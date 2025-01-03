Программа тура по дням
Прибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский тракт
Встреча группы в г. Горно-Алтайск, знакомство с гидом.
Сегодня вас ждет увлекательная экскурсия “Легендарный Чуйский тракт” по главной автодороге Горного Алтая.
Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.
Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут Вам наши гиды.
Во время экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, где увидим вековые кедры, величественные горы с небольшими снежниками на вершинах, узнаем историю вхождения алтайского народа в состав России.
Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на перевал Чике-Таман с двумя обзорными площадки и видом на восточные склоны Теректинского хребта.
Узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.
Далее продолжим движение по живописной долине Катуни и “Катунская петля” – красивый изгиб Катуни среди скал Малого Яломана.
Увидим и узнаем, как и когда образовались древние “Катунские террасы”.
Прогуляемся к священному для алтайцев месту – устье реки Чуи – место встречи двух крупных рек Горного Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета.
Километраж ~340 км.
Долина Чуи
Завтрак и снова в путь.
Сегодня нас ждет самый отдаленный район Республики Алтай с экзотическими ландшафтами, схожие с соседними территориями Монголии.
В Курайской степи остановимся и насладимся видами ледников Северо-Чуйского хребта – крупнейшего в Центральной Азии.
Далее сменим транспорт на внедорожный и окунемся в атмосферу космических путешествий в долине реки Кызыл-Чин.
На тюркском языке это название звучит как "Красное ущелье", а среди туристов долина известна как "Алтайский Марс".
И действительно, пейзажи урочища создают впечатление, будто вы на другой планете.
После обеда полюбуемся красотой Голубого озера на реке Мёны.
Подземные источники размывают ил и бело-голубую глину на дне и создают причудливые и неповторимые узоры.
Какие рисунки увидим сегодня?
Возвращение на турбазу, свободное время.
Километраж: авто 170 км, в т. ч. перемещение на УАЗ-буханка 40 км грунтовая дороги.
Край тысячи озер
Сегодня предстоит отправиться в незабываемое путешествие к одному из самых живописных мест Республики Алтай – перевалу Кату-Ярык.
Это уникальная возможность познакомиться с величественной природой Алтая, узнать еще больше о его истории и культуре, а также насладиться захватывающими видами.
По пути сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться красивыми пейзажами и сделать фотографии.
Первая остановка – Красные ворота, искусственно прорубленный узкий проезд в скале.
Это место является символом Улаганского района и привлекает внимание своей красотой.
Далее отправимся к высокогорным озёрам Улаганского плато.
Здесь увидим загадочное Мёртвое озеро, совершенно бирюзовое Уч-Кель, вытянутое Узун-Кель и озеро Киделю-Кель, которое видно с самого высокогорного асфальтированного перевала.
Следующей остановкой станут Пазырыкские курганы – древний некрополь скифов.
Вы узнаете, кого хоронили в этих курганах и какие из найденных здесь артефактов выставляются в Эрмитаже.
Главное впечатление дня это две смотровые площадки с видом на перевал Кату-Ярык.
Сначала остановимся на одной из площадок, где вы сможете испытать себя на смелость, стоя над пропастью.
Отсюда виден водопад Кая-Бажи, убегающий под землю, и вся Чулышманская долина как на ладони.
После этого мы отправимся к другой смотровой площадке, где с высоты впечатлитесь извилистым спуском с перевала Кату-Ярык.
Километраж: авто 200 км, в т. ч. 100 км грунтовая дороги.
Завершение программы. До встречи, Алтай
Сегодня мы отправляемся в обратный путь.
Чтобы дорога была интересной, мы запланировали посещение нескольких увлекательных мест: Ильгуменский порог на реке Катунь, Цаплинский мост, древний культовый комплекс эпохи бронзы “Ининские стелы” или археологический комплекс "Адыр-Кан".
На Семинском перевале сделаем получасовую остановку, во время которой вы сможете посетить ярмарку монгольских товаров и сувениров, приобрести продукты Алтая: мед, травяные чаи, кедровый орех.
Вечером, наполненные впечатлениями и воспоминаниями, вернёмся в Горно-Алтайск.
Планируемое время прибытия – с 17:00 до 17:30.
Километраж: авто 340 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в селе Акташ и в селе Чибит.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|42 460
|16 000
В базовую стоимость тура включено двухместное размещение, душ и туалет в номере/домике. Возможно трех или четырехместное размещение, в случае если вы едете семьей или с друзьями.
Варианты проживания
Возможные места размещения по маршруту
Село Чибит, турбаза "Шавло" – двухместное размещение DBL или TWIN.
Отдельно стоящие домики: санузел с теплым полом, две кровати-трансформеры (соединяются без зазора), тумба, полка, мини-холодильник, эл. чайник, посуда на двоих, эл. обогреватель, фен, большая веранда.
Село Акташ, турбаза "Зеленый лес" – двухместное размещение DBL или TWIN.
Отдельно стоящие домики из оцилиндровнного кедра: двуспальная и односпальная кровать, душ, WC, холодильник, чайник, телевизор, постельное белье, набор полотенец.
Село "Чибит": турбаза "Старт" – двухместное размещение DBL или TWIN.
Отдельно стоящие домики: душ, WC, кровать с мягким матрасом, стол, стулья, диван, набор постельного белья и полотенец, обогреватель, чайник, холодильник, набор посуды.
Село Акташ, турбаза “ALATAU” – двухместное размещение DBL.
Отдельно стоящие домики: панорамные окна, двуспальная кровать с анатомическим матрасом, холодильник, фен, постельное белье, обогреватель, теплый пол, душ, WC, раковина, чайник, посуда, набор полотенец.
Постельное бельё и небольшое полотенце предоставляется. Фен и гигиенические наборы доступны не везде.
На всех турбазах есть возможность заказать баню: оплачивается на месте – от 2000 руб. за час, минимум 2 часа. Банные полотенца предоставляются не везде, рекомендуем взять с собой.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Комплексные завтраки со 2 по 4 день
- Размещение в гостевых домиках на турбазе или в гостинице
- Экскурсионное обслуживание
- Аренда авто повышенной проходимости
- Оплата рекреационных сборов и входных билетов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание: обеды и ужины (питание в кафе средний чек 500-600 руб., возможно приготовление еды самостоятельно на общей кухне на турбазе)
- Трансфер Барнаул-Горно-Алтайск - 10 000 руб
- Трансфер Горно-Алтайск-Барнаул - 10 000 руб
- Страхование от укуса клеща по программе Иммунокарта САО ВСК - 700 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- купальник;
- фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- powerbank (периодически отсутствует мобильная связь и не всегда будет возможность зарядить телефон. Рекомендуем иметь с собой Powerbank);
- репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Какой минимальный возраст участников тура?
Тур не рекомендуется детям до 7 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие изменения возможны в программе?
Организатор тура оставляет за собой право менять:
- порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма;
- объект размещения группы на аналогичный.
Какой будет транспорт в туре?
В зависимости от количества участников – Toyota Alphard | SsangYong Istana | Ивеко Дейли | Volkswagen Crafter.
Окончательное решение при выборе транспорта принимается по факту формирования группы, обычно за 5-7 дней до начала тура.
Будет ли мобильная связь?
Несмотря на все прелести Алтая, нужно быть готовым к возможным перебоям со связью и интернетом.
В отдаленных горных районах, а также по Чуйскому и Улаганскому тракту, сигнал может быть слабым или отсутствовать вовсе.
Наличие Wi-Fi на турбазе зависит от конкретного места. Для уточнения информации обратитесь к менеджеру.
Есть ли клещи?
Клещи на Алтае встречаются в период с апреля по июнь, далее их активность идет на спад.
Рекомендуем иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей.
Также можно приобрести страховку от клещевого энцефалита.
Застраховаться можно самостоятельно либо обратится к нам и мы поможем приобрести страховку по программе «Иммунокарта» от нашего партнёра – САО ВСК.
Что включает в себя страховка от клеща?
Исследование крови на заражённость энцефалитом.
Незамедлительное бесплатное введение иммуноглобулина в случае укуса и присасывания клеща.
«Иммунокарта» действует на территории Российской Федерации до 31 декабря текущего года.
Можно ли будет воспользоваться картой или нужны наличные средства?
Несмотря на то, что в большинстве магазинов, аптек, кафе и торговых точках принимают оплаты через терминал, рекомендуем иметь с собой наличные денежные средства.
Как организовано питание?
Комплексные завтраки включены в стоимость тура.
Если у вас есть пищевые ограничения, пожалуйста, сообщите о них в анкете.
Обеды и ужины будут проходить в кафе по пути следования маршрута.
Средний чек в кафе составляет 500–600 рублей.
Вечером есть возможность готовить еду самостоятельно на общей кухне турбазы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Проживание ' Усадьба Река" Хорошее место, но только летом. Зимой принять душ
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