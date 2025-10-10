Приглашаем вас в Монголию на удивительный фестиваль Golden Eagle — традиционное событие, на котором охотники состязаются в ловкости и силе.Мы начнём путешествие на Алтае, проедем по живописному Чуйскому тракту, уже

украшенному золотыми красками осени, а затем пересечём границу. Вас ждёт настоящее погружение в жизнь местных: будем жить в юрточном лагере, целый день проведём в гостях у беркутчи. Они расскажут, как выращивают и обучают хищных птиц, и накормят национальными блюдами. А затем побываем на фестивале. Вы сможете самостоятельно перемещаться между локациями. С собой мы возьмём лёгкие складные стулья, чтобы вы смогли в любом месте остановиться и передохнуть.

Описание тура

Организационные детали

Погода

Температура воздуха может варьировать от +15 до -10 С. В течение дня солнце может хорошо разогревать воздух, а вечером не исключены заморозки. Поэтому нужно брать многослойную одежду и теплую обувь. Есть вероятность, что уже будет лежать снег.

Что важно знать о туре?

Тур состоится от 3-х участников. Очерёдность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за 1-местное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.