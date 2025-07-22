Экскурсия позволит вам увидеть одно из самых красивых, по настоящему сказочных ущелий Северного Кавказа в Осетии — Цейское ущелье. Увидеть ледник «Сказка», прокатиться на канатной дороге, созерцая красивейшие виды Кавказских
Описание экскурсииЯ расскажу вам об увлекательной истории возникновения Аланского женского монастыря в ущелье, поделюсь мифами и легендами, связанными с памятником Уастырджи, и познакомлю вас с изысканными блюдами осетинской кухни. Мы также исследуем горнолыжный курорт Цей и узнаем о значении арт-объектов, которые мы посетим в Алагирском ущелье, а в завершение я раскрою полезные свойства Бирагзанских Горячих Источников для здоровья человека. Гости погрузятся в историю семи героев братьев Газдановых, которые отдали свои жизни во имя победы в Великой Отечественной войне. Локации этой экскурсии подобраны так, чтобы гости могли увидеть самое красивое ущелье Северной Осетии, отведать самые вкусные осетинские блюда, узнать культуру народа, которая отражена в посещаемых памятниках и арт-объектах, а также максимально получить пользу для организма в купаниях в полезных горячих источниках Бирагзанга.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Богоявленский Аланский монастырь - это исторический и культурный памятник, расположенный в Северной Осетии. Он известен своей архитектурой и духовной значимостью
- 2. Памятник Уастырджи, посвященный осетинскому герою, находится в живописном Алагирском ущелье и символизирует силу и мужество осетинского народа
- 3. Поселок Бурон - это маленькое, но уютное населённое место, окруженное красивыми природными пейзажами и традиционной осетинской культурой. Здесь мы в уютном кафе отведаем настоящие осетинские пироги
- 4. Арт-объект «Береги природу» в Алагирском ущелье представляет собой креативное выражение заботы о природе и экологии, привлекая внимание к важности сохранения окружающей среды
- 5. Цей - это живописная местность, известная своими горными ландшафтами и возможностями для активного отдыха, включая горные походы и лыжные курорты. Здесь есть возможность покататься на канатной дороге и увидеть красивейший ледник «Сказка»
- 6. Арт-объект «Рок изобилия» является уникальным творением, которое сочетает в себе элементы искусства и природы, вдохновляя посетителей на размышления о богатстве и разнообразии жизни
- 7. Бирагзанский Горячий Источник - это природный источник с горячей минеральной водой, обладающий целебными свойствами и привлекающий туристов, желающих насладиться его благотворным воздействием
- 8. Памятник Семи Братьям Газдановым - это памятник семи братьям, по собственной воле отдавшим свои жизни за Родину
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт
Что не входит в цену
- Билеты на горячие источники (по желанию) - 500 рублей
- Катание на канатной дороге (по желанию) - 700 рублей
- Обед - от 400 рублей
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
М
Мария
22 июл 2025
Это было невероятно! Советую всем! За 1 день вы получите максимум впечатлений!
О
Оксана
10 июн 2025
Эта экскурсия в необычном формате. .
Нашим гидом был Мансур.
