Обзорный пятидневный автотур по Алтаю с возможностью увидеть самые примечательные места Улаганского и Кош-Агачского района республики.
Путешественников ждут экскурсии на Алтайские “Луну” и “Марс”, фотостоп на самом живописном перевале Кату-Ярык, загадки древних петроглифов и “Алтайского Стоунхенджа”.
Программа тура по дням
Чуйский тракт
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Групповой трансфер до эко-отеля «Таёжник», знакомство с гидом и другими членами группы.
Комплексный завтрак в ресторане эко-отеля для тех, кто прибыл до 10:30.
Ознакомление с техникой безопасности.
Выезд на маршрут по Чуйскому тракту – одной из десяти красивейших дорог мира (по версии National Geographic), где пейзаж меняется практически за каждым поворотом.
В древности он был известен как Мунгальский тракт.
Около тысячи лет назад здесь шли караваны с грузами с Востока в Россию.
Подробнее об истории легендарной дороги расскажет гид.
Также будет возможность сделать фото на смотровых площадках.
Первой остановкой будет самый высокий перевал на Чуйском тракте – Семинский.
Здесь мы совершим небольшую экскурсию.
Далее едем до кафе, где будет организован обед.
Следующая остановка – вершина серпантинного перевала Чике-Таман.
Здесь гостям предстоит прогулка до обзорной площадки с видом на старый Чуйский тракт.
После экскурсии – переезд до эко-комплекса «Кочевник».
Он расположен в месте слияния Чуи и Чибитки.
Здесь большая благоустроенная территория, по которой можно погулять и найти места для чудесных фото.
Желающие могут окунуться в речку.
Размещение.
Ужин в кафе комплекса "Кочевник".
Протяженность: на авто – 350 км.
Алтайский Марс и Луна. Гейзерное озеро
После завтрака едем до села Чаган-Узун, где группа пересаживается на автомобили повышенной проходимости.
На УАЗиках мы отправимся в путешествие по «марсианским просторам».
Часть маршрута будет пешей.
Нам предстоит прогуляться по удивительной долине Кызыл-Чин, которую местные называют Долиной Марса.
Когда-то на месте долины было тёплое море, после — ледники и холодное озеро. 4–6 тысяч лет назад здесь уже жили люди.
А сегодня это Мекка для геологов, археологов, этнографов и, конечно, туристов!
Они же шутя называют Кызыл-Чин Марсом — за землю, окрашенную во всевозможные оттенки красного и оранжевого, за сине-зелено-фиолетовые горы.
Что здесь больше поражает — пейзажи или запечатлённая в них история планеты Земля.
Обед в «марсианском» кафе.
Следующий пункт назначения – алтайская Луна.
Такое название получила холмистая долина, возвышения которой сформированы глинистыми породами беловато-серого цвета.
Здесь есть замечательные локации для фото, включая луноход и космонавта!
Также заедем еще в одну «марсову» долину со скалами красного цвета – будет возможность сравнить впечатления.
Затем отправляемся на Гейзерное озеро (также известно как Голубое озеро, Серебряное озеро).
Глубина озера — примерно два метра, диаметр — 25-30 метров.
Оно имеет необычный цвет воды, не замерзает даже зимой и до него легко дойти пешком прямо с трассы.
На поверхности воды можно увидеть разводы насыщенного бирюзового цвета – круги или овалы, меняющие форму.
Это след от донных гейзеров, посылающих на поверхность смесь голубоватой глины и песка.
Кто знает, может, вам повезет застать тот самый момент «извержения» и снять все на камеру.
По окончании экскурсии возвращение в «Кочевник».
Ужин самостоятельно за доп. плату.
Вечерние посиделки у костра с чаепитием.
Протяженность: на авто – 150 км.
Долина Чулышмана и водопад Куркуре
Завтрак в кафе.
Выезд на маршрут.
В селе Акташ дорога с Чуйского тракта сворачивает на Улаганский, по которой группа доезжает до перевала Кату-Ярык.
По дороге туда или обратно (в зависимости от ситуации) остановки у Красных ворот, на смотровой площадке над озёрами, на Улаганском перевале, у озера Киделю.
Пеший спуск в долину Чулышмана по перевалу Кату-Ярык.
Спуск с перевала и подъем по технике безопасности осуществляется пешком.
После спуска с перевала – переправа через Чулышман, пешая экскурсия на водопад Куркуре.
Тропа к водопаду не сложная, проходит по довольно ровной поверхности.
Водопад в любое время года впечатляет гостей Алтая.
После окончания экскурсии туристов ждет обед в кафе т/к Кату-Ярык.
После обеда – возвращение в отель.
Ужин самостоятельно за доп. плату.
Уларские водопады. Тархатинский мегалитический комплекс
В первой половине дня (возможна перестановка программы местами) нас ждет экскурсия на Чибитские (Уларские) водопады.
Доехав до мостика через реку Чуя, туристы отправляются на пешую прогулку до первого водопада, в зависимости от погоды и желания группы возможна прогулка до второго водопада (решение принимает гид, за дополнительную плату можно нанять УАЗик который доставит путешественников до водопадов и обратно).
Вернувшись к автобусу, туристы отправляются по Чуйскому тракту до села Кош-Агач.
Первой остановкой на пути станет остановка на обед в казахской юрте.
Обед будет проведен в казахском стиле с блюдами казахской кухни.
После обеда нас ждет экскурсия на Тархатинский мегалитический комплекс – древнее сооружение (III-II в д. н. н.) посреди Чуйской степи, служившее, по мнению ученых, обсерваторией.
Камни комплекса ориентированы по сторонам света, на некоторых из них нанесены петроглифы разных эпох.
Его называют «Алтайский Стоунхендж».
