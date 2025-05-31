Индивидуальная
Лучший выборСказочный город Гороховец
Уютный старинный городок в центре России приглашает вас окунуться в атмосферу древней Руси с храмами, купеческими палатами и деревянными избами
Начало: В историческом центре города
18 июн в 10:00
19 июн в 10:00
4270 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и загадки Гороховца
Откройте для себя древний Гороховец! Узнайте, почему его называют родиной Штирлица и какие фильмы здесь снимались. Погрузитесь в историю и легенды
Начало: На площади Патоличева
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
3450 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Золотое узорочье Гороховца
Откройте для себя старинный Гороховец: купеческие палаты, монастыри и соборы. Узнайте о жизни по Домострою и значении города в истории
Начало: На улице Ленина
20 июн в 14:00
21 июн в 14:00
940 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся31 мая 2025Замечательная экскурсия!!! Даже с маленьким ребёнком получили восторг и много новых знаний!
- ООльга24 мая 2025Огромное спасибо Наталье за нашу экскурсию! Она — одна из лучших гидов, которых мы встречали в наших путешествиях. Информация была представлена структурировано и интересно, и нам захотелось еще раз посетить Гороховец. Мы благодарим Наталью за чудесный день🫶
- ООльга2 мая 2025От всей души благодарю Андрея за прекрасно организованную экскурсию. Интересные факты, о которых не узнаешь ни в одном путеводителе, комфортная
- ЕЕкатерина28 апреля 2025Огромное спасибо Андрею за интереснейшую экскурсию по Гороховцу! Вся группа осталась в полном восторге и от экскурсовода и от города
- ттатьяна20 апреля 2025Экскурсия очень понравилась.
Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Для пенсионеров»
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Сейчас в Гороховеце в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 940 до 4270. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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