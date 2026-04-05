ирина Рекомендую брать экскурсию! интресно, познавательно и с настроением о городе, о людям, об истории!!! с помощью Глафиры смогли представить как выглядит город в разные исторические периоды! восхитились видами, каменными палатами, церквями и монастырями! Спасибо за экскурсию! все было прекрасно! 👍👌💯 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья с мужем и детьми 9 и 12 лет посетили данную экскурсию. в восторге! дети были вовлечены, я тоже, мужу давали шутить! чётко, интересно, увлекательно! благодарим! красивая и замечательная гид Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Городок очень понравился. Очень давно мечтала здесь побывать. Понравилось все и встреча и экскурсовод. Показали все по программе и даже больше. Рекомендую. А нам хочется вернуться ещё раз в этот город. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья Замечательная экскурсия. Впечатления самые приятные. Спасибо большое! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юлия С Глафирой гуляли по Гороховцу. Мы в восторге! Наша группа взрослых путешественников, с детским интересом слушали "легенды и были", отвечали на вопросы, разгадывали тайны!

Узнали много нового, получили большое удовольствие! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет