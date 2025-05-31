Мои заказы

Экскурсии для студентов в Гороховеце

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Гороховеце, цены от 940 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Сказочный город Гороховец
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Сказочный город Гороховец
Уютный старинный городок в центре России приглашает вас окунуться в атмосферу древней Руси с храмами, купеческими палатами и деревянными избами
Начало: В историческом центре города
18 июн в 10:00
19 июн в 10:00
4270 ₽ за всё до 50 чел.
Тайны и загадки Гороховца
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и загадки Гороховца
Откройте для себя древний Гороховец! Узнайте, почему его называют родиной Штирлица и какие фильмы здесь снимались. Погрузитесь в историю и легенды
Начало: На площади Патоличева
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
3450 ₽ за всё до 10 чел.
Золотое узорочье Гороховца
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Золотое узорочье Гороховца
Откройте для себя старинный Гороховец: купеческие палаты, монастыри и соборы. Узнайте о жизни по Домострою и значении города в истории
Начало: На улице Ленина
20 июн в 14:00
21 июн в 14:00
940 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    31 мая 2025
    Сказочный город Гороховец
    Замечательная экскурсия!!! Даже с маленьким ребёнком получили восторг и много новых знаний!
  • О
    Ольга
    24 мая 2025
    Сказочный город Гороховец
    Огромное спасибо Наталье за нашу экскурсию! Она — одна из лучших гидов, которых мы встречали в наших путешествиях. Информация была представлена структурировано и интересно, и нам захотелось еще раз посетить Гороховец. Мы благодарим Наталью за чудесный день🫶
  • О
    Ольга
    2 мая 2025
    Тайны и загадки Гороховца
    От всей души благодарю Андрея за прекрасно организованную экскурсию. Интересные факты, о которых не узнаешь ни в одном путеводителе, комфортная
    читать дальше

    подача материала. Время пролетело незаметно. Особенно хочется отметить наглядность: для подтверждения любого факта наш гид словно фокусник доставал из волшебной сумки то книгу, то бутылочку, то календарик. Андрей дал много рекомендаций и том, куда можно сходить самостоятельно, на что обратить внимание в первую очередь, какие местные сувениры приобрести. Рекомендую от всего сердца.

    От всей души благодарю Андрея за прекрасно организованную экскурсию. Интересные факты, о которых не узнаешь ниОт всей души благодарю Андрея за прекрасно организованную экскурсию. Интересные факты, о которых не узнаешь ниОт всей души благодарю Андрея за прекрасно организованную экскурсию. Интересные факты, о которых не узнаешь ниОт всей души благодарю Андрея за прекрасно организованную экскурсию. Интересные факты, о которых не узнаешь ни
  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2025
    Тайны и загадки Гороховца
    Огромное спасибо Андрею за интереснейшую экскурсию по Гороховцу! Вся группа осталась в полном восторге и от экскурсовода и от города
    читать дальше

    в целом. Андрей знает абсолютно все об истории города и абсолютно всех его жителей:) До сих пор приходим в себя от информации, что название города совершенно не связано с горохом:) На все каверзные вопросы у него находятся ответы. И, что немаловажно, с Андреем вам откроются те двери, что закрыты для обычных туристов! Настоятельнейше рекомендуем Андрея!

  • т
    татьяна
    20 апреля 2025
    Тайны и загадки Гороховца
    Экскурсия очень понравилась.

Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гороховеце
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сказочный город Гороховец
  2. Тайны и загадки Гороховца
  3. Золотое узорочье Гороховца
Какие места ещё посмотреть в Гороховеце
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сретенский монастырь
  3. Лысая гора
Сколько стоит экскурсия по Гороховецу в июне 2025
Сейчас в Гороховеце в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 940 до 4270. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Гороховеце для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями