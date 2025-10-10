Мои заказы

Из Алтая, по Чуйскому тракту - в Монголию на фестиваль беркутчи с проживанием в юрте

Провести день в семье охотников, понаблюдать за состязаниями и полюбоваться горами
Приглашаем вас в Монголию на удивительный фестиваль Golden Eagle — традиционное событие, на котором охотники состязаются в ловкости и силе.

Мы начнём путешествие на Алтае, проедем по живописному Чуйскому тракту, уже
украшенному золотыми красками осени, а затем пересечём границу.

Вас ждёт настоящее погружение в жизнь местных: будем жить в юрточном лагере, целый день проведём в гостях у беркутчи. Они расскажут, как выращивают и обучают хищных птиц, и накормят национальными блюдами. А затем побываем на фестивале. Вы сможете самостоятельно перемещаться между локациями.

С собой мы возьмём лёгкие складные стулья, чтобы вы смогли в любом месте остановиться и передохнуть.

5
1 отзыв
Из Алтая, по Чуйскому тракту - в Монголию на фестиваль беркутчи с проживанием в юрте
Из Алтая, по Чуйскому тракту - в Монголию на фестиваль беркутчи с проживанием в юрте
Из Алтая, по Чуйскому тракту - в Монголию на фестиваль беркутчи с проживанием в юртеФото из отзыва от Арина

Описание тура

Организационные детали

Погода

Температура воздуха может варьировать от +15 до -10 С. В течение дня солнце может хорошо разогревать воздух, а вечером не исключены заморозки. Поэтому нужно брать многослойную одежду и теплую обувь. Есть вероятность, что уже будет лежать снег.

Что важно знать о туре?

Тур состоится от 3-х участников. Очерёдность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за 1-местное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

Проживание. На территории РФ 2-, 3-местное размещение в гостинице/гостевом доме в Кош-Агаче и Курае (удобства в номере или на этаже). В Монголии разместимся в настоящем юрточном кемпинге. Юрты с печкой, рассчитаны на 4-6 человек, современный душ и туалет находятся на территории в отдельном здании, в нескольких шагах от юрт.

1-местное размещение за доплату и по согласованию, подселения нет.

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Ужины оплачиваются дополнительно, будем есть в местных ресторанах, блюда здесь подают огромные.

Транспорт. Минивэн Mercedes Vito или подобный. В зависимости от состояния дорог поездка в гости к беркутчи может быть организована на УАЗе.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. В программе есть небольшие пешие прогулки, особая физическая подготовка не требуется. В дни фестиваля мы предоставим лёгкие складные табуреточки, чтобы вы могли отдыхать в любом месте.

Виза. Гражданам РФ не нужна, въезд по загранпаспорту.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и путешествие по Чуйскому тракту: перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы

Мы встретим вас в аэропорту или в Горно-Алтайске, позавтракаем и отправимся в путь по живописному осеннему Чуйскому тракту.

Остановимся на Семинском перевале, поднимемся на смотровую площадку на перевале Чике-Таман, увидим Катунские террасы. Ночевать будем на берегу Катуни в гостевом доме, ведь Катунь в это время невероятного бирюзового цвета.

Если вы прилетаете днём накануне, мы можем организовать дополнительную ночь в отеле в Горно-Алтайске и трансфер из аэропорта — это поможет легче адаптироваться к часовому поясу и начать путешествие без спешки.

Встреча и путешествие по Чуйскому тракту: перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы
2 день

Слияние Чуи и Катуни и смотровая площадка в Курайской степи

Сегодня будем любоваться осенними красотами и делать остановки на берегах Чуи, слиянии Чуи и Катуни, смотровой площадке в Курайской степи.

В это время природа полна ярко-жёлтыми и золотыми красками, а вершины гор припорошены снегом.

На ночь разместимся в гостинице Кош-Агача.

Слияние Чуи и Катуни и смотровая площадка в Курайской степи
3 день

Переезд в Монголию, заселение в юрточный кемпинг

После завтрака мы отправимся к монгольской границе. Прохождение таможенного контроля может занять от нескольких часов до целого дня — это зависит от загрузки перехода. После пейзаж резко изменится: нас встретят холмы, покрытые сухой травой, почти лишённые растительности, и тёмно-синие озёра, раскинувшиеся в межгорных котловинах.

От границы до города Ульгий около 150 км. Мы проедем по высокогорной дороге через перевал на высоте 2650 метров. Если контроль пройдём быстро и останется время, заедем на смотровую площадку — с неё открывается вид на весь город и извилистую реку Ховд.

Вечером разместимся в юрточном кемпинге неподалёку от города. После заселения прогуляемся по улицам Баян-Ульгия, обменяем валюту и при желании поужинаем в одном из местных ресторанов. До кемпинга можно будет вернуться пешком.

Переезд в Монголию, заселение в юрточный кемпинг
4 день

День в семье беркутчи

После завтрака мы поедем в гости к семье беркутчи — охотников, которые тренируют и выпускают на охоту орла.

В течение дня вы познакомитесь с укладом жизни этих людей, узнаете, как они выращивают и обучают хищных птиц, а также увидите, как выглядит традиционная охота с беркутом. Хозяева тепло примут нас в своей юрте, где подадут обед из национальных блюд.

К вечеру мы вернёмся в наш лагерь.

День в семье беркутчи
5 день

Фестиваль беркутчи: первый день

Сегодня мы отправимся на фестиваль беркутчи, который проходит в получасе езды от Ульгия. По прибытии мы расскажем о программе, покажем основные площадки и место, где организуется обед для нашей группы. Помимо соревнований охотников с орлами, здесь проходят и другие мероприятия — показательные выступления, игры и состязания. На территории работает большая ярмарка с сувенирами и изделиями народных мастеров.

Мы возьмём с собой складные стульчики, чтобы вы могли удобно устроиться и отдохнуть в понравившемся месте. В течение дня у вас будет свободное время: можно самостоятельно изучить территорию фестиваля, выбрать наиболее интересные площадки и найти лучшие ракурсы для съёмки.

В назначенное время мы соберёмся в указанной точке для обеда. Питание включено в стоимость, и вам не придётся искать место или ждать в очереди — всё подготовим заранее.

Вечером мы отправимся на этнический концерт в местный театр. Билет на оба дня фестиваля включён в стоимость тура.

Фестиваль беркутчи: первый день
6 день

Второй день фестиваля беркутчи

Снова посетим площадку фестиваля. Помимо основного состязания охотников с орлами, в программе проходят и другие зрелищные конкурсы: кокпар (традиционная борьба всадников за тушу козла) и скачки на лошадях, во время которых участники должны на полном ходу поднять с земли небольшой предмет. Особой популярностью у зрителей пользуется игра кыз-куу: юноша старается догнать девушку и поцеловать её, а если ему это не удаётся, девушка шутливо хлещет плёткой.

Точное расписание фестивального дня будет известно ближе к дате проведения.

Второй день фестиваля беркутчи
7 день

Возвращение в Россию, ночёвка в посёлке Курай

После завтрака мы отправимся к границе с Россией. Переход может занять некоторое время, но если таможенное оформление пройдёт быстро, мы успеем заехать в несколько живописных точек Чуйской степи и сделать остановки для фотографий.

На ночлег остановимся в посёлке Курай, откуда открывается впечатляющий вид на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта.

Возвращение в Россию, ночёвка в посёлке Курай
8 день

Завершение тура

Едем обратно в Горно-Алтайск по Чуйскому тракту. По дороге будет возможность ещё раз насладиться красотой алтайских пейзажей.

Если ваш рейс запланирован на вечер, после 19:00, мы организуем трансфер в аэропорт. В случае, если вы остаётесь на ночь, доставим вас в заранее забронированный отель или гостевой дом. Проживание в этот день не входит в стоимость тура, но при необходимости мы поможем с бронированием.

Завершение тура

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет109 900 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги гида (на русском, английском или немецком языках)
  • Входной билет на фестиваль Golden Eagle (на 2 дня)
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное проживание (подселения нет)
  • Туристический налог, введённый с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ за 1 ночь, по запросу отеля / турбазы
  • Страховки
  • Алкогольные напитки
  • Проживание в Горно-Алтайске после завершения тура (поможем с бронированием)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, встретим вас в аэропорту или в городе утром (точное время по согласованию)
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 1131 туриста
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Арина
10 окт 2025
8ми-дневная поездка на Алтай и в Монголию на фестиваль Беркутчи стала определенной одной из самых запоминающихся. Не только благодаря потрясающим видам Алтая и монгольских степей,но и отличной компании в лице
Жени, Япа и Лены. Женя не только показала знаковые и красивые места,но ещё и сопровождала все очень интересными фактами и историями. Было время насладиться видами, сделать фотографии,приобрести местные товары. Фестиваль Беркутчи это очень особенный опыт,пропитанный атмосферой монгольских традиций,это стоит просто испытать! Визит к охотнику накануне фестиваля позволил поближе познакомиться с традициями,образом жизни охотника и его семьи и отведать божественный обед. Проживание в юрте также добавило колорита поездке. Отличный тур,прекрасная компания,миллион фотографий и впечатлений до следующего года точно!

8ми-дневная поездка на Алтай и в Монголию на фестиваль Беркутчи стала определенной одной из самых запоминающихся.

