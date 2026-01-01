По прибытии на базу вы расположитесь в уютных домиках. Затем соберёмся на обед на открытой веранде с видом на Катунь, познакомимся и обсудим цели и задачи на этот ретрит. Далее вас ждёт встреча у костра, очистительная практика с бубном, диагностика состояния и рекомендации.

После ужина состоится лекционная часть с чаепитием из самовара, для которого мы подберём индивидуальный травяной сбор для каждой участницы. Во время лекции поговорим о работе с речью (структура, наполнение) и поработаем с нашими мыслями.