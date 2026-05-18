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Из Грозного - в Аргунское ущелье

Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
Чеченская Республика — край удивительной природы и богатой истории.

Вы посетите одно из крупнейших ущелий Кавказа и увидите башни-близнецы, созданные вайнахскими мастерами.

Оцените Нихалойские водопады, преодолеете величественные горные перевалы и осмотрите колоритный замковый комплекс Пхакоч.
5
57 отзывов
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Из Грозного - в Аргунское ущелье

Описание экскурсии

Захватывающие дух виды

Аргунское ущелье находится в самом сердце Чечни. По дороге к нему вы остановитесь у Чанты-Аргунского пресного источника и услышите народную легенду о верности друга. А в самом ущелье я покажу вам древние Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном. Раскрою, когда их построили и какую функцию они выполняли на протяжении столетий.

Традиции и культура

Проехав по фантастической дороге, вырубленной в известняковых скалах, мы попадем в селение Итум-Кали. Перед вами предстанет стилизованный под Средневековье замковый комплекс Пхакоч. А в музее имени Исаева вы узнаете историю славного героя Итона и приглядитесь к старинным предметам быта, утвари и оружию. На обратном пути мы полюбуемся Нихалойскими водопадами и устроим обед в национальном стиле.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на семиместном автомобиле бизнес-класса
  • Входные билеты не включены в стоимость: музей им. Исаева — 200 руб., Нихалойские водопады — 200 руб.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адам
Адам — ваш гид в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 2155 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Адам, я живу в Грозном. С радостью покажу вам любимый город в атмосфере дружеской беседы. Обещаю не докучать заученными фактами, сухими датами и монотонным рассказом. Мои экскурсии всегда проходят легко, весело и непринужденно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
3
2
1
Е
Благодарю Адама от всей души за такую замечательную поездку! Все было потрясающе!!! Великолепный рассказчик, внимательный гид и прекрасный, позитивный человек!!!
Благодарю Адама от всей души за такую замечательную поездку! Все было потрясающе!!! Великолепный рассказчик, внимательный гид
Благодарю Адама от всей души за такую замечательную поездку! Все было потрясающе!!! Великолепный рассказчик, внимательный гид
Благодарю Адама от всей души за такую замечательную поездку! Все было потрясающе!!! Великолепный рассказчик, внимательный гид
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Екатерина
Адам - просто кладезь знаний! Будучи переводчиком, он обладает искусством очень правильно подавать информацию по экскурсии. Такого правильного русского языка я не слышала давно 👏. Очень комфортное вождение, прекрасно составленный
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маршрут, море рассказов про свою Родину - этого гида можно посоветовать самому капризному туристу! 👌С Адамом вы получите не только энциклопедические знания о Чеченской Республике, но также узнаете о том, как живут местные жители. Очень интересно и увлекательно!

Адам - просто кладезь знаний! Будучи переводчиком, он обладает искусством очень правильно подавать информацию по экскурсии.
Адам - просто кладезь знаний! Будучи переводчиком, он обладает искусством очень правильно подавать информацию по экскурсии.
Адам - просто кладезь знаний! Будучи переводчиком, он обладает искусством очень правильно подавать информацию по экскурсии.
Адам - просто кладезь знаний! Будучи переводчиком, он обладает искусством очень правильно подавать информацию по экскурсии.
Адам - просто кладезь знаний! Будучи переводчиком, он обладает искусством очень правильно подавать информацию по экскурсии.
Адам - просто кладезь знаний! Будучи переводчиком, он обладает искусством очень правильно подавать информацию по экскурсии.
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Юлия
Рекомендую-однозначно!!! Наш отпуск проходил в самом начале апреля и он полностью состоялся благодаря нашему гиду-Адаму! Это действительно удивительный человек во всех смыслах и если будут свободны требуемые Вам даты,то не
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задумываясь,бронируйте!
Интереснейшая видовая экскурсия по Аргуну и Итум-Калинскому району Чечни. Прекраснейшие пейзажи, обилие положительных эмоций и замечательных фотографий! Экскурсоводу -отдельное спасибо!!! Он истинный патриот своего края, рассказывает с любовью о жизни чеченского народа, его традициях и обычаях. Общение очень приятное и в непринужденной атмосфере. Интересно, абсолютно не занудно, открыто и понятно. Горные пейзажи добавляют изюминку в экскурсии -они прекрасны!!! Однозначно рекомендуем ехать с Адамом, экскурсия запомнится на всю жизнь!!!

--

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Е
Была на индивидуальной экскурсии. Очень понравилось. Сделала много красивых фотографий. Гид Адам очень подробно ответил на все интересующие вопросы, вложил в экскурсию не только знания, но и душу. Несмотря на пасмурную погоду, мне было очень уютно и комфортно. Узнала много нового и интересного о истории и повседневной жизни Чеченской республики. Насладилась красивой природой. Спасибо за высокий уровень.
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Татьяна
Добрый день. Посетили с мужем экскурсию, проводил Адам. Нам всё очень понравилось. Виды изумительные, природа шикарная, горный воздух - это что то. Люди очень дружелюбны, места прекрасные, гид профи, и как разказчик и как водитель. Однозначно рекомендуем.
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С
Ездили с Мансуром, так как Адам в тот день был занят. Просто великолепно. Комфортный микроавтобус с кондиционером. Горные виды. Горный воздух. Замечательный гид. Отличный музей в Итум-Кали, одно дело читать,
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как жили горцы, другое увидеть это своими глазами. Ну и на обратной дороге любителей острых ощущений ждет подвесной мост через ущелье, правда пускают туда далеко не бесплатно. Еще понравилось то, что Мансур предложил нам целый набор сувениров, книги о Чечне, магниты, чай, не пришлось потом ходить и искать все это отдельно, минимальный набор подарков домой собрали прямо там же в машине. Ну а еще наш гид читал нам дорогой свои стихи, как на наш взгляд, очень хорошие. И отвез после экскурсии обедать в Грозном в такое классное заведение, что вспоминаем до сих пор. В общем все было супер, спасибо, Мансур!

Ездили с Мансуром, так как Адам в тот день был занят. Просто великолепно. Комфортный микроавтобус с
Ездили с Мансуром, так как Адам в тот день был занят. Просто великолепно. Комфортный микроавтобус с
Ездили с Мансуром, так как Адам в тот день был занят. Просто великолепно. Комфортный микроавтобус с
Ездили с Мансуром, так как Адам в тот день был занят. Просто великолепно. Комфортный микроавтобус с
Ездили с Мансуром, так как Адам в тот день был занят. Просто великолепно. Комфортный микроавтобус с
Ездили с Мансуром, так как Адам в тот день был занят. Просто великолепно. Комфортный микроавтобус с
Ездили с Мансуром, так как Адам в тот день был занят. Просто великолепно. Комфортный микроавтобус с
Ездили с Мансуром, так как Адам в тот день был занят. Просто великолепно. Комфортный микроавтобус с
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