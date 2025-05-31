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в целом. Андрей знает абсолютно все об истории города и абсолютно всех его жителей:) До сих пор приходим в себя от информации, что название города совершенно не связано с горохом:) На все каверзные вопросы у него находятся ответы. И, что немаловажно, с Андреем вам откроются те двери, что закрыты для обычных туристов! Настоятельнейше рекомендуем Андрея!