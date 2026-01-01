Описание тура
Самая красивая дорога России, бирюзовые горные реки с величественными бурлящими порогами, вершины курайского хребта, покрытые ледниками и золотыми лиственницами, озера, спрятанные от туристических толп. Все это мы увидим за 6 дней путешествия по Алтаю. Проникнемся спокойствием этих мест, наполнимся энергией и впечатлениями.
Программа тура по дням
Самая красивая дорога России
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска и едем 350 км по самой красивой дороге России до Акташа. По дороге останавливаемся на Семинском перевале, перевале Чике-Таман, посещаем сувенирный рынок, слияние рек Чуи и Катуни, первый в мире двухцепной подвесной мост, невероятно красивый Игульменский порог. Вечером отдых и ужин.
Ледник Большой Актру
Идем в поход к леднику Большой Актру и Голубому озеру. Вечером любуемся звездным небом из горячего банного чана, сидим у костра, пробуем местные закуски из мха и жарим маршмеллоу.
Озера Джангысколь и Каракабакские
Рано утром выезжаем на Уазах к озеру Джангысколь, чтобы прокатиться там на Sup-бордах по зеркальной глади, в которой отражаются снежные вершины- это будет невероятно красиво! После едем еще около часа в сторону начала пешего маршрута на изумительного бирюзового цвета Каракабакские озера. Идти около 2,5 часов в одну сторону, на озерах устроим пикник, пофотографируемся, отдохнем и отправимся в обратный путь. Вечером заселяемся в Альплагерь Актру.
Бирюзовая Катунь
Сегодня в планах релакс на берегу Катуни. По желанию можно посетить сувенирный рынок, прокатиться на лошадях или даже организовать небольшой сплав по Катуни. В обед отправляемся в Аэропорт.
Чуйский тракт
Едем 320 км в сторону ближнего Алтая, по дороге увидим древние петроглифы, питомник зубров и др. достопримечательности. Заселяемся на комфортную базу и отдыхаем после насыщенных походных дней.
Альплагерь Актру
Сегодня проведем еще один день в Альплагере Актру - сходим в небольшой поход до красивой обзорной площадки с видом на Курайскую степь или пройдем виа-феррату. А после нас заберет Уаз и спустит с гор ближе к цивилизации.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
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Что включено
- Трансферы на автомобилях
- Заброски на Уазах
- Проживание с завтраками в уютных отелях и альплагере Актру
- Вход на платные локации
- Катание на sup-бордах
- Баня с горячим чаном
- Сопровождение организаторов
Что не входит в цену
- Обеды, ужины
- Сувениры, алкоголь
- Авиабилеты