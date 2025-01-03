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Прибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский тракт

Встреча группы в г. Горно-Алтайск, знакомство с гидом.

Сегодня вас ждет увлекательная экскурсия “Легендарный Чуйский тракт” по главной автодороге Горного Алтая.

Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.

Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут Вам наши гиды.

Во время экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, где увидим вековые кедры, величественные горы с небольшими снежниками на вершинах, узнаем историю вхождения алтайского народа в состав России.

Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на перевал Чике-Таман с двумя обзорными площадки и видом на восточные склоны Теректинского хребта.

Узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.

Далее продолжим движение по живописной долине Катуни и “Катунская петля” – красивый изгиб Катуни среди скал Малого Яломана.

Увидим и узнаем, как и когда образовались древние “Катунские террасы”.

Прогуляемся к священному для алтайцев месту – устье реки Чуи – место встречи двух крупных рек Горного Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета.

Километраж ~340 км.