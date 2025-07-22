читать дальше

описании). Для нас это было прекрасным опытом, что можно скорректировать все по пути и увидеть гораздо более неизведанные и прекрасные местечки! При этом мы увидели почти все, что указано в описании экскурсии и много больше. Горы Осетии отличаются, пример от гор Ингушетии, которые мы посетили накануне. Везде своя изюминка, но не влюбиться в них невозможно! Красота, воздух сладкий, аж пьянящий! Мы покатались на канатной дороге - обязательно к посещению!!! Это удивительное место с такими видами, которые никого не оставят равнодушными! В одном месте - цветы, зелень, деревья, горы, снег, жарко, холодно - одно слово "Сказка"! По дороге от одной локации до другой - хочется включить камеру и не выключать - настолько захватывающие пейзажи вокруг. И огромное спасибо нашему гиду Мансуру, который очень оперативно ориентировался на каждый наш возглас:"Как же красиво, давайте остановимся" и мы ни разу не пожалели об этом - такое нужно увидеть, услышать, почувствовать и попробовать. Обедали мы в ресторанчике во Владикавказе - причем это тоже было спонтанное решение. Гид захотел нам показать еще одно красивое место (вкусно, красиво, необыкновенно). Мы рады.

* А еще. . если будете себя хорошо вести (шутка конечно!) Мансур покажет вам памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову и Пушкина на волах!