Описание экскурсииПредлагаю увлекательную вечернюю экскурсию по 3 городам,3 мечетям. Начнем мы нашу экскурсию с мечети "Сердце Чечни" в г. Грозном,далее направимся в г. Аргун,где находится единственная мечеть в стиле хай-тэк в России-Мечеть "Сердце Матери" им. А. Н. Кадыровой. Потом поедем любоваться самой большой мечетью в Европе-белоснежной красавицей. Называется она "Гордость Мусульман" и вмещает в себя 30 тысяч человек.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Грозный
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Г. Аргун
- Мечеть «Сердце матери»
- Г. Шали
- Мечеть «Гордость Мусульман»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Любые другие расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
