Насыщенное авто-пешее путешествие по Горному Алтаю
Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Начало: На площади Советов в Барнауле до 5:00, в аэропорту...
26 авг в 08:00
3 сен в 10:00
156 900 ₽ за человека
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
13 июн в 08:00
14 июн в 08:00
69 500 ₽ за человека
Насыщенный треккинг-тур по Алтаю с размещением на турбазах: более 25 локаций
Посетить популярные и заповедные места, дойти до горных озёр, увидеть ледники и проехать 900 км
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт и центр города, 12:30-13:0...
12 сен в 12:30
94 600 ₽ за человека
