Из Грозного — в Аргунское ущелье!

Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии

5
3 отзыва
Чеченская Республика — край удивительной природы и богатой истории.

Вы посетите одно из крупнейших ущелий Кавказа и увидите башни-близнецы, созданные вайнахскими мастерами.

Оцените Нихалойские водопады, преодолеете величественные горные перевалы и осмотрите колоритный замковый комплекс Пхакоч.
Из Грозного — в Аргунское ущелье!
Из Грозного — в Аргунское ущелье!
Из Грозного — в Аргунское ущелье!
Из Грозного — в Аргунское ущелье!
Из Грозного — в Аргунское ущелье!
Из Грозного — в Аргунское ущелье!
Из Грозного — в Аргунское ущелье!
Из Грозного — в Аргунское ущелье!
Из Грозного — в Аргунское ущелье!

Что вас ожидает

Захватывающие дух виды

Аргунское ущелье находится в самом сердце Чечни. По дороге к нему вы остановитесь у Чанты-Аргунского пресного источника и услышите народную легенду о верности друга. А в самом ущелье я покажу вам древние Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном. Раскрою, когда их построили и какую функцию они выполняли на протяжении столетий.

Традиции и культура

Проехав по фантастической дороге, вырубленной в известняковых скалах, мы попадем в селение Итум-Кали. Перед вами предстанет стилизованный под Средневековье замковый комплекс Пхакоч. А в музее имени Исаева вы узнаете историю славного героя Итона и приглядитесь к старинным предметам быта, утвари и оружию. На обратном пути мы полюбуемся Нихалойскими водопадами и устроим обед в национальном стиле.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на семиместном автомобиле бизнес-класса
  • Входные билеты не включены в стоимость: музей им. Исаева — 50 р., Нихалойские водопады — 100 р.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Адам
Адам
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Адам, я живу в Грозном. С радостью покажу вам любимый город в атмосфере дружеской беседы. Обещаю не докучать заученными фактами, сухими датами и монотонным рассказом. Мои экскурсии всегда проходят легко, весело и непринужденно.
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3 настоящих отзыва от туристов

А
28 сен 2021
Хочу выразить свою благодарность Адаму за его внимательность, интересную экскурсию с индивидуальным подходом! Адам не просто отличный гид, но и замечательный человек, что играет не мало важную роль! Искренне рекомендую!
Артур
5 сен 2021
Это 2ая экскурсия с Адамом. Было очень приятно провести целый день с человеком знающим историю своей республики не только по книгам, но и изнутри. Экскурсия прошла в комфортабельном авто, Адам потрясающий водитель, человек и что конечно важное тут - гид. Показал много мест, рассказал истории, легенды, процитировал стихи Лермонтова, познакомил с традициями. Экскурсия прошла в очень дружеской атмосфере. Нам опять не повезло с погодой, но с Адамом мы даже не почувствовали этого. Баркалла! Мы обязательно вернёмся!
Е
29 авг 2021
Очень понравилась экскурсия- красивая природа, тишина, прикосновение к многовековой истории и современные развлечения- все было в ней сплетено воедино! Гид рассказывал не только о том, что мы видели, но и историю возникновения ислама, его отличие от других религий, историю своего народа и его тяжелую судьбу. Энциклопедические знания, ораторское искусство, любовь к родному краю - все это сделано нашу поездку незабываемой! Огромное. Рамиль Адаму за эту поездку.

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