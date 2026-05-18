Аргунское ущелье находится в самом сердце Чечни. По дороге к нему вы остановитесь у Чанты-Аргунского пресного источника и услышите народную легенду о верности друга. А в самом ущелье я покажу вам древние Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном. Раскрою, когда их построили и какую функцию они выполняли на протяжении столетий.
Традиции и культура
Проехав по фантастической дороге, вырубленной в известняковых скалах, мы попадем в селение Итум-Кали. Перед вами предстанет стилизованный под Средневековье замковый комплекс Пхакоч. А в музее имени Исаева вы узнаете историю славного героя Итона и приглядитесь к старинным предметам быта, утвари и оружию. На обратном пути мы полюбуемся Нихалойскими водопадами и устроим обед в национальном стиле.
Организационные детали
Экскурсия проходит на семиместном автомобиле бизнес-класса
Входные билеты не включены в стоимость: музей им. Исаева — 200 руб., Нихалойские водопады — 200 руб.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адам — ваш гид в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 2155 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Адам, я живу в Грозном. С радостью покажу вам любимый город в атмосфере дружеской беседы. Обещаю не докучать заученными фактами, сухими датами и монотонным рассказом. Мои экскурсии всегда проходят легко, весело и непринужденно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
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3
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2
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Е
Елена
Благодарю Адама от всей души за такую замечательную поездку! Все было потрясающе!!! Великолепный рассказчик, внимательный гид и прекрасный, позитивный человек!!!
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Екатерина
Адам - просто кладезь знаний! Будучи переводчиком, он обладает искусством очень правильно подавать информацию по экскурсии. Такого правильного русского языка я не слышала давно 👏. Очень комфортное вождение, прекрасно составленный читать дальшеуменьшить
маршрут, море рассказов про свою Родину - этого гида можно посоветовать самому капризному туристу! 👌С Адамом вы получите не только энциклопедические знания о Чеченской Республике, но также узнаете о том, как живут местные жители. Очень интересно и увлекательно!
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Юлия
Рекомендую-однозначно!!! Наш отпуск проходил в самом начале апреля и он полностью состоялся благодаря нашему гиду-Адаму! Это действительно удивительный человек во всех смыслах и если будут свободны требуемые Вам даты,то не читать дальшеуменьшить
задумываясь,бронируйте! Интереснейшая видовая экскурсия по Аргуну и Итум-Калинскому району Чечни. Прекраснейшие пейзажи, обилие положительных эмоций и замечательных фотографий! Экскурсоводу -отдельное спасибо!!! Он истинный патриот своего края, рассказывает с любовью о жизни чеченского народа, его традициях и обычаях. Общение очень приятное и в непринужденной атмосфере. Интересно, абсолютно не занудно, открыто и понятно. Горные пейзажи добавляют изюминку в экскурсии -они прекрасны!!! Однозначно рекомендуем ехать с Адамом, экскурсия запомнится на всю жизнь!!!
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Е
Елена
Была на индивидуальной экскурсии. Очень понравилось. Сделала много красивых фотографий. Гид Адам очень подробно ответил на все интересующие вопросы, вложил в экскурсию не только знания, но и душу. Несмотря на пасмурную погоду, мне было очень уютно и комфортно. Узнала много нового и интересного о истории и повседневной жизни Чеченской республики. Насладилась красивой природой. Спасибо за высокий уровень.
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Татьяна
Добрый день. Посетили с мужем экскурсию, проводил Адам. Нам всё очень понравилось. Виды изумительные, природа шикарная, горный воздух - это что то. Люди очень дружелюбны, места прекрасные, гид профи, и как разказчик и как водитель. Однозначно рекомендуем.
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С
Семен
Ездили с Мансуром, так как Адам в тот день был занят. Просто великолепно. Комфортный микроавтобус с кондиционером. Горные виды. Горный воздух. Замечательный гид. Отличный музей в Итум-Кали, одно дело читать, читать дальшеуменьшить
как жили горцы, другое увидеть это своими глазами. Ну и на обратной дороге любителей острых ощущений ждет подвесной мост через ущелье, правда пускают туда далеко не бесплатно. Еще понравилось то, что Мансур предложил нам целый набор сувениров, книги о Чечне, магниты, чай, не пришлось потом ходить и искать все это отдельно, минимальный набор подарков домой собрали прямо там же в машине. Ну а еще наш гид читал нам дорогой свои стихи, как на наш взгляд, очень хорошие. И отвез после экскурсии обедать в Грозном в такое классное заведение, что вспоминаем до сих пор. В общем все было супер, спасибо, Мансур!
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