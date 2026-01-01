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Золото осеннего Алтая

Самая красивая дорога России, бирюзовые горные реки с величественными, бурлящими порогами
Золото осеннего АлтаяФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Золото осеннего АлтаяФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Золото осеннего АлтаяФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Самая красивая дорога России, бирюзовые горные реки с величественными бурлящими порогами, вершины курайского хребта, покрытые ледниками и золотыми лиственницами, озера, спрятанные от туристических толп. Все это мы увидим за 6 дней путешествия по Алтаю. Проникнемся спокойствием этих мест, наполнимся энергией и впечатлениями.

Программа тура по дням

1 день

Самая красивая дорога России

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска и едем 350 км по самой красивой дороге России до Акташа. По дороге останавливаемся на Семинском перевале, перевале Чике-Таман, посещаем сувенирный рынок, слияние рек Чуи и Катуни, первый в мире двухцепной подвесной мост, невероятно красивый Игульменский порог. Вечером отдых и ужин.

Самая красивая дорога РоссииСамая красивая дорога России
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Ледник Большой Актру

Идем в поход к леднику Большой Актру и Голубому озеру. Вечером любуемся звездным небом из горячего банного чана, сидим у костра, пробуем местные закуски из мха и жарим маршмеллоу.

Ледник Большой АктруЛедник Большой Актру
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Озера Джангысколь и Каракабакские

Рано утром выезжаем на Уазах к озеру Джангысколь, чтобы прокатиться там на Sup-бордах по зеркальной глади, в которой отражаются снежные вершины- это будет невероятно красиво! После едем еще около часа в сторону начала пешего маршрута на изумительного бирюзового цвета Каракабакские озера. Идти около 2,5 часов в одну сторону, на озерах устроим пикник, пофотографируемся, отдохнем и отправимся в обратный путь. Вечером заселяемся в Альплагерь Актру.

Озера Джангысколь и КаракабакскиеОзера Джангысколь и Каракабакские
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Бирюзовая Катунь

Сегодня в планах релакс на берегу Катуни. По желанию можно посетить сувенирный рынок, прокатиться на лошадях или даже организовать небольшой сплав по Катуни. В обед отправляемся в Аэропорт.

Бирюзовая КатуньБирюзовая Катунь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Чуйский тракт

Едем 320 км в сторону ближнего Алтая, по дороге увидим древние петроглифы, питомник зубров и др. достопримечательности. Заселяемся на комфортную базу и отдыхаем после насыщенных походных дней.

Чуйский трактЧуйский тракт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Альплагерь Актру

Сегодня проведем еще один день в Альплагере Актру - сходим в небольшой поход до красивой обзорной площадки с видом на Курайскую степь или пройдем виа-феррату. А после нас заберет Уаз и спустит с гор ближе к цивилизации.

Альплагерь АктруАльплагерь Актру
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на автомобилях
  • Заброски на Уазах
  • Проживание с завтраками в уютных отелях и альплагере Актру
  • Вход на платные локации
  • Катание на sup-бордах
  • Баня с горячим чаном
  • Сопровождение организаторов
Что не входит в цену
  • Обеды, ужины
  • Сувениры, алкоголь
  • Авиабилеты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я обожаю нашу прекрасную планету и с огромным удовольствием исследую ее. Была в 25 странах и многих регионах России. Мои путешествия максимально насыщены разными локациями и активностями! И получаются они
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всегда настолько невероятными, что у меня появилась мечта: сделать, чтобы как можно больше девушек тоже смогли поехать в такое интересное и активное путешествие, наполниться яркими эмоциями, найти близких по духу подруг и на всю жизнь запомнить эти прекрасные дни! В 2025 году будут туры: на Алтай, Кавказ, в Кыргызстан, на Маврикий, в ЮАР, на Мальдивы, в Турцию, на Камчатку и в Исландию.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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