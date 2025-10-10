Мы начнём путешествие на Алтае, проедем по живописному Чуйскому тракту, уже
Погода
Температура воздуха может варьировать от +15 до -10 С. В течение дня солнце может хорошо разогревать воздух, а вечером не исключены заморозки. Поэтому нужно брать многослойную одежду и теплую обувь. Есть вероятность, что уже будет лежать снег.
Что важно знать о туре?
Тур состоится от 3-х участников. Очерёдность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за 1-местное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Проживание. На территории РФ 2-, 3-местное размещение в гостинице/гостевом доме в Кош-Агаче и Курае (удобства в номере или на этаже). В Монголии разместимся в настоящем юрточном кемпинге. Юрты с печкой, рассчитаны на 4-6 человек, современный душ и туалет находятся на территории в отдельном здании, в нескольких шагах от юрт.
1-местное размещение за доплату и по согласованию, подселения нет.
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Ужины оплачиваются дополнительно, будем есть в местных ресторанах, блюда здесь подают огромные.
Транспорт. Минивэн Mercedes Vito или подобный. В зависимости от состояния дорог поездка в гости к беркутчи может быть организована на УАЗе.
Возраст участников. 6+.
Уровень сложности. В программе есть небольшие пешие прогулки, особая физическая подготовка не требуется. В дни фестиваля мы предоставим лёгкие складные табуреточки, чтобы вы могли отдыхать в любом месте.
Виза. Гражданам РФ не нужна, въезд по загранпаспорту.
Встреча и путешествие по Чуйскому тракту: перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы
Мы встретим вас в аэропорту или в Горно-Алтайске, позавтракаем и отправимся в путь по живописному осеннему Чуйскому тракту.
Остановимся на Семинском перевале, поднимемся на смотровую площадку на перевале Чике-Таман, увидим Катунские террасы. Ночевать будем на берегу Катуни в гостевом доме, ведь Катунь в это время невероятного бирюзового цвета.
Если вы прилетаете днём накануне, мы можем организовать дополнительную ночь в отеле в Горно-Алтайске и трансфер из аэропорта — это поможет легче адаптироваться к часовому поясу и начать путешествие без спешки.
Слияние Чуи и Катуни и смотровая площадка в Курайской степи
Сегодня будем любоваться осенними красотами и делать остановки на берегах Чуи, слиянии Чуи и Катуни, смотровой площадке в Курайской степи.
В это время природа полна ярко-жёлтыми и золотыми красками, а вершины гор припорошены снегом.
На ночь разместимся в гостинице Кош-Агача.
Переезд в Монголию, заселение в юрточный кемпинг
После завтрака мы отправимся к монгольской границе. Прохождение таможенного контроля может занять от нескольких часов до целого дня — это зависит от загрузки перехода. После пейзаж резко изменится: нас встретят холмы, покрытые сухой травой, почти лишённые растительности, и тёмно-синие озёра, раскинувшиеся в межгорных котловинах.
От границы до города Ульгий около 150 км. Мы проедем по высокогорной дороге через перевал на высоте 2650 метров. Если контроль пройдём быстро и останется время, заедем на смотровую площадку — с неё открывается вид на весь город и извилистую реку Ховд.
Вечером разместимся в юрточном кемпинге неподалёку от города. После заселения прогуляемся по улицам Баян-Ульгия, обменяем валюту и при желании поужинаем в одном из местных ресторанов. До кемпинга можно будет вернуться пешком.
День в семье беркутчи
После завтрака мы поедем в гости к семье беркутчи — охотников, которые тренируют и выпускают на охоту орла.
В течение дня вы познакомитесь с укладом жизни этих людей, узнаете, как они выращивают и обучают хищных птиц, а также увидите, как выглядит традиционная охота с беркутом. Хозяева тепло примут нас в своей юрте, где подадут обед из национальных блюд.
К вечеру мы вернёмся в наш лагерь.
Фестиваль беркутчи: первый день
Сегодня мы отправимся на фестиваль беркутчи, который проходит в получасе езды от Ульгия. По прибытии мы расскажем о программе, покажем основные площадки и место, где организуется обед для нашей группы. Помимо соревнований охотников с орлами, здесь проходят и другие мероприятия — показательные выступления, игры и состязания. На территории работает большая ярмарка с сувенирами и изделиями народных мастеров.
Мы возьмём с собой складные стульчики, чтобы вы могли удобно устроиться и отдохнуть в понравившемся месте. В течение дня у вас будет свободное время: можно самостоятельно изучить территорию фестиваля, выбрать наиболее интересные площадки и найти лучшие ракурсы для съёмки.
В назначенное время мы соберёмся в указанной точке для обеда. Питание включено в стоимость, и вам не придётся искать место или ждать в очереди — всё подготовим заранее.
Вечером мы отправимся на этнический концерт в местный театр. Билет на оба дня фестиваля включён в стоимость тура.
Второй день фестиваля беркутчи
Снова посетим площадку фестиваля. Помимо основного состязания охотников с орлами, в программе проходят и другие зрелищные конкурсы: кокпар (традиционная борьба всадников за тушу козла) и скачки на лошадях, во время которых участники должны на полном ходу поднять с земли небольшой предмет. Особой популярностью у зрителей пользуется игра кыз-куу: юноша старается догнать девушку и поцеловать её, а если ему это не удаётся, девушка шутливо хлещет плёткой.
Точное расписание фестивального дня будет известно ближе к дате проведения.
Возвращение в Россию, ночёвка в посёлке Курай
После завтрака мы отправимся к границе с Россией. Переход может занять некоторое время, но если таможенное оформление пройдёт быстро, мы успеем заехать в несколько живописных точек Чуйской степи и сделать остановки для фотографий.
На ночлег остановимся в посёлке Курай, откуда открывается впечатляющий вид на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта.
Завершение тура
Едем обратно в Горно-Алтайск по Чуйскому тракту. По дороге будет возможность ещё раз насладиться красотой алтайских пейзажей.
Если ваш рейс запланирован на вечер, после 19:00, мы организуем трансфер в аэропорт. В случае, если вы остаётесь на ночь, доставим вас в заранее забронированный отель или гостевой дом. Проживание в этот день не входит в стоимость тура, но при необходимости мы поможем с бронированием.
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги гида (на русском, английском или немецком языках)
- Входной билет на фестиваль Golden Eagle (на 2 дня)
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Ужины
- Доплата за 1-местное проживание (подселения нет)
- Туристический налог, введённый с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ за 1 ночь, по запросу отеля / турбазы
- Страховки
- Алкогольные напитки
- Проживание в Горно-Алтайске после завершения тура (поможем с бронированием)