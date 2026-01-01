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всегда настолько невероятными, что у меня появилась мечта: сделать, чтобы как можно больше девушек тоже смогли поехать в такое интересное и активное путешествие, наполниться яркими эмоциями, найти близких по духу подруг и на всю жизнь запомнить эти прекрасные дни! В 2025 году будут туры: на Алтай, Кавказ, в Кыргызстан, на Маврикий, в ЮАР, на Мальдивы, в Турцию, на Камчатку и в Исландию.