Вы увидите круг диаметром примерно 60 м, выложенный из камней разного размера.
Один из них – камень в форме огромного кресла.
Его называют «Кабай-таш» – «Камень-колыбель», «Кресло Шамана» или «Колыбель Сартакпая», по имени легендарного богатыря Алтая.
Он также покрыт петроглифами и один из рисунков на нем изображает женщину, которая ведет за собой быка с круглыми, почти сомкнутыми, рогами.
В древней мифологии такой бык символизировал Солнце, мужское начало, а женщина — Землю.
От их союза и появилось все, что есть в мире.
Такой сакральный сюжет, символизирующий плодородие, явно неслучайно был выбит именно на этом мегалите.
Возможно, поэтому к Кабай-таш едут женщины, которые не могут забеременеть, оставляют здесь дары и подношения.
После экскурсии по комплексу группа отправляется в с. Жана-Аул в музей казахской культуры, в котором туристам расскажут о быте, истории и культуре казахов, проживающих на территории Кош-Агачского района республики (по техническим причинам данная экскурсия может быть заменена на экскурсию в музей теленгитов в с. Кокоря).
Возвращение в эко-комплекс «Кочевник».
Ужин самостоятельно за доп. плату.
Протяженность: на авто – 245 км, пешком – 15 км.
Петроглифы. Слияние Чуи и Катуни. Завершение тура
Завтрак в кафе «Кочевника».
Выселение из номеров.
Переезд до урочища Калбак-Таш, где мы увидим еще одну древнюю писаницу.
Здесь находится одно из крупнейших скоплений наскальных рисунков (петроглифов) на Алтае.
Следующей остановкой на пути станет место слияния рек Чуя и Катунь.
Линия слияния рек четко видна, так как цвет воды в Чуе и Катуни разный.
С обзорной площадки можно сделать отличные фото.
Также возможны остановки в других местах, решение принимается гидом.
Обед в придорожном кафе.
Переезд до эко-отеля «Таежник».
Ужин в ресторане по желанию, за доп. плату, окончание программы.
Если Вы не выезжаете в города Барнаул или Новосибирск в день окончания тура, подберите себе вариант размещения, и мы Вас туда доставим (база отдыха или гостиница от с. Манжерок до города Горно-Алтайск).
Протяженность: на авто – 350 км.
Проживание
Тур предусматривает размещение в туркомплексе “Кочевник” или аналогичных.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стандарт
|Двухместное размещение (если вы едете один, то выбираете с подселением)
|72 000
|Одноместное размещение
|85 500
|Трехместное размещение (по одной заявке)
|69 500
Варианты проживания
Туркомплекс «Кочевник»
Туристический комплекс “Кочевник”, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «эко» — экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимального нанесения вреда природе.
Размещение: стандартный благоустроенный номер в корпусе "Козерог”.
В номере: две 1,5-спальные кровати (или двуспальная), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi.
В Кочевнике ужины можно заказать на месте, в кафе, также можно приобрести какие-то продукты в магазинах, во время экскурсий, либо, по согласованию участников пожарить шашлык/овощи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки и обеды, 5 дней, ужин в первый день
- Перевозки, согласно программе тура на автобусе тур. класса
- Оплата проживания в туркомплексе «Кочевник» (трехместное размещение возможно только для общей заявки)
- Экскурсия на перевал Кату-Ярык, на "Марс" и "Луну" на автомобиле повышенной проходимости
- Переправа через Чулышман
- Работа гида
- Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов
- Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска и обратно
- Ужины 2-5 дни маршрута
- Страховка от клеща
- Трансфер до туркомплекса «Таежник» и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
- Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
- Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
- Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
- Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
- Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
- Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
- Майки или футболки – 2-3 шт. (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
- Средства личной гигиены.
- Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
- Фотоаппарат и/или видеокамера, с запасом флэшек и зарядным усройством.
- Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией – одежда под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
- Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)
Требования к подготовке участников тура
- Подойдет для гостей разных возрастов, готовых к физической активности и хорошо переносящих дорогу
- Возраст участников от 7 до 65 лет (туристы старше 65 лет участвовать могут, застраховавшись самостоятельно, либо внеся доп. плату за страховку по приезду на маршрут (от 500 рублей, согласно градации страховой компании))
Входит ли доставка в стоимость тура?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00, т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5 ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала. При бронировании тура обязательно сообщите какой вариант доставки для вас предпочтителен, менеджер поможет организовать трансфер (место в сборных машинах, рейсовом или туристическом автобусе)
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте ссылка, либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т/к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж/д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.
Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т/к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таежник (Важно! билеты необходимо приобретать от с. Манжерок до Барнаула/Новосибирска, тем кто приобретает билеты от с. Манжерок звонят сотрудники автовокзала и уточняют, где их забирать. Тем кто приобретает билеты от автостанции с. Чемал никто не звонит, их билеты автоматически аннулируются при отсутствии на посадке).
Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Стоимость доставки в сборных машинах устанавливает перевозчик, приблизительная стоимость: от 2500,00 в одну сторону в зависимости от класса авто.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 8000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска
осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета сообщением, НЕ звонком, на телефон, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальной доставки с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1200 руб. /машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Внимание! За 1 день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем.
Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом в чате тура (создается гидом накануне тура).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Туристы старше 65 лет участвовать могут, застраховавшись самостоятельно, либо внеся доп. плату за страховку по приезду на маршрут (от 500 рублей, согласно градации страховой компании).
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Нужен ли пропуск для иностранных граждан?
Для иностранных граждан, для посещения Сайлюгемского парка, обязательно наличие пропуска в погран-зону РФ, который оформляется за 30 дней до начала маршрута.
Для посещения территории Сайлюгемского парка для граждан России обязательно наличие паспорта.