Это обзорная экскурсия-прогулка-квест по историческому посаду с погружением в атмосферу древнего города, купеческого Гороховца.
Экскурсовод расскажет, что такое клечуги и винный откуп, поведает об укладе жизни в купеческих семьях, о правилах «Домостроя», а ещё покажет ключевые достопримечательности Гороховца.
Экскурсовод расскажет, что такое клечуги и винный откуп, поведает об укладе жизни в купеческих семьях, о правилах «Домостроя», а ещё покажет ключевые достопримечательности Гороховца.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Исторический центр Гороховца, где сохранился комплекс храмовой и гражданской архитектуры допетровской эпохи
- Купеческие каменные палаты 17 века (7 из 20 сохранившихся в России)
- Старинные деревянные ворота, которым более 300 лет. Ведут в усадьбу купца Ершова
- Сретенский монастырь, с уникальными куполами, украшенными глазурованным разноветным лемехом, каменными наличниками разной формы, ажурными коваными золочёными крестами
- Благовещенский собор, который посещал цесаревич Александр II — будущий император России.
- Деревянные избы с ажурной и глухой резьбой — наследие якушей.
- Краснокирпичные здания, которые несут на себе следы смешений самых разных стилей — как «исторических» классических, так и модного тогда модерна
Во время экскурсии гости узнают много интересного о жизни купцов. Для этого придётся разгадывать загадки. За каждый правильный ответ — буква. Цель квеста — отгадать все загадки, собрать все буквы и составить кодовое слово.
Организационные детали
- Лучше одеваться потеплее, потому что прогулка проходит на улице, часть маршрута пролегает вдоль реки Клязьмы
- Экскурсия пешеходная, длительностью 90 минут: путешественникам с маленькими детьми или людям с нарушениями двигательной активности необходимо это учитывать
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глафира — Организатор в Гороховеце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1093 туристов
Команда местных профессиональных, аттестованных гидов. Знаем историю, архитектуру, достопримечательности, таинственные уголки, легенды и были, а также уникальные факты из жизни родного города. Рассказываем увлекательно, интересно, ярко! Любим свой город и с удовольствием показываем его гостям!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Рекомендую брать экскурсию! интресно, познавательно и с настроением о городе, о людям, об истории!!! с помощью Глафиры смогли представить как выглядит город в разные исторические периоды! восхитились видами, каменными палатами, церквями и монастырями! Спасибо за экскурсию! все было прекрасно! 👍👌💯
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Д
с мужем и детьми 9 и 12 лет посетили данную экскурсию. в восторге! дети были вовлечены, я тоже, мужу давали шутить! чётко, интересно, увлекательно! благодарим! красивая и замечательная гид
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Н
Городок очень понравился. Очень давно мечтала здесь побывать. Понравилось все и встреча и экскурсовод. Показали все по программе и даже больше. Рекомендую. А нам хочется вернуться ещё раз в этот город.
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Д
Замечательная экскурсия. Впечатления самые приятные. Спасибо большое!
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С Глафирой гуляли по Гороховцу. Мы в восторге! Наша группа взрослых путешественников, с детским интересом слушали "легенды и были", отвечали на вопросы, разгадывали тайны!
Узнали много нового, получили большое удовольствие!
Узнали много нового, получили большое удовольствие!
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А
очень интересная экскурсия
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