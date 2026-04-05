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Анимационная экскурсия-квест «За семью печатями» с посадницей Глафирой

Погрузиться в атмосферу старинного купеческого уездного города и ощутить его колорит
Это обзорная экскурсия-прогулка-квест по историческому посаду с погружением в атмосферу древнего города, купеческого Гороховца.

Экскурсовод расскажет, что такое клечуги и винный откуп, поведает об укладе жизни в купеческих семьях, о правилах «Домостроя», а ещё покажет ключевые достопримечательности Гороховца.
Анимационная экскурсия-квест «За семью печатями» с посадницей Глафирой
Анимационная экскурсия-квест «За семью печатями» с посадницей Глафирой
Анимационная экскурсия-квест «За семью печатями» с посадницей Глафирой

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Исторический центр Гороховца, где сохранился комплекс храмовой и гражданской архитектуры допетровской эпохи
  • Купеческие каменные палаты 17 века (7 из 20 сохранившихся в России)
  • Старинные деревянные ворота, которым более 300 лет. Ведут в усадьбу купца Ершова
  • Сретенский монастырь, с уникальными куполами, украшенными глазурованным разноветным лемехом, каменными наличниками разной формы, ажурными коваными золочёными крестами
  • Благовещенский собор, который посещал цесаревич Александр II — будущий император России.
  • Деревянные избы с ажурной и глухой резьбой — наследие якушей.
  • Краснокирпичные здания, которые несут на себе следы смешений самых разных стилей — как «исторических» классических, так и модного тогда модерна

Во время экскурсии гости узнают много интересного о жизни купцов. Для этого придётся разгадывать загадки. За каждый правильный ответ — буква. Цель квеста — отгадать все загадки, собрать все буквы и составить кодовое слово.

Организационные детали

  • Лучше одеваться потеплее, потому что прогулка проходит на улице, часть маршрута пролегает вдоль реки Клязьмы
  • Экскурсия пешеходная, длительностью 90 минут: путешественникам с маленькими детьми или людям с нарушениями двигательной активности необходимо это учитывать

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глафира
Глафира — Организатор в Гороховеце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1093 туристов
Команда местных профессиональных, аттестованных гидов. Знаем историю, архитектуру, достопримечательности, таинственные уголки, легенды и были, а также уникальные факты из жизни родного города. Рассказываем увлекательно, интересно, ярко! Любим свой город и с удовольствием показываем его гостям!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
ирина
Рекомендую брать экскурсию! интресно, познавательно и с настроением о городе, о людям, об истории!!! с помощью Глафиры смогли представить как выглядит город в разные исторические периоды! восхитились видами, каменными палатами, церквями и монастырями! Спасибо за экскурсию! все было прекрасно! 👍👌💯
Рекомендую брать экскурсию! интресно, познавательно и с настроением о городе, о людям, об истории!!! с помощью
Рекомендую брать экскурсию! интресно, познавательно и с настроением о городе, о людям, об истории!!! с помощью
Рекомендую брать экскурсию! интресно, познавательно и с настроением о городе, о людям, об истории!!! с помощью
Рекомендую брать экскурсию! интресно, познавательно и с настроением о городе, о людям, об истории!!! с помощью
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Д
с мужем и детьми 9 и 12 лет посетили данную экскурсию. в восторге! дети были вовлечены, я тоже, мужу давали шутить! чётко, интересно, увлекательно! благодарим! красивая и замечательная гид
с мужем и детьми 9 и 12 лет посетили данную экскурсию. в восторге! дети были вовлечены,
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Н
Городок очень понравился. Очень давно мечтала здесь побывать. Понравилось все и встреча и экскурсовод. Показали все по программе и даже больше. Рекомендую. А нам хочется вернуться ещё раз в этот город.
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Д
Замечательная экскурсия. Впечатления самые приятные. Спасибо большое!
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Юлия
С Глафирой гуляли по Гороховцу. Мы в восторге! Наша группа взрослых путешественников, с детским интересом слушали "легенды и были", отвечали на вопросы, разгадывали тайны!
Узнали много нового, получили большое удовольствие!
С Глафирой гуляли по Гороховцу. Мы в восторге! Наша группа взрослых путешественников, с детским интересом слушали
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А
очень интересная экскурсия
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