Яркий Алтай. Весенний автотур

Незабываемое путешествие по Алтаю, где весна раскрывает свои самые яркие краски! В начале мая склоны гор покрываются розово-фиолетовыми цветами маральника, создавая неповторимую атмосферу. Этот тур подарит уникальную возможность погрузится в мир алтайской весны!
4.33
3 отзыва
Яркий Алтай. Весенний автотур
Яркий Алтай. Весенний автотур
Яркий Алтай. Весенний автотур
Ближайшие даты:
24
апр1
мая8
мая14
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский тракт

Встреча группы в г. Горно-Алтайск, знакомство с гидом.

Сегодня вас ждет увлекательная экскурсия “Легендарный Чуйский тракт” по главной автодороге Горного Алтая.

Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.

Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут Вам наши гиды.

Во время экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, где увидим вековые кедры, величественные горы с небольшими снежниками на вершинах, узнаем историю вхождения алтайского народа в состав России.

Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на перевал Чике-Таман с двумя обзорными площадки и видом на восточные склоны Теректинского хребта.

Узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.

Далее продолжим движение по живописной долине Катуни и “Катунская петля” – красивый изгиб Катуни среди скал Малого Яломана.

Увидим и узнаем, как и когда образовались древние “Катунские террасы”.

Прогуляемся к священному для алтайцев месту – устье реки Чуи – место встречи двух крупных рек Горного Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета.

Километраж ~340 км.

Прибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский трактПрибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский трактПрибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский трактПрибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский тракт
2 день

Долина Чуи

Завтрак и снова в путь.

Сегодня нас ждет самый отдаленный район Республики Алтай с экзотическими ландшафтами, схожие с соседними территориями Монголии.

В Курайской степи остановимся и насладимся видами ледников Северо-Чуйского хребта – крупнейшего в Центральной Азии.

Далее сменим транспорт на внедорожный и окунемся в атмосферу космических путешествий в долине реки Кызыл-Чин.

На тюркском языке это название звучит как "Красное ущелье", а среди туристов долина известна как "Алтайский Марс".

И действительно, пейзажи урочища создают впечатление, будто вы на другой планете.

После обеда полюбуемся красотой Голубого озера на реке Мёны.

Подземные источники размывают ил и бело-голубую глину на дне и создают причудливые и неповторимые узоры.

Какие рисунки увидим сегодня?

Возвращение на турбазу, свободное время.

Километраж: авто 170 км, в т. ч. перемещение на УАЗ-буханка 40 км грунтовая дороги.

Долина ЧуиДолина ЧуиДолина ЧуиДолина Чуи
3 день

Край тысячи озер

Сегодня предстоит отправиться в незабываемое путешествие к одному из самых живописных мест Республики Алтай – перевалу Кату-Ярык.

Это уникальная возможность познакомиться с величественной природой Алтая, узнать еще больше о его истории и культуре, а также насладиться захватывающими видами.

По пути сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться красивыми пейзажами и сделать фотографии.

Первая остановка – Красные ворота, искусственно прорубленный узкий проезд в скале.

Это место является символом Улаганского района и привлекает внимание своей красотой.

Далее отправимся к высокогорным озёрам Улаганского плато.

Здесь увидим загадочное Мёртвое озеро, совершенно бирюзовое Уч-Кель, вытянутое Узун-Кель и озеро Киделю-Кель, которое видно с самого высокогорного асфальтированного перевала.

Следующей остановкой станут Пазырыкские курганы – древний некрополь скифов.

Вы узнаете, кого хоронили в этих курганах и какие из найденных здесь артефактов выставляются в Эрмитаже.

Главное впечатление дня это две смотровые площадки с видом на перевал Кату-Ярык.

Сначала остановимся на одной из площадок, где вы сможете испытать себя на смелость, стоя над пропастью.

Отсюда виден водопад Кая-Бажи, убегающий под землю, и вся Чулышманская долина как на ладони.

После этого мы отправимся к другой смотровой площадке, где с высоты впечатлитесь извилистым спуском с перевала Кату-Ярык.

Километраж: авто 200 км, в т. ч. 100 км грунтовая дороги.

Край тысячи озерКрай тысячи озерКрай тысячи озерКрай тысячи озер
4 день

Завершение программы. До встречи, Алтай

Сегодня мы отправляемся в обратный путь.

Чтобы дорога была интересной, мы запланировали посещение нескольких увлекательных мест: Ильгуменский порог на реке Катунь, Цаплинский мост, древний культовый комплекс эпохи бронзы “Ининские стелы” или археологический комплекс "Адыр-Кан".

На Семинском перевале сделаем получасовую остановку, во время которой вы сможете посетить ярмарку монгольских товаров и сувениров, приобрести продукты Алтая: мед, травяные чаи, кедровый орех.

Вечером, наполненные впечатлениями и воспоминаниями, вернёмся в Горно-Алтайск.

Планируемое время прибытия – с 17:00 до 17:30.

Километраж: авто 340 км.

Завершение программы. До встречи, АлтайЗавершение программы. До встречи, АлтайЗавершение программы. До встречи, АлтайЗавершение программы. До встречи, Алтай

Проживание

Тур предусматривает проживание в селе Акташ и в селе Чибит.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

ДвухместноеДоплата за одноместное
42 46016 000

В базовую стоимость тура включено двухместное размещение, душ и туалет в номере/домике. Возможно трех или четырехместное размещение, в случае если вы едете семьей или с друзьями.

Варианты проживания

Возможные места размещения по маршруту

3 ночи

Село Чибит, турбаза "Шавло" – двухместное размещение DBL или TWIN.

Отдельно стоящие домики: санузел с теплым полом, две кровати-трансформеры (соединяются без зазора), тумба, полка, мини-холодильник, эл. чайник, посуда на двоих, эл. обогреватель, фен, большая веранда.

Село Акташ, турбаза "Зеленый лес" – двухместное размещение DBL или TWIN.

Отдельно стоящие домики из оцилиндровнного кедра: двуспальная и односпальная кровать, душ, WC, холодильник, чайник, телевизор, постельное белье, набор полотенец.

Село "Чибит": турбаза "Старт" – двухместное размещение DBL или TWIN.

Отдельно стоящие домики: душ, WC, кровать с мягким матрасом, стол, стулья, диван, набор постельного белья и полотенец, обогреватель, чайник, холодильник, набор посуды.

Село Акташ, турбаза “ALATAU” – двухместное размещение DBL.

Отдельно стоящие домики: панорамные окна, двуспальная кровать с анатомическим матрасом, холодильник, фен, постельное белье, обогреватель, теплый пол, душ, WC, раковина, чайник, посуда, набор полотенец.

Постельное бельё и небольшое полотенце предоставляется. Фен и гигиенические наборы доступны не везде.

На всех турбазах есть возможность заказать баню: оплачивается на месте – от 2000 руб. за час, минимум 2 часа. Банные полотенца предоставляются не везде, рекомендуем взять с собой.

Возможные места размещения по маршрутуВозможные места размещения по маршрутуВозможные места размещения по маршрутуВозможные места размещения по маршрутуВозможные места размещения по маршрутуВозможные места размещения по маршрутуВозможные места размещения по маршрутуВозможные места размещения по маршрутуВозможные места размещения по маршрутуВозможные места размещения по маршруту

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Комплексные завтраки со 2 по 4 день
  • Размещение в гостевых домиках на турбазе или в гостинице
  • Экскурсионное обслуживание
  • Аренда авто повышенной проходимости
  • Оплата рекреационных сборов и входных билетов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание: обеды и ужины (питание в кафе средний чек 500-600 руб., возможно приготовление еды самостоятельно на общей кухне на турбазе)
  • Трансфер Барнаул-Горно-Алтайск - 10 000 руб
  • Трансфер Горно-Алтайск-Барнаул - 10 000 руб
  • Страхование от укуса клеща по программе Иммунокарта САО ВСК - 700 руб
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
  • плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
  • летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
  • обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
  • предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
  • бутылка 0,5 л под воду;
  • солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
  • купальник;
  • фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
  • наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
  • документы, паспорт, полис ОМС;
  • страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
  • powerbank (периодически отсутствует мобильная связь и не всегда будет возможность зарядить телефон. Рекомендуем иметь с собой Powerbank);
  • репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Какой минимальный возраст участников тура?

Тур не рекомендуется детям до 7 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие изменения возможны в программе?

Организатор тура оставляет за собой право менять:

  • порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма;
  • объект размещения группы на аналогичный.
Какой будет транспорт в туре?

В зависимости от количества участников – Toyota Alphard | SsangYong Istana | Ивеко Дейли | Volkswagen Crafter.

Окончательное решение при выборе транспорта принимается по факту формирования группы, обычно за 5-7 дней до начала тура.

Будет ли мобильная связь?

Несмотря на все прелести Алтая, нужно быть готовым к возможным перебоям со связью и интернетом.

В отдаленных горных районах, а также по Чуйскому и Улаганскому тракту, сигнал может быть слабым или отсутствовать вовсе.

Наличие Wi-Fi на турбазе зависит от конкретного места. Для уточнения информации обратитесь к менеджеру.

Есть ли клещи?

Клещи на Алтае встречаются в период с апреля по июнь, далее их активность идет на спад.

Рекомендуем иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей.

Также можно приобрести страховку от клещевого энцефалита.

Застраховаться можно самостоятельно либо обратится к нам и мы поможем приобрести страховку по программе «Иммунокарта» от нашего партнёра – САО ВСК.

Что включает в себя страховка от клеща?

Исследование крови на заражённость энцефалитом.

Незамедлительное бесплатное введение иммуноглобулина в случае укуса и присасывания клеща.

«Иммунокарта» действует на территории Российской Федерации до 31 декабря текущего года.

Можно ли будет воспользоваться картой или нужны наличные средства?

Несмотря на то, что в большинстве магазинов, аптек, кафе и торговых точках принимают оплаты через терминал, рекомендуем иметь с собой наличные денежные средства.

Как организовано питание?

Комплексные завтраки включены в стоимость тура.

Если у вас есть пищевые ограничения, пожалуйста, сообщите о них в анкете.

Обеды и ужины будут проходить в кафе по пути следования маршрута.

Средний чек в кафе составляет 500–600 рублей.

Вечером есть возможность готовить еду самостоятельно на общей кухне турбазы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Т
3 янв 2025
Программа тура была изменена накануне выезда. Но мы согласились. Понравился гид Олеся. Старалась показать больше, чем заявленно в программе.
Проживание ' Усадьба Река" Хорошее место, но только летом. Зимой принять душ
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в ледяной ванной комнате сложно. Хозяева старались нам облегчить жить и дали 2 обогревателя. Но всё же лучше было бы что-то менее комфортное, но с печкой или камином.
В целом, нам всё понравилось и приедем ещё раз.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Тина!

Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв мы обязательно передадим нашим коллегам в
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регионе для улучшения качества условий проживания на базе отдыха «Усадьба Reka».

Мы надеемся, что несмотря на этот недочет, Вы обратитесь к нам в будущем для организации Вашего следующего путешествия по России.

Н
28 ноя 2024
Очень неплохо по соотношению цена-качество. Ожидать ужин при свечах, потягивая ХО, не стоит, так же как и люксовые апартаменты. Но условия вполне приемлемы: согреться, не быть голодным, хорошая тёплая кровать.
Е
18 окт 2024
Организаторы молодцы!

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