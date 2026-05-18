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Описание экскурсии

Захватывающие дух виды

Аргунское ущелье находится в самом сердце Чечни. По дороге к нему вы остановитесь у Чанты-Аргунского пресного источника и услышите народную легенду о верности друга. А в самом ущелье я покажу вам древние Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном. Раскрою, когда их построили и какую функцию они выполняли на протяжении столетий.

Традиции и культура

Проехав по фантастической дороге, вырубленной в известняковых скалах, мы попадем в селение Итум-Кали. Перед вами предстанет стилизованный под Средневековье замковый комплекс Пхакоч. А в музее имени Исаева вы узнаете историю славного героя Итона и приглядитесь к старинным предметам быта, утвари и оружию. На обратном пути мы полюбуемся Нихалойскими водопадами и устроим обед в национальном стиле.

Организационные детали