также я автор практик потоково-интуитивного рисования и духовных танцев, травница и фитотерапевт. Буду рада видеть вас на своих ретритах и сессиях, вместе мы будем создавать наше счастливое «Сейчас». С любовью, Настасья.